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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 213 человек, выявлены 11 742 новых случая, выздоровели - 13 314

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 213 человек, выявлены 11 742 новых случая, выздоровели - 13 314

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 11 742 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 13 314 человек, умерли 213 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"11 742 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро 19 декабря 2020 года. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 865 человек; летальных случаев - 213; выздоровело – 13 314 человек", – написал Степанов на своей странице в фейсбуке в субботу утром.

Днем ранее, 18 декабря сообщалось о 12 630 новых случаях инфицирования, 17 декабря было зафиксировано 12 047 новых заболевших; 16 декабря в Украине было 10 622 новых случая инфицирования, 15 декабря было зафиксировано 8 416 новых случаев.

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Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 956 123 человека, 16 469 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 574 536 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 213 человек, выявлены 11 742 новых случая, выздоровели - 13 314 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 213 человек, выявлены 11 742 новых случая, выздоровели - 13 314 02
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Топ комментарии
+3
Ура, товарищи! Степанов победил коронавирус, перестав тестировать население, а называется "изменили подходы" Даже вакцину не надо спешить покупать: вирус Степанова и Зеленского испугался и сам сошел на нет.
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19.12.2020 08:35
+3
И сколько с твоих знакомых переболевших обращались в мед.учреждения что бы их отразили в статистике?
Люди поняли что смысла нету туда идти если нету тяжелой формы или не нужен больничный так как врачи не лечат короновирус.
Я обращался так как была температура 37,5-38,5 и меня не пропустили бы на работу с ней, жене автоматически вы писали больничный в связи с самоизоляцией, сын был на каникулах так что в моем случае нужно считать меня за троих
Ещё 3-4 месяца и этот короновирус закончится как и другие ОРВИ потому что он им и является
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19.12.2020 12:23
+2
Випадків захворювання поменшало, смертей побільшало, щось не так ...
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19.12.2020 09:17
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Ура, товарищи! Степанов победил коронавирус, перестав тестировать население, а называется "изменили подходы" Даже вакцину не надо спешить покупать: вирус Степанова и Зеленского испугался и сам сошел на нет.
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19.12.2020 08:35 Ответить
По тому что чемпион
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19.12.2020 08:37 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 213 осіб, виявлено 11 742 нові випадки, одужали 13 314 - Цензор.НЕТ 8571
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19.12.2020 11:12 Ответить
Самое смешное - при 17000 было спокойно, а сечас вокруг болебт все знакомые. Такое ощущение, что уже переболел каждый пятый. ..
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19.12.2020 08:38 Ответить
Хто вірить статистиці ?
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19.12.2020 09:04 Ответить
Я, але не нашій
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19.12.2020 09:11 Ответить
Випадків захворювання поменшало, смертей побільшало, щось не так ...
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19.12.2020 09:17 Ответить
Надо просто перестать тестировать.
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19.12.2020 10:31 Ответить
Не так всё однозначно. Вот у поляков заболело 11267 человек чуть больше , чем позавчера( у нас заболело 11 742 за вчера). Зато у них умерло за вчера 483 человека, а у нас 213 человек.
При приблизительно одинаковом количестве заболевших смертность у поляков более чем в 2 раза выше.
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19.12.2020 12:37 Ответить
Чем старше средний возраст населения страны, тем больше смертность от ковида. Украинцы живут меньше всех в Европе. Поэтому и показатель смертности от вируса один из самых низких.
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19.12.2020 15:58 Ответить
Похоже, что наши суды отменили на территории Украины законы биологии, поэтому тут коронавирус изменяется не в сторону повышения вирулентности и снижения тяжести течения болезни, а в противоположную.
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19.12.2020 10:37 Ответить
Є брехня, нагла брехня і є статистика.

Згідно статистики перехворіли на ковід майже мільйон жителів України. Тобто кожен сороковий, грубо.
Спитайте себе, чи це правда? У мене вже практично не залишилося знайомих, хто не хворів, або у кого в сім'ї був ковід. Ми перехворіли всі, сусіди - всі, на роботі - майже у кожній сім'ї...Якби статистика казала правду, то до цього часу захворів би лише один з моїх 40 знайомих.

