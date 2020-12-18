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госбюджет (1185) шоу Шустера (315) врачи (1503) заработная плата (2355)

На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят госбюджет на 2021 год и зарплаты медиков

На

Сегодня, 18 декабря, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, как Украина наполнит бюджет на 2021 год, хватит ли денег на медицину и не уедут ли украинские врачи на заработки в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Госбюджет-2021: как и на чем будет зарабатывать Украина?

Сколько запланировано выделить денег на медицину? Хватит ли средств на зарплату медработникам?

Не уедут ли украинские врачи на заработки в Польшу?

Смотреть программу можно здесь.

Гостями студии станут:

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Алексей Любченко, председатель Государственной налоговой службы Украины;

Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

Сергей Цинтаро, и.о. генерального директора Черновицкой областной клинической больницы;

Дмитрий Верига, врач-уролог;

Алексей Гончаренко, народный депутат, "ЕС";

Нестор Шуфрич, народный депутат, ОПЗЖ;

Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";

Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;

Игорь Терехов, первый заместитель городского головы Харькова;

Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON;

Алексей Давыденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника +".

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Топ комментарии
+4
я возле больницы на стоянке всегда вижу новенькие иномарки наших зубожилых врачей)))) да нахрен им та польша, они там столько не заработают
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18.12.2020 17:47
+3
найдите мне бедного врача в крупных городах - шо за глупость ,они зарплату могут отдавать в фонд мира))
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18.12.2020 17:36
+3
"не дождьотесь", щоб єдинна справжня українська правоцентриська партія зникла. Ви, сволота, хотіли, щоб і Рух зник. А він відродився в "Європейській Солідарності".
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18.12.2020 18:19
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кто еще этого шустера смотрит?
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18.12.2020 17:20 Ответить
Реально. По-перше як ведучий зі своїми тезами-- ну повне лушпиння.По друге ця морда заслуговує як мінімум кірпіча і па русски
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18.12.2020 19:56 Ответить
На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят госбюджет на 2021 год и зарплаты медиков - Цензор.НЕТ 1637
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18.12.2020 17:20 Ответить
Ну, так "слуги" повиннi, щедро кормити своїх "прислужникiв"
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18.12.2020 17:31 Ответить
- Здравствуйте, бесплатный доктор!
- И вам добрый день, безнадежно больной пациент.
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18.12.2020 17:22 Ответить
На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят госбюджет на 2021 год и зарплаты медиков - Цензор.НЕТ 5972
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18.12.2020 17:26 Ответить
Нічого. Сміх- найкращі ліки. Тому українські лікарі поїдуть лікувати європейців, а українці будуть якісно лікуватися сеансами перегляду ;Сватов; та концертами Квартал-95.
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18.12.2020 17:45 Ответить
у нас медико нет!
у нас есть "терпилы"
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18.12.2020 17:32 Ответить
найдите мне бедного врача в крупных городах - шо за глупость ,они зарплату могут отдавать в фонд мира))
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18.12.2020 17:36 Ответить
я возле больницы на стоянке всегда вижу новенькие иномарки наших зубожилых врачей)))) да нахрен им та польша, они там столько не заработают
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18.12.2020 17:47 Ответить
100%
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18.12.2020 17:51 Ответить
То урологи. Сама прибуткова галузь медицини.
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18.12.2020 17:53 Ответить
все врачи прибыльные
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18.12.2020 19:39 Ответить
Ну звичайно!
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18.12.2020 19:40 Ответить
Наш дерматолог, котру скоротили два місяці тому, зараз уже на заробітках в Польщі. Поки що на заводі, але вчить мову щоб пройти верифікацію диплому.
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18.12.2020 17:43 Ответить
верховна рада №2, чи шо?
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18.12.2020 18:01 Ответить
Прибрати з ефіру три Г, говорящі голови - Герасимова, Геращенко, й Гончаренко, то вийде більш менш пристойна європейська партія. При умові, що прибрати й Порошенка. На сьогодні ці три Г лише викликають огиду від усього українського.
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18.12.2020 18:16 Ответить
"не дождьотесь", щоб єдинна справжня українська правоцентриська партія зникла. Ви, сволота, хотіли, щоб і Рух зник. А він відродився в "Європейській Солідарності".
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18.12.2020 18:19 Ответить
Це чисто олігархічне утворення. Яке грабує Україну під проукраїнськими гаслами. Інше олігархічне утворення грабує Україну під антиукраїнськими гаслами. Проукраїнських ідеологічних неолігархічних партій небагато - "ВО Свобода", "Громадянська позиція", .... І зовсім дрібні партії районних масштабів.
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18.12.2020 18:31 Ответить
зелефил?
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18.12.2020 18:30 Ответить
 
 