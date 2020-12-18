РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11604 посетителя онлайн
Новости
13 552 125
малый бизнес (123) Палица (66) За Майбутнє (27)

Чтобы никто не уклонялся от налогов, ограничьте квадратуру для ФОПов без кассового аппарата, - Палица

Чтобы никто не уклонялся от налогов, ограничьте квадратуру для ФОПов без кассового аппарата, - Палица

Крупные торговые сети используют ФОПы, чтобы не платить налоги.

Об этом заявил лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ", народный депутат Игорь Палица в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" , сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, вместо того, чтобы уничтожать малый бизнес, надо лишь ограничить квадратуру помещений для торговли.

"Какая проблема с ФОПами? С ними якобы кто-то говорит, но никто не хочет их услышать. Нет разницы, чем ФОП торгует в своем маленьком магазине, лавке или на базаре: шубой, ювелиркой или бытовой техникой. Он стоит один, он торгует, он зарабатывает для себя и своей семьи. Проблема в другом - когда крупные торговые площадки, сети используют ФОПы, чтобы уклониться от уплаты налогов. И сами ФОПы говорят, что проблема в одном. Стоит просто ограничить квадратуру, где может использоваться работа ФОПа без кассового аппарата - 6-10 кв. м, и проблема будет решена", - отметил Палица.

По словам лидера партии "ЗА МАЙБУТНЄ", он пытался объяснить это депутатам ВР, в частности, председателю Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, который выступает против отсрочки введения кассовых аппаратов для ФОП, но тщетно.

