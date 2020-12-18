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Николаевская область (2061) Укроборонпром (1235) Гусев Юрий (67)

Новый глава "Укроборонпрома" Гусев пообещал финансово оздоровить Николаевский судостроительный завод

Новый глава

ГК "Укроборонпром" пока решает вопросы финансового оздоровления ГП "Николаевский судостроительный завод", которое входит в состав концерна, и обещает обеспечить предприятие достаточным количеством заказов.

Об этом сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев во время брифинга 18 декабря на ГП "Николаевский судостроительный завод", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня я нахожусь с визитом на этом предприятии, потому что наша цель - его финансовое оздоровление и обеспечение новыми заказами, которые мы ищем как внутри страны, так и за ее пределами. Сейчас завод должен пройти через процедуру оздоровления и санации. Сюда входит изучение структуры кредиторской задолженности, работа с кредиторами и, безусловно, привлечение заказов на предприятие, чтобы люди получили работу", - отметил Гусев.

Он также подписал меморандум с главами облгосадминистрации и облсовета, целью которого является сотрудничество концерна с местной властью в вопросах развития судостроительного завода.

В свою очередь, председатель Николаевской ОГА Виталий Ким пообещал, что руководство области сделает все возможное, чтобы оказать поддержку концерна и его предприятиям для дальнейшего развития.

По сумме кредиторской задолженности, то ни руководитель завода, ни глава Укроборонпрома ее пока не обнародовали, ссылаясь на то, что она еще не известна.

Стоит отметить, что сейчас завод находится в стадии процедуры банкротства. В соответствии с постановлением Хозяйственного суда Николаевской области общий размер кредиторской задолженности составляет 829 678 000 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предприятие "Укроборонпрома" купило за 1,6 млн грн внедорожник Toyota с панорамной крышей

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Топ комментарии
+6
чушь! Завод труп! Кадров нет. Коммуникаций нет-все разворовано-раскурочено. То что осталось устарело морально и физически!
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18.12.2020 20:44
+5
"Я планов наших люблю громадьё..." !!!)))
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18.12.2020 19:52
+4
Обещаю обещать
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18.12.2020 19:51
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Обещаю обещать
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18.12.2020 19:51 Ответить
Это про наших проходимцев депутатов, президентов и чинушь оборонки.

Новий керівник "Укроборонпрому" Гусєв пообіцяв фінансово оздоровити Миколаївський суднобудівний завод - Цензор.НЕТ 1221
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18.12.2020 22:12 Ответить
Абсолютно убыточное предприятие и никакой "га-га" здесь не поможет.
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18.12.2020 19:51 Ответить
"Я планов наших люблю громадьё..." !!!)))
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18.12.2020 19:52 Ответить
Иванов,Гусев, Утин ...одни русские работают начальниками военных баз,а на торговых базах работают одни...всё как в анекдоте
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18.12.2020 19:55 Ответить
Дай Бог...
Помню Николаевский судостроительный с 70-80 годов прошлого века..
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18.12.2020 19:58 Ответить
"Новый ГЛАВ",старый .уй. Пейсатели! ведь у вас филфак как минимум! А еще была такая профессия корректор.
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18.12.2020 20:00 Ответить
Главред устал бороться с грамотеями и решил побороться с минобороны.
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18.12.2020 20:18 Ответить
Украинцы ленятся управлять своим Государством,своими рынками и тд,своя хата роднее,но ели оккупанты пойдут дальше вглубь Украины,то они и сало с горилкой по забирают,так было всегда
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18.12.2020 20:00 Ответить
Бригада оздоровителей известна: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер.
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18.12.2020 20:02 Ответить
ПРошенкко ще...))
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18.12.2020 20:11 Ответить
ПРошенкко / Что сказать хотел, мигрант-бедолага?
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18.12.2020 20:23 Ответить
И ещё...https://charter97.org/ru/news/2020/12/18/404488/ Азербайджан закрывает границу с Россией ...сказали что ватники потные пересекают границу и заражают Ковидом 19 мусульманское население Азербайджана.
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18.12.2020 20:07 Ответить
Сердце обливается кровью глядя на тот завод ,я ведь помню каким он был лет 45 назад ,туда надо вкачивать миллиарды и боюсь не гривен .
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18.12.2020 20:18 Ответить
45 лет взад он работал на империю. Нет империи нет завода..очень просто.
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18.12.2020 21:15 Ответить
В пользу каких лиц «оздоровить он абищал» не упомянул? А то беня нервничает...
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18.12.2020 20:21 Ответить
А почему не "Ленинскую кузню"? Украине уже не нужен москитный флот?
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18.12.2020 20:26 Ответить
Кузницу москитного флота выкупил тигипко. Собрался там построить мини амстердам. И даже уже начал
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18.12.2020 20:50 Ответить
чушь! Завод труп! Кадров нет. Коммуникаций нет-все разворовано-раскурочено. То что осталось устарело морально и физически!
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18.12.2020 20:44 Ответить
Завод належить (як і Херсонський суднобудівний) Вадиму Новинському
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18.12.2020 21:40 Ответить
Новинскому принадлежит Черноморский завод, а это бывший 61 Коммунара.
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19.12.2020 19:16 Ответить
Новий керівник "Укроборонпрому" Гусєв пообіцяв фінансово оздоровити Миколаївський суднобудівний завод - Цензор.НЕТ 5944
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18.12.2020 22:14 Ответить
да-да... вы анонисты, парни плечисты, устала правая, дрочите левой...
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18.12.2020 23:58 Ответить
Либо Гусев полный идиот, или это новая схема дерибана бюджета.
Завод умер уже много лет тому назад и его восстановить НЕВОЗМОЖНО. Это лишь выброшенные на ветер деньги. Там еще при советах работали на станках, произведенных при царе Горохе и привезенных из Германии по репарации, а стапель просел и был в ужасном состоянии. Если вам так дорого судостроение, то спасайте Океан и можно еще спасти часть Черноморского завода, хотя, Нибулон уже туда основательно запустил свои щупальцы.
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19.12.2020 19:14 Ответить
 
 