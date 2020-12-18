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дороги (2472) ЕБРР (253) Криклий (323)

ЕБРР выделит 450 млн евро на реконструкцию трассы Киев-Одесса и строительство объездной Львова

ЕБРР выделит 450 млн евро на реконструкцию трассы Киев-Одесса и строительство объездной Львова

Европейский банк реконструкции и развития выделит 450 миллионов евро Государственному агентству автомобильных дорог Украины на реконструкцию автодороги M-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова.

Об этом сообщает сайт Министерства инфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках программы президента "Большое строительство" в этом году строится рекордное количество автодорог. Уже обновлено более 4 тыс. км дорог по всей стране, и мы сделаем еще больше благодаря заключению кредитного соглашения с ЕБРР "Развитие трансъевропейской транспортной сети". Реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем", - прокомментировал подписание соглашения министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети" будет реализован за счет 450 млн евро кредита от ЕБРР и 450 млн евро от Европейского инвестиционного банка.

Средства будут направлены на капитальный ремонт пяти участков автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство Северного обхода Львова.

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Топ комментарии
+5
сколько ту Киев Одесу будут реконструировать?) там уже бабла ушло как на пирамиди
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18.12.2020 16:30
+3
чтобы было понятно. это 1 миллион на 1 км. на реконструкцию. евро. угу
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18.12.2020 16:30
+3
ЕБРР выделит 450 млн евро на реконструкцию трассы Киев-Одесса и строительство объездной Львова - Цензор.НЕТ 489
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18.12.2020 16:33
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чтобы было понятно. это 1 миллион на 1 км. на реконструкцию. евро. угу
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18.12.2020 16:30 Ответить
+ проценты по кредиту...

Это ж не инвестиции, где проценты от прибыли.
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18.12.2020 16:49 Ответить
У Львові інші розцінки.
3 млн .євро на 1 км вул. Степана Бандери..
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18.12.2020 18:55 Ответить
сколько ту Киев Одесу будут реконструировать?) там уже бабла ушло как на пирамиди
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18.12.2020 16:30 Ответить
Пока деньги будут.
Это как южный мост в Киеве. Два раза в год, каждое направление. По супер-пупер новым технологиям.
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18.12.2020 16:54 Ответить
ЕБРР выделит 450 млн евро на реконструкцию трассы Киев-Одесса и строительство объездной Львова - Цензор.НЕТ 1307
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18.12.2020 16:32 Ответить
Ее уже лет 15 ежегодно "реставрируют"))
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18.12.2020 16:32 Ответить
Её уже начали "реставрировать" --- ещё недостроенную..
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18.12.2020 17:21 Ответить
ЕБРР выделит 450 млн евро на реконструкцию трассы Киев-Одесса и строительство объездной Львова - Цензор.НЕТ 489
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18.12.2020 16:33 Ответить
и мы сделаем еще больше благодаря заключению кредитного соглашения с **** Источник: https://censor.net/ru/n3237827\\\\\\\\\\\

Внуки..... зажали скэйты в руки.
Я не понимаю, ну вот - "дают", а потом наши пишут .... ээээ, это кредит(т.е. это отдать надо будет, видите ли, Больше, а откуда взять то? - Дахусим, сказал министр и в фидадельфии завис)
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18.12.2020 16:34 Ответить
"В рамках программы президента "Большое строительство" ... -- ... 450 млн евро кредита от **** и 450 млн евро от Европейского инвестиционного банка.

Неправильно Зеле программу назвали. "Большие долги", вернее будет...
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18.12.2020 16:37 Ответить
За всё бабло и годы что строят до Одессы можно было 5 Бамов по стране проложить! Строить вам не перестроить, таскать
вам не перетаскать----ворюги клятые!
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18.12.2020 16:38 Ответить
Потом когда-нить. Обязательно выделит.
Вот как только МВФ транш даст и Мировой банк разморозит финансовую помощь, которую решили ЗЕленым жуликам не давать.
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18.12.2020 16:48 Ответить
"помощь" ?
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18.12.2020 17:19 Ответить
більше лісу НЕМАЄ !
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18.12.2020 17:18 Ответить
НЕ ДАВАЙТЕ СОПЛЕ ДЕНЕГ!!! не под каким предлогом. оно распилит и свалит в израиль
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18.12.2020 18:07 Ответить
Кацапи не старайтеся , ніхто вас не чує.
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18.12.2020 20:43 Ответить
 
 