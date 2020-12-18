Одесский облсовет отменил решение об увольнении Ройтбурда: ОПЗЖ пыталась сорвать голосование, - СМИ
Одесский областной совет поддержал проект, предложенный депутатами Юрием Басюком от "Европейской Солидарности" и Ольгой Юрко от партии "Доверяй делам", и отменил решение облсовета предыдущего созыва об увольнении с должности директора Художественного музея художника Александра Ройтбурда.
Об этом пишет местное издание "Думская" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
Издание пишет, что перед голосованием депутаты Одесского городского совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" пытались сорвать рассмотрение вопроса, и между народными избранниками возникла потасовка.
Напомним, решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета, однако художник продолжал фактически выполнять свои обязанности. В октябре 2019 г. министерство культуры, молодежи и спорта назвало решение об увольнении безосновательным.
Художника уволили со второй попытки - первая состоялась еще 16 августа 2019 г. Тогда вопрос внесли в предварительную повестку дня, но позже его оттуда убрали.
Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря 2017 г. 19 марта 2018 г. председатель облгосадминистрации подписал пятилетний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея.
10 февраля 2020 года суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея. 1 июня апелляционный суд утвердил скандальное увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.
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Главный одесский порошенковец Алексей Гончаренко - тип крайне скользкий.
Бывший депутат Одесского горсовета от «Партии регионов», бывший сторонник предоставления русскому языку государственного статуса - как он оказался в «Европейской солидарности» - часто спрашивают сами сторонники Петра Порошенко.
Однако - мы уже писали, Петр Алексеевич подбирает себе людей в первую очередь с проверенными деловыми качествами. И должны признать. Такой подход выглядит не слишком красиво, однако дает крепкие результаты.
Гончаренко и его одесские партагеносе каким-то образом умудрились провести «ЕС» в Одесский горсовет и получить 10 мандатов из 64. А кандидат от «ЕС» Петр Обухов занял третье место(на мера). Хотя, секрет Полишинеля - Одесса город крайне пророссийский.
Он всегда был вотчиной «Партии регионов», а ныне - ОПЗЖ Медведчука и Шария. Очевидно, чтобы получить такой результат, работать нужно было очень настойчиво. Но дальше - больше. Во-первых, депутаты от «ЕС» оказались на удивление стойки к вечной проблеме всех украинских демократов - они не продались. Случилось неожиданное - о продажности и исключении из рядов партии 2 (из 6) депутатов заявил Шарий.
Во-вторых, «Европейская солидарность» блестяще воспользовалась нехваткой голосов у коалиции Труханова со «Слугами народа», сыграла в «золотую акцию», и получила руководство сразу в двух наиболее привлекательных комиссиях горсовета - бюджетной и транспортной.
Остальные разделили между собой «приСлуги» и трухановцы. Лишь ОПЗЖ предоставили сомнительную честь - руководить комиссией по здравоохранению. То есть - отвечать за все провалы в борьбе с КОВИД-19.
Результат. По-факту власть в Одессе поделили три политсилы - «Доверяй делам» Труханова, правящая «Слуга народа» и оппозиционная «Европейская солидарность».
В оппозиции - ОПЗЖ и Шарий. Для «ЕС» это, безусловно, успех - она не пустила сторонников Медведчука и Шария во власть, плюс ее позиции в Одессе еще более усилятся. Для Труханова - так же. А вот «Слуга народа»…
ОПЗЖ и Шарий уже кричат как резанные, что «Зеленский и Порошенко уже союзники». Насколько сильный это будет репутационный удар по «Слугам народа» в Одессе - представить не сложно.
В Львове «Слуг народа» прибрал к рукам порошенковец Олег Синютка. В Одессе - порошенковец Гончаренко. Очевидно - будут еще примеры. А потом в Офисе президента будут удивляться - что творится с их рейтингом?!