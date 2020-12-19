Кислородный аппарат взорвался в ковид-отделении турецкой больницы: погибли 9 человек (обновлено)
Девять человек стали жертвами взрыва кислородного аппарата в частной больнице города Газиантеп на юге Турции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".
Взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа.
Сообщается, что 7 человек погибли в отделении реанимации, еще один человек скончался во время перевода в другую больницу. Возраст погибших составляет от 56 до 85 лет.
На место происшествия были отправлены группы полиции и пожарной охраны. Пожар удалось локализовать в короткие сроки.
По факту смертельного инцидента начато расследование.
Позже министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в Tвиттере, что число жертв возросло до 9 человек.
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Год основания 2013
Расположение Газиантеп, Турция
Сайт http://www.sanko.edu.tr www.sanko.edu.tr
Университет Санко - первый тематический университет в Турции, предлагающий образование в области медицины и здравоохранения. Он был основан 18 июня 2013 года в Газиантепе.
1. Перед відкриванням вентиля на кисневому балоні від'єднай редуктор і подивись чи він чистий.
2. Взявши в руки зброю, відкрий затвор і перевір чи нема в патроннику набою.
А. Редуктор с наглухо заглушеным выходом
Б. Масло раавномерно смешанное с кислородом
В. Резко возрастающее давление достаточное для воспламенения газомаслянной смеси
И ещё редуктор не должен быть обмерзшим
Тогда может жахнуть если повезет
проверял ключи, руки, руковицы. Давление в баллоне-150 ат.
Но вот что там могло ТАК загореться?!
Хотя например кислоты - ещё мощнее.