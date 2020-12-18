Продвижение экономических интересов Украине в мире должно стать ежедневным направлением работы послов, - Шмыгаль

Защита прав и интересов украинского бизнеса за рубежом должна стать ежедневным направлением работы дипломатических учреждений, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

"Украинский бизнес, который завоевал место на рынках государств мира, также нуждается в поддержке. Это должно стать ежедневным направлением работы дипломатических служб. Призываю вас быть активными и настойчивыми в защите нашего бизнеса", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Премьер подчеркнул, что роль каждого украинского дипломата в продвижении экономических интересов Украины в мире сверхважна, так как в условиях пандемии любой бизнес нуждается в поддержке и помощи.

Глава правительства также отметил, что не менее важным направлением работы дипломатических служб является привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Украины.

По его словам, правительство утвердило приоритетные инвестиционные проекты в ряде отраслей, таких как энергетика, транспорт, перерабатывающая промышленность.

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"Такие проекты могут быть реализованы с привлечением инвесторов, в частности, на условиях государственно-частного партнерства, международной технической помощи или за счет кредитных средств и бюджета. Для инвесторов нужно создать благоприятные условия, чтобы они уверенно шли в Украину. И первый шаг они делают именно через дипломатические службы", - добавил Шмыгаль.

Премьер отметил, что ведется работа над "Национальной экономической стратегией 2030", которая содержит векторы развития Украины, среди которых также IT и R&D.

"Сфера разработок, инноваций и технологий в Украине имеет значительный потенциал. У нас есть достаточно молодых ученых, которым необходимо предоставить достойные проекты и вызовы. Ученые должны иметь возможности для реализации своего потенциала. Мы, как государство, готовы подставить плечо и оказать такие возможности. Но также необходимо партнерский опыт и содействие дипломатов за рубежом", - сказал Шмыгаль.

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