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Проблема системно не решена, - врач Голубовская о зарплатах медикам во время пандемии

Проблема системно не решена, - врач Голубовская о зарплатах медикам во время пандемии

Выплаты медикам из-за COVID-19 и повышение на 30% минимальной зарплаты в 2021 году не решают системно проблему.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Мы же все прекрасно понимаем, что коронавирусная инфекция, сейчас выплаты и то не везде, и там много от местных властей зависит, много зависит от руководителя конкретно главного врача. Тоже там есть проблемы. Везде надо разбираться. Сейчас получают, но мы прекрасно понимаем, что проблема системно не решена. И честно говоря, в бюджете на следующий год - это тоже очень спорный вопрос, на 30% вы знаете, повышается минимальная зарплата. А докторам, если учитывать инфляцию 7%, ту, что заложена, то докторам повысится, может быть, на 9%. Это совсем другие цифры, и это не те все равно деньги", - сказала Ольга Голубовская.

Она отметила, что подавляющее большинство врачей хочет получать белую зарплату и "не заглядывать в карман нищему населению".

"Вы понимаете, что они реально живут на зарплату. Они живут на одну зарплату. И когда врач... Вы знаете, меня несколько лет назад поразил сюжет, когда врача избили невропатолога. Почему? Потому что он подрабатывал охранником. Понимаете, он может пойти на 25ю работу врачебную, но он там будет меньше получать, чем охранник. Понимаете? Будет сидеть ничего не делать просто. Это унижение просто вообще специальности", - добавила Голубовская.

Также читайте: COVID-19 постоянно меняет клиническую картину и пока что в сторону утяжеления. Под "прицелом" люди до 30 лет, - Голубовская

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Топ комментарии
+1
это мурло регулярно серет в эфир - видно на министра метит.
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19.12.2020 01:48
+1
если бы она стала министром то таких как ты не выгоняли с психушки на улицу, а лечили б бесплатно и кормили...
под лавку убогое и сидеть тихо...
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19.12.2020 06:12
+1
Спасибо Голубовской за её стойкую позицию в отстаивании прав наших врачей - нищебродов

( РИК 2003)
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19.12.2020 06:22
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это мурло регулярно серет в эфир - видно на министра метит.
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19.12.2020 01:48 Ответить
брысь под лавку !
тупое быдло или займись привычным общением с "дуней кулаковой"...
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19.12.2020 06:06 Ответить
если бы она стала министром то таких как ты не выгоняли с психушки на улицу, а лечили б бесплатно и кормили...
под лавку убогое и сидеть тихо...
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19.12.2020 06:12 Ответить
Солдатик, как бывший работник психиатрии утверждаю, по одном нику тебя можно предварительно дигностировать как психотика. Только последний негодяй может топить за коррупционерку Голубовскую на ее руках вина в сотнях смертей от Ковида - ей в тюрьму надо а не в министры.
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19.12.2020 07:20 Ответить
надеюсь его, как бывшего пациента, таки подлечили ...
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19.12.2020 13:44 Ответить
Спасибо Голубовской за её стойкую позицию в отстаивании прав наших врачей - нищебродов

( РИК 2003)
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19.12.2020 06:22 Ответить
У нас наш Слуга народу, голова ОТГ вирішив проблему кардинально. Лікарню вирішив ліквідувати, так само як мережу ФАПів, клуби та бібліотеки.
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19.12.2020 07:42 Ответить
А как по мне, я в Украине не видел ни одного бедного врача, как впрочем и таможенника, они видать как и Ляшко систематически в лотерею выигрывают - счастливчики.
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19.12.2020 08:15 Ответить
Голубовская про то что бы медперсонал не ждал униженно подаяний от и без того нищих пациентов а ответственно относился к своим обязанностям ЦЕНЯ СВОЁ РАБОЧЕЕ МЕСТО С ХОРОШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ.
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20.12.2020 07:33 Ответить
 
 