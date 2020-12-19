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Наемники РФ пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки: в ВСУ без потерь

Наемники РФ пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки: в ВСУ без потерь

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра…Трижды противник нарушил режим прекращения огня неподалеку от Авдеевки. Для провокации наших воинов сначала применили ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии - стрелковое оружие. На остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной. Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, добавили в штабе ООС.

Смотрите также: Наемники РФ открывали огонь из 120-мм минометов возле Водяного, из гранатометов - возле Авдеевки, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Наемники РФ пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки: в ВСУ без потерь 01
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НУ СЛАА БОГУ! СТАБИЛИЗЕЦ В ЗОНЕ ООС.
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Что должно произойти, что бы начали писать правду? Зеленский должен сыграть в ящик?
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19.12.2020 08:37 Ответить
ранения отрикошеченными пулями это же не нарушение перемирия...
а удушение воина после пыток лишь подтверждает, что огонь не открывается...это даже постарались списать на его алкогольную зависимость - пошел на ту сторону, чтобы умереть...
зеленский проглотил...
допьёшь зеленский, хлебнёшь ещё
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19.12.2020 09:00 Ответить
НУ СЛАА БОГУ! СТАБИЛИЗЕЦ В ЗОНЕ ООС

Можешь так сильно не расстраиваться. Вчера в Горловке тоже была война и тоже не на калашах. А поскольку в отчете об этом нет ни слова, то можно предположить, что это была ответка за Водяное и Авдеевку. В общем всё, как говорится, не так однозначно ...
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19.12.2020 11:16 Ответить
Найманці РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 4991
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19.12.2020 09:15 Ответить
Немає у терористів ні свят, ні скреп.
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19.12.2020 10:30 Ответить
Святий Миколай, війску Українському...допомагай...
Найманці РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 4276

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19.12.2020 18:37 Ответить
 
 