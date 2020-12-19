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Жителю ОРДЛО, организовавшему незаконные пассажироперевозки в Харьков через РФ, грозит до 7 лет тюрьмы, - прокуратура

Жителю ОРДЛО, организовавшему незаконные пассажироперевозки в Харьков через РФ, грозит до 7 лет тюрьмы, - прокуратура

Обвинительный акт в отношении жителя оккупированной части Луганской области, подозреваемого в организации незаконных пассжироперевозок с временно неподконтрольных территорий в Харьков через Российскую Федерацию направлен в суд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской облпрокуратуры, мужчине инкриминируется незаконная переправка людей через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, организовал незаконные пассажироперевозки на своем микроавтобусе с временно оккупированных территорий через Российскую Федерацию. По телефону он сообщал, желающим уехать с временно неподконтрольной территории о возможности пересечь государственную границу Украины вне официальных пунктов пропуска и затем приехать в Харьков.

Правоохранители разоблачили подозреваемого во время переправки через госграницу Украины шести человек. В ходе проведенных обысков были изъяты десятки карточек госбанка Украины с информацией о пин-кодах и остатках сумм на счетах. В отношении 6 пассажиров пограничники составили админпротоколы о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее (ст. 204-2 КУоАП).

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Топ комментарии
+11
А автобуси з міст України в Кацапів - це не злочин, чи вони діляться?
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19.12.2020 08:47
+4
Зачем нас кормят из пальца высосанным фуфлом?
Никто его не посадит. Идет передел зарабатывающих на "ситуации".
Из Украины они выехали законно, документов о пересечении границы РФ-ОРДЛО нет.
По-совести: Посадят за то, что ехали домой?
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19.12.2020 08:57
+4
показушная разовая акция для создания видимости работы спецслужб...
не повезло мужику- не в то время, не в том месте оказался
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19.12.2020 09:07
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А автобуси з міст України в Кацапів - це не злочин, чи вони діляться?
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19.12.2020 08:47 Ответить
А де тут злочин якщо вони перетинають держ кордон через державні прикордонні переходи?
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19.12.2020 11:02 Ответить
А хто у нас окупант?
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19.12.2020 11:27 Ответить
Зачем нас кормят из пальца высосанным фуфлом?
Никто его не посадит. Идет передел зарабатывающих на "ситуации".
Из Украины они выехали законно, документов о пересечении границы РФ-ОРДЛО нет.
По-совести: Посадят за то, что ехали домой?
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19.12.2020 08:57 Ответить
там совести нет, это просто бизнес... да и медальку под ёлочку кому-то захотелось...
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19.12.2020 09:15 Ответить
Под такие события нужно 30% населения ОРДЛО посадить на 9 лет.
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19.12.2020 09:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/252465 - Из Украины они выехали законно, документов о пересечении границы РФ-ОРДЛО нет.

В отношении 6 пассажиров пограничники составили админпротоколы о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее Источник: https://censor.net/ru/n3237923
По базе человек спокойно проживает на территории Украины (в Луганске) и тут на тебе. Он из - за границы заезжает опять в Украину. Так он попадает на 1700 грн. штрафа. Первый раз. Второй раз - штрафа не будет.
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19.12.2020 18:44 Ответить
Кандидат на обмін
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19.12.2020 09:01 Ответить
показушная разовая акция для создания видимости работы спецслужб...
не повезло мужику- не в то время, не в том месте оказался
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19.12.2020 09:07 Ответить
Это с какой стороны посмотерть. Для Европы хуже.
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19.12.2020 09:24 Ответить
Его следовало бы расстрелять и дело с концом )
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19.12.2020 09:58 Ответить
....(((( за что ????? так надо возить в Украину не только лугандонцев , но и крысчан !!! мост построили айда через Харьков - белгород , так же и обратно !!! Мы им создали все условия и кпвв и хеввп , СЕПАРИРУЙ сколько душе влезить , никакой ОТВЕТСТВЕННОСТИ !!! обьявить зоной боевых действий ЛИНИЮ соприкосновенния и дело с концом и еще ВОЕННУЮ ТАЙНУ о месте дислокации украинской армии НИКТО не отменял !!! а так едет себе латентный сепар ч\з кпвв и СНИМАЕТ себе что хочет (((( непорядок !!!
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19.12.2020 10:18 Ответить
Ау! СБУшники! Работать не пробовали?
.
Жителю ОРДЛО, який організував незаконні пасажирські перевезення в Харків через РФ, загрожує до 7 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4456

.
Жителю ОРДЛО, який організував незаконні пасажирські перевезення в Харків через РФ, загрожує до 7 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7618

.
Жителю ОРДЛО, який організував незаконні пасажирські перевезення в Харків через РФ, загрожує до 7 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6392

.
Жителю ОРДЛО, який організував незаконні пасажирські перевезення в Харків через РФ, загрожує до 7 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7039

.
Жителю ОРДЛО, який організував незаконні пасажирські перевезення в Харків через РФ, загрожує до 7 років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5194
показать весь комментарий
19.12.2020 10:32 Ответить
.....это же ЛЕГАЛЬНЫЕ перевозчики , а поймали НЕЛЕГАЛА , конкурент значит , непорядок !!!
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19.12.2020 10:38 Ответить
На каждом столбе, каждом углу, каждой доске объявлений, в общем везде где можно приклеить бумажку, везде это приклеено. На 1 объявление о продаже/покупке чего-либо 9 объявлений о перевозке, 3 из которых о перевозке в российские города и 6 - в Украину через РФ.
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19.12.2020 20:11 Ответить
И, что характерно, модераторы сайта, не спешат убирать такую рекламу,

