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"После апреля должно стать легче", - Степанов о возвращении к жизни без карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что с апреля 2021 эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад. Этому поспособствуют начало вакцинации и люди, которые уже переболели коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр рассказал hromadske в интервью, которое вы сможете почитать у нас на сайте уже завтра, 19 декабря.

Он отметил, что власть сейчас пытается получить первые дозы вакцин в феврале 2020 года. Министр рассказал, что лучший способ борьбы с пандемией - это коллективный иммунитет.

"Он достигается двумя путями: либо это вакцинация, которая как минимум должна составлять не менее 70-80%, или когда люди переболеет. Я оптимист, поэтому мне кажется, что все же с апреля должно быть легче и мы сразу будем реагировать. И плюс начнется вакцинация ", - убежден Степанов.

Автор: 
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Топ комментарии
+6
когда зеленые вангуют - всем ховаться...
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18.12.2020 21:38
+4
крапива подростёт да и другие витамины - конечно станет легче, кстати, ведь при шоколодном бариге так смеялись о лаптеногих. В что делает голосоване по приколу - жрите и нефиг скулить.
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18.12.2020 21:46
+3
насправді евреї не читали радянських газет, вони їх друкували
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18.12.2020 21:49
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когда зеленые вангуют - всем ховаться...
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18.12.2020 21:38 Ответить
предупредил докуда с 8 числа января месяца затянется локдаун
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18.12.2020 21:46 Ответить
откуда они это знают? " после апреля..." может, после апреля новый штамм появится или десяток новых...или до апреля мож все и подохнем от суперрвакцинны --- кстати, никто не может пояснить, что это такое ?? - вакцина - это маленькая доза болезни для выработки иммунитета, но от ковида иммунитета НЕТ.............
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18.12.2020 21:53 Ответить
зеленые знают все.
а от если бы им еще порох не мешаль...
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18.12.2020 21:57 Ответить
сказано после апреля? значит после апреля - сиди и жди...
3068й тоже после апреля.
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18.12.2020 22:01 Ответить
иммунологов развелось как гив@а за баней
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19.12.2020 00:09 Ответить
вирусобес степашка похож на умственно отсталого емельяна - гиперлупа. такая же безсвязная речь и сумасшедший взгляд.
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18.12.2020 21:40 Ответить
"После апреля должно стать легче", - Степанов о возвращении к жизни без карантина - Цензор.НЕТ 8648
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18.12.2020 21:41 Ответить
насправді евреї не читали радянських газет, вони їх друкували
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18.12.2020 21:49 Ответить
и это чючело "работает" до сих пор министром.
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18.12.2020 21:41 Ответить
и живые позавидуют мертвым
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18.12.2020 21:45 Ответить
А как же: заразились, перезаразились, повторно перезаразились...
Не надо нас успокаивать. Вон весь мир ещё много и много месяцев собрался хандрить, а мы с чего такие оптимисты?
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18.12.2020 21:45 Ответить
в италии почти все переболели, и там наблюдается сейчас спокойствие - 16 781 заболевших в сутки и 674 умерших ... почти как в Украине статистика при численности 60 048 347 человек.
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18.12.2020 21:54 Ответить
а после воскресенья как будет?
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18.12.2020 21:46 Ответить
крапива подростёт да и другие витамины - конечно станет легче, кстати, ведь при шоколодном бариге так смеялись о лаптеногих. В что делает голосоване по приколу - жрите и нефиг скулить.
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18.12.2020 21:46 Ответить
Жить станет лучше , жить станет веселее. Шея станет тоньше но зато длиннее. Но кодлан Коломойского почему то не пророчит -прогнозирует дефицит госбюджета после локдауна-карантина: 15% ВВП как на исторической родине правителей Украины? Больше? Меньше?
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18.12.2020 21:47 Ответить
хтось стєпашку обманув...точно цвіте кокос в квітні?
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18.12.2020 21:47 Ответить
Від Романа до Йордана
українська ромодана.
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18.12.2020 21:50 Ответить
"Завтра немногие, оставшиеся из вас в живых, будут завидовать мертвым" Дж.Сильвер
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18.12.2020 21:52 Ответить
"После апреля должно стать легче", - Степанов о возвращении к жизни без карантина - Цензор.НЕТ 1264
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18.12.2020 21:57 Ответить
Степашка, легче станет когда тебя не будет на горизонте.
Когда тебя банально ликвидируют.
И я так подозреваю, что желаюших тебя удавить уже больше, чем желающих удавить Зеленского
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18.12.2020 22:19 Ответить
Степанов: "После апреля должен наступить май".
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18.12.2020 22:19 Ответить
95 квартал згоден :
"Після квітня має стати легше", - Степанов про повернення до життя без карантину - Цензор.НЕТ 646
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18.12.2020 22:19 Ответить
так у нас про него идет сериал полтора года притом каждый день по две-три серии а случается целый день сплошные серии про него
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18.12.2020 22:43 Ответить
Це бидло думає, що хтось його считає за міністра.
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18.12.2020 23:19 Ответить
Вангую-ці зедурні припруть вакцину ... Коли вона вже нафіг нікому не буде потрібна...та щей виявиться,що не така і не від коронавірусу (просто не так прочитають)
Ну так все у них вже більше року,за що не візьмуться,то чого цього разу має бути інакше 😁
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18.12.2020 23:38 Ответить
после степашки, всем однозначно станет легче... а после Зе...
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18.12.2020 23:58 Ответить
Барановіруси і дурантіни вже задовбали. Йдіть найух, хрюшини й стєпашини.
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19.12.2020 05:47 Ответить
Цікаво, цього дебіла ще хтось слухає?...
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19.12.2020 12:40 Ответить
"После апреля" зелёная шобла ещё что нибудь придумает. А пока можно спокойно воровать и измываться над гоями.
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19.12.2020 17:25 Ответить
 
 