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Командующий ВВС Дроздов: у меня подозрение на 30 страниц, я себе задаю вопрос - с какой целью это все делается?

Командующий ВВС Дроздов: у меня подозрение на 30 страниц, я себе задаю вопрос - с какой целью это все делается?

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, которого подозревают в халатности, приведшей к падению самолета Ан-26 под Чугуевом в сентябре 2020 года, отреагировал на обвинения.

Свою позицию он озвучил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я получил сообщение о подозрении. Я себе задаю вопрос: с какой целью и для чего это все делается, и кто и какие цели преследует. Я хочу сказать, что 20 ноября 2020 акт технического расследования катастрофы АН-26 был утвержден, и в нем определены как главные, так и причины, которые непосредственно были", – сказал Дроздов.

Командующий ВВС говорит, что не раз высказывал предложения о модернизации самолетов, на которых курсанты учатся летать.

"Если бы руководство на уровне государства прислушалось о морально устаревшей технике и о приобретении новой, современной - мы бы, может, и не имели такого результата", - предположил Дроздов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Катастрофа АН-26 под Чугуевом: ГБР сообщило о подозрении Командующему ВВС Дроздову

Подозрения против себя и своих подчиненных он назвал попыткой дискредитации армии.

"И такие обвинения и на генералов, и на командиров, которые управляют войсками в зоне проведения Операции Объединенных сил, не несут хорошего для нашей армии. Они, наоборот, подрывают моральный дух как командиров, так и военнослужащих, выполняющих их задачи", - подчеркнул Дроздов.

