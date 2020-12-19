Жителю ОРДЛО, организовавшему незаконные пассажироперевозки в Харьков через РФ, грозит до 7 лет тюрьмы, - прокуратура
Обвинительный акт в отношении жителя оккупированной части Луганской области, подозреваемого в организации незаконных пассжироперевозок с временно неподконтрольных территорий в Харьков через Российскую Федерацию направлен в суд.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской облпрокуратуры, мужчине инкриминируется незаконная переправка людей через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.
По данным досудебного следствия, организовал незаконные пассажироперевозки на своем микроавтобусе с временно оккупированных территорий через Российскую Федерацию. По телефону он сообщал, желающим уехать с временно неподконтрольной территории о возможности пересечь государственную границу Украины вне официальных пунктов пропуска и затем приехать в Харьков.
Правоохранители разоблачили подозреваемого во время переправки через госграницу Украины шести человек. В ходе проведенных обысков были изъяты десятки карточек госбанка Украины с информацией о пин-кодах и остатках сумм на счетах. В отношении 6 пассажиров пограничники составили админпротоколы о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ст. 204-2 КУоАП).
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Никто его не посадит. Идет передел зарабатывающих на "ситуации".
Из Украины они выехали законно, документов о пересечении границы РФ-ОРДЛО нет.
По-совести: Посадят за то, что ехали домой?
В отношении 6 пассажиров пограничники составили админпротоколы о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее Источник: https://censor.net/ru/n3237923
По базе человек спокойно проживает на территории Украины (в Луганске) и тут на тебе. Он из - за границы заезжает опять в Украину. Так он попадает на 1700 грн. штрафа. Первый раз. Второй раз - штрафа не будет.
не повезло мужику- не в то время, не в том месте оказался
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Какую нахрен рекламу? Кого эти перевозки могут заинтересовать во Львове, в Киеве, в Черкассах, в Херсоне и т.д.?
Действующие законы Украины им мешают.
1. Не граждан ОРДЛО, а жителей ОРДЛО-граждан Украины
2. Для законного пересечения украино-российской границы житель ОРДЛО-гражданин Украины, должен пересечь в установленном порядке линию разграничения, а после этого, имея украинский загранпаспорт, через подконтрольные Украине пункты, с соблюдением всех предусмотренных формальностей, пересечь границу с Россией. Обратный путь такой же, только в обратном порядке и тогда это будет законным и не будет проблем.
Так что, для путешественников обязательно должны соблюдаться два условия - наличие загранпаспорта и самый первый выезд в Россию должен быть сделан с подконтрольной территории. Тогда будет считаться, что ты законно был в России и вернулся из нее, а где ты там фактически шлялся, это уже головная боль российских пограничников, но не украинских.
Ну а для перевозчиков, для организации оптимального маршрута с беспересадочной поездкой, нужно быть российским перевозчиком. Тогда и на подконтрольном переезде проблем не будет, ну и на неподконтрольном, само собой. В противном случае обойтись без пешего перехода и пересадки к другому, украинскому, перевозчику не получится.
1. "Я конечно очень далёк от вопросов пассажиропотоков внутри Украины и ОРДЛО."
и
2. "Много нюансов. ....." и далее по тексту завидная осведомлённость о состоянии паспортизации в ОРДЛО и об украинских правилах пересечения границы с РФ.
Однако с другой стороны, на самом-то деле - второе вполне подтверждает первое, ибо
https://www.youtube.com/watch?v=sIkfFLI3Tv8&feature=emb_logo
Согласны ли вы увеличить срок наказания жителю ордло с 7 до 15 лет? Это очень актуально и злободневно на сегодняшний день.