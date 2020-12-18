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По требованию "Евросолидарности" Киевсовет рассмотрит выделение дополнительных 422 млн грн на борьбу с COVID-19, - Марина Порошенко

По требованию

Более 400 млн гривен из бюджета Киева 22 декабря дополнительно выделят на борьбу с коронавирусом. Внеочередное заседание Киевсовета инициировала фракция "Европейская Солидарность".

Как сообщила 16 декабря председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, это стало возможным благодаря аудиту столичного бюджета-2020, который был проведен "Европейской Солидарностью".

"422 млн - это существенная сумма, которая поможет нашим больницам пережить этот переходный период между бюджетами, когда у нас будет локдаун, праздники, но киевляне продолжают болеть и нуждаются в неотложной медицинской помощи. Таким образом мы сможем, не снижая темпы оказания помощи, не снижая качества оказания помощи таким больным, пережить этот сложный период, пока пойдут новые поступления из бюджета 2021 года", - отметила тогда Марина Порошенко.

По требованию Евросолидарности Киевсовет рассмотрит выделение дополнительных 422 млн грн на борьбу с COVID-19, - Марина Порошенко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" предлагает перенаправить 422 млн грн неиспользованных средств из бюджета Киева на борьбу с коронавирусом, - Марина Порошенко

"Европейская Солидарность" призвала мэра Киева Виталия Кличко провести внеочередное заседание как можно скорее, чтобы медучреждения столицы успели приобрести медикаменты, оборудование и средства защиты.

"Мы приняли решение профильной комиссией об инициировании внеочередной сессии 21 декабря. Если такая сессия мэром будет поддержана и проведена, то наши больницы смогут реализовать средства на приобретение всего необходимого для борьбы с коронавирусом еще в этом году", - отметила Марина Порошенко.

Как сообщил Виталий Кличко на брифинге в пятницу, внеочередное заседание состоится 22 декабря. Он также подтвердил, что Департамент здравоохранения подготовил соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян".

Также читайте: "ЕС" предлагает "УДАРу" сотрудничать в новом составе Киевсовета, - Марина Порошенко

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Топ комментарии
+5
В добрий час,пані Марина!!)))
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18.12.2020 18:54
+4
Шо тебе не так, оклахомщина?
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18.12.2020 19:14
+3
*Как сообщил Виталий Кличко на брифинге в пятницу, внеочередное заседание состоится 22 декабря. Он также подтвердил, что Департамент здравоохранения подготовил соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян".......

А до чого тут Маринка !?
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18.12.2020 18:47
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18.12.2020 18:45 Ответить
*Как сообщил Виталий Кличко на брифинге в пятницу, внеочередное заседание состоится 22 декабря. Он также подтвердил, что Департамент здравоохранения подготовил соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян".......

А до чого тут Маринка !?
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18.12.2020 18:47 Ответить
Так пропіаритись же треба! Може хто Кличка не чув та не читав.
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18.12.2020 18:56 Ответить
16.12(середа) Марина повідомила ,а 18.12(п"ятниця) Кличко підтвердив !!! В чом невідповідність ??))
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18.12.2020 19:05 Ответить
В течение января - октября численность населения Украины сократилась на 231,6 тыс. человек (0,55%) и составила 41 670,8 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики (.doc), опубликованные 18 декабря.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/naselenie-ukrainy-sokratilos-na-2316-tys-za-10-mesyacev-gosstat-1532199.html І коронавірус тут абсолютно нідо чого. І так відбувається вже декілька десятиліть. І ніхто не вводив локдауни і не оголошував пандемію.
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18.12.2020 18:50 Ответить
В добрий час,пані Марина!!)))
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18.12.2020 18:54 Ответить
аминь
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18.12.2020 18:57 Ответить
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18.12.2020 19:03 Ответить
И "ENTER"!!))
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18.12.2020 19:11 Ответить
Нююю, канешна, усьо угробить БППешно с с Супруншей а патом требовать исчо бабла...
Ничо нового не изобрела...
По стопам кумы -"бляхамуха-не тот текст взяла"...
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18.12.2020 19:09 Ответить
Шо тебе не так, оклахомщина?
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18.12.2020 19:14 Ответить
Привет!!
Вас уже выписали?
Уринотерапия помогла??
??
))
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18.12.2020 19:21 Ответить
Новина гарна, але непокоїть інше - якби не було цього аудиту, то куди б поділись ці 422 млн.гривень?
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18.12.2020 19:42 Ответить
Під асфальт !!)))
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18.12.2020 20:08 Ответить
Зелебобье начало активно пучить
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18.12.2020 19:46 Ответить
 
 