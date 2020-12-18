Чтобы никто не уклонялся от налогов, ограничьте квадратуру для ФОПов без кассового аппарата, - Палица

Крупные торговые сети используют ФОПы, чтобы не платить налоги.

Об этом заявил лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ", народный депутат Игорь Палица в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" , сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, вместо того, чтобы уничтожать малый бизнес, надо лишь ограничить квадратуру помещений для торговли.

"Какая проблема с ФОПами? С ними якобы кто-то говорит, но никто не хочет их услышать. Нет разницы, чем ФОП торгует в своем маленьком магазине, лавке или на базаре: шубой, ювелиркой или бытовой техникой. Он стоит один, он торгует, он зарабатывает для себя и своей семьи. Проблема в другом - когда крупные торговые площадки, сети используют ФОПы, чтобы уклониться от уплаты налогов. И сами ФОПы говорят, что проблема в одном. Стоит просто ограничить квадратуру, где может использоваться работа ФОПа без кассового аппарата - 6-10 кв. м, и проблема будет решена", - отметил Палица.

По словам лидера партии "ЗА МАЙБУТНЄ", он пытался объяснить это депутатам ВР, в частности, председателю Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, который выступает против отсрочки введения кассовых аппаратов для ФОП, но тщетно.

"Я пытался это сказать господину Гетманцеву. В Верховной Раде мы старались это решить поправками, еще как-то - никто не слышит. Потому что есть видение "монобольшинства", и в этом вся проблема. Если бы с людьми говорили в залах, они бы не выходили на площади", - подчеркнул Палица.