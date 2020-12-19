Скандал с подарком главе МИД РФ в Сараево: Лавров вернет украинскую икону для выяснения ее истории по линии Интерпола
Россия вернет дарителям подаренную в Сараево главе МИД РФ Сергею Лаврову икону для выяснения ее происхождения по линии Интерпола.
Об этом сообщили в МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ с ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - пояснили журналистам на Смоленской площади.
Накануне стало известно, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону из Луганска. Там потребовали предоставить информацию о реликвии и способствовать ее немедленному возвращению на родину.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
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Шли, шли, смотрят - валяется что-то. И никого рядом нет. Подобрали, сдунули пыль, протёрли. Икона православная! Пойдёт Серёге Лаврову на презент.
во сначала со своими власовскими трехцветными трусами и звездами на кремле разбиритесь
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?
Под давлением украинской общественности, конечно
А от на міжнародних теренАх , треба марку держАти......
"Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил приостановить членство России в Интерполе. В интервью изданию «Инсайдер» экс-советник Барака Обамы по России сказал,
что Москва использует Интерпол в своих политических целях и не соблюдает верховенство закона в собственной стране. Макфол сопровождал Джозефа Байдена на его встрече
с Владимиром Путиным в 2011 году и выразил уверенность, что со вступлением Байдена в должность президента США в Белом доме начнут работать над новыми санкциями в
рамках Акта Магнитского..."
Отож, як версія, ікону переміщували або контрабандою з приховуванням від митного контролю, або дипломатичними каналами з уникненням такого контролю. Враховуючи, що ікона потрапила напряму до керівництва боснійських сербів, другий варіант цілком можливий: якийсь співробітник посольства біг в рф був організатором вивезення ікони.
Факт, такі ікони і в рф цінність. Викридачі абсолютно спокійно могли добре там заробити, але пішли іншим шляхом. Словом, цікаво, трохи фантазії, екшену, романтики, історіі і можна фільм знімати, чи книгу писати.
Там з Луганди та Домбабве саме так все вивозили на паРашу,заводи,машини,інше майно, через аукціони,ага...придурок ти ватний.