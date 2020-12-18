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Витренко отдал 170 млн своего бонуса на 4 года в бюджет, - Шмыгаль

Витренко отдал 170 млн своего бонуса на 4 года в бюджет, - Шмыгаль

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко по решению суда получил из бюджета госкомпании 170 млн грн бонуса и на 4 года передал их в госбюджет.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

Так он прокомментировал слова одного из гостей программы о том, что 170 млн грн, потраченные на выплату бонуса Витренко, можно было бы потратить на доплаты врачам.

"Это не государственный бюджет, это не в сфере влияния правительственного, но это вопрос, который решался между "Нафтогазом" и менеджером в судебном порядке. Это бонусы, которые были начислены и о которых договаривались до того вообще, как наше правительство приступило к работе", - сказал Шмыгаль.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский и Ермак пролоббировали 170 млн грн премии для Витренко и продвигают его кандидатуру на пост первого вице-премьера, - Бутусов

Он подчеркнул, что Витренко на 4 года передал эти деньги в госбюджет.

"Этот менеджер оставил на 4 года эти деньги в государственном бюджете, он их не забрал. Это важно. Так с ним было договорено, и это тоже важный месседж. Чтобы эти деньги остались, и были распределены. Они из бюджета компании, с которой судился менеджер, перешли в государственный бюджет, и сегодня государственный бюджет ими пользуется через покупку облигаций внутреннего государственного займа", - пояснил Шмыгаль.

Также на Цензор.НЕТ: Информация о выделении мне 170 млн грн премии не соответствует действительности, - Витренко

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Топ комментарии
+25
За що заробив? За те, що займаючи державну посаду з окладом, найняв закордонних фахівців, які виграли суд? Це його прямий службовий обов"язок.
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18.12.2020 22:19
+23
отдайте,наконец-то, пацану премию!
он ее заработал.

на фоне откровенных воров БЕНЯмойского, Ярославского, Пунчука и проч. Витренко ангел
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18.12.2020 22:10
+14
Хто живе в Україні, той в цирку не сміється...
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18.12.2020 22:16
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Смысл ему работать? Ему деньги не нужни наверно...Заработает и все отдаст...Меценат прямо - так любит Украину что готов работать бесплатно....За кого ОНИ НАС имеют?...Придурки у руля страны(((.....
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19.12.2020 16:29 Ответить
цирк для дебилов
делают и говорят, шо хотят
а остальные, должны верить в этот бред
Королівство кривих дзеркал,
сказка про Чиполлино просто отдыхает
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19.12.2020 16:39 Ответить
ДЛЯ УКРЭЛИТЫ ОГВЗ дают под 12-17-22% ГОДОВЫХ .. ты когда ложишь на депозит тебе дают 7,5%... а 170.000.000*0,17=28.000.000 в год да на четыре года это 115.000.000 да плюс ещё 170 тела ОГВЗ ИТОГ простая операция для элитного СПЕЦНАЗНАЧЕНЦА И,..из бюджета (ак нафтогаз это ГОСКОПОРАЦИЯ это член получает 285.000.000 грн.. но ещё и за то что выиграли в суде премия Коболеву и КОМПАШКЕ 40.000.000 долл=1.200.000.000 да зарплата членов наблюдательного совета(7 чел) по 100.000 долл в год и самое смешное что суд выиграла юридическая компания которой тоже заплатили 20.000.000 долл= 600.000.000 грн ... сложи всё и ты увидишь как на теле НИЩЕЙ СТРАНЫ паразитируют соросята и это только 10 человек
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20.12.2020 16:00 Ответить
Дорого однако стоит место в кабмине.
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19.12.2020 16:54 Ответить
За все эти годы нашей независимости нефтегазовые дела в стране, ну какие-то прииски. На них и вокруг них постоянно "свои люди" крутились и хорошо с того имели. Да мы их всех хорошо знаем. Это череда, в которой мелькали лазаренки, тимошенки, фирташи, коломойские ну и купка нынешних "газовых пионеров" типа витренок с коболевыми. И удивительным есть то, что газ страна добывает и, одновременно, газ страна покупает и даже продает. С громкими воплями "газовщики" постоянно берут на понт страну, что газа не хватает и может случиться большое горе, когда его не хватит. Но газа всегда хватает и он сам себе ховается в хранилищах. И будучи товаром не дешевым он (газ) оказывается очень прибыльный для "газовщиков". Да еще и какой прибыльный, если с шестью нулями зелеными он только на официальные премии идет. И если с этой "нефтегазовой вотчиной" втихаря начинают судиться, то уже не втихаря за свои тяжбы получают столько бабла, что его и не грех дать попользоваться державе на целых четыре года. "Всемирному банку, завидовать и от зависти рыдать.
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19.12.2020 17:02 Ответить
170 млн. - хороший бонус. Кто бы отказался?
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19.12.2020 18:39 Ответить
Украинской юр. фирме заплатили 5 млн. лямов. Они подготовили документы. Коболев их подписал...... И все!
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20.12.2020 15:58 Ответить
Зробив "милостиню" державі....Скільки Україна ще буде жити у цьому цирку?! На медицину, освіту, армію, пенсію коштів не має, а на премії є!
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20.12.2020 16:03 Ответить
А Порошенко или Коломойский, входя во власть, отдавали свои млн..млр. в бюджет Украины.
Чи може Кучма з Пинчуком.
Зачем напали на парня.
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20.12.2020 17:15 Ответить
"Президент України Петро Порошенко минулого року двічі купив ОВДП у свого "Міжнародного інвестиційного банку" - на 103 млн грн 17 жовтня та на 27,46 млн грн 18 жовтня 2018 року. Останні президент продав того ж місяця за 28,8 млн грн." - Источник: https://biz.censor.net/r3115273"
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04.03.2021 15:44 Ответить
Збрехав і не моргнув!... Невже так страшно було сказати, що отримувач премії купив ОВДП і ще подоїть державу для мами на оплату комунальних?...
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04.03.2021 15:39 Ответить
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