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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Россия цинично использовала коронавирус для наступления на права человека в Крыму, - представитель Киева в ООН Джапарова

Россия цинично использовала коронавирус для наступления на права человека в Крыму, - представитель Киева в ООН Джапарова

Россия цинично использовала пандемию коронавируса для наступления на права человека в оккупированном Крыму. В то же время, РФ игнорирует выполнение предусмотренные международным гуманитарным правом обязанности государства-оккупанта по защите гражданского населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время выступления в рамках диалога в Совете ООН по правам человека.

Джапарова отметила, что оккупационная власть в Крыму продолжает преследования активистов, осуществляет новые произвольные аресты и сфабрикованные приговоры.

Она также отметила, что на полуострове игнорируют дефицит медицинских мощностей для сдерживания пандемии, вместо карантинных действий осуществляют призыв в армию и военные пропагандистские мероприятия.

"Это обыденная реальность оккупированных территорий", - подчеркнула украинский дипломат.

Она также добавила, что особенно обеспокоена судьбой политзаключенного Теймура Абдуллаева, больного на коронавирус, которого российские оккупанты держат в штрафном изоляторе.

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дорогие крымско-татарские товарищи... мало того, что вы Украине постоянно в бок нож вставляли, требуя землю, привилегий и прочая... правда, при этом отключили свет и заставили свой народ несоразмерно множиться... но так и не подняли восстания в оккупированном крыму... хотя ваши вяликия ай до дыров, чупакабров и меокий атраш-ахрас так глаголили ни о чем... и вдруг на тебе - коронавирус против прав человека...
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19.12.2020 00:34 Ответить
Бачили очі, що брали. а тепер каміння з неба.
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19.12.2020 00:40 Ответить
Поправка: не россия использовала, а путло и его поцы кремлевские, уж подбирайте выражения, авторы, да не забивайте кол в наших и без того ветхих отношениях ещё глубше, чем он уж есть! народы-то причем?
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19.12.2020 00:42 Ответить
У Нас, в Україні , "мавпять" закони
з паРашки вже дуууже давно , тіль
під другим "соусом"...і ,навіть, зараз..
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19.12.2020 01:00 Ответить
Кольцо у неё прикольное однако )
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19.12.2020 07:11 Ответить
 
 