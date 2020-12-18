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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Бутусов Юрий (4248) Татаров Олег (366)

Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ, его нет ни в ОП, ни дома, - Бутусов

Татаров скрылся, чтобы избежать вручения подозрения НАБУ, его нет ни в ОП, ни дома, - Бутусов

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров сегодня не явился на работу, также детективі НАБУ на обнаружили Татарова у него дома.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня и.о. Главы САП Максим Грищук подписал подозрение Татарову, детективы НАБУ приехали в ОП по месту его работы, однако выяснилось, что Татаров сегодня на работу не явился. Напомню, он является заместителем главы ОП по вопросам правоохранительных органов, по сути главным координатором работы силовиков. Также детективы не обнаружили Татарова у него дома. Подозрение передано по месту работы Татарова в ОП", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, Офис Президента никак не комментирует исчезновение одного из ближайших сотрудников президента.

"Никак не комментирует возможность нахождения на должности чиновника, который получил подозрение НАБУ. Такое ощущение, что у Татарова иммунитет, и ни президент Зеленский, ни глава ОП Ермак за своих подчиненных вообще не хотят нести никакой ответственности. Эй, парни, бросайте пинг-понг и карусель, у вас пропал координатор правоохранительных органов! Он подозревается в коррупции! Запишите видосик, хотя бы, что вы с нами, потому что ваше молчание показывает, что вы абсолютно не контролируете ситуацию в стране", - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП вручили подозрение замглавы ОП Татарову по делу Микитася

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову

22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы ОП Смирнов о подписании подозрения Татарову: Действия органов досудебного расследования не должны создавать впечатление о сведении личных счетов

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Топ комментарии
+37
в розыск ублюдка
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18.12.2020 16:55
+34
Он в шкафу у Зели.
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18.12.2020 16:54
+30
ак татаров же говорил что "готов пройти путь". или он про путь в кацапстан писал?
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18.12.2020 16:54
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Страница 2 из 2
Т.е не явился на работу и никто не знает по какой причине? Залег где-нибудь в больничке.
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18.12.2020 17:12 Ответить
Лайно в керівництві держави!
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18.12.2020 17:13 Ответить
Я не зрозумів, була ж вже перед цим новина що підозру вручили..
16:18 НАБУ і САП вручили підозру заступникові голови ОП Татарову у справі Микитася
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18.12.2020 17:14 Ответить
М-да, этому ссыклу далеко до Тани Черновол...
А чего хотеть, мусор есть мусор.
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18.12.2020 17:14 Ответить
и Земразь пропала...и Дерьмак...просто еще не знают...
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18.12.2020 17:21 Ответить
Висить на паркані,
тіліпається вітром,
тіліпається вітром заява НАБУ!!!
пропала собака!
пропала собака,
пропала собака Па Клічкє АЛЕГ!
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18.12.2020 17:21 Ответить
Що говорять начальники Татарова про його відсутність на робочому місці?
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18.12.2020 17:25 Ответить
Он узнал раньше, чем Грищук подписал. Кто слил?
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18.12.2020 17:25 Ответить
Ермак! ))))))))
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19.12.2020 09:32 Ответить
За границу сбежал ,как в своё время портнов ещё при шоколаднике
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18.12.2020 17:26 Ответить
От були колись часи: втік, ховаєшся від правосуддя? Тоді влада оголошує тебе поза законом і дозволяє громадянам влаштовувати на тебе сафарі!
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18.12.2020 17:30 Ответить
Обшуки дадуть нульовий результат. Татаров вже давно все спалив і почистив!!!
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18.12.2020 17:32 Ответить
Так и не научились у нас вручать повестки и подозрения.
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18.12.2020 17:46 Ответить
А что толку-то от вручения повесток, клоуну четыре раза присылали повестки, а он на них прибор положил, а теперь видите стал - гавнокомандующий...
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18.12.2020 17:55 Ответить
Бывшие главнокомандующие тоже клали на повестки не один раз.
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18.12.2020 18:53 Ответить
Это когда его в день похорон отца срочно вызвали на допрос? Ты от этих портновских шакалов работаешь?
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18.12.2020 19:51 Ответить
В день похорон допрос отменили, не нужно врать.
А сколько было "похорон отца", не подскажешь?
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18.12.2020 19:56 Ответить
фу, ти бридка потвора! вбийся об стіну, зроби ласку людям
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18.12.2020 20:02 Ответить
Что-то не так?
Давай лучше ты.
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18.12.2020 20:04 Ответить
одна справа коли тебе зовуть захищати Батьківщину і ти ховаєшься, як члєнограй!
інше, коли тобі виписують надуманні підозри прокури які не пройшли атестацію але призначені на посади щоб в ручному режимі "щіміть неугоднЬІх"
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18.12.2020 19:56 Ответить
Началось...
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18.12.2020 19:57 Ответить
Армейские фотки Юща и Пороха видел? )))))))))))))))))
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19.12.2020 09:34 Ответить
Вяло ты как-то отгавкиваешься. Пересмотри-ка ты, дядя. сериальчик "Слуга народа", воодушевись. Да еще номерок, где любимка твоя писькой по пианино бренчит. Про эбонитовые палочки и Украину-актрису порнофильмов. Зарядись зе-энергией, тряпка!!! Загляни в родную школу, убедись, что училка твоя на Бентли на работу приехала. Х...ли, четыре штуки баксов зарплаты! И фоточку, дядя, фоточку посмотри еще раз, где Беня за одним столом с преЗедентом сидит и перед ним пепельница стоит. Во, б...ять, сервис в ОП! А ролик, где нашего офицера спецслужб в спальном районе Киева расстрелять пытаются - не смотри. Он, гад такой, пытался вагнеровцев, что наших парней в Донбассе убивали, арестовать пытался, фашист клятый, ага. Этим роликом Порох в очередной раз пытался бубочке в штаны насрать.
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19.12.2020 09:47 Ответить
Я ж не ты.
Я сюда не гавкать и не отгавкиваться захожу.
И не пиши много.
Много слов здесь никто не читает.
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19.12.2020 10:05 Ответить
Татаров зник, щоб уникнути вручення підозри НАБУ, його немає ні в ОП, ні вдома, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5005
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18.12.2020 17:49 Ответить
Да дрыснула эта мразь уже с Украины, где-то уже с тёлками балдеет.
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18.12.2020 17:50 Ответить
Да вы, батенька, оптимист...
Если бы так легко Украине можно было избавиться от этих клопов, ГБР сотни повесток каждый день подозреваемым вручали бы!
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18.12.2020 18:01 Ответить
Все кто находился или находится при власти можно стоко нарыть,что нам смертным хватит на пожизненное. Это приблизительно по поговорке \мент может доклепатся к любому\Главное ,чтобы любой был крысой!!!
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18.12.2020 17:58 Ответить
Татаров ушел в отпуск за свой счет или у него прогул?
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18.12.2020 18:02 Ответить