"Я пытался это сказать господину Гетманцеву. В Верховной Раде мы старались это решить поправками, еще как-то - никто не слышит. Потому что есть видение "монобольшинства", и в этом вся проблема. Если бы с людьми говорили в залах, они бы не выходили на площади", - подчеркнул Палица.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
Чтобы никто не уклонялся от налогов, ограничьте квадратуру для ФОПов без кассового аппарата, - Палица - Цензор.НЕТ 8091
показать весь комментарий
18.12.2020 18:06
+11
Браво ! Поделим на 6-10 кв. м, и проблема будет решена .
показать весь комментарий
18.12.2020 17:52
+11
Неожиданно хорошее предложение Палицы! Хотя может и не 10, а 20-30. Но толк есть
показать весь комментарий
18.12.2020 17:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Це все ВОДА
показать весь комментарий
18.12.2020 20:00 Ответить
Не розумію простих людей які щось тут протестують проти касових апаратів, це ж у ваших інтересах- мати документ що підтверджує факт покупки, для повернення, гарантійних прав, доказу при виникненні суперечки з жулікуватими баригами і т.д.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:40 Ответить
не забывай что у нас население такая же вата как и в раше)))
показать весь комментарий
18.12.2020 19:44 Ответить
Шановний! факт покупки підтверджується товарним чеком, на кожнім базарі Вам на прохання його випишуть, з цим чеком ні з поверненням ні з обміном як правило проблем не буває.
А от касовий апарат по перше від 5000грн, по друге сервіс примусовий, бо без постанови на сервіс пожаткова не зареєструє, по третє за розбіжність часу в касовому апараті з еталоном, не пам'ятаю на скільки хвилин - штраф, і це тільки початок!
показать весь комментарий
18.12.2020 20:21 Ответить
он полный идиот. у фопа может быть 1 м2 арендованной площади через которого будут проходить миллионы))) в чернигове есть супермаркет вена, так вот там все работники фопы а обороты миллиардные
показать весь комментарий
18.12.2020 19:43 Ответить
Не могу найти фамилию автора
показать весь комментарий
18.12.2020 20:46 Ответить
А шо ж там на 6 м2 можно "наработать"? Во, мля, ИКСПЕРД!
Еще при Киле Азирове проскакивали подобные идеи (правда площадь предлагалась до 25м2), и принять Закон о семейном бизнесе, но всё сдохло, так и не родившись
показать весь комментарий
18.12.2020 19:50 Ответить
Надоели эти *** ФОПы уже, не понимаю, в чем проблема в обязательном порядке для любого, любого БИЗНЕСА ввести КАССОВЫЙ АППАРАТ, который стоит 500 гринов и вся проблема решена, как в любой неАФРИКАНСКОЙ стране. Ну не хотите АППАРАТ- не открывайте БИЗНЕС, идите работать на завод. Нет, все хотят иметь возможность хоть как-то но ГОСУДАРСТВО *******. А ты ПАЛИЦА, в первую очередь должен соблюдать интересы этого ГОСУДАРСТВА.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:58 Ответить
Бедняга и в Канаде тебя ФОПы достали)))
показать весь комментарий
18.12.2020 20:11 Ответить
Я то что Большие сети работают через Фоп,но скассовым аппаратом,тебя не смущает?жител украиностана?
показать весь комментарий
18.12.2020 20:32 Ответить
Вот это и надо все отрегулировать а не митинговать против кассовых аппаратов. Всего-то делов.Но мы все понимаем,что это все выгодно тянучку тянуть пока через ФОПы большие сети, КУРИРУЕМЫЕ теми же олигархами и ИХНИМИ ПОСТАВЛЕННЫМИ депутатиками отмывают миллиарды. И вообще не понимаю, почему этим занимаются депутаты а не профильные министерства. ВЫГОДА для всех кроме ГОСУДАРСТВА
показать весь комментарий
18.12.2020 22:43 Ответить
К своему хозяину ахметке, на завод агитируешь?
показать весь комментарий
18.12.2020 20:45 Ответить
Ну ты и ДОГАДА
показать весь комментарий
18.12.2020 22:45 Ответить
Каких на хрен 500гринов,сразу видно что вы бешеная собака и тварь
показать весь комментарий
19.12.2020 06:13 Ответить
"не понимаю, в чем проблема" - зачем тогда клеите ярлыки и клеймите то, о чем не знаете? Ведь не проблема прочитать хотя бы требования.
По большому счету ФОПы хотят кассовые аппараты!
 Они их установят сразу же после закона об материальной и уголовной ответственности проверяющих органов за "подставы" и неправомерные наказания. У нас РРО власти используют для давления на бизнес и передела рынка.
показать весь комментарий
19.12.2020 09:40 Ответить
Так він і втік туди щоб не дай Боже на заводі працювати
показать весь комментарий
18.12.2020 20:26 Ответить
Новая почта тоже через Фоп работает, и еще много кто ,но псов интересуют селяне
показать весь комментарий
18.12.2020 20:31 Ответить
Откуда это чучело взяло цифру 10 ? Всё просто: у него в нефтяном бизнесе Бени доля - 10% !
Пусть этот "замайбах лучше расскажет зачем они с Беней каждый год на своих АЗС меняют юридические лица???
показать весь комментарий
18.12.2020 20:43 Ответить
Соломонове рішення. Де ти був раніше, Палиця???
показать весь комментарий
18.12.2020 21:58 Ответить
Ну ты ДОГАДА
показать весь комментарий
18.12.2020 22:44 Ответить
Во дебилы!
Что бы все платили налоги в Бюджет нужно всего-то:
1) Расстрелять владельцев торговых сетей, использующих ФОПов для минимизации.
2) Посадить с конфискацией всех, кто хоть копейку "сколядовал" из Бюджета.
показать весь комментарий
19.12.2020 09:30 Ответить
надеюсь это общей квадратуры, а то будет 100 помещений по 10 квадратов.
показать весь комментарий
19.12.2020 12:30 Ответить
Тут не в касових апаратах проблема, а найбільша проблема в тому, що крупний бізнес закуповую по домовленності з Фопами матеріали по завищенним цінам в декілька раз і тим самим занижує податок на прибуток. Потім через Фопів обналічуються гроші ( різниця в завищенні ціни) які йдуть на виплату зарплат в конверті та керівництву в карман .Це можна робити і маючи касові апарати.
Касові апарати можуть тільки ліувідувати в деякій мірі продаж нелегального товару -контрабанда на митниці, закупка нелегально у великого бізнесу..
Побороти це можна тільки встановивши для великого бізнесу податок із обороту, вмісто податку на прибуток , який вони свідомо через Фопів занижають. А для фопів ліквідувати 2 групу єдиного податку. Залишити тільки 1- групу ( базар ) без касових апаратів для роздрібної торгівлі тільки населенню та 3 групу з касовими апаратами. А так буде Україна - країна бідності.
показать весь комментарий
19.12.2020 13:10 Ответить
Глупее мысли не нашлось и Палицы?!! Теперь вместо приличных светлых супермаркетов, с качественным обслуживанием и гигиеной, будем иметь За каждым обосцанным углом, грязные лачуги-ФОПы,.с ворюгами - спекулянтами!! Деревенский Бред Палицы!! немедленно надо вводить кассовые аппараты и строжайшие налоги,!!!,Хватит Фопам обагащаться за счёт пенсионеров!! Долой ФОПы и грязные ворюги и спекулянты, нарыв на теле трудового народа!!
показать весь комментарий
19.12.2020 13:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 