Командующий ВВС Дроздов: у меня подозрение на 30 страниц, я себе задаю вопрос - с какой целью это все делается?
Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, которого подозревают в халатности, приведшей к падению самолета Ан-26 под Чугуевом в сентябре 2020 года, отреагировал на обвинения.
Свою позицию он озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я получил сообщение о подозрении. Я себе задаю вопрос: с какой целью и для чего это все делается, и кто и какие цели преследует. Я хочу сказать, что 20 ноября 2020 акт технического расследования катастрофы АН-26 был утвержден, и в нем определены как главные, так и причины, которые непосредственно были", – сказал Дроздов.
Командующий ВВС говорит, что не раз высказывал предложения о модернизации самолетов, на которых курсанты учатся летать.
"Если бы руководство на уровне государства прислушалось о морально устаревшей технике и о приобретении новой, современной - мы бы, может, и не имели такого результата", - предположил Дроздов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Катастрофа АН-26 под Чугуевом: ГБР сообщило о подозрении Командующему ВВС Дроздову
Подозрения против себя и своих подчиненных он назвал попыткой дискредитации армии.
"И такие обвинения и на генералов, и на командиров, которые управляют войсками в зоне проведения Операции Объединенных сил, не несут хорошего для нашей армии. Они, наоборот, подрывают моральный дух как командиров, так и военнослужащих, выполняющих их задачи", - подчеркнул Дроздов.
"У меня подозрение на 30 страниц, где все определено, начиная с военной дисциплины в бригаде, порядка организации и подготовки летчиков, порядка организации и подготовки тех руководителей, которые управляют процессом подготовки", - добавил он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря ГБР вручило командующему ВВС ВСУ Сергею Дроздову подозрение в служебной халатности по делу о крушении АН-26 под Чугуевом.
Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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А это в данном случае не было сделано
это могло произойти и во время ночевки под дверью офиса президента
а на месте этого мог оказаться и новый ан26ш с такими же последствиями...
ОЧЕНЬ надеюсь, что виновные таки будут наказаны! Те, кто подписывал акты о "тех.исправности" и отдавал приказы на полеты заведомо галимой техники. Даже представить невозможно, ЧТО пережили родители этих ребят- те, которые 20 (!!!) лет растили/лелеяли своих деток, а получили их в закрытых гробах.....
Никаких "противоречий". Пока ворье у власти, а не на нарах- "не будет" бабок ни на оборону, ни на пенсии, НИ НА ЧТО!
А вот сократить расходы на айкосы, кокс, проституток - могли бы.
Но для них, как и для зебилов это противоестественно.
А ещё злые языки говорят, что у петюни автомобилей в кортеже было чуть меньше.
Звездят наверное, да?
Так что не надо о страдальце.
Живёт как удобно))
Лепишь абы ляпнуть...
Не читай газеты. Не читай. Кроме прочего, я живу ближе тебя к Чугуеву...
Кто виноват?
Может, что бы выдавить чуждый элемент для замены на своего ставленника.
Может, что бы повесить вину за неразбомбленную колонну Гиркина (стрелкова) из Славянска в Донецк.
Можно придумать много причин. Но если всё делалось ответственно, то можно отбиться.
Ветерок колючий!
Ты насуши сухариков,
А так, на всякий случай!"©
(группа "Лесоповал")
Генерал-майору Назарову одному лямку за всех тащить скучно. Вдвоём-то оно и кайлом махать повеселее-то будет. Да и потом - нужен прогресс всё-таки. Генерал-майора уже уконтрапупили, пора бы взяться и за генерал-лейтенанта. Уконтрапупить на цугундер генерал-лейтенанта - это ж и почётнее, и смешнее будет.
Первым делом мы испортим самолёты.
Ну а девушек?
Ну а девушек потом.
Сергі́й Семе́нович Дроздо́в (нар. 24 лютого 1962) - командувач Повітряних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант (з 1.10.2020)[1].
Подивився вдруге, дійсно, написано: генерал-лейтенант, а на фото погони генерал-полковника.
А взагалі-то, зайнятно виходить - літак у Чугуєві з 26 жертвами розбився 25.09.2020, а на 6-ий день (якщо вірити Вікіпедії) командувач ВПС отримав чергову генеральську зірочку.