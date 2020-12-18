Одесский облсовет отменил решение об увольнении Ройтбурда: ОПЗЖ пыталась сорвать голосование, - СМИ

Одесский областной совет поддержал проект, предложенный депутатами Юрием Басюком от "Европейской Солидарности" и Ольгой Юрко от партии "Доверяй делам", и отменил решение облсовета предыдущего созыва об увольнении с должности директора Художественного музея художника Александра Ройтбурда.

Об этом пишет местное издание "Думская" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что перед голосованием депутаты Одесского городского совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" пытались сорвать рассмотрение вопроса, и между народными избранниками возникла потасовка.

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Напомним, решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета, однако художник продолжал фактически выполнять свои обязанности. В октябре 2019 г. министерство культуры, молодежи и спорта назвало решение об увольнении безосновательным.

Художника уволили со второй попытки - первая состоялась еще 16 августа 2019 г. Тогда вопрос внесли в предварительную повестку дня, но позже его оттуда убрали.

Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря 2017 г. 19 марта 2018 г. председатель облгосадминистрации подписал пятилетний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея.

10 февраля 2020 года суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея. 1 июня апелляционный суд утвердил скандальное увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.