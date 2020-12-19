Наемники РФ пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки: в ВСУ без потерь

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра…Трижды противник нарушил режим прекращения огня неподалеку от Авдеевки. Для провокации наших воинов сначала применили ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии - стрелковое оружие. На остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной. Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, добавили в штабе ООС.

Смотрите также: Наемники РФ открывали огонь из 120-мм минометов возле Водяного, из гранатометов - возле Авдеевки, - пресс-центр ОС. ВИДЕО