ЕБРР выделит 450 млн евро на реконструкцию трассы Киев-Одесса и строительство объездной Львова

Европейский банк реконструкции и развития выделит 450 миллионов евро Государственному агентству автомобильных дорог Украины на реконструкцию автодороги M-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова.

Об этом сообщает сайт Министерства инфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках программы президента "Большое строительство" в этом году строится рекордное количество автодорог. Уже обновлено более 4 тыс. км дорог по всей стране, и мы сделаем еще больше благодаря заключению кредитного соглашения с ЕБРР "Развитие трансъевропейской транспортной сети". Реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем", - прокомментировал подписание соглашения министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети" будет реализован за счет 450 млн евро кредита от ЕБРР и 450 млн евро от Европейского инвестиционного банка.

Средства будут направлены на капитальный ремонт пяти участков автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство Северного обхода Львова.

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