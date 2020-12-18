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Гаагский трибунал (240) Римский статут (47) Мамедов Гюндуз (115)

Без ратификации Римского статута Украина имеет слабый шанс на первоочередное рассмотрение ее дела в Гааге, - Мамедов

Без ратификации Римского статута Украина имеет слабый шанс на первоочередное рассмотрение ее дела в Гааге, - Мамедов

Украина проигрывает в вопросе приоритетности рассмотрения в Гааге дела о преступлениях РФ на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Об этом сообщил в интервью "Укринформу" заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

Мамедов в частности отметил, что, по словам прокурора Международного криминального суда Фату Бенсуды, по ряду кейсов, как и в случае с Украиной, Офис прокурора завершил стадию предварительного исследования.

"Есть и те дела, по которым уже открыто производство. Всего таких около 15. Речь идет о Грузии, Конго, Уганде, Кении, Ливии. И возникает вопрос определения приоритетности. Эти страны являются членами Римского статута и платят взносы, но может ли Украина конкурировать со странами, которые ратифицировали устав? Есть надежда, что да, ведь кейс "Ситуация Украина" действительно интересный и масштабный. Ни одна страна в мире, имеет вооруженный конфликт, не сталкивалась с гибридным компонентом. С другой стороны, ратификация Римского статута дала бы нам возможность попасть в приоритетный пул", - отмечает Мамедов.

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Он напомнил, что Римский статут - это возможность быть полноценным членом ассамблеи стран-участников.

"Украина сможет принимать полноценное участие в работе органов МКС, выдвигать кандидатуры прокурора и судей и выбирать их, влиять на принятие ключевых решений о деятельности суда. Кроме того, это и возможность получения консультаций для национальных юрисдикций именно по методике расследования таких категорий преступлений", - отметил Мамедов.
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Топ комментарии
+10
ратификация Римского статута позволит преследовать "за военные преступления" граждан Украины. Как Маркива. А кацапам ни холодно ни жарко - они его не ратифицировали.
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18.12.2020 16:06
+3
Сядуть.
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18.12.2020 16:27
+2
Какого римского сатанячьего статута? Хватит нам олигархического беспредела и сатанячьего государственного устройства по римскому праву, который нужно немедленно менять.
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18.12.2020 16:00
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Какого римского сатанячьего статута? Хватит нам олигархического беспредела и сатанячьего государственного устройства по римскому праву, который нужно немедленно менять.
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18.12.2020 16:00 Ответить
Он потому и олигархический что не римский.
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18.12.2020 16:16 Ответить
Римское право несовершенно, порочно, по римскому праву устроена колониальная политика всего мира и она ужасна. Единицы живут богато, остальные в нищете. Или вы считаете, что люди живут в прекрасном мире и у нас все хорошо? Не думаю, все идет к уничтожению человечества. Пора давно менять политическое устройство государств.
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19.12.2020 09:22 Ответить
ратификация Римского статута позволит преследовать "за военные преступления" граждан Украины. Как Маркива. А кацапам ни холодно ни жарко - они его не ратифицировали.
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18.12.2020 16:06 Ответить
Тут больше плюс всяким местным прокурорам - они сами себе хозяива, и бесконтрольные по сути. Со статутом пришлось бы отвечать перед миром, а так - феодальная страна. Зато олигархам, судьям и топовым ментам норм - хозянва жизни, жизни всех украинцев.
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18.12.2020 16:17 Ответить
Римский статут не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией.
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18.12.2020 16:21 Ответить
А що буде з бійцями Української Добровільної Армії, які захистили свою Державу, під час збройного втроргнення Россіі?
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18.12.2020 16:21 Ответить
Сядуть.
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18.12.2020 16:27 Ответить
Кроме гюндуза, которому хочется на шару летать в Рим, этот "статус" в Украине никому нахэр не вср.
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18.12.2020 16:33 Ответить
Крім того, "ґюндуз" елеґантно підводить Україну під відповідальність за захист своєї території. І щось мені підказує, що це він, "ґюндуз", робить свідомо й за гроші бензоколонки.
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18.12.2020 16:41 Ответить
"Без ратификации Римского статута Украина имеет слабый шанс на первоочередное рассмотрение ее дела в Гааге, - Мамедов" - то всё фигня. Давно слушал какую-то радиопередачу. Там сказали, что согласно Римскому статуту преступником считается не только тот кто нарушает закон, а и тот кто не выполняет требования закона. Другими словами - те которые не индексируют зарплаты и пенсии, не обеспечивают бесплатные образование и медицину и т. д., тоже являются преступниками, а мы их слушаем в телевизоре, глядя на умное выражение морды.
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18.12.2020 16:41 Ответить
С этим статутом могут быть неприятности по поводу АТО....
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18.12.2020 16:46 Ответить
'Пчелы' начали что-то подозревать. (с)
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18.12.2020 17:23 Ответить
Кто же его ратифицирует, Депутаты?
Они же не самоубийцы.
Ведь придется соблюдать и самим! И отвечать за нарушение по полной программе.
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18.12.2020 16:56 Ответить
Риський статут це той же Будмеморандум чи вирізання лісів для ЄС. Там зазначено , що особа звільняється від відповідальності, якщо вона не усвідомлювала, що бере участь у збойному конфлікті міждержавами. Який злочинець себе визнає так я усвідомлював коли розстрілював українців що брав участь у війні РФ проти України. Ці ************* інституції посилайте на ХYZ. Як і їх вільні зони з вирізання лісів. Це призведе лише до тяганини патріотів по судам.
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18.12.2020 17:27 Ответить
 
 