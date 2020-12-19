Россия цинично использовала коронавирус для наступления на права человека в Крыму, - представитель Киева в ООН Джапарова

Россия цинично использовала пандемию коронавируса для наступления на права человека в оккупированном Крыму. В то же время, РФ игнорирует выполнение предусмотренные международным гуманитарным правом обязанности государства-оккупанта по защите гражданского населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время выступления в рамках диалога в Совете ООН по правам человека.

Джапарова отметила, что оккупационная власть в Крыму продолжает преследования активистов, осуществляет новые произвольные аресты и сфабрикованные приговоры.

Она также отметила, что на полуострове игнорируют дефицит медицинских мощностей для сдерживания пандемии, вместо карантинных действий осуществляют призыв в армию и военные пропагандистские мероприятия.

"Это обыденная реальность оккупированных территорий", - подчеркнула украинский дипломат.

Она также добавила, что особенно обеспокоена судьбой политзаключенного Теймура Абдуллаева, больного на коронавирус, которого российские оккупанты держат в штрафном изоляторе.

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