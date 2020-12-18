АМКУ оштрафовал фармкомпанию "Здоровье" более чем на 10 млн гривен за плагиат упаковки "Цитрамона"

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" на 10,191 млн грн за копирование упаковки препарата "Цитрамон-Дарница". Информация о принятом решении опубликована на сайте АМКУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Решение АМКУ стало результатом расследования, проведенного по результатам обращения фармацевтической компании "Дарница" с заявлением о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции со стороны фармкомпании "Здоровье". В нем "Дарница" указала, что разработала и первой начала реализовывать продукт в спорной упаковке, продолжительное время вкладывала средства и усилия в маркетинговую стратегию продукта, в его рекламу и продвижение, наработала деловую репутацию, сформировала узнаваемость лекарственного средства.

АМКУ констатирует, что фармкомпания "Здоровье" нарушила статью 4 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", использовав без разрешения фармацевтической компании "Дарница" упаковку своего лекарственного средства "Цитрамон Здоровье", оформление которой было схожим с тем, которое использует его конкурент - фармацевтическая компания "Дарница" для собственного лекарственного средства "Цитрамон Дарница".

Примененный Антимонопольным комитетом Украины штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения.