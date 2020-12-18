АМКУ оштрафовал фармкомпанию "Здоровье" более чем на 10 млн гривен за плагиат упаковки "Цитрамона"
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" на 10,191 млн грн за копирование упаковки препарата "Цитрамон-Дарница". Информация о принятом решении опубликована на сайте АМКУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Решение АМКУ стало результатом расследования, проведенного по результатам обращения фармацевтической компании "Дарница" с заявлением о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции со стороны фармкомпании "Здоровье". В нем "Дарница" указала, что разработала и первой начала реализовывать продукт в спорной упаковке, продолжительное время вкладывала средства и усилия в маркетинговую стратегию продукта, в его рекламу и продвижение, наработала деловую репутацию, сформировала узнаваемость лекарственного средства.
АМКУ констатирует, что фармкомпания "Здоровье" нарушила статью 4 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", использовав без разрешения фармацевтической компании "Дарница" упаковку своего лекарственного средства "Цитрамон Здоровье", оформление которой было схожим с тем, которое использует его конкурент - фармацевтическая компания "Дарница" для собственного лекарственного средства "Цитрамон Дарница".
Примененный Антимонопольным комитетом Украины штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения.
Пожалуйста, подождите...
Так що шахрайство там очевидне. Тим більше, що саме Цитрамон виробництва Дарниці є дуже популярним засобом від головного болю, бо у інших заводів не такий якісний. Думаю, що багато хто, кому втюхали це здоров'я і досі думають, що п'ють дарницький.
Хочеш продавати своє - зроби свій дизайн, а не підробляй його під розкручений бренд. Порушення видно неозброєним оком, а штраф цьому "Здоров'ю" треба впаяти не порядок більший.
🤣
Два музыканта и программиста Ноа Рубин и Дэмиен Рил сгенерировали огромный массив MIDI-мелодий и сделали их общественным достоянием.
По заверениям разработчиков, это защитит музыкантов от потенциальных исков правообладателей.
Разработчики алгоритмически сгенерировали все возможные мелодии в пределах одной октавы.
Созданный ими алгоритм вычислил все комбинации из 8 нот и 12 тактов - по аналогии с хакерской техникой перебора паролей.
Алгоритм синтезирует 300 000 мелодий в секунду.
Согласно закону, мелодия считается автоматически защищенной авторским правом, как только она представленав воспроизводимом формате - таким может быть формат MIDI.
Музыкальные файлы разместили на ресурсе Internet Archive.
Мелодии распространяются по лицензии Creative Commons Zero, то есть являются общественным достоянием.
Исходный код генератора доступен на сайте GitHub.
Для чего это сделали?
С точки зрения математики, нот всего семь и возможное число мелодий не бесконечно, считают программисты.
Поэтому со временем случаев плагиата будет становиться все больше.
Они надеются, что проект спасет музыкантов от преследования, так как в суде можно будет подтвердить факт более раннего создания мелодий.
Оте гімно ще рекламувати потрібно? Добрі речі реклами не потребують.