Отпуск бессрочный. Надеюсь, навсегда.
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18.12.2020 18:07 Ответить
зараз виявиться, що він захворів на КОВІД
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18.12.2020 19:57 Ответить
Как же теперь Шмаркля без Татарова, кто будет шифровки из кремля передавать?
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18.12.2020 18:03 Ответить
Ермак.
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19.12.2020 09:48 Ответить
Хапай крысу!
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18.12.2020 18:05 Ответить
Надеюсь эта гнида теперь объявится в Ростове, а то ведь здесь правосудия не дождемся.
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18.12.2020 18:05 Ответить
Вряд ли. Нынче такая ситуация, что никого не садят, и никто особо не боится правосудия. Помурыжить могут, это да, но не более. Посему, отсидится где-то, пока патрон порешает, а потом объявится и скажет, что никуда не убегал, а, к примеру, гостил у бабушки в селе.
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18.12.2020 19:10 Ответить
Ну и "команда" у Зели в ОП подобралась.. Шкодливые как кошки, и трусливые как зайцы.
Ну все в своего роялиста недоделанного.
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18.12.2020 18:09 Ответить
У владі знову мерзотники і сволота. Красти тільки вміють.
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18.12.2020 18:14 Ответить
Зеленчуки, офшори, буковельска фабрика, тарговля-на-крави.
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18.12.2020 18:21 Ответить
Следите за карманами, пока вам цирк с конями( Татаровым) демонстрируют. Это что б вы поменьше про тарифы вспоминали. Классика жанра.
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18.12.2020 18:24 Ответить
Татаров зник, щоб уникнути вручення підозри НАБУ, його немає ні в ОП, ні вдома, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9874
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18.12.2020 18:25 Ответить
Пинг-понг, карусель, прятки: кто, где заховался - я не виноват. Детский сад отдыхает.
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18.12.2020 18:47 Ответить
а как вы себе представляете поца с опущенными штанами за пианино и нормальных госслужаих в его конторе --- який йшов -- таких знайшов --- ПРОСТО ПОЗОРИЩЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА -- И ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХЕРОВЕЕ
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18.12.2020 18:48 Ответить
народ заслуживает того, кого выбрал
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19.12.2020 00:42 Ответить
А может это чмо уже в Ростове?
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18.12.2020 18:50 Ответить
Не гони! У него прикрытие идеальное в Украине - сам преЗедент!!! И татарова отмажет, и Арестовича. Всех кремлевских выкормышей обогреет-обласкает. Шмаркле зеленой без них ну никак до глаз Владимвладимыча не дотянуться, поискать в них мира. Мне не веришь - Ермака с Портновым спроси!
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19.12.2020 09:51 Ответить
він з клоуном у пінг-понг грає
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18.12.2020 18:58 Ответить
Я не помилився, коли перед виборами казав, що між Порошенком та Зеленським якщо різниця й є - один давній агент *****, інший ватна служка олігарха з московькими друзями - але розвалювати державу вони будуть однаково, і обсиратись теж, хіба що Зелень обсереться швидше - розуму все ж таки менше, але тому він і менш небезпечний.
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18.12.2020 18:58 Ответить
дайте заспокійливе цій вангі
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18.12.2020 20:00 Ответить
К вечеру 18.12 с места работы и жительства исчез даже сам шеф Татарова. А на утро 19.12 то же случилось и с шефом шефа Татарова. В их офисе хозяйничал Святий Миколай. В это время с гостомельского аэродрома в сторону Ростова убыли три рейса без опознавательных знаков. Так закончилась история выходцев из некого 95-го квартала .
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18.12.2020 19:13 Ответить
ссыкливость - основной признак, по которому принимают в эту ж зеленскую ж ОПу
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18.12.2020 19:21 Ответить
В Ростове смотрели?
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18.12.2020 19:23 Ответить
А може він уже з цими двома?
Татаров зник, щоб уникнути вручення підозри НАБУ, його немає ні в ОП, ні вдома, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7161
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18.12.2020 19:34 Ответить
Татаров зник, щоб уникнути вручення підозри НАБУ, його немає ні в ОП, ні вдома, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3583
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18.12.2020 19:50 Ответить
От що підозри чудотворні роблять! Треба їх частіше застосовувати, то тоді вся ця малоросійська кодла свалить за поребрік.
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18.12.2020 19:57 Ответить
теперь пидозру Ермаку, Демченку и Зелёнскому за разглашени, факт преступления есть, только Баклан не хочет расследовать и ему тоже за использованин служеб. в личных целях и пособничество в розглашение
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18.12.2020 20:05 Ответить
Ему просто дали скрыться)))лохам опять втирают байку
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18.12.2020 20:34 Ответить
А вообще хоть кто-то сел у нас,кроме мелкого судьи колядника?))лет 12 назад
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18.12.2020 20:38 Ответить
зачем он прячется?, пришел бы и все рассказал как честный человек и его бы сразу отпустили, разве нет?
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18.12.2020 22:34 Ответить
резидент татаров - исчезнет
клоун татаров - выкрутится
а может прокурорша поменяет прокуроров, а новые должны ознакомиться
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19.12.2020 00:46 Ответить
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