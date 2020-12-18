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АМКУ оштрафовал фармкомпанию "Здоровье" более чем на 10 млн гривен за плагиат упаковки "Цитрамона"

АМКУ оштрафовал фармкомпанию

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" на 10,191 млн грн за копирование упаковки препарата "Цитрамон-Дарница". Информация о принятом решении опубликована на сайте АМКУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Решение АМКУ стало результатом расследования, проведенного по результатам обращения фармацевтической компании "Дарница" с заявлением о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции со стороны фармкомпании "Здоровье". В нем "Дарница" указала, что разработала и первой начала реализовывать продукт в спорной упаковке, продолжительное время вкладывала средства и усилия в маркетинговую стратегию продукта, в его рекламу и продвижение, наработала деловую репутацию, сформировала узнаваемость лекарственного средства.

АМКУ констатирует, что фармкомпания "Здоровье" нарушила статью 4 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", использовав без разрешения фармацевтической компании "Дарница" упаковку своего лекарственного средства "Цитрамон Здоровье", оформление которой было схожим с тем, которое использует его конкурент - фармацевтическая компания "Дарница" для собственного лекарственного средства "Цитрамон Дарница".

Примененный Антимонопольным комитетом Украины штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения.

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Топ комментарии
+3
Що ,в Україні вже карают за плагіат??? Дива дивні!!!))))
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18.12.2020 20:54
+3
"Известно, что новое содержание требует для себя новой формы, но, с другой стороны, и новая форма требует для себя нового содержания. Ибо нельзя новое содержание втиснуть в прокрустово ложе старой формы, так же как и старое содержание нельзя втиснуть в рамки новой формы. Поэтому, как я уже говорил выше, форма не должна быть в отрыве от содержания, то есть, она должна соответствовать ему." (с)

АМКУ оштрафовал фармкомпанию "Здоровье" более чем на 10 млн гривен за плагиат упаковки "Цитрамона" - Цензор.НЕТ 2708
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18.12.2020 21:08
+2
Шкарлетизм!!!
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18.12.2020 20:58
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Що ,в Україні вже карают за плагіат??? Дива дивні!!!))))
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18.12.2020 20:54 Ответить
главное не форма, а содержание. лекраств тоже касается.
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18.12.2020 20:57 Ответить
Просто Дарниця - це якісні ліки, компанія має добру репутацію, на яку працювало роками. І їх фірмовий стиль упаковки доволі характерний. Тому люди, коли бачать таку упаковку впевнені, що беруть саме Дарницький препарат, а виявляється, що він від іншого виробника, про якого я, наприклад, нічого раніше не чув, хоча свого часу багато років купляв багато ліків для батька.
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19.12.2020 06:42 Ответить
А люди читати вміють? Там величезними літерами написано "ЗДОРОВЬЕ". Чи їм повилазило? Маячня якась. Думаю, відсудять назад.
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19.12.2020 12:50 Ответить
А що, усі одразу мають зрозуміти, що напис "ЗДОРОВЬЕ" на ліках відноситься саме до заводу-виробника? Ось якщо завод з виробництва побутової хімії назвати "ХІМІЯ" і скопіювати дизайн відомої марки і написати "ХІМІЯ", навряд чи хто пов'яже цей напис з назвою компанії.
Так що шахрайство там очевидне. Тим більше, що саме Цитрамон виробництва Дарниці є дуже популярним засобом від головного болю, бо у інших заводів не такий якісний. Думаю, що багато хто, кому втюхали це здоров'я і досі думають, що п'ють дарницький.
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19.12.2020 14:40 Ответить
ЧИТАЙТЕ ТЕ, ЩО НАПИСАНО ДРІБНИМ ШРИФТОМ. БАНКИ ЩЕ НЕ НАВЧИЛИ?
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19.12.2020 16:49 Ответить
Я ж не про себе пишу, реально таке шахрайство відібрало багато покупців у Дарниці, тому вона і подала в суд і виграла його. Сподіваюся, що нічого назад не відіграють. Штраф, на жаль, маленький виписали.
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19.12.2020 17:03 Ответить
Якби рядом лежали дві абсолютно різні коробочки, хтось все одно купував одну, а хтось іншу. Та й ціна різна.
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19.12.2020 17:10 Ответить
Тоді людина купляла би іншу коробочку свідомо, а не через те, що її ввела в оману упаковка. І так, ліки, такі як цитрамон, купляють здебільшого люди похилого віку, які часто можуть орієнтуватися на оту знайому упаковку цитрамону і не читають малими літерами. Ціни там теж можуть відрізнятися плюс-мінус гривня, бо коли підробляєш дизайн, то і ціну можеш виставити близьку, щоб не було підозріло.

