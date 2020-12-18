Жителя Беларуси отправили на 1,5 года в колонию за фразу "ур...д в погонах"

Рабочий Николай Чернявский будет отбывать в колонии строгого режима наказание за то, что во время переписки в мессенджере использовал фразу "ур...д в погонах", подразумевая сотрудника милиции.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна", который в Беларуси лишили государственной регистрации, информирует Цензор.НЕТ.

Суд признал Чернявского виновным по ст. 369 УК ("Оскорбление представителя власти") и ст. 365 УК ("Вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел"). Пострадавшему милиционеру нанесен моральный ущерб в размере 500 рублей.

По версии следствия, мужчина в августе оставил оскорбительный комментарий в одном из Telegram-каналов и обещал опубликовать личные данные сотрудника милиции. Мать осужденного говорит, что все было не так. По ее словам, Николай никому не угрожал, а в качестве оскорбления использовал фразу "ур ... д в погонах".

Николай Чернявский

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"И это было сказано не прямо, а в разговоре с кем-то в чате. Без каких-то матюков. В суде Николай искренне извинился за эти слова. А пострадавший сотрудник говорит: "Как человек я тебя прощаю, а как милиционер - нет", - сказала мать Чернявского.

Чтобы заплатить адвокату, женщина продала все свои золотые украшения.

"Просили его, чуть не на коленях просили, чтобы простил. Сначала была какая-то надежда… Теперь я ни во что не верю…" - говорит мама Николая Чернявского.

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