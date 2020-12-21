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Фонд гарантирования вкладов (148) Каневский Глеб (18)

Возможное решение КС несет угрозу банковской системе и сотрудничеству с МВФ, - эксперт

Возможное решение КС несет угрозу банковской системе и сотрудничеству с МВФ, - эксперт

Возможное решение Конституционного Суда о несоответствии Конституции Закона о системе гарантирования вкладов физических лиц может стать первым шагом на пути к коллапсу финансовой системы и при наихудшем сценарии - дефолту Украины. Последствия решения угрожают не только стабильности украинского банковского сектора, но и отношениям страны с международными партнерами во главе с МВФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", такое мнение высказал председатель неправительственной организации StateWatch Глеб Каневский.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, во время банковского кризиса 2014-2016 гг. Фонд вернул вкладчикам более 90 млрд грн.

Со следующего года планируется начать поэтапное повышение гарантированной суммы в два раза, а впоследствии - до европейского уровня.

По словам заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Виктора Новикова, в настоящее время на разных стадиях рассмотрения в судах находится около 60 исков фонда по взысканию убытков с лиц, причастных к выводу средств на общую сумму почти 100 млрд грн. В этом году Фонд начал процессы в иностранных юрисдикциях с привлечением международных юридических компаний. Первыми банками, в отношении которых начата такая ​​работа, стали "Дельта Банк", "Имэксбанк", "Национальный кредит", "Финансы и кредит". Как сообщил Виктор Новиков, в следующем году ожидаются первые аресты активов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Президента Украины должен вмешаться в ситуацию с отменой судами аукционов ФГВФЛ, - СМИ

Эти планы могут быть разрушены в случае принятия решения о неконституционности Закона о системе гарантирования вкладов. Напомним, КСУ летом этого года возобновил рассмотрение этого закона после 4-летней паузы.

По словам Каневского, именно Фонд гарантирования вкладов в свое время стал важным элементом финансовой системы, который существенно смягчил последствия "банкопада". Потеря Фонда как легитимного органа может привести к трем ключевым последствиям.

Во-первых, вероятно, государству придется возвращать средства, выплаченные ФГВФЛ вкладчикам банков-банкротов, что на практике невозможно реализовать, считает Каневский.

Во-вторых, бывшие владельцы банков, попавших в Фонд, смогут не только избежать ответственности (многих из них подозревают в мошеннических схемах в частности по выводу средств вкладчиков их финучреждений за границу), но и выставить соответствующие претензии государству Украина с целью получения компенсации за потерянные банки.

В-третьих, Украина рискует превратиться в абсолютно непредсказуемого партнера в глазах международных кредиторов МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Впоследствие потеря доверия с их стороны будет означать отсутствие финансовой поддержки, а это - потенциальный путь к дефолту, отмечает Каневский.

"То, что Конституционный Суд несколько месяцев назад обнулил работу антикоррупционной инфраструктуры в Украине - это одно дело, - сказал эксперт. - Однако в случае с Фондом гарантирования говорится о потенциальном коллапсе всей финансовой системы. Если это действительно произойдет, последствия ощутит каждый украинец".

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС решил отложить рассмотрение конституционности закона о Фонде гарантирования вкладов

