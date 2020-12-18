На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят госбюджет на 2021 год и зарплаты медиков
Сегодня, 18 декабря, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут говорить о том, как Украина наполнит бюджет на 2021 год, хватит ли денег на медицину и не уедут ли украинские врачи на заработки в Польшу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Госбюджет-2021: как и на чем будет зарабатывать Украина?
Сколько запланировано выделить денег на медицину? Хватит ли средств на зарплату медработникам?
Не уедут ли украинские врачи на заработки в Польшу?
Смотреть программу можно здесь.
Гостями студии станут:
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Алексей Любченко, председатель Государственной налоговой службы Украины;
Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;
Сергей Цинтаро, и.о. генерального директора Черновицкой областной клинической больницы;
Дмитрий Верига, врач-уролог;
Алексей Гончаренко, народный депутат, "ЕС";
Нестор Шуфрич, народный депутат, ОПЗЖ;
Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";
Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
Игорь Терехов, первый заместитель городского головы Харькова;
Ярослав Романчук, управляющий партнер юридической компании EUCON;
Алексей Давыденко, владелец сети магазинов медицинского оборудования "Медтехника +".
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- И вам добрый день, безнадежно больной пациент.
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