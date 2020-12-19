Наемники РФ продолжают блокировать дорожные коридоры на пяти КПВВ в зоне ООС
Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".
Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в фейсбуке в субботу, передает Цензор.НЕТ.
"Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск возобновляется дважды в неделю - в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение по дорожным коридору", - отмечается в сообщении.
По решению командующего объединенных сил все КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00.
Также отмечается, что на этой неделе Международный комитет Красного Креста доставил гуманитарный груз жителям временно оккупированной территории Украины. Два грузовика с офисным и медицинским оборудованием от международной организации проследовали через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированному Донецку. Общий вес гуманитарной помощи составила более 1 тонны.
В ООС напомнили, что во время следования с временно оккупированной территории Украины будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.
Кроме того, для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Вдома" или обсервации.
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К тому же:
коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет...
Но до дамбасни ж не доходит, как по писаному:
Пророчество папашино не слушал Витька с корешом:
Из коридора нашего в тюремный коридор ушел.
Просто рубят бабло что одни что другие.
Территории Донецкой и Луганской областей, на которых с 2014 года происходят военные действия, пополнили список самых опасных мест для туризма. К таким выводам пришла международная организация International SOS. Донбасс попал в перечень экстремально опасных мест мира. Коллаж: NewsTracker Интерактивная карта, разработанная компанией, регулярно обновляется в соответствии с сообщениями о тех или иных событиях в мире. Уровень безопасности туризма в разных странах оценивается по нескольким критериям. В частности, отслеживаются любые политические протесты, социальные волнения, распространение болезней (в том числе пандемий), а также количество мелких и жестоких преступлений. Оккупированный Донбасс, по мнению представителей волонтерской организации, относится к регионам с самым высоким - экстремальным - уровнем опасности. Это означает, что на этой территории госконтроль и правопорядок минимальные или вообще отсутствуют, почти не предоставляются государственные и транспортные услуги. Также существует высокая вероятность подвергнуться нападению вооруженных формирований. В целом "экстремальные" территории обычно почти недоступны для путешествий иностранцев. Частям Донецкой и Луганской областей "составили компанию" немало "горячих" точек планеты. Таким образом, к странам с экстремальным уровнем опасности относятся Сомали, Южный Судан, Мали, Ливия, Афганистан, Сирия, значительная часть Ирака.