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Топ комментарии
+8
Возможное решение КС несет угрозу банковской системе и сотрудничеству с МВФ, - эксперт - Цензор.НЕТ 7712
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21.12.2020 11:24
+6
Тут уже ясно ,что вся судебная система работает на дискредитацию Украины , на уничтожение Украины изнутри.
К сожалению ,идут все новые и новые попытки уничтожения страны.
Сейчас есть одна надежда - на НАБУ , все остальное уже захвачено страной - агрессором после выборов.
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21.12.2020 11:26
+2
А судей КС ещё не разогнали ? 😳
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21.12.2020 11:21
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Правила форума Совет форумчан
Мені здається, що нинішній закон більш, ніж справедливий, бо там держава компенсує максимум 200 тис. гривень. У переважної більшості українців вклади значно менші цієї суми, а більше 200 тис. мають олігархи і корупціонери переважно!
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21.12.2020 11:20 Ответить
Вопрос в том, что этот закон хотят сделать нелегитимным. А выплаты компенсаций - незаконными. Что означает, что денежки надо будет вернуть: 100тыс, или 25тыс - все-равно нужно будет возвращать. ну и про проценты не забыть.
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21.12.2020 11:25 Ответить
Пропихають закон ті, хто мав вклади більше 200 тис., ну або ті, хто махінації робив у своїх банках...
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21.12.2020 11:26 Ответить
Или коломойские с целью дестабилизации ситуации. Про обратную силу законов лучше не вспоминать, учитывая то, с какой судебной системой имеем дело.
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21.12.2020 11:34 Ответить
людина продала хату , і ?
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21.12.2020 11:28 Ответить
А судей КС ещё не разогнали ? 😳
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21.12.2020 11:21 Ответить
глистів соросовських коли розженуть ?
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21.12.2020 11:29 Ответить
Глистов надо лечить , чтобы были здоровенькими 😜😜😜
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21.12.2020 11:31 Ответить
клізмою ...
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21.12.2020 11:35 Ответить
😀😀😀
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21.12.2020 11:36 Ответить
Я думал, дело закрыто еще в конце лета. Ну что ж, нет так нет. Получившие компенсацию от фонда - тикайте, пока хоть какие-то границы открыты. Скоро(а возможно и сегодня) и эти окна прикроются и тогда вы будете должны. И вряд ли здесь сработает лозунг про "отдающих долги трусов".
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21.12.2020 11:23 Ответить
Законне має зворотньої сили в часі, тому нікому нікуди тікати не треба...
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21.12.2020 11:27 Ответить
на закон завжди можна придумати інший закон ...ти майбуть думаєш що людей з землі будуть зганяти силою , ти помиляєшся ... достатньо збільшити податок на землю до немогу і ти сам свій пай продаси , а може доплатиш щоб його у тебе забрали ... де ви бачили правду , особливо тут
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21.12.2020 11:34 Ответить
Возможное решение КС несет угрозу банковской системе и сотрудничеству с МВФ, - эксперт - Цензор.НЕТ 7712
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21.12.2020 11:24 Ответить
Тут уже ясно ,что вся судебная система работает на дискредитацию Украины , на уничтожение Украины изнутри.
К сожалению ,идут все новые и новые попытки уничтожения страны.
Сейчас есть одна надежда - на НАБУ , все остальное уже захвачено страной - агрессором после выборов.
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21.12.2020 11:26 Ответить
Судебная система, как и любой госорган в Украине работает только на свой карман!Им до лапочки все, кроме денег. Есть деньги- иди в суд, хоть КС, хоть не КС, и получай-любое решение!
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21.12.2020 12:00 Ответить
Это зазеркалье какое то,порядочные кредиторы оплачивают убытки,которые нанесли воры-банкиры своим клиентам,в медицине здоровые оплачивают лечение больных,субсидии нищим оплачивают бедные,которые с большим трудом платят по своим счетам,зато ахметка покупает президентов и виллы легко и непринужденно.
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21.12.2020 11:30 Ответить
Зебилы, радуйтесь!
Не забывайте хвалить бубочку - кумира вашего.
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21.12.2020 11:34 Ответить
Для зебилов, это все очень сложно. Им пивасик, таранька и Кварталы со Скотами нужны. А всякие там "фонды,фигонды", на фик сдались.
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21.12.2020 12:04 Ответить
Відбувається системне руйнування держави. Все, я 73% виродків захотіли. Правда. зебуїни, все ж так, хужєнєбудєт?
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21.12.2020 11:34 Ответить
Спі...арасив КС ще Пєтя Барига... так що претензії спочатку собі виставте,порохоботи...
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21.12.2020 11:46 Ответить
Ні, ну без того, щоб Пєтя тобі в штани не насрав, ти й дня ж не проживеш. Так і ходиш в засраних. І що добре тобі так? Зато ж не барига, придурку!
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21.12.2020 11:57 Ответить
А потом шмарклясыклогундосое запишет грозный видосик как он негодует, что Порошенко все портит. И если Alex Rud придет снимать шкуру, то первый должен быть зечмо
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21.12.2020 11:36 Ответить
А в чем проблема? Назовите (переименуйте) Конституционный суд в Суд конституционный Украины...Распустите и наберите новых судей.....Ничего не умеют делать - понабирали клоунов в Раду....
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21.12.2020 11:37 Ответить
КС давно пора ліквідувати..
Інституція ,якої немає у більшості країн світу(там його функцію виконує ВС.)
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21.12.2020 11:45 Ответить
Во-первых, вероятно, государству придется возвращать средства, выплаченные ФГВФЛ вкладчикам банков-банкротов, что на практике невозможно реализовать, считает КаневскийИсточник: https://censor.net/ru/n3237859

не прийдеться...
Закон зворотньої сили не має.
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21.12.2020 11:48 Ответить
дефолту .-По сценарию Коломойского, главного кадровика Украины: Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский./ Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом / Баканов в разговоре с Трубой называет Богдана "смотрящим" за судами/ Он прежде всего мой адвокат, - Коломойский о члене команды Зеленского Богдане .
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21.12.2020 11:48 Ответить
але наслідки,звичайно ,того,що СПІ..РАШЕНИЙ ЩЕ БАРИГОЮ КС не розігнали на...уй "за шкідництво", зокрема за дане рішення,звичайно,будуть катастрофічні...
для початку почнеться неодномоментний,але сильний відтік депозитів,і просто готівкової маси з банківського обігу.. тобто державі прийдеться додруковувати мільярди гривень готівки щомісяця.,а це розгін інфляції.. далі..
банки знову почнуть піднімати відсотки на депозитах ,що сильно вдарить по ще недобитій економіці....

Ну і,звичайно,під таке МВФ ніяких кредитів не дасть... тобто шмигалям прийдеться позичати,як Юлєчка в останні дні свого прем"єрства під 30 відсотків.... або почати продавати землю іноземцям і навіть іноземним фірмам(як це,доречі,планувала і Юлєчка -прем"єр)
Ось що це таке,ніби "конституційне рішення"...
Можливе рішення КС становить загрозу банківській системі і співпраці з МВФ, - експерт - Цензор.НЕТ 5670
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21.12.2020 12:02 Ответить
Вони вже зараз позичають за 10% річних. А ви все в майбутньому часі сприймаєте.
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21.12.2020 12:19 Ответить
А зебобам какая разница?
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21.12.2020 12:16 Ответить
Можливе рішення КС становить загрозу банківській системі і співпраці з МВФ, - експерт - Цензор.НЕТ 98
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21.12.2020 12:51 Ответить
 
 