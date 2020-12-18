На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят госбюджет на 2021 год и зарплаты медиков

Сегодня, 18 декабря, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, как Украина наполнит бюджет на 2021 год, хватит ли денег на медицину и не уедут ли украинские врачи на заработки в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Госбюджет-2021: как и на чем будет зарабатывать Украина?

Сколько запланировано выделить денег на медицину? Хватит ли средств на зарплату медработникам?

Не уедут ли украинские врачи на заработки в Польшу?

Смотреть программу можно здесь.

Гостями студии станут:

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Алексей Любченко, председатель Государственной налоговой службы Украины;

Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

Сергей Цинтаро, и.о. генерального директора Черновицкой областной клинической больницы;

Дмитрий Верига, врач-уролог;

Алексей Гончаренко, народный депутат, "ЕС";

Нестор Шуфрич, народный депутат, ОПЗЖ;

Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";

Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;

Игорь Терехов, первый заместитель городского головы Харькова;

Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON;

Алексей Давыденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника +".