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Фурса Сергей (26) Камельчук (36) коронавирус (17040) Арестович Алексей (330)

"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции

Инвестиционный банкир Сергей Фурса жестко раскритиковал высказывания представителей властной команды Алексея Арестовича и Юрия Камельчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Фурса отметил: "Повідомлення про смерть воїна через інтоксикацію - технічна помилка. Я переплутав і оприлюднив версію окупантів, - Арестович

Проституция забирает энергию у женщины и не добавляет энергии мужчине. Это прописано в ведических науках. Раздача своей энергии, особенно иностранцам, приводит к уменьшению количества энергии, в частности в Украине,  – депутат Юрий Камельчук.

У них там что, конкурс перед новым годом? Может они так оттеняют Зеленского?

"Смотри, смотри, начальника, я еще большую глупость сморозил, чем ты"

"Нет нет, о великий лидер современности. Я такое тупое интервью дал, что меня не переплюнуть никому".

"Нет нет, господин президент. Я тут такую ошибку допустил, что меня в шею гнать надо"

Или может это операция прикрытия? Тут Татарову принесли подозрение на праздник, а до этого его так отчаянно отмазывали, что вообще неудобно. И лучше пусть над идиотами смеются, чем про коррупцию думают. Хотя и это глупо. Вот зачем было отмазывать и получать негатив, чтобы потом все равно сдаться. Не защищали бы Татарова, могли бы хвастаться, что у них нулевая толерантность к коррупции. А теперь что? Теперь и решалу своего от подозрения НАБУ не спасли и на обвинения в коррупции нарвались. Или они хотели защищать, но позвонили "от Байдена" и рассказали, что дядя Сэм все видит? Умом такое не понять.

Хотя нет. Все всегда просто. Если что то можно объяснить банальной глупостью, то не надо искать других объяснений.

Но черт возьми, это же уже какая-та пандемия тупости. И вакцины от нее не придумаешь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Камельчук объяснил свои слова о "выдуманном" коронавирусе: "Речь о всемирном уровне, манипулировании цифрами и статистикой"

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+35
"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 6562
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18.12.2020 21:00
+27
"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 6534

Сівохо знов тримає нас за дурнів - виліз з черговими пропозиціями по Донбасу: "В ходе непростой дискуссии мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса. Они включают в себя механизмы восстановления инфраструктуры, инвестиционные проекты, программы поддержки местного бизнеса. ...Уже сейчас наши наработки можно использовать в подготовке пакета законов по созданию Территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях".

--
Це він про досі окуповані території. Власне ті, де економіку знищили самі "свободолюбиві донбасити", а обладнання заводів і фабрик вивезли турботливі "іхтамнєти".

Тобто, сепаратисти самі знищили всю інфраструктуру і економіку своїх регіонів, посприяли окупантам в грабуванні всього, що можна було вивезти, - а тепер ми маємо "відновлювати", "підтримувати" і "пріоритетно розвивати"?

Зважаючи на стан нашої економіки стараннями Зекоманди, грошей на такі подвиги братолюбства в нас немає. Тобто, Сівохо буквально пропонує Україні влізти в ще більші борги (нагадаю, бюджетний дефіцит на 2021 затверджено в обсязі "щонайменше" 247 мільярдів), щоб створити тепличні умови населенню, котре саме знищило господарство і економіку власних регіонів і організувало пограбування окупантами.

З якою метою і заради яких неймовірних вигод Сівохо настільки ризикує собою, сказати складно.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZUvQajXigpwgweZjxKWcsiH2RZN2HjkyyaR5voM-ORSp46q6Y4sffbpAVktRscA9iZThf2mDA3ZcmCyu74gF_n5iYFpCOSkK4JrI-jxyBwhzK7wDHYFGqxbfhSrJBSm8tlqXb-K13JbqpMcu-RjtwStnHdZhald6xr-JVnKCET7WA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZUvQajXigpwgweZjxKWcsiH2RZN2HjkyyaR5voM-ORSp46q6Y4sffbpAVktRscA9iZThf2mDA3ZcmCyu74gF_n5iYFpCOSkK4JrI-jxyBwhzK7wDHYFGqxbfhSrJBSm8tlqXb-K13JbqpMcu-RjtwStnHdZhald6xr-JVnKCET7WA&__tn__=-]K-R Алексей Голобуцкий
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18.12.2020 21:07
+22
"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 1744
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18.12.2020 21:26
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"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 6562
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18.12.2020 21:00 Ответить
Инвестиционный банкир?? ха-ха!
Вот постер отражающий инвестиционную привлекательность работы в Украине в целом и подход к реструктуризации долгов в частности
Нет, чтобы так работа проводилась с Зеленским, рабиновичем, ахметовым, каломойским, Кернесом, добкиным, прыгалями, быканами и прочим заЖыддям - оголтелыми олигархами-казнокрадами, сепарами всех мастей и голубых окрасок
"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 2910
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18.12.2020 21:16 Ответить
"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 1744
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18.12.2020 21:26 Ответить
В руках этого чмыря даже утюг с паяльником как-то не солидно выглядят.

Ему бы свечку в руки и презерватив на голову.
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18.12.2020 23:24 Ответить
Шапіто, що поробиш...
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18.12.2020 21:01 Ответить
Трускавецкое образование...тут уж ничего не поделаешь...там в дипломаз так и написано...тупой.. и еще тупее..
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18.12.2020 21:01 Ответить
Вряд ли. Это то, что было всегда, и только благодаря самоотверженной тупости убогого лохтората вылезшее на Олимп.
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18.12.2020 21:02 Ответить
и ведь кто=то же этих арестовичей голосовал.а врача Кмемельчука нужно лишить права лечебной практики за то,что выпустил из "ведической лечебницы" этого муде..ой, МУДРЕца
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18.12.2020 21:04 Ответить
а шо вы ждали?арестович сам заявил шо оно не патриото...полусепар натуральный..
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18.12.2020 21:05 Ответить
тварынка сама забажала буты блыжче до рабиновича...
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18.12.2020 21:07 Ответить
"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 4923
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18.12.2020 21:06 Ответить
Все просто.
Методички в них російські, адаптовані під українців.
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18.12.2020 21:06 Ответить
Цей Фурса - ще той фрукт, але він має рацію. Чим більше читаєш всю цю маячню, тим більше переконуєшся, що Овоч та Кіля-Бімба в порівнянні з "зеленими" - світочі думки, ...лять.
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18.12.2020 21:06 Ответить
Когда-то человека года выбирали, а сейчас будем - дипила года..
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18.12.2020 21:07 Ответить
"Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции - Цензор.НЕТ 6534

Сівохо знов тримає нас за дурнів - виліз з черговими пропозиціями по Донбасу: "В ходе непростой дискуссии мы подготовили ряд предложений по возрождению Донбасса. Они включают в себя механизмы восстановления инфраструктуры, инвестиционные проекты, программы поддержки местного бизнеса. ...Уже сейчас наши наработки можно использовать в подготовке пакета законов по созданию Территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях".

--
Це він про досі окуповані території. Власне ті, де економіку знищили самі "свободолюбиві донбасити", а обладнання заводів і фабрик вивезли турботливі "іхтамнєти".

Тобто, сепаратисти самі знищили всю інфраструктуру і економіку своїх регіонів, посприяли окупантам в грабуванні всього, що можна було вивезти, - а тепер ми маємо "відновлювати", "підтримувати" і "пріоритетно розвивати"?

Зважаючи на стан нашої економіки стараннями Зекоманди, грошей на такі подвиги братолюбства в нас немає. Тобто, Сівохо буквально пропонує Україні влізти в ще більші борги (нагадаю, бюджетний дефіцит на 2021 затверджено в обсязі "щонайменше" 247 мільярдів), щоб створити тепличні умови населенню, котре саме знищило господарство і економіку власних регіонів і організувало пограбування окупантами.

