Россия цинично использовала коронавирус для наступления на права человека в Крыму, - представитель Киева в ООН Джапарова
Россия цинично использовала пандемию коронавируса для наступления на права человека в оккупированном Крыму. В то же время, РФ игнорирует выполнение предусмотренные международным гуманитарным правом обязанности государства-оккупанта по защите гражданского населения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время выступления в рамках диалога в Совете ООН по правам человека.
Джапарова отметила, что оккупационная власть в Крыму продолжает преследования активистов, осуществляет новые произвольные аресты и сфабрикованные приговоры.
Она также отметила, что на полуострове игнорируют дефицит медицинских мощностей для сдерживания пандемии, вместо карантинных действий осуществляют призыв в армию и военные пропагандистские мероприятия.
"Это обыденная реальность оккупированных территорий", - подчеркнула украинский дипломат.
Она также добавила, что особенно обеспокоена судьбой политзаключенного Теймура Абдуллаева, больного на коронавирус, которого российские оккупанты держат в штрафном изоляторе.
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з паРашки вже дуууже давно , тіль
під другим "соусом"...і ,навіть, зараз..