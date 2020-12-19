В Украине за сутки от COVID-19 умерли 213 человек, выявлены 11 742 новых случая, выздоровели - 13 314
В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 11 742 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 13 314 человек, умерли 213 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"11 742 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро 19 декабря 2020 года. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 865 человек; летальных случаев - 213; выздоровело – 13 314 человек", – написал Степанов на своей странице в фейсбуке в субботу утром.
Днем ранее, 18 декабря сообщалось о 12 630 новых случаях инфицирования, 17 декабря было зафиксировано 12 047 новых заболевших; 16 декабря в Украине было 10 622 новых случая инфицирования, 15 декабря было зафиксировано 8 416 новых случаев.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 956 123 человека, 16 469 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 574 536 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.
Пожалуйста, подождите...
При приблизительно одинаковом количестве заболевших смертность у поляков более чем в 2 раза выше.
Згідно статистики перехворіли на ковід майже мільйон жителів України. Тобто кожен сороковий, грубо.
Спитайте себе, чи це правда? У мене вже практично не залишилося знайомих, хто не хворів, або у кого в сім'ї був ковід. Ми перехворіли всі, сусіди - всі, на роботі - майже у кожній сім'ї...Якби статистика казала правду, то до цього часу захворів би лише один з моїх 40 знайомих.
Звідси припускаю, що приблизно 30-40℅ населення вже перехворіло, тобто десь 8-9 мільйонів.
Люди поняли что смысла нету туда идти если нету тяжелой формы или не нужен больничный так как врачи не лечат короновирус.
Я обращался так как была температура 37,5-38,5 и меня не пропустили бы на работу с ней, жене автоматически вы писали больничный в связи с самоизоляцией, сын был на каникулах так что в моем случае нужно считать меня за троих
Ещё 3-4 месяца и этот короновирус закончится как и другие ОРВИ потому что он им и является
Біда в іншому. Є два різних види цього банановіруса. Перший тип - ломота, жахливий стан, низька температура, нудота, кашлю майже нема, ризик цитокінового шторму між 7 і 14 днями. Курс гормонів рятує. Основне ураження - ЦНС, втрата нюху, глобальний збій імунної системи, якій треба ввалити гормони, щоб вона заспокоїлася.
Другий тип кармановіруса - висока температура, кашель, який переходить в цитокіновий шторм з ураженням легенів. Тут теж антибіотик і прямо відразу гормони, щоб не згорнулися легені.
Що об'єднує ці дві програми. Згущення крові і збій імунної системи. Другий раз хворіють навхрест. Треба готувати інший антибіотик, дексаметазон, медрол. Це можливо врятує життя на другий раз, якщо організм витримав перший.
Отака фігня, малята. Проти нас йде третя світова через вишки 5ж хуавей, але ніхто не вірить - маски носять, ідіоти.
вначале когда сдавал тест в горле было ярко красное пятно, пропил сам антибиотик Флемоксин салютаб, на второй день пятно стало темно красного цвета с синеватым оттенком, на третий день исчезло.
Флемоксин салютаб это антибиотик группы пенецилинов, один из лучших для лечения дыхательных путей.
Любое ОРВИ само не приходит, всегда с ним и другие патогены прутся.
Бережіться, пийте препарати для розрідження крові - якщо здавали аналіз, мусили бачити, яка кров робиться густа, як кисіль! Це теж велика небезпека, для мозку в першу чергу.
Притягнути до відповідальності і покарати треба всю владну верхушку і депутатів ВРУ за знищення українського народу під час пандемії. Для них владних будуть ліки, кисень, вакцини а народ гине без медичної допомоги. Ваша статистика це сплошна брехня що хочете те і пишете а людей просто не приймають в лікарні не тестують, особливо в сільській місцевості. Села покотом лежать хворі. Зебіли ви злочинці. Знищували український народ голодомором а тепер знищує влада медицинський геноцидом. Але сподіваюсь що ви за цей злочин відповісте.
У них есть и кислород и тестов хватает но тяжелобольные так же само умирают только в кислородной маске
Смертность в Украине точно такая же как и в прошлом году так что нечего о истерить от власти ничего не зависит
У нас як і в США один померлий на 55 виявлених, і різниці немає у нас зробили тест чи ні так як лікарі не знають чим лікувати
Сам перехворів так знаю як справи