"У меня подозрение на 30 страниц, где все определено, начиная с военной дисциплины в бригаде, порядка организации и подготовки летчиков, порядка организации и подготовки тех руководителей, которые управляют процессом подготовки", - добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря ГБР вручило командующему ВВС ВСУ Сергею Дроздову подозрение в служебной халатности по делу о крушении АН-26 под Чугуевом.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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Топ комментарии
+27
Чтобы отвести внимание от кейса портновко-российского смотрящего Татарова вываливают в информационное пространство полнейшую чушь на Дроздова. путинисты убивают двух зайцев, - отвлечение от дела коррупционера Татарова и дискредитация ВСУ... Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
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19.12.2020 00:25
+26
Вы хоть немного понимаете какой бред несете??? Если НОВЫХ самолетов еще не будет лет 20-ть, летчиков значит не нужно готовить??? Если в 14-м у нас НЕ БЫЛО армии, Украину не нужно было защищать??? Ждать когда поставят новейшую технику и только тогда начинать защищаться???
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19.12.2020 03:22
+23
Дроздов точно не виноват!..
ФСБшная агентура в лице Ермака, Татарова, Тарана, и прочих игуанодонов, пытается ослабить наше ВВС!..
Я понимаю виновность нач тех службы, и нач аэродорома, но при чем здесь нач ВВС?
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19.12.2020 00:32
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НЕЕТЬ, первое лицо должно в тонусе держать всех подчинённых , слабых заменять сильными , проводить реформы и модернизации
А это в данном случае не было сделано
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19.12.2020 01:30 Ответить
Реформи в ЗСУ , повинен проводити уряд і ВР ,, а командуваня ЗСУ повинно діяти зважаючи на наявні ресурси ,, на те що що в нього є на даний момент , і що йому виділила влада .
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19.12.2020 01:55 Ответить
Если "первое лицо" начинает держать в тонусе подчиненных -идут вопли на всю Вселенную "ДЕТОК ОБИЖАЮТ" . Самое активное участие в развале армии совка принимали именно мамаши.Нарожали идиотов и хотели что бы в армии ЛЮБОВЬЮ из их людей сделали.
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19.12.2020 07:35 Ответить
А для других детей новых танков, новых БТРов и т.д... Только президенту армия нафиг не нужна, он на дорогах не плохо имеет...
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19.12.2020 03:32 Ответить
все самолеты далеко не новые...все...
это могло произойти и во время ночевки под дверью офиса президента
а на месте этого мог оказаться и новый ан26ш с такими же последствиями...
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19.12.2020 07:19 Ответить
Господи, яке ж ти дурне, як двері! Сиди, довбня, не мели дурню, може за розумну зійдеш...
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20.12.2020 02:31 Ответить
зеЛю против своей армии воюет.он ее боится
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19.12.2020 00:53 Ответить
доволі дивне прізвище для командуючого Бі-Бі-Сі: Дроздов
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19.12.2020 01:12 Ответить
А ще "дивніше" прізвище для "апологета українського націоналізму" - Донцов... (Я ж не думаю, що автор коментаря "обігрує" прізвище в аспекті "пташиного" - це рівень "ваньки сулими", чи "Водяного" з "Івашиним" і "Ла-лашкою"...).
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19.12.2020 06:18 Ответить
А чего зебилу пидозру не вручили, он вроде начальник этого Дроздова---его говнокомандующий---значит должен отвечать по этой логике?
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19.12.2020 01:47 Ответить
То есть "виноватых у нас, как всегда, нет". "Сообщали об устаревшей технике, требующей модернизации", но запретить полёты на этих вёдрах, не подвергая опасности ЖИЗНИ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ, "не догадались"??? Нет уж, "любезный"! "Моральных дух военнослужащих подрывается" именно тогда, когда вы, штабные крысы, не дорожите жизнью КАЖДОГО из них и подвергаете эти жизни необоснованному риску даже в НЕ критичных/не боевых ситуациях, когда можно было этого избежать!
ОЧЕНЬ надеюсь, что виновные таки будут наказаны! Те, кто подписывал акты о "тех.исправности" и отдавал приказы на полеты заведомо галимой техники. Даже представить невозможно, ЧТО пережили родители этих ребят- те, которые 20 (!!!) лет растили/лелеяли своих деток, а получили их в закрытых гробах.....
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19.12.2020 01:53 Ответить
Ну вот нет же у нас виноватых в том, что вырастили таких депутатов ВР, а горя от них куда больше.
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19.12.2020 03:21 Ответить
Депутаты у нас такие, каких вы выбираете. Выбираете воров, которые сами воруют и назначают себе подобных на ключевые посты, ну так нечего на зеркало пенять! Посмотри, как за 5 лет всё это ворье "поднялось"! Зато модернизировать АНы- "денег тупо нет".
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19.12.2020 12:59 Ответить
Но их же кто-то рожал и воспитывал, тут на кого-то не спихнешь. Общество такое сформировалось из всех. Это как центр масс: куда центр масс, туда и общество, и винить кого-то здесь бессмысленно.
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19.12.2020 13:11 Ответить
Нет. Не "из всех". ВСЕ (большинство, подавляющее) вышло на Майдан в 2014- отстаивать свой европейский выбор, который подразумевает жизнь в правовом, лишённым коррупции государстве. Только это большинство, к сожалению, не довело дело до конца. Сделало революцию, плодами которой воспользовались подонки. Надеюсь, в следующий раз эти твари будут украшать столбы, а не "толкать речи" со сцены.
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19.12.2020 14:10 Ответить
У нас 25 лет и не подвергали опасности... Не летали и не учили... В итоге без армии остались...
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19.12.2020 03:39 Ответить
Та брось, "без армии остались". Вон Пеца каждый день вещает, что "поднял армию", которая у нас "одна из самых сильных в Европе" и "передал Зеленскому" уже, так сказать, "лялю". А оно во как! Мало того, что истребителей у нас практически нет, так даже модернизировать наши АНы, имея собственный завод (!!!) за 5 лет (!!!) не сподобились! Просто нет слов!
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19.12.2020 12:56 Ответить
И как у вас получается самому себе противоречить?) У нас на начало 14-го была армия??? Готовы лободу жрать ради покупки новых самолетов? Или и рыбку сьесть и на бутылку сесть?)
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19.12.2020 13:24 Ответить
Мы и так "жрем лабоду" 5 барыгиных лет. Зато он и ему подобные- "жрать лабоду" не собираются. Напротив, неистово рвутся к корыту, чтобы опять воровать. За те бюджетные бабки, которые они "освоили", не один АН можно было бы собрать. НОВЫЙ! Но на АНы "денег нет" (даже на модернизацию). А на содержание соевого АП (включая тачки ВИП-класса)- денег хватает! МИЛЛИАРДНЫЕ расходы!

