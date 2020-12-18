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Минздрав расширил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК

Минздрав расширил перечень стран

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Таким образом в "красную" зону входят 47 стран. Среди них: Сербия, Хорватия, Литва, США, Венгрия, Турция, Армения, Италия.

В "зеленой" зоне находятся: Польша, Великобритания, Россия, Беларусь, Испания, Канада, Израиль и другие.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 410,9 активных случая COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом Украина отнесена к странам "зеленой" зоны.

Также читайте: Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Одесской и Николаевской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Минздрав расширил перечень стран красной зоны по количеству активных случаев COVID-19 01

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Минздрав расширил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19 - Цензор.НЕТ 2606
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18.12.2020 16:44 Ответить
Петя ты?
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18.12.2020 19:41 Ответить
МинЗдрав??(!!)
А шо малюїть у европах??
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18.12.2020 16:50 Ответить
 
 