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Беларусь (7771) произвол (37)

Жителя Беларуси отправили на 1,5 года в колонию за фразу "ур...д в погонах"

Рабочий Николай Чернявский будет отбывать в колонии строгого режима наказание за то, что во время переписки в мессенджере использовал фразу "ур...д в погонах", подразумевая сотрудника милиции.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна", который в Беларуси лишили государственной регистрации, информирует Цензор.НЕТ.

Суд признал Чернявского виновным по ст. 369 УК ("Оскорбление представителя власти") и ст. 365 УК ("Вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел"). Пострадавшему милиционеру нанесен моральный ущерб в размере 500 рублей.

По версии следствия, мужчина в августе оставил оскорбительный комментарий в одном из Telegram-каналов и обещал опубликовать личные данные сотрудника милиции. Мать осужденного говорит, что все было не так. По ее словам, Николай никому не угрожал, а в качестве оскорбления использовал фразу "ур ... д в погонах".

Жителя Беларуси отправили на 1,5 года в колонию за фразу ур...д в погонах 01

Николай Чернявский

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"И это было сказано не прямо, а в разговоре с кем-то в чате. Без каких-то матюков. В суде Николай искренне извинился за эти слова. А пострадавший сотрудник говорит: "Как человек я тебя прощаю, а как милиционер - нет", - сказала мать Чернявского.

Чтобы заплатить адвокату, женщина продала все свои золотые украшения.

"Просили его, чуть не на коленях просили, чтобы простил. Сначала была какая-то надежда… Теперь я ни во что не верю…" - говорит мама Николая Чернявского.

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Топ комментарии
+14
Шкода хлопця, постраждав ні за що, а вони і є уродами,разом з головним картопляником.
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18.12.2020 17:15
+11
зачем отправлять в колонию вся Белорусь колония строго режима .
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18.12.2020 17:17
+6
Все что надо знать адептам хороших дорог и советских молокопродуктов.
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18.12.2020 17:34
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"ур..д" это типа урод?
я не знаю матов на "ур"
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18.12.2020 17:12 Ответить
Украинская Рада Это хуже матюкни.
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18.12.2020 19:37 Ответить
"менты не люди" (С) как человек он не может быть. впереди закон о "трёх бульбах" приговор по которому будет выноситься особыми тройками.
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18.12.2020 17:14 Ответить
Шкода хлопця, постраждав ні за що, а вони і є уродами,разом з головним картопляником.
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18.12.2020 17:15 Ответить
Уж больно "нежный" мент...
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18.12.2020 17:17 Ответить
зачем отправлять в колонию вся Белорусь колония строго режима .
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18.12.2020 17:17 Ответить
Наверное концлагерь, говорят что в колонии Московии Беларусь есть концлагеря по китайскому образцу,где заключённые бесплатно работают за похлёбку.
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18.12.2020 17:20 Ответить
у нас на зонах тоже за похлебку работают что бы ты знал . ты думал что у нас там зароботки ?
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18.12.2020 18:16 Ответить
Лагерей для политических у нас меньше, а ЗЕКи преступники должны сами себя обеспечивать ,для хорошего содержания
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18.12.2020 18:28 Ответить
извини ты далек от этого .понятия не имееш об их содержании .что они преступники неспорю
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18.12.2020 18:54 Ответить
Лучше быть дальше, я читал что около 70% товаров народного потребления Китай на экспорт для всего Мира изготавливает в своих концлагерях.
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18.12.2020 19:53 Ответить
может быть неслыхал. за китай ..у нас точно нет
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18.12.2020 20:15 Ответить
Я это и хотел сказать за Беларусь
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18.12.2020 20:22 Ответить
в прошлом году меня на белорусской границе обули ли за лишних 200 грамм пива .итог потраченное время 4 часа нервы .расстаможка этих 200 грам и штраф 70 евро .больше там меня невидели )))) .
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18.12.2020 20:26 Ответить
"ур...д в погонах" три точки получается слово "урагид в погонах",это кто подумал что по другому, нужно давать такой срок
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18.12.2020 17:17 Ответить
через пол года он поменяеся с уродом в погонах местом жительства -
- усатое - ******** долго не протянет...
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18.12.2020 17:20 Ответить
Штраф конечно за такое "преступление" отсутствует в Беларуси. Быдло ломает людей.
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18.12.2020 17:20 Ответить
ким чен ын 130кг пончик учитель для колхозника и членоликого, он со своими рабами также поступает.
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18.12.2020 17:20 Ответить
37-й год отдыхает…
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18.12.2020 17:20 Ответить
Пока нет. Если б он в газету с Лукашенкой селёдку завернул ...
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18.12.2020 18:02 Ответить
Нет, ну раз уж он так обиделся, что не может его простить, то здесь появляется такая мысль, что он действительно есть самый настоящий ур...д в погонах.
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18.12.2020 17:25 Ответить
Надо было цветы подарить,может простил бы...
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18.12.2020 17:27 Ответить
"Урожайный год в погонах" . . . ."уровень подземных вод в погонах" . . . откуда они взяли, что * - это 1 символ?
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18.12.2020 17:31 Ответить
Ну, это со слов матери. Вряд ли она контролировала всю переписку. Ей работать надо, что бы сына кормить , тк рабочим он был два года назад.
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18.12.2020 17:38 Ответить
Зебіли мріють що Зеленський зробить їм Білорусь і у нас.
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18.12.2020 17:32 Ответить
Але ж упізнали того, про кого було сказано ці слова
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18.12.2020 17:34 Ответить
Все что надо знать адептам хороших дорог и советских молокопродуктов.
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18.12.2020 17:34 Ответить
згадую як наша вата захоплювалася Лукашенкою: міцьний господарник, у них дороги, чистота, порядок, а морожене справжнє, ковбаса. Поки Україна не перевиховає вату і халявщиків - будемо борсатися як в ополонці: то ідемо в Європу, то ідемо в СССР
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18.12.2020 17:38 Ответить
Батька понабирав нєжєнок в своє гестапо, що невимовно страждають від слова урод. Краще б цього мента послали на йух так може б і помер від серцевого нападу
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18.12.2020 17:43 Ответить
анек
вызывает сталин некоего товарища и говорит:
- мне доложили, что ви говорили такое: "из-за этого усатого ******** у нас все беды", ви кого имели ввиду?

- как кого, гитлера конечно, а вы?
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18.12.2020 17:45 Ответить
Трошечки не так. В вашей версии "некий товарищ" за свой вопросик не меньше, чем в лагеря бы загремел.
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18.12.2020 18:05 Ответить
в этом и смысл
три буквы, три колоска...
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18.12.2020 18:33 Ответить
"Як людина я тебе прощаю, а як міліціонер - ні"

визнав, що міліціонер не людина
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18.12.2020 18:01 Ответить
Зря искренне извинялся!
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18.12.2020 18:05 Ответить
гестапо и сс просто дети по сравнению с нквд картошки...ой мля я тут на три расстрела накукарекал
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18.12.2020 18:34 Ответить
кто-нибудь покажите главному дранику кино киндзадза
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18.12.2020 18:44 Ответить
за уродами в погонах стоит колхозный урод... тандем пока эффективный... надолго ли???
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18.12.2020 18:50 Ответить
Страна для жизни, зато парадок)))))
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18.12.2020 18:59 Ответить
Ви цього хотіли, зебуїни? Чекати вже недовго...
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18.12.2020 19:00 Ответить
А за ******** -сразу расстрел.....
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18.12.2020 20:23 Ответить
А наші малороси поважають Луку та ностальгують за "сильною рукою".
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18.12.2020 20:58 Ответить
Больные на голову.
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19.12.2020 00:38 Ответить
 
 