Никаких "противоречий". Пока ворье у власти, а не на нарах- "не будет" бабок ни на оборону, ни на пенсии, НИ НА ЧТО!
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19.12.2020 14:05 Ответить
Вопрос следующий - кого собираются поставить вместо генерала Дроздова ? И изменит ли его смена ситуацию в ВВС ЗСУ без достойного финансирования армии ? Это все долбаная показуха и отвлечение внимания от реальности. Подтверждение этого факт кого Зеленский поставил главой комитета по разведке, а Кривонос при этом все ждет аудиенции у преЗЕдента его реформы тер обороны...
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19.12.2020 04:11 Ответить
Та що тут "непонятного"?... Звичайна спроба скомпрометувать, може й гіпотетичними, видуманими звинуваченнями, змусить "бороться з вітряками", замість реальної роботи у військах... Ну і "залякать" тих, хто буде противиться режиму... Подібний прийом застосовується і проти Порошенка, і проти Турчинова, і проти блоку дієвих, авторитетних військових... Все з одною метою - внести хаос, щоб не дать розумним людям об"єднаться і вимести всю "зелену гниль" з коридорів влади... Бо, коли її там не стане, ці люди почнуть відновлювать те, що "ЗЕлень" встигла запаскудить... А це "не на руку" "ляльководам" - як Медведчуку з Коломойським, так і їх ляльководу - Кремлю...
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19.12.2020 06:14 Ответить
Без обид, вот расскажи , ты в армии хоть день был ? Подобные высказывания характерны для отмазавшихся , так они свою никчемность оправдывают.
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19.12.2020 07:41 Ответить
Вот если бы этот гидрант, которого 73 процента мобилизовали, и который бюджет на ЗСУ не увеличил ушел...
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19.12.2020 09:58 Ответить
Для того,что бы что-то увеличить ,вначале надо заработать,а не пилять каждый раз деньги мвф.и при этом кричать о росте экономики.
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19.12.2020 11:15 Ответить
Зарабатывать не способны.
А вот сократить расходы на айкосы, кокс, проституток - могли бы.
Но для них, как и для зебилов это противоестественно.
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19.12.2020 11:35 Ответить
Могли бы,но ни одна власть до них не показала такого примера.Не для того идут во власть,что бы что-то себе урезать.Власть -это деньги.Так вот то ,что по КУ власть принадлежит народу ,абсолютно не соответствует действительности.Власть не принадлежит народу как и всё то,что там наваяли.
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19.12.2020 12:40 Ответить
Ну что касается примера - не готов копать расходы преидущих лет, хотя злые языки говорят что петюня жил в своей халупе, а не на госдаче.
А ещё злые языки говорят, что у петюни автомобилей в кортеже было чуть меньше.
Звездят наверное, да?
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19.12.2020 12:54 Ответить
Если бы у меня в активах появилось 700 лимонов зелени за 5 лет,я бы вообще босой ходил.
Так что не надо о страдальце.
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19.12.2020 16:23 Ответить
А кто говорит о страдальце?
Живёт как удобно))
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19.12.2020 18:14 Ответить
А чтобы у тебя 700 лямов зелени было - нужно было напрягаться)))
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19.12.2020 18:38 Ответить
А я не завидую,будучи президентом он напрягся)))).
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19.12.2020 18:46 Ответить
А где про зависть?)))
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19.12.2020 22:27 Ответить
А чтобы у тебя 700 лямов зелени было
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19.12.2020 23:03 Ответить
Як це влада не показала? Восени 2014 ж депутатам і міністрам обмежили зарплату на 5000 грн чи скільки там... Ще Наєм з Лєщем нили через це, що жити нема за що!
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19.12.2020 12:59 Ответить
Нет я не сидел и поэтому не учу других какая шконка лучше и где и как надо сидеть. Про совок ты у своих родителей спроси.Они сильно виноваты что родились в то время и ,возможно, честно работали ?
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19.12.2020 08:18 Ответить
По твоей логике Дроздов тоже совок. То что я думаю про тех кто вешает подобные ярлыки-я писать не буду.
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19.12.2020 08:28 Ответить
это опять таки ответка новой власти на результат предыдущей, на то, что не ВОЙНА, а дружба, торговля, предательство, бизнес. ПОЗОР!!!
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19.12.2020 08:15 Ответить
Щоб військовослужбовці звільнялися. У нас же мирна країна.
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19.12.2020 08:47 Ответить
Дроздов виноват в том, что развёл кумовство в ВВС Украины. Почему пропустили самолёт его сына раньше чем АН-26 в аврийном состоянии, на котором было полно курсантов?
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19.12.2020 09:28 Ответить
Куда пустили? Где свидетельства об аварийном состоянии АН? При всей нынешней, прошлой и позапрошлой армейской безалаберности тезнари б не выпустили неисправный самолет. Тем паче существуют предполетные чек-листы - проверки, которые осуществляет летчик/экипаж.
Лепишь абы ляпнуть...
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19.12.2020 10:11 Ответить
Неисправность обнаружили в полёте. И на аэродроме уже об этом знали. Читайте газеты.
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19.12.2020 14:40 Ответить
