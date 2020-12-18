ЕБРР выделит 450 млн евро на реконструкцию трассы Киев-Одесса и строительство объездной Львова
Европейский банк реконструкции и развития выделит 450 миллионов евро Государственному агентству автомобильных дорог Украины на реконструкцию автодороги M-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова.
Об этом сообщает сайт Министерства инфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.
"В рамках программы президента "Большое строительство" в этом году строится рекордное количество автодорог. Уже обновлено более 4 тыс. км дорог по всей стране, и мы сделаем еще больше благодаря заключению кредитного соглашения с ЕБРР "Развитие трансъевропейской транспортной сети". Реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем", - прокомментировал подписание соглашения министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети" будет реализован за счет 450 млн евро кредита от ЕБРР и 450 млн евро от Европейского инвестиционного банка.
Средства будут направлены на капитальный ремонт пяти участков автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство Северного обхода Львова.
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Это ж не инвестиции, где проценты от прибыли.
3 млн .євро на 1 км вул. Степана Бандери..
Это как южный мост в Киеве. Два раза в год, каждое направление. По супер-пупер новым технологиям.
Внуки..... зажали скэйты в руки.
Я не понимаю, ну вот - "дают", а потом наши пишут .... ээээ, это кредит(т.е. это отдать надо будет, видите ли, Больше, а откуда взять то? - Дахусим, сказал министр и в фидадельфии завис)
Неправильно Зеле программу назвали. "Большие долги", вернее будет...
вам не перетаскать----ворюги клятые!
Вот как только МВФ транш даст и Мировой банк разморозит финансовую помощь, которую решили ЗЕленым жуликам не давать.