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Кулеба заявил об отсутствии контакта с Лавровым: "Что-то сломалось в российском МИД"

Кулеба заявил об отсутствии контакта с Лавровым:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не выходит на контакт с украинской стороной в рамках нормандского или двухстороннего формата.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По мнению главного украинского дипломата, с момента последней онлайн-встречи министров стран-участниц нормандского формата в российском МИДе "что-то сломалось".

"С тех пор что-то сломалось в российском МИДе, и никакого желания Сергея Викторовича выходить на контакт мы не видим ни в нормандском формате, ни в двустороннем формате. Поэтому, когда он не ответил на мой звонок (6 сентября. - Ред.), на мою просьбу поговорить об обострении на Донбассе, я, конечно, не расстроился и слезы не лил, но мне жаль, что нет контакта и возможности говорить", - сказал Кулеба.

По мнению украинского министра, главы внешнеполитических ведомств должны поддерживать постоянный контакт.

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"Международные отношения устроены таким образом, что даже когда все уже перессорились и не хотят друг с другом разговаривать, министры иностранных дел должны оставаться каналом коммуникации. ...  Да, сейчас (диалога между нами. - Ред.) нет. Я к разговору всегда готов, мне есть что сказать. Я думаю, Сергей Викторович тоже мне мог бы что-то сказать", - подчеркнул Кулеба.

По словам Кулебы, сейчас между сторонами происходит "челночная дипломатия" документов.

"Идет документ к нам, мы его обрабатываем, отправляем, между всеми четырьмя (сторонами происходит. - Ред.) некий "круговорот документов в природе", попытка сблизить позиции. То есть движение, направленное на то, чтобы все-таки мы двигались вперед", - объяснил дипломат.

В то же время министр поделился мнением, что в отсутствии серьезного прогресса в переговорах следует "обвинять не форматы, а Российскую Федерацию".

"Ее в какой формат не встрой, поведение все равно будет таким же. Можно иметь пять-шесть-восемь-десять стран в формате, но Россия от этого не изменится, она останется Россией", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захарова назвала условия участия РФ в Крымской платформе: Если будет обсуждаться восстановление водоснабжения, подача электроэнергии и снятие торговой блокады