З якою метою і заради яких неймовірних вигод Сівохо настільки ризикує собою, сказати складно.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZUvQajXigpwgweZjxKWcsiH2RZN2HjkyyaR5voM-ORSp46q6Y4sffbpAVktRscA9iZThf2mDA3ZcmCyu74gF_n5iYFpCOSkK4JrI-jxyBwhzK7wDHYFGqxbfhSrJBSm8tlqXb-K13JbqpMcu-RjtwStnHdZhald6xr-JVnKCET7WA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij?__cft__[0]=AZUvQajXigpwgweZjxKWcsiH2RZN2HjkyyaR5voM-ORSp46q6Y4sffbpAVktRscA9iZThf2mDA3ZcmCyu74gF_n5iYFpCOSkK4JrI-jxyBwhzK7wDHYFGqxbfhSrJBSm8tlqXb-K13JbqpMcu-RjtwStnHdZhald6xr-JVnKCET7WA&__tn__=-]K-R Алексей Голобуцкий
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18.12.2020 21:07 Ответить
скоро побачымо як сивохо з арестовичем ступають на рушнык...
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18.12.2020 21:15 Ответить
краще на табуретку.
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18.12.2020 21:26 Ответить
А почему нет? Нормальные клоуна президентом не выбирут!
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19.12.2020 09:46 Ответить
Это тот Фурса, который обещал долар по 100 к январю 2020 года? И тот же, который считает, что цену на электроэнергию надо подтягивать к европейским меркам?
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18.12.2020 21:09 Ответить
та можно и подтянуть цены к европейским - почему бы и нет ? но сначала зарплаты на схожие специальности подтягиваем к европейским а потом через пол года можно и тарифы! кто будет против то?!
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18.12.2020 21:18 Ответить
Вобще-то у нас цены уже выше европейских, если сравнивать с Польшей и Болгарией, например.
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18.12.2020 23:26 Ответить
Просто треба заборонити на експорт продавати по цінах нижчих ніж на внутрішньому ринку.
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19.12.2020 16:07 Ответить
а шо? У нас цена на электро выше , чем в Европе.
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18.12.2020 21:43 Ответить
Фурса и Ахметов считают, что нет.
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18.12.2020 21:46 Ответить
А по сути вопроса шо-то есть?
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18.12.2020 22:12 Ответить
По сути? "Не верь единожды обманувшему. "(С) Козьма Прутков.
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18.12.2020 22:48 Ответить
Понял. Т.е., Люсе Арестович зеленые не верят. А зачем его тогда на должности держат?
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18.12.2020 23:10 Ответить
Я не знаю, верят ли зеленые Арестовичу. Спроси у них. А вот о Фурсе у меня мнение сложилось.
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18.12.2020 23:13 Ответить
Т.е., когда Арестович тиражирует вражескую( для тебя - той стороны) пропаганду - то такое, нормально?
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18.12.2020 23:23 Ответить
Арестович, не проверив, озвучил лживую кацапскую информацию. В следующий раз будет на холодное дуть. Но повторю еще раз, не Фурсе об этом судить.
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18.12.2020 23:30 Ответить
Люся не первый раз тиражирует фейки. Т.е., при этой власти ему самое место.
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18.12.2020 23:32 Ответить
Как скажешь.
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18.12.2020 23:33 Ответить
https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1337587456498077696 12 дек.

Арестович Олексій Миколайович (нар. 3 серпня 1975) актор, футуролог, колумніст інтернет-ЗМІ, організатор психологічних семінарів і тренінгів, співорганізатор компанії з виробництва фільмів «Аегіс Філмс»
єсть такоє дєло, да така собі "ліпєцкая хвабріка", якої позбувся перед походом "в развєдку" і "велику політику"

