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Наемники РФ продолжают блокировать дорожные коридоры на пяти КПВВ в зоне ООС

Наемники РФ продолжают блокировать дорожные коридоры на пяти КПВВ в зоне ООС

Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в фейсбуке в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск возобновляется дважды в неделю - в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение по дорожным коридору", - отмечается в сообщении.

По решению командующего объединенных сил все КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00.

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Также отмечается, что на этой неделе Международный комитет Красного Креста доставил гуманитарный груз жителям временно оккупированной территории Украины. Два грузовика с офисным и медицинским оборудованием от международной организации проследовали через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированному Донецку. Общий вес гуманитарной помощи составила более 1 тонны.

В ООС напомнили, что во время следования с временно оккупированной территории Украины будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Кроме того, для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Вдома" или обсервации.

Наемники РФ продолжают блокировать дорожные коридоры на пяти КПВВ в зоне ООС 01
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Топ комментарии
+9
Вони роблять гарну справу,те шо не зробили президенти України,за шо їм подяка від Українців.Кордони з здічавілими треба тримати зачиненими.
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19.12.2020 10:19
+8
В действиях наемников прослеживается логика, чего не скажешь об украинском "мудром" руководстве. Правильно они делают
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19.12.2020 10:22
+7
Ось і добре. Замість того, щоб обмежити та ізолювати ОРДЛО, зелені нові КПП будують та потяги пускають, щоб легше шастати було "годувальникам" . Подім дивуються, звідки на Сході ковід, туберкульоз та гепатид взявся...
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19.12.2020 10:27
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Вони роблять гарну справу,те шо не зробили президенти України,за шо їм подяка від Українців.Кордони з здічавілими треба тримати зачиненими.
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19.12.2020 10:19 Ответить
В действиях наемников прослеживается логика, чего не скажешь об украинском "мудром" руководстве. Правильно они делают
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19.12.2020 10:22 Ответить
"анти" руководстве...
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19.12.2020 13:39 Ответить
Ось і добре. Замість того, щоб обмежити та ізолювати ОРДЛО, зелені нові КПП будують та потяги пускають, щоб легше шастати було "годувальникам" . Подім дивуються, звідки на Сході ковід, туберкульоз та гепатид взявся...
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19.12.2020 10:27 Ответить
ни на секунду не волнуют эти коридоры...
К тому же:
коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет...
Но до дамбасни ж не доходит, как по писаному:
Пророчество папашино не слушал Витька с корешом:
Из коридора нашего в тюремный коридор ушел.
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19.12.2020 10:23 Ответить
какая то херня получается они делают ТО , что должны делать МЫ , чтоб не шастали ч\з линию фронта и не снимали РАСПОЛОЖЕНИЕ воен. частей , мужику ГРОЗИТ 7 лет что он вез лугандонцев ч\з белгород-Харьков (по ленте внизу ) что за СТРАННЫЕ песни ??? где ЛОГИКА это му всему ???((((
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19.12.2020 10:29 Ответить
Нехайшшастіть...
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19.12.2020 10:47 Ответить
Лугандонці не мають змоги до нас приїхати? Яка прикра новина, і як на з цим далі жити?
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19.12.2020 11:19 Ответить
Какие вообще могут быть КПВВ с оккупированными территориями? И кто больше заинтересован в такой гибридной войне - оккупант или Украина? Оккупированны значит оккупированны - вся ответственность за эти территории должна быть на оккупанте. И финансирование также...
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19.12.2020 11:26 Ответить
100% какие могут быть КПП через линию фронта?

Просто рубят бабло что одни что другие.
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19.12.2020 12:39 Ответить
В конце концов, когда они уже заблокируют все коридоры, чтобы ни одна сепарская падаль сюда не шастала?
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19.12.2020 12:49 Ответить
А как с АП, пардон с "оп"? Офис язЕлоха, парадная для "сепарской падали" ...
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19.12.2020 13:48 Ответить
Закрийте вже назавди ту зону! Нічого диверсантів запускати.
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19.12.2020 12:56 Ответить
Найманці РФ продовжують блокувати дорожні коридори на п'яти КПВВ у зоні ООС - Цензор.НЕТ 9399
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19.12.2020 13:40 Ответить
Ні, ну що не кажіть, а й добрі справи можуть робити.
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19.12.2020 14:21 Ответить
Ну і слава Богу.
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19.12.2020 14:57 Ответить
Все КПВВ с ОРДЛО надо закрыть на 20 лет.
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19.12.2020 15:25 Ответить
А какой бы вой подняла бы раша, если бы была б блокада с нашей стороны! Что только бы не "навесили", и фашизм и геноцид, фантазии у них хватило б.
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19.12.2020 16:49 Ответить
Дянбааасс, Дянбааассс вас наконец то услышалииии!!! Эт точна без бе!
Территории Донецкой и Луганской областей, на которых с 2014 года происходят военные действия, пополнили список самых опасных мест для туризма. К таким выводам пришла международная организация International SOS. Донбасс попал в перечень экстремально опасных мест мира. Коллаж: NewsTracker Интерактивная карта, разработанная компанией, регулярно обновляется в соответствии с сообщениями о тех или иных событиях в мире. Уровень безопасности туризма в разных странах оценивается по нескольким критериям. В частности, отслеживаются любые политические протесты, социальные волнения, распространение болезней (в том числе пандемий), а также количество мелких и жестоких преступлений. Оккупированный Донбасс, по мнению представителей волонтерской организации, относится к регионам с самым высоким - экстремальным - уровнем опасности. Это означает, что на этой территории госконтроль и правопорядок минимальные или вообще отсутствуют, почти не предоставляются государственные и транспортные услуги. Также существует высокая вероятность подвергнуться нападению вооруженных формирований. В целом "экстремальные" территории обычно почти недоступны для путешествий иностранцев. Частям Донецкой и Луганской областей "составили компанию" немало "горячих" точек планеты. Таким образом, к странам с экстремальным уровнем опасности относятся Сомали, Южный Судан, Мали, Ливия, Афганистан, Сирия, значительная часть Ирака.
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19.12.2020 17:59 Ответить
Молодцы.. Не фиг сюда бегать.. Хоть какая то польза от них..
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19.12.2020 19:44 Ответить
 
 