Чтобы никто не уклонялся от налогов, ограничьте квадратуру для ФОПов без кассового аппарата, - Палица
Крупные торговые сети используют ФОПы, чтобы не платить налоги.
Об этом заявил лидер партии "ЗА МАЙБУТНЄ", народный депутат Игорь Палица в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" , сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, вместо того, чтобы уничтожать малый бизнес, надо лишь ограничить квадратуру помещений для торговли.
"Какая проблема с ФОПами? С ними якобы кто-то говорит, но никто не хочет их услышать. Нет разницы, чем ФОП торгует в своем маленьком магазине, лавке или на базаре: шубой, ювелиркой или бытовой техникой. Он стоит один, он торгует, он зарабатывает для себя и своей семьи. Проблема в другом - когда крупные торговые площадки, сети используют ФОПы, чтобы уклониться от уплаты налогов. И сами ФОПы говорят, что проблема в одном. Стоит просто ограничить квадратуру, где может использоваться работа ФОПа без кассового аппарата - 6-10 кв. м, и проблема будет решена", - отметил Палица.
По словам лидера партии "ЗА МАЙБУТНЄ", он пытался объяснить это депутатам ВР, в частности, председателю Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, который выступает против отсрочки введения кассовых аппаратов для ФОП, но тщетно.
"Я пытался это сказать господину Гетманцеву. В Верховной Раде мы старались это решить поправками, еще как-то - никто не слышит. Потому что есть видение "монобольшинства", и в этом вся проблема. Если бы с людьми говорили в залах, они бы не выходили на площади", - подчеркнул Палица.
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А от касовий апарат по перше від 5000грн, по друге сервіс примусовий, бо без постанови на сервіс пожаткова не зареєструє, по третє за розбіжність часу в касовому апараті з еталоном, не пам'ятаю на скільки хвилин - штраф, і це тільки початок!
Еще при Киле Азирове проскакивали подобные идеи (правда площадь предлагалась до 25м2), и принять Закон о семейном бизнесе, но всё сдохло, так и не родившись
По большому счету ФОПы хотят кассовые аппараты!
Они их установят сразу же после закона об материальной и уголовной ответственности проверяющих органов за "подставы" и неправомерные наказания. У нас РРО власти используют для давления на бизнес и передела рынка.
Пусть этот "замайбах лучше расскажет зачем они с Беней каждый год на своих АЗС меняют юридические лица???
Что бы все платили налоги в Бюджет нужно всего-то:
1) Расстрелять владельцев торговых сетей, использующих ФОПов для минимизации.
2) Посадить с конфискацией всех, кто хоть копейку "сколядовал" из Бюджета.
Касові апарати можуть тільки ліувідувати в деякій мірі продаж нелегального товару -контрабанда на митниці, закупка нелегально у великого бізнесу..
Побороти це можна тільки встановивши для великого бізнесу податок із обороту, вмісто податку на прибуток , який вони свідомо через Фопів занижають. А для фопів ліквідувати 2 групу єдиного податку. Залишити тільки 1- групу ( базар ) без касових апаратів для роздрібної торгівлі тільки населенню та 3 групу з касовими апаратами. А так буде Україна - країна бідності.