"Це ж уже якась пандемія тупості", - Фурса про висловлювання Арестовича про "версію окупантів" і "слуги народу" Камельчука про проституцію - Цензор.НЕТ 5455
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18.12.2020 23:37 Ответить
Кацарылый ,это про что ,и куда дуть?
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19.12.2020 09:51 Ответить
А что плохого про европейскую цену,кацарылый троль? Она ниже нашей на 20%.А про доллар ,почти сбылось,Евросоюз сжалилися и выдал 300 миллионов евро,просто им жаль вложенных денег!!
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19.12.2020 09:49 Ответить
Мляяя...
Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг, а псих - это тот, кто только что окончательно во всём разобрался.
© Уильям Берроуз
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18.12.2020 21:09 Ответить
Да нет,то у них наборот конкурс"Самый умный".Остальные просто тупые.
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18.12.2020 21:10 Ответить
НАШ УКРАИНСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДУРДОМ - ДУРДОМЕЕ ВСЕХ ДУРДОМОВ!
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18.12.2020 21:12 Ответить
Знаєте, мені здається, що після цієї влади нам треба "диктатура інтелігенції". От при совку була диктатура пролетаріату, а нам треба років 10-20 "диктатура інтелігенції" (по науковому це називається меритократія, гугліть, хто не знає). Щоб до влади допускали лише високоосвічених представників інтелігенції, а на чолі держави треба якогось ботана-соціопата типу Шелдона Купера... Це, звичайно, утопія, але меритократію застосовували, наприклад, у Сінгапурі...
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18.12.2020 21:13 Ответить
А ще мабуть було б непогано провести всеукраїнський тест IQ і заборонити голосувати тим, у кого IQ менше сотні ізаборонити балотуватися тим, у кого IQ менше 120...
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18.12.2020 21:41 Ответить
Это дискриминация 73%.

Хотя я не знаю зачем 73% право голоса. И они не знают, что самое смешное.
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18.12.2020 23:29 Ответить
Ось для цього (захисту країни від дурнів) у США створили непряму систему виборів через комітет представників виборців. У комітет виборців можуть потрапити тільки освіченні, відомі серед населення та інтелектуально розвинуті люди. Це і є запобіжником від потрапляння на вищі посади ідіотів.
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19.12.2020 09:59 Ответить
Але не завжди спрацьовує... приклад - той же Трамп. Хоча там причина не у представниках, а у тупій системі, що переможець штату забирає всіх представників собі, навіть ящо він випередив суперника на 0,01%. Якби представників рахували пропорційно до кількості набраних голосів, то Хіларі б стала президентом...
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19.12.2020 10:42 Ответить
Гусекрад разумничался.
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18.12.2020 21:28 Ответить
Ермак - агент России? В Раде по делу "вагнеровцев" заслушали офицера разведки Минобороны
Общество 18-дек, 06:249 1 997 0

Комитет Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны провел закрытое заседание, на котором заслушал офицера Главного управления разведки Минобороны Украины, командира спецподразделения, проводившего операцию по захвату 28 членов российской ЧВК Вагнера.

Как сообщил Юрий Бутусов, заседание прошло еще 7 декабря, но до сих пор нет никакой реакции на озвученные разведчиком факты.

"Офицер рассказал обо всех деталях спецоперации, ответил на все вопросы народных депутатов… Правоохранительные органы бездействуют", - отметил он.

Таким образом, парламентский комитет получил доказательства лжи главы Офиса президента Андрея Ермака, который неоднократно заявлял, что спецоперация не проводилась.

По словам Бутусова, до сих пор не решен вопрос обеспечения безопасности всех участниках спецоперации по захвату "вагнеровцев", на которых российские спецслужбы могут вести охоту.

"Россиянам выгодно устранить тех, кто наносил РФ большой ущерб. И выгодно устранить тех, кто являются крайне опасными и живыми свидетелями предательства в руководстве Украины. Это ведь может скрыть все следы скандала, не так ли?" - подчеркнул журналист.

Он предупредил депутатов комитета по обороне, Офис президента и руководство спецслужб, что они обязаны обеспечить безопасность всех участников рассекреченной спецоперации.

Факты указывают на Ермака

Если информация офицера ГУР МО будет обнародована, она может стать еще одним доказательством того, что Ермак является агентом России.

По данным Бутусова, глава ОП лично сообщил в Беларусь о том, что Служба безопасности Украины готовит спецоперацию по задержанию "вагнеровцев".

"По моему убеждению и по данным моих источников, именно Андрей Ермак звонил в Беларусь и подал сигнал руководителям некоторым в белорусской власти (кому конкретно, мы не знаем) о том, что едет опасная группа, присмотритесь к ней внимательно. То есть информация была неконкретная. Но достаточная для того, чтобы это была наводка, к сожалению, и для того, чтобы белорусские спецслужбы задержали эту группу", - отметил Бутусов.

Также показательна история с обстрелом машины командира группы ГУР МО с позывным "Швед", когда он отъезжал от многоэтажки на Позняках, где тогда жил.

"Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине "Шведа" прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал… Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения", - рассказал бывший сотрудник Минобороны, подполковник Михаил Николов (позывной "Лермонтов").

По его мнению, спецоперация по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана в результате предательства в руководстве Украины.

О том, что Ермак - агент Москвы, который реализует план РФ, говорил и российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его информации, первый "акт предательства" Ермак совершил в июле 2019 года, когда подписал со своим куратором Владиславом Сурковым протокол, где Украина брала на себя односторонние обязательства реализации так называемой формулы Штайнмайера.

"Я считаю, что он осознанный агент российской власти. Более того, у меня есть эксклюзивные сведения из Москвы, касающиеся и подробностей его вербовки и связей. Все его действия направлены на то, чтобы односторонне что-то подписать. Вершиной его творчества было подписание соглашения о консультативном совете ОРДЛО и Украины в марте. Это было сорвано гражданским обществом", - сказал Пионтковский.

Из свежих примеров - провал назначения вице-премьер-министром - министром энергетики Юрия Витренко, который лоббировал Ермак. Кстати, оно провалилось потому, что голосовать за кандидатуру Витренко отказались группы Сергея Левочкина и Виктора Медведчука во фракции ОПЗЖ.

Становится очевидно, что действия Ермака угрожают национальной безопасности Украины. Однако президент Владимир Зеленский предпочитает не реагировать на факты. Или он не считает это угрозой, или пренебрегает нацбезопасностью.
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18.12.2020 21:31 Ответить
Вопрос по предпоследнему абзацу.
Что лоббировал Ермак? "провал назначения" или "назначение".
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18.12.2020 22:06 Ответить
Иногда что бы убрать неугодного и умного, необходимо его продвигать на верх и там подставить. Так что связка мертвейчук-ермак в действии. Витренко вызывает у меня настороженность из за его мамаши *****...ой, но благодаря ему у кацапов выиграли в споре по газовому контракту. А это не маловажно.
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18.12.2020 22:55 Ответить
"Так что связка мертвейчук-ермак в действии."
Т. е., он лоббировал провал.

"из за его мамаши"
Вы, конечно же в курсе, "З 1991 року, після розлучення батьків, Юрій залишився жити з батьком".
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18.12.2020 23:16 Ответить
Мені теж здається, що нелогічно російському шпигуну лобіювати призначення Вітренка, хіба що Вітренка вже завербували
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19.12.2020 16:19 Ответить
https://fakty.com.ua/ua/svit/20201218-rosiya-i-nimechchyna-obgovoryly-spilne-vyrobnytstvo-vaktsyny-vid-covid-19/ Росія і Німеччина обговорили спільне виробництво вакцини від Covid-19 - газета "Газ колонiй Московiї"
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18.12.2020 21:39 Ответить
Як завжди, типова відповідь зеботів - сам дурак. Це - найрозумніше, чим вони користуються в дискусії. Поганий чи гарний пан Фурса (вважаю його розумним), але мова ж не про нього, а про вислови двох зелених. Так от про це - нічого.
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18.12.2020 21:42 Ответить
Фурса розумний, але для себе.
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18.12.2020 21:50 Ответить
Вот все в точку и добавить нечего.
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18.12.2020 21:43 Ответить
Вишивата обурена.
В УРСР секса не було й не буде!
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18.12.2020 22:02 Ответить
Арестович очерелная креатура шоумена, не могу понять, чем он руклводствуется, когда берет в свою команду нового члена, милосердием и жалостью к убогим, украинофобам, агентам кремля, жуликам средней руки, либо они сами слетаются к нему как мухи на всем известные ароматы, для меня это секрет.
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18.12.2020 22:10 Ответить
подібне притягує подібне ))
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19.12.2020 16:22 Ответить
Арестович,Камельчук прошу присвоїти їм звання дебіли року.
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18.12.2020 22:25 Ответить
Люсяарістовіч ще не раз буде обсиратись… Такий шлях вибрав сам.
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18.12.2020 23:02 Ответить
.. і от вже другий рік на зеленому екрані серіал "тупий та тупіші 95"
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19.12.2020 07:46 Ответить
 
 