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Топ комментарии
+23
Кулеба заявил об отсутствии контакта с Лавровым: "Что-то сломалось в российском МИД" - Цензор.НЕТ 1565
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18.12.2020 17:38
+20
Лошади тоже стареют .
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18.12.2020 17:36
+19
Бро, повір, дуже багато таких, які хотіли саме такого.
Їм тяжко пережити, що Україна 2014-2019, виявилась сильнішою, ніж Россія.
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18.12.2020 17:42
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Лошади тоже стареют .
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18.12.2020 17:36 Ответить
Овес свежий с Украины завезли. Не оторвать от стойла.
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18.12.2020 19:33 Ответить
Кулеба заявил об отсутствии контакта с Лавровым: "Что-то сломалось в российском МИД" - Цензор.НЕТ 7572
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18.12.2020 17:37 Ответить
Может у Лаврова план такой?
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18.12.2020 17:38 Ответить
Швидше за все овес скінчився!! Це лише коні ситі б"ют копитами !!)))
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18.12.2020 17:44 Ответить
иногда откидывают .
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18.12.2020 17:46 Ответить
Кулеба заявил об отсутствии контакта с Лавровым: "Что-то сломалось в российском МИД" - Цензор.НЕТ 1565
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18.12.2020 17:38 Ответить
Бро, повір, дуже багато таких, які хотіли саме такого.
Їм тяжко пережити, що Україна 2014-2019, виявилась сильнішою, ніж Россія.
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18.12.2020 17:42 Ответить
Ну так треба передати Мендель, хай Вовік попросить Єрмака, шоб той подзвонив Пєскову, шоб той штовхув у сраку стару шкапу Калантаряна.
Дєлов.
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18.12.2020 17:39 Ответить
''Ти, мала, скажи малому, хай малий малому скаже...''
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18.12.2020 18:12 Ответить
только зеленые думали - шо войну не хочет заканчивать Порох - дебилы,еще раз
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18.12.2020 17:39 Ответить
Там сломался здравый смысл. В принципе на московии он всегда был сломан.
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18.12.2020 17:40 Ответить
Кулеба заявил об отсутствии контакта с Лавровым: "Что-то сломалось в российском МИД" - Цензор.НЕТ 2349
Значит, вам нечего мне сказать?
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18.12.2020 17:40 Ответить
Боснии и Герцеговине явно нечего сказать вашему ублюдку)дожилась кацапня...
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18.12.2020 17:48 Ответить
Кокс лично перевозит лошадь,не доверяет больше никому.Занят он.
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18.12.2020 17:43 Ответить
Он иконку приныкал, и теперь ему стыдно общаться.
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18.12.2020 17:44 Ответить
да барыга он известный, краденое на перепродажу берёт.....
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18.12.2020 17:46 Ответить
А кулєбі так хочеться подивитися йому в очі, що аж сльози навертаються, хоч і не капають ще.
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19.12.2020 07:39 Ответить
точно что то сломалось - на эхе мацквытсказали что во время последней прессконференции у машки захаровой из трусов на пол упала приводная шестерня с крылышками..... наверное это и есть причина поломки!
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18.12.2020 17:45 Ответить
Даже Босния и Герцеговина насрали на *********...
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18.12.2020 17:46 Ответить
точно говоря - " в парашном пиде ломка" )
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18.12.2020 17:46 Ответить
Не иначе как подковы меняет.
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18.12.2020 17:47 Ответить
Овес скінчився ,сивий мерин ввімкнув режим очікування !!)))
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18.12.2020 17:53 Ответить
да.. сломались в кацапо-миде поставки кокса !!!
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18.12.2020 17:51 Ответить
От работьі кони... может он того, переработался?
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18.12.2020 17:55 Ответить
Эта лошадь сломалась. Тащите следующую.
Кулеба заявив про відсутність контакту з Лавровим: "Щось зламалося в російському МЗС" - Цензор.НЕТ 1983
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18.12.2020 17:57 Ответить
Ну ти зараз якраз на своєму місці.
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19.12.2020 12:11 Ответить
Кількість людей, що зрозуміє сказане міністром- пару відсотків.
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18.12.2020 18:02 Ответить
Кулеба заявив про відсутність контакту з Лавровим: "Щось зламалося в російському МЗС" - Цензор.НЕТ 8759
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18.12.2020 18:03 Ответить
А жаль.
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18.12.2020 19:16 Ответить
Сломалась схема доставки аргентинского кокса.
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18.12.2020 18:12 Ответить
Затоптали кони Машку -- поломали бедолажку...
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18.12.2020 18:18 Ответить
Можэ он здох?
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18.12.2020 18:34 Ответить
В этот формат нужно встроить Байдена с его десятью авианосцами, и вы просто удивитесь результатам.
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18.12.2020 18:47 Ответить
Кулеба -плохой дипломат.Оскорбил ТихановскуюЭто априори неправильно.Теперь выглядит просителем у кремлёвского мерина.Слишком длинный язык,а толку 0.Нужно больше делать,меньше базикать.А то неизвестно, кто кого дожимает.Толь мафия кремлёвская,толи мы её.Затянувшаяся пауза в США полностью на руку кремлёвским кровопийцам.Они даже Гугл,Майкрософт,ФБ,Твиттер и госорганы США наводнили шпионскими программами абсолютно безнаказанно.Американцы тоже онлайн наблюдают кремлёвские и новоогарёвские сортиры.Моё мнение -американская пружина сжимается,чтобы грохнуть в лоб кувадлой кремлёвское кодло.
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18.12.2020 19:15 Ответить
Тихановську і я б "оскорбив", якби була можливість. Цяця кацапська.
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19.12.2020 12:15 Ответить
Тихановская вхожа во все высокие кабинеты стран ЕС.Она не вхожа только в кремль и Киев.И тут ещё и губы надувают.Она представляет лучшую часть беларусского народа!И она думает,прежде чем сказать лишнее слово,ибо она в ответе за свой народ.Отсекая Тихановскую,Киев отсекает прекрасных беларусов!Не дай Бог Вам оказаться на её месте!Новичок пока в ходу и против неё.
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19.12.2020 12:28 Ответить
Да пофигу на неё, она всё-равно временная власть, роль которой не более (по времени, не по значимости), чем восстановить конституционный строй, организовать прозрачные честные выборы и исчезнуть.
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01.01.2021 02:00 Ответить
Лошадь кушала овес,а ты тут со своим Донбассом лезешь.
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18.12.2020 19:57 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.12.2020 20:21 Ответить
Да нечему там было «сломаться»: просто кулеба на пару с зеле-чмом до кровавых мозолей шоколадный глаз путлеру зализали... вот «та старана» и лечиться в данный момент... технический перерыв у них сейчас объявлен ...
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18.12.2020 20:59 Ответить
Икону сп*зил, и молчит, как овса в рот набрал.
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18.12.2020 22:47 Ответить
Да них там в миде рф постояная ломка...хороший план.
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18.12.2020 23:42 Ответить
 
 