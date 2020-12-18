Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ, его нет ни в ОП, ни дома, - Бутусов

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров сегодня не явился на работу, также детективі НАБУ на обнаружили Татарова у него дома.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня и.о. Главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову, детективы НАБУ приехали в ОП по месту его работы, однако выяснилось, что Татаров сегодня на работу не явился. Напомню, он является заместителем главы ОП по вопросам правоохранительных органов, по сути главным координатором работы силовиков. Также детективы не обнаружили Татарова у него дома. Подозрение передано по месту работы Татарова в ОП", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, Офис Президента никак не комментирует исчезновение одного из ближайших сотрудников президента.

"Никак не комментирует возможность нахождения на должности чиновника, который получил подозрение НАБУ. Такое ощущение, что у Татарова иммунитет, и ни президент Зеленский, ни глава ОП Ермак за своих подчиненных вообще не хотят нести никакой ответственности. Эй, парни, бросайте пинг-понг и карусель, у вас пропал координатор правоохранительных органов! Он подозревается в коррупции! Запишите видосик, хотя бы, что вы с нами, потому что ваше молчание показывает, что вы абсолютно не контролируете ситуацию в стране", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

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Напомним, ранее сообщалось, что руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову

22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

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