Звідси припускаю, що приблизно 30-40℅ населення вже перехворіло, тобто десь 8-9 мільйонів.
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19.12.2020 12:02 Ответить
И сколько с твоих знакомых переболевших обращались в мед.учреждения что бы их отразили в статистике?
Люди поняли что смысла нету туда идти если нету тяжелой формы или не нужен больничный так как врачи не лечат короновирус.
Я обращался так как была температура 37,5-38,5 и меня не пропустили бы на работу с ней, жене автоматически вы писали больничный в связи с самоизоляцией, сын был на каникулах так что в моем случае нужно считать меня за троих
Ещё 3-4 месяца и этот короновирус закончится как и другие ОРВИ потому что он им и является
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19.12.2020 12:23 Ответить
З нас чотирьох тест здали один, плр, він виявився позитивним. Симптоми були у всіх ідентичні, але важкість стану чітко залежала від віку.

Біда в іншому. Є два різних види цього банановіруса. Перший тип - ломота, жахливий стан, низька температура, нудота, кашлю майже нема, ризик цитокінового шторму між 7 і 14 днями. Курс гормонів рятує. Основне ураження - ЦНС, втрата нюху, глобальний збій імунної системи, якій треба ввалити гормони, щоб вона заспокоїлася.

Другий тип кармановіруса - висока температура, кашель, який переходить в цитокіновий шторм з ураженням легенів. Тут теж антибіотик і прямо відразу гормони, щоб не згорнулися легені.

Що об'єднує ці дві програми. Згущення крові і збій імунної системи. Другий раз хворіють навхрест. Треба готувати інший антибіотик, дексаметазон, медрол. Це можливо врятує життя на другий раз, якщо організм витримав перший.

Отака фігня, малята. Проти нас йде третя світова через вишки 5ж хуавей, але ніхто не вірить - маски носять, ідіоти.
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19.12.2020 23:45 Ответить
у меня кроме температуры, потерей обоняния, вкуса и аппетита , ничего не было, за все время ни разу не кашлянул, ни чихнул.
вначале когда сдавал тест в горле было ярко красное пятно, пропил сам антибиотик Флемоксин салютаб, на второй день пятно стало темно красного цвета с синеватым оттенком, на третий день исчезло.
Флемоксин салютаб это антибиотик группы пенецилинов, один из лучших для лечения дыхательных путей.
Любое ОРВИ само не приходит, всегда с ним и другие патогены прутся.
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20.12.2020 08:29 Ответить
У вас так звана легка форма, по якій проходять 80℅ людей віком до 40 років плюс-мінус. З чим вас і вітаю. Визначається тим, що гормони для узбагоєння імунної системи підключати не треба. Але у всіх без винятку пропадає нюх - це чітка ознака пландемічного вірусу. Тобто маємо важке ураження ЦНС (почитайте про будову нюхового апарату людини), а це хз яким чином відгукнеться в майбутньому.
Бережіться, пийте препарати для розрідження крові - якщо здавали аналіз, мусили бачити, яка кров робиться густа, як кисіль! Це теж велика небезпека, для мозку в першу чергу.
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20.12.2020 12:02 Ответить
ЦЯ СТАТИСИКА ЩО ХОЧУТЬ ТО І ТО ПИШУТЬ.
Притягнути до відповідальності і покарати треба всю владну верхушку і депутатів ВРУ за знищення українського народу під час пандемії. Для них владних будуть ліки, кисень, вакцини а народ гине без медичної допомоги. Ваша статистика це сплошна брехня що хочете те і пишете а людей просто не приймають в лікарні не тестують, особливо в сільській місцевості. Села покотом лежать хворі. Зебіли ви злочинці. Знищували український народ голодомором а тепер знищує влада медицинський геноцидом. Але сподіваюсь що ви за цей злочин відповісте.
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19.12.2020 12:21 Ответить
Так и в Германии, США геноцид людей, там смысл относить такая же как и вУкраине от короновируса
У них есть и кислород и тестов хватает но тяжелобольные так же само умирают только в кислородной маске
Смертность в Украине точно такая же как и в прошлом году так что нечего о истерить от власти ничего не зависит
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19.12.2020 12:30 Ответить
В селі я був 10 грудня , ще поїду в вівторок 22 грудня, кожен день дзвоню так я знаю що в селі, там не треба вводити локдаун він там постійно і помирають старі люди не від короновіруса
У нас як і в США один померлий на 55 виявлених, і різниці немає у нас зробили тест чи ні так як лікарі не знають чим лікувати
Сам перехворів так знаю як справи
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19.12.2020 14:08 Ответить
 
 