Какую нахрен рекламу? Кого эти перевозки могут заинтересовать во Львове, в Киеве, в Черкассах, в Херсоне и т.д.?
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19.12.2020 21:55 Ответить
Какое имеют отношение поездки туристов в Россию к поездкам из Украины в Украину через российскую территорию? Этими бумажками обклеено всё что может быть обклеено в ОРДЛО, а не в Киеве или Львове.
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19.12.2020 22:38 Ответить
Если жители ОРДЛО свободно шастают туда сюда, в Россию и обратно ..., что мешает предприимчивым перевозчикам организовать оптимальные маршруты через территорию России .... граждан ОРДЛО ?

Действующие законы Украины им мешают.
1. Не граждан ОРДЛО, а жителей ОРДЛО-граждан Украины
2. Для законного пересечения украино-российской границы житель ОРДЛО-гражданин Украины, должен пересечь в установленном порядке линию разграничения, а после этого, имея украинский загранпаспорт, через подконтрольные Украине пункты, с соблюдением всех предусмотренных формальностей, пересечь границу с Россией. Обратный путь такой же, только в обратном порядке и тогда это будет законным и не будет проблем.

Так что, для путешественников обязательно должны соблюдаться два условия - наличие загранпаспорта и самый первый выезд в Россию должен быть сделан с подконтрольной территории. Тогда будет считаться, что ты законно был в России и вернулся из нее, а где ты там фактически шлялся, это уже головная боль российских пограничников, но не украинских.

Ну а для перевозчиков, для организации оптимального маршрута с беспересадочной поездкой, нужно быть российским перевозчиком. Тогда и на подконтрольном переезде проблем не будет, ну и на неподконтрольном, само собой. В противном случае обойтись без пешего перехода и пересадки к другому, украинскому, перевозчику не получится.
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20.12.2020 11:19 Ответить
С одной стороны, спрашивается вопрос - Как это может уживаться в одной голове?
1. "Я конечно очень далёк от вопросов пассажиропотоков внутри Украины и ОРДЛО."
и
2. "Много нюансов. ....." и далее по тексту завидная осведомлённость о состоянии паспортизации в ОРДЛО и об украинских правилах пересечения границы с РФ.

Однако с другой стороны, на самом-то деле - второе вполне подтверждает первое, ибо
https://www.youtube.com/watch?v=sIkfFLI3Tv8&feature=emb_logo
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21.12.2020 18:16 Ответить
ПУПКИН , ты где этих визиток понабирал ???
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19.12.2020 10:41 Ответить
....слушаю по радио новости : сегодня росийско-окупационные войска здийснылы 4 обстрилы таким то и таким то , пораненых и загиблых немае !!! от ВСЕГО что творится у нас можно ГОЛОВОЙ тронуться !!!
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19.12.2020 10:45 Ответить
Страшная перемога, блин! ЕЖЕДНЕВНО ОКОЛО 18.00 С АВТОВОКЗАЛА, ЧТО ВОЗЛЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, ИЗ КИЕВА ОТПРАВЛЯЕТСЯ АВТОБУС ЧЕРЕЗ РОССИЮ В ОРДЛО! СТОИМОСТЬ БИЛЕТА 3500ГР.
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19.12.2020 11:12 Ответить
.....связь с ЗАБЛУДШИМИ соотечественниками надо ПОДДЕРЖИВАТЬ , но так чтоб те поняли СВОЮ ошибку !!!! а значит за 3500 грн. в один КОНЕЦ , обратно столько же и это на ОДНОГО чела ч\з росийску територию и двое СУТОК в пути со всеми вытекающими.....!!! чтоб им ВСЕ что натворили выходило ч\з карман , очи и почки !!! будут знать как РОДИНУ- Украину любить и шанувать !!!!
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19.12.2020 11:49 Ответить
.....а крысчане тоже ч\з новый мост , СУТОК восемь в пути до Украины по ВОДУ и обратно !!!! они меня больше злят (((((
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19.12.2020 11:51 Ответить
Жителю ОРДЛО, организовавшему незаконные пассажироперевозки в Харьков через РФ, грозит до 7 лет тюрьмы, - прокуратура - тоже новина, просто не стал делиться или дал не тем.
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19.12.2020 12:33 Ответить
Почти каждый день вижу по проспекту победы в Киеве два рейса:"черновцы-москва", "винница-москва". Походу мусора имеют мзду за рейсы.
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19.12.2020 14:23 Ответить
Причем тут "... - Москва", тут речь о том, что если ты например из Горловки и хочешь получить пенсию в Бахмуте (минут сорок езды на авто), то к твоим услугам комфортабельные автобусы, с вай-фаем и телевизором - не пройдет и суток, как ты, через Ростов и Харьков, будешь на месте.
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19.12.2020 20:54 Ответить
Гребанное правосудие За перевоз людей 7 лет,а за то что шмалял с автомата по нашим воинам 5 лет условно.
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19.12.2020 15:18 Ответить
Кстати, это повод добавить еще один вопрос от зеленого скомороха.
Согласны ли вы увеличить срок наказания жителю ордло с 7 до 15 лет? Это очень актуально и злободневно на сегодняшний день.
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19.12.2020 15:25 Ответить
 
 