Неисправность??? Ведь ты говорил об аварийном состоянии. Так неисправность или "аварийное состояние"???Открою тайну: одним из элементов обучения является отработка действий в связи с отказом двигателя в воздухе. Shit happens... вплоть до этого. Скажи мне, где там произошла авария? Ты отказ датчика принял за отказ двигателя? Этот самолет способен продолжить полет на одном двигателе. Он способен планировать при отказе обоих. А самолет "сына" завершал разворот и выходил на глиссаду, и не являлся препятствием для маневра АН...
Не читай газеты. Не читай. Кроме прочего, я живу ближе тебя к Чугуеву...
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19.12.2020 15:43 Ответить
Я припускаю, що совковий спосіб мислення підлеглих міг призвести до визначення пріоритету в дозволі на посадку навіть без жодного натяку генерала. Звісно, якщо цей факт справді був таким, як Ви його описали.
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19.12.2020 14:02 Ответить
Давайте сразу Верховному Главнокомандующему (Зеленскому) обьявим подозрение....Он же за все у нас отвечает?Вроде...Абсурдное "государство" - пожирающее само себя(.
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19.12.2020 09:38 Ответить
следуя этой логике, за организацю полетов отвечает зеленый человечек бубочка, так называемый четырежды уклонившийся главком... или бубочка не при делах??? Этот юноша вихлявый еще будет отвечать за свое радостное безделие, когда оставил Журавеля один на один со смертью под своим личным еврейским контролем...
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19.12.2020 10:06 Ответить
Самолёт упал? Упал.
Кто виноват?
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19.12.2020 10:28 Ответить
Может для того, что бы комадующий сам всё сделал за следствие - нашел виноватых.
Может, что бы выдавить чуждый элемент для замены на своего ставленника.
Может, что бы повесить вину за неразбомбленную колонну Гиркина (стрелкова) из Славянска в Донецк.
Можно придумать много причин. Но если всё делалось ответственно, то можно отбиться.
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19.12.2020 10:33 Ответить
Поки в Україні командувач ВПС буде Дроздов, а не Дрозденко, незалежність - фейк.
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19.12.2020 11:56 Ответить
Во времена перестройки читал док. повесть о стройке метал.комбината в Белоруссии . Одновременно строили : одну половину австрийцы ,вторую наши.Надо же...у обоих аварии и жертвы. У австрийцев приехали из Вены 3 человека,день "расследовали" и назад....Семьи погибших получили солидную компенсацию. У нас комиссия (человек тридцать !) работала 1,5 месяца....Кого-то под суд ,кого-то уволили ,кого-то понизили, а родичам - ШИШ ! Надо уважать свою армию !
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19.12.2020 12:53 Ответить
Вони роблять це разом просто
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19.12.2020 13:01 Ответить
Возьми пистолет **** и застрелись
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19.12.2020 13:41 Ответить
Странный генерал .тыж козел отпущения систему сам и развивал такую
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19.12.2020 18:21 Ответить
"А на воле хорошо -
Ветерок колючий!
Ты насуши сухариков,
А так, на всякий случай!"©
(группа "Лесоповал")
Генерал-майору Назарову одному лямку за всех тащить скучно. Вдвоём-то оно и кайлом махать повеселее-то будет. Да и потом - нужен прогресс всё-таки. Генерал-майора уже уконтрапупили, пора бы взяться и за генерал-лейтенанта. Уконтрапупить на цугундер генерал-лейтенанта - это ж и почётнее, и смешнее будет.
Первым делом мы испортим самолёты.
Ну а девушек?
Ну а девушек потом.
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19.12.2020 18:31 Ответить
Взагалі, Дроздов,-генерал-полковник, а не генерал-лейтенант...
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20.12.2020 02:44 Ответить
Нічого не маю проти, більш того, я й сам так вважав. Але якийсь мудак у Вікіпедії написав:
Сергі́й Семе́нович Дроздо́в (нар. 24 лютого 1962) - командувач Повітряних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант (з 1.10.2020)[1].
Подивився вдруге, дійсно, написано: генерал-лейтенант, а на фото погони генерал-полковника.
А взагалі-то, зайнятно виходить - літак у Чугуєві з 26 жертвами розбився 25.09.2020, а на 6-ий день (якщо вірити Вікіпедії) командувач ВПС отримав чергову генеральську зірочку.
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20.12.2020 08:21 Ответить
Він, звання генерал-полковника, отримав в 2016 році...
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04.02.2021 09:01 Ответить
Разговор пускают совсем в другую плоскость (так было и при расследовании воровства Юли Тимошенко). Речь совершенно не идёт о кумовстве, которое позволило посадить самолёт Дроздова- младшего раньше чем аварийный АН-26 с курсантами.
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19.12.2020 19:11 Ответить
Я во всех катастрофах случившихся за последние 40 лет в совке и Украине обвиняю кумовство и подхалимство. Начиная с т.х."Адмирал Нахимов". где был капитан судна, когда он должен был быть на мостике, а вахтенный помощник капитана не мог его найти? В каюте начальника областного КГБ, засвидетельствовать своё почтение. Почему гавкнулся Чернобыль, потому что в угоду начальства, останавливали реактор аварийным способом. Почему здесь для АН-26 не дали зелёный свет ? Потому что зелёный свет дали сыну командующего. Я мог бу таких примеров привести десяток, но боюсь они будут мало известны аудитории.
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19.12.2020 19:22 Ответить
фарисеї нищать цвіт української армії, так як це робило НКВД !!!!!
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19.12.2020 19:56 Ответить
Разгоните уже эту армию и успокойтесть , зайдут кацапы и всех помирят. Многие этого только и ждут.
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19.12.2020 20:57 Ответить
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