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облсовет (532) Одесса (7740) Ройтбурд (43)

Одесский облсовет отменил решение об увольнении Ройтбурда: ОПЗЖ пыталась сорвать голосование, - СМИ

Одесский облсовет отменил решение об увольнении Ройтбурда: ОПЗЖ пыталась сорвать голосование, - СМИ

Одесский областной совет поддержал проект, предложенный депутатами Юрием Басюком от "Европейской Солидарности" и Ольгой Юрко от партии "Доверяй делам", и отменил решение облсовета предыдущего созыва об увольнении с должности директора Художественного музея художника Александра Ройтбурда.

Об этом пишет местное издание "Думская" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что перед голосованием депутаты Одесского городского совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" пытались сорвать рассмотрение вопроса, и между народными избранниками возникла потасовка.

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Напомним, решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета, однако художник продолжал фактически выполнять свои обязанности. В октябре 2019 г. министерство культуры, молодежи и спорта назвало решение об увольнении безосновательным.

Художника уволили со второй попытки - первая состоялась еще 16 августа 2019 г. Тогда вопрос внесли в предварительную повестку дня, но позже его оттуда убрали.

Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря 2017 г. 19 марта 2018 г. председатель облгосадминистрации подписал пятилетний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея.

10 февраля 2020 года суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея. 1 июня апелляционный суд утвердил скандальное увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.
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Топ комментарии
+6
Ройтбурт не дает разворовывать фонды и старается удержать Украинскую культуру от полного разграбления. малоросам должно быть стыдно. Но у них чести к сожалению нет
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18.12.2020 18:01
+4
Ну заважає їм Ройбурд.Не можна з ним насолодитись "коритом".
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18.12.2020 17:30
+4
шось здохло в лісі біля Одеси
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18.12.2020 17:34
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Ну заважає їм Ройбурд.Не можна з ним насолодитись "коритом".
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18.12.2020 17:30 Ответить
Він занадто проукраїнський як для Одеси так і як для єврея взагалі...
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18.12.2020 17:53 Ответить
шось здохло в лісі біля Одеси
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18.12.2020 17:34 Ответить
Партія «Лехайм» вже за євреїв взялася. Дивне явище. Хоча цей одеський бандерівець Ройтбург теж пішов проти своїх ватників. Взагалі-то, цей митець повинен бути прикладом для всієї ватної Одеси.
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18.12.2020 17:42 Ответить
Речь идёт о "Саше-член в заднице?" Мощный деятель искусств.😆
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18.12.2020 17:45 Ответить
Леонардо наших дней.
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18.12.2020 17:48 Ответить
опоблок Ахметова і ЄС в одеській облраді - союзники-коаліціянти?
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18.12.2020 17:46 Ответить
а почему бы Ройтбургу не уйти гордо? Что он так цепляется за сотрудничество с зебилами?Художник должен быть свободным. Его же картины продаются, я надеюсь?
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18.12.2020 17:47 Ответить
Шо, сильно хочешь видеть там очередного клоуна из квартала?
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18.12.2020 17:56 Ответить
Ройтбурду
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18.12.2020 18:03 Ответить
Ройтбурт не дает разворовывать фонды и старается удержать Украинскую культуру от полного разграбления. малоросам должно быть стыдно. Но у них чести к сожалению нет
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18.12.2020 18:01 Ответить
Совково-чекисткому отродью, которого полно в Одессе, очень не по нутру патриотическая общественная позиция художника А.Ройтбурда.
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18.12.2020 18:13 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/aleksej-goncharenko-tip-krajne-skolzkij.html Алексей Гончаренко - тип крайне скользкий.

Главный одесский порошенковец Алексей Гончаренко - тип крайне скользкий.
Бывший депутат Одесского горсовета от «Партии регионов», бывший сторонник предоставления русскому языку государственного статуса - как он оказался в «Европейской солидарности» - часто спрашивают сами сторонники Петра Порошенко.
Однако - мы уже писали, Петр Алексеевич подбирает себе людей в первую очередь с проверенными деловыми качествами. И должны признать. Такой подход выглядит не слишком красиво, однако дает крепкие результаты.
Гончаренко и его одесские партагеносе каким-то образом умудрились провести «ЕС» в Одесский горсовет и получить 10 мандатов из 64. А кандидат от «ЕС» Петр Обухов занял третье место(на мера). Хотя, секрет Полишинеля - Одесса город крайне пророссийский.
Он всегда был вотчиной «Партии регионов», а ныне - ОПЗЖ Медведчука и Шария. Очевидно, чтобы получить такой результат, работать нужно было очень настойчиво. Но дальше - больше. Во-первых, депутаты от «ЕС» оказались на удивление стойки к вечной проблеме всех украинских демократов - они не продались. Случилось неожиданное - о продажности и исключении из рядов партии 2 (из 6) депутатов заявил Шарий.

Во-вторых, «Европейская солидарность» блестяще воспользовалась нехваткой голосов у коалиции Труханова со «Слугами народа», сыграла в «золотую акцию», и получила руководство сразу в двух наиболее привлекательных комиссиях горсовета - бюджетной и транспортной.
Остальные разделили между собой «приСлуги» и трухановцы. Лишь ОПЗЖ предоставили сомнительную честь - руководить комиссией по здравоохранению. То есть - отвечать за все провалы в борьбе с КОВИД-19.
Результат. По-факту власть в Одессе поделили три политсилы - «Доверяй делам» Труханова, правящая «Слуга народа» и оппозиционная «Европейская солидарность».
В оппозиции - ОПЗЖ и Шарий. Для «ЕС» это, безусловно, успех - она не пустила сторонников Медведчука и Шария во власть, плюс ее позиции в Одессе еще более усилятся. Для Труханова - так же. А вот «Слуга народа»…
ОПЗЖ и Шарий уже кричат как резанные, что «Зеленский и Порошенко уже союзники». Насколько сильный это будет репутационный удар по «Слугам народа» в Одессе - представить не сложно.
В Львове «Слуг народа» прибрал к рукам порошенковец Олег Синютка. В Одессе - порошенковец Гончаренко. Очевидно - будут еще примеры. А потом в Офисе президента будут удивляться - что творится с их рейтингом?!
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18.12.2020 18:14 Ответить
Здивував... Лаврентій Берія починав свою партійну кар"єру, як азербайджанський меншовик... Ванька Каїн був знаменитим бандитом, а став "начальником кримінального розшуку" Московського царства (у Франції був такий же "перевертень")... Флавій керував повстанцями в Іудеї, в боротьбі з Римом, а став політиком та істориком Риму... Таких прикладів - маса...
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18.12.2020 18:23 Ответить
Результат. По-факту власть в Одессе поделили три политсилы - «Доверяй делам» Труханова, правящая «Слуга народа» и оппозиционная «Европейская солидарность».В оппозиции - ОПЗЖ и Шарий. Для «ЕС» это, безусловно, успех - она не пустила сторонников Медведчука и Шария во власть, плюс ее позиции в Одессе еще более усилятся. Для Труханова - так же. А вот «Слуга народа»… ОПЗЖ и Шарий уже кричат как резанные, что «Зеленский и Порошенко уже союзники». Насколько сильный это будет репутационный удар по «Слугам народа» в Одессе - представить не сложно.В Львове «Слуг народа» прибрал к рукам порошенковец Олег Синютка. В Одессе - порошенковец Гончаренко. Очевидно - будут еще примеры. А потом в Офисе президента будут удивляться - что творится с их рейтингом?!
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18.12.2020 22:24 Ответить
 
 