Хочеш продавати своє - зроби свій дизайн, а не підробляй його під розкручений бренд. Порушення видно неозброєним оком, а штраф цьому "Здоров'ю" треба впаяти не порядок більший.
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20.12.2020 07:41 Ответить
на порядок
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20.12.2020 07:41 Ответить
Шкарлетизм!!!
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18.12.2020 20:58 Ответить
За підробку ліків в декотрих азіатських країнах-смертна кара.. дикуни, мля..
🤣
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18.12.2020 20:59 Ответить
"Известно, что новое содержание требует для себя новой формы, но, с другой стороны, и новая форма требует для себя нового содержания. Ибо нельзя новое содержание втиснуть в прокрустово ложе старой формы, так же как и старое содержание нельзя втиснуть в рамки новой формы. Поэтому, как я уже говорил выше, форма не должна быть в отрыве от содержания, то есть, она должна соответствовать ему." (с)

АМКУ оштрафовал фармкомпанию "Здоровье" более чем на 10 млн гривен за плагиат упаковки "Цитрамона" - Цензор.НЕТ 2708
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18.12.2020 21:08 Ответить
налоги платить за гринколор надо на мендельштрассе..
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18.12.2020 21:10 Ответить
Одно здесь не вылезло---главное. От того цитрамона как от пирамидона 100 лет назад толку как с козла молока. Мел толчёный.
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18.12.2020 21:13 Ответить
Программисты нашли способ защитить музыкантов от плагиата.
Два музыканта и программиста Ноа Рубин и Дэмиен Рил сгенерировали огромный массив MIDI-мелодий и сделали их общественным достоянием.
По заверениям разработчиков, это защитит музыкантов от потенциальных исков правообладателей.
Разработчики алгоритмически сгенерировали все возможные мелодии в пределах одной октавы.
Созданный ими алгоритм вычислил все комбинации из 8 нот и 12 тактов - по аналогии с хакерской техникой перебора паролей.
Алгоритм синтезирует 300 000 мелодий в секунду.
Согласно закону, мелодия считается автоматически защищенной авторским правом, как только она представлена​в воспроизводимом формате - таким может быть формат MIDI.
Музыкальные файлы разместили на ресурсе Internet Archive.
Мелодии распространяются по лицензии Creative Commons Zero, то есть являются общественным достоянием.
Исходный код генератора доступен на сайте GitHub.
Для чего это сделали?
С точки зрения математики, нот всего семь и возможное число мелодий не бесконечно, считают программисты.
Поэтому со временем случаев плагиата будет становиться все больше.
Они надеются, что проект спасет музыкантов от преследования, так как в суде можно будет подтвердить факт более раннего создания мелодий.
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18.12.2020 22:20 Ответить
нічого страшного, вони крейди ще на міліон продадуть
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18.12.2020 23:54 Ответить
продолжительное время вкладывала средства и усилия в маркетинговую стратегию продуктаИсточник:https://censor.net/ru/n3237884

Оте гімно ще рекламувати потрібно? Добрі речі реклами не потребують.
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19.12.2020 12:55 Ответить
 
 