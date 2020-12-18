Шмыгаль должен немедленно стабилизировать ситуацию с долгами за зеленую энергетику, - инвесторы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен немедленно стабилизировать ситуацию с долгами за зеленую энергетику согласно ранее подписанному меморандуму, поскольку главное условие документа - выплатить часть долгов за "зеленую" электроэнергию до конца 2020 года до сих пор не реализовано.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы будем снова обращаться к премьер-министру, напоминать ему о меморандуме", - сказал Конеченков.

По его словам, правительство нарушает условие, которое закреплено в законодательстве, - выплатить 8,96 миллиарда гривен долга за зеленую электроэнергию до 31 декабря текущего года. Он подчеркнул, что ответственные за этот вопрос министерства блокируют все способы для погашения накопленной задолженности и поэтому проблема не решается.

В свою очередь директор Европейско-Украинского энергетического агентства Александра Гуменюк отметила, что одним из механизмов погашения долга является кредит для "Укрэнерго", которой правительство все же предоставило государственные гарантии.

"Мы надеемся, что в ближайшие несколько недель правительство примет дополнительные решения, касающегося механизма и новых источников финансирования отрасли", - сказала Гуменюк. Она добавила, что в случае отсутствия действенных решений ЕУЭА будет жаловаться в европейский Секретариат энергосообщества.

"И вероятнее всего в следующем году возобновятся процедуры подготовки арбитражных процессов со стороны инвесторов. Мне очень жаль таким образом подитоживать 2020 год, хотя он еще не закончился. Есть надежды на полторы недели, что остались", - резюмировала Гуменюк.

Напомним, в середине ноября послы 11 стран (Бельгии, Канады, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Швеции, Турции, Великобритании), чей бизнес инвестировал в украинский сектор возобновляемой энергетики около 2 млрд евро, в совместном письме призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля обеспечить полное погашение долгов перед ними по "зеленому" тарифу, в частности путем прямых выплат из бюджета и выпуска ОВГЗ.

Как сообщалось, в июне наибольшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.