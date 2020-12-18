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Шмыгаль должен немедленно стабилизировать ситуацию с долгами за зеленую энергетику, - инвесторы

Шмыгаль должен немедленно стабилизировать ситуацию с долгами за зеленую энергетику, - инвесторы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен немедленно стабилизировать ситуацию с долгами за зеленую энергетику согласно ранее подписанному меморандуму, поскольку главное условие документа - выплатить часть долгов за "зеленую" электроэнергию до конца 2020 года до сих пор не реализовано.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы будем снова обращаться к премьер-министру, напоминать ему о меморандуме", - сказал Конеченков.

По его словам, правительство нарушает условие, которое закреплено в законодательстве, - выплатить 8,96 миллиарда гривен долга за зеленую электроэнергию до 31 декабря текущего года. Он подчеркнул, что ответственные за этот вопрос министерства блокируют все способы для погашения накопленной задолженности и поэтому проблема не решается.

В свою очередь директор Европейско-Украинского энергетического агентства Александра Гуменюк отметила, что одним из механизмов погашения долга является кредит для "Укрэнерго", которой правительство все же предоставило государственные гарантии.

"Мы надеемся, что в ближайшие несколько недель правительство примет дополнительные решения, касающегося механизма и новых источников финансирования отрасли", - сказала Гуменюк. Она добавила, что в случае отсутствия действенных решений ЕУЭА будет жаловаться в европейский Секретариат энергосообщества.

"И вероятнее всего в следующем году возобновятся процедуры подготовки арбитражных процессов со стороны инвесторов. Мне очень жаль таким образом подитоживать 2020 год, хотя он еще не закончился. Есть надежды на полторы недели, что остались", - резюмировала Гуменюк.

Напомним, в середине ноября послы 11 стран (Бельгии, Канады, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Швеции, Турции, Великобритании), чей бизнес инвестировал в украинский сектор возобновляемой энергетики около 2 млрд евро, в совместном письме призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля обеспечить полное погашение долгов перед ними по "зеленому" тарифу, в частности путем прямых выплат из бюджета и выпуска ОВГЗ.

Как сообщалось, в июне наибольшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

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Топ комментарии
+4
Хрен с энергетикой Украины, давайте шаровые бабки Ахметову и Клюевым. Выкручивайте руки пенсионерам, но незаработанные миллиарды олигархам отдайте!
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18.12.2020 17:08
+4
Шмыгаль должен немедленно стабилизировать ситуацию с долгами за зеленую энергетику, - инвесторы - Цензор.НЕТ 3569
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18.12.2020 17:08
+3
Платите и дальше "зеленым инвесторам" по 5 грн. за кВт))
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 5 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество, убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...
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18.12.2020 18:45
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пістец, "https://prm.ua/valovyy-zovnishniy-borh-ukrainy-sklav-ponad-80-vvp/ Валовий зовнішній борг України склав понад 80% ВВП " - навіть, коли прем'єром був Яценюк (та навіть Юлька-матьківщина) - такого високого показника не було
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18.12.2020 17:03 Ответить
Зелена пліснява ,це алес капут Україні,повний здіпец !!)))
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18.12.2020 17:22 Ответить
Так называемые инвесторы во главе с Рыжим Гудком идут в СРАКУ !!! А те кто пропихнул эти грабительские гарантии должны быть в СИЗО
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18.12.2020 20:33 Ответить
да, посади МВФ и ЕС в сизо долбень))))
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18.12.2020 21:22 Ответить
Ни МВФ, ни ЕС не заставляли насильно строить эти сраные СЭС в нищей стране. Это страсть олигархов к "зеленому тарифу". За красивыми словами об экологии кроется грабеж Украины. Интересно, кто же те инвесторы? Не зарубежные ли "прокладки" наших драгоценных?
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19.12.2020 12:03 Ответить
балабол. Под закон об энергорынке с зеленым тарифом нам один из траншей выдавали.
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19.12.2020 12:17 Ответить
Тарифы поднимут и выплатят.Зелёные аплодируют!
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18.12.2020 17:06 Ответить
Хрен с энергетикой Украины, давайте шаровые бабки Ахметову и Клюевым. Выкручивайте руки пенсионерам, но незаработанные миллиарды олигархам отдайте!
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18.12.2020 17:08 Ответить
Шмыгаль должен немедленно стабилизировать ситуацию с долгами за зеленую энергетику, - инвесторы - Цензор.НЕТ 3569
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18.12.2020 17:08 Ответить
Ваще то треба "***********" впопупуредників(всі Ви їх знаєте)..
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18.12.2020 17:12 Ответить
Ваш продукт не конкурентний,валіть з ним подальше.
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18.12.2020 17:16 Ответить
не вийде ... все це зелене дерьмо під гарантії "уряду" , ну а "уряд" постарається задовольнити апетити рудого кнура з рештою виродків
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18.12.2020 18:24 Ответить
тебя забыли спросить
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18.12.2020 20:06 Ответить
А хто його купляє як не я.Я їх і посилаю. Тобі хай продають,бо мені не треба.
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18.12.2020 20:52 Ответить
и по сколько ті покупаешь, и как? Я сам продаю, так что мне покупать не надо
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18.12.2020 21:20 Ответить
За минулий по 1,6 вийшло.Заберуть зелену ,з її 5грн,буде меньше.
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18.12.2020 21:25 Ответить
с чего ты взял, что если заберут зеленую, то ты будешь меньше платить? Кто тебе такой бред рассказал?
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18.12.2020 21:37 Ответить
Ха,тут ти може й правий що ніхто нічого з нинішніх шахраїв не зменше,але ж щоб і збільшити прийдеться нову байку придумати...А зелена не конкурентна і не вигідна споживачу,просто непотрібна.
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18.12.2020 21:46 Ответить
какое отношение потребитель имеет к зеленой энергии?
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18.12.2020 21:53 Ответить
Интригует, что "инвесторы" обращаются в социальные сети, а не к Шмыгалю
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18.12.2020 17:25 Ответить
ахметов тримає яйця шмигаля у холодильнику поряд з собачим кормом ...шмигло й так "молиться" щоб "хазяїн" бува не скормив його причандали своїм дворовим псам
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18.12.2020 18:27 Ответить
И теперь все забыли кто этих "инвесторов" таки запустил к нам.
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18.12.2020 18:09 Ответить
кто?
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18.12.2020 20:07 Ответить
Платите и дальше "зеленым инвесторам" по 5 грн. за кВт))
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 5 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество, убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...
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18.12.2020 18:45 Ответить
бот, не копипасть
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18.12.2020 20:07 Ответить
Бот тут ти.
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19.12.2020 12:05 Ответить
сасай. За балабольство неднократное ты отправляешься в петушиный уголочек
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19.12.2020 12:19 Ответить
САСАТЬ-твоя привелегия. Давай - за очередной порцией к охмету.
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19.12.2020 13:04 Ответить
иди поплачся Коломойскому, пусть он тебя приголубит
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19.12.2020 15:48 Ответить
То твій патрон. САСИ.
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19.12.2020 16:44 Ответить
Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн / Сейчас тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час. Но сколько в нем стоимость зеленой энергетики власть умалчивает. Поэтому и споры: если не заплатить инвесторам 1 млрд грн, ветровые и солнечные станции разломать к едрене фене то во сколько раз снизится тариф? Одни говорят только в два раза, другие в двадцать раз. А третьи говорят что тариф не только не снизится, а, наоборот, возрастёт.
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18.12.2020 19:36 Ответить
зеленый тариф никаким образом не влиял на обычные тарифы - это факт. Потому если его отменить - ничего не изменится. А дорожать будет в любом случае по другим причинам.
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18.12.2020 20:09 Ответить
Не кизді. Тариф розраховується із "спільного казана", куди входить все. Плюс бюджет грабується.
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19.12.2020 12:07 Ответить
балабол. За тариф в основном рассчитывались с прямой прибыли энергокомпаний, которую ты зедебил никогда не видел и в своем кармане не держал
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19.12.2020 12:19 Ответить
Если ничего не запрлатить "инвесторам", то ничего и не изменится. Вишь ты сумма претензий сократилась до 1 млрд гривен, а скоро сократится до нуля, т.к. адвокатов нужно оплачивать, а дело безнадёжное.
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18.12.2020 20:37 Ответить
что ты несешь, зедебил?))) Сумма исков только возрастает, и дело безнадежное только для зедебилов, потому что инвесторы вас нагнут в арбитражах как шлюх поганых)))
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18.12.2020 21:26 Ответить
Лякай свою бабцю, бот ахметовський.
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19.12.2020 12:08 Ответить
пугать я буду зедебильных подстилок Коломойского как ты))) Первые иски которые подали еще на меньшие суммы - уже выиграны считай. Все остальные автоматом как по конвееру будут выиграны
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19.12.2020 12:18 Ответить
От когда будут, дебил, выиграны, тогда и пестеть будешь. Автоматом по конвейеру только
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19.12.2020 13:05 Ответить
петушок, первые уже считай выиграны)))
Неужели зедебилы надеялись, что в европейских арбитражах станут на сторону зедебилов несмотря на подписанные договора, гарантии утвержденные Законом, и я молчу уже о том, что зеленый тариф под покровительством Запада регулировался?
Но к сожалению зедебилов, в Европе не принято нарушать договора и Законы, и нарушителей заставляют платить)))
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19.12.2020 15:47 Ответить
Козлику, ти не по адресі звертаєшся. Поговори із своїм відображенням у дзеркалі. Там ти і петушка побачиш, і козла безрогого.
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19.12.2020 16:47 Ответить
что, все, "аргументы" закончились? Плати исправно налоги и коммуналку. А то как раз таки по решениям судов будут платить из бюджета, вместо того чтобы платить как раньше, как положенно, по хорошему. .
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19.12.2020 21:30 Ответить
Лопушара, досить бухати. Прийди до тями. Потім поспілкуємось.
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20.12.2020 17:47 Ответить
я не бухаю. А ты плати исправно мне за электричество.
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20.12.2020 21:38 Ответить
Да неужели?
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18.12.2020 21:50 Ответить
 
 