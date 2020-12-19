РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9449 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 215 8
карантин (16728) Киев (24766) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 20 человек, выявлено 1364 новых случая, среди заболевших 52 медика, - Кличко

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 20 человек, выявлено 1364 новых случая, среди заболевших 52 медика, - Кличко

За минувшие сутки, 18 декабря, COVID-19 выявлен у 1364 жителей Киева, 20 человек умерли.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Кличко, среди заболевших 726 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 538 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 42 девочки от 1 до 17 лет и 58 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет. Заболели 52 медика. В медучреждения госпитализировано 82 пациента, остальные - на самоизоляции под контролем врачей. 

Всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 99 694.

"Выздоровели за сутки 734 человека. Всего коронавирус преодолели 31 949 жителей Киева", - добавил Кличко.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Дарницком районе – 342, в Деснянском – 266, и в Днепровском районе – 196 случаев.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Общежития?
показать весь комментарий
19.12.2020 12:07 Ответить
Тот случай когда у мэра есть Телефонограмм-канал, а у тебя нет
Бокс там чет печатает, а ты - нет
показать весь комментарий
19.12.2020 12:12 Ответить
Это к вопросу о том что молодые не болеют якобы.
показать весь комментарий
19.12.2020 12:23 Ответить
Иных уж нет, других долечим..
показать весь комментарий
19.12.2020 12:29 Ответить
Вчера, 18 декабря, Госкомстат сообщил, что на протяжении января-октября (по состоянию на 1 ноября) 2020 года в Украине умерло 485 734 человека, тогда как за аналогичный период 2019 года было 486 778 умерших. В связи с чем все еще оставшиеся до сих пор кое-где «ковидиоты» сразу же восторженно завопили: «Ну и где же ваши умершие от коронавируса? Наоборот, в нынешнем году смертность даже ниже, чем в прошлом!» Однако указанные идиоты ошибаются - при подробном рассмотрении этого и других отчетов отечественного статистического ведомства как раз и выясняется, что умерших от коронавируса даже намного больше, чем по данным Минздрава.

Сравниваем показатели.
Госкомстат показывает рост смертей в сентябре на 6458, а по данным Минздрава от коронавируса умерло лишь 1588 человек. Разница - в 4,1 раза.
В октябре Госкомстат дает рост умерших на 8802, а у Минздрав - всего 3113 летальных случаев. Разница - в 2,8 раза.
Как видим, смертность по данным Госкомстата в 3-4 раза выше, чем по данным Минздрава.(с)
показать весь комментарий
19.12.2020 12:50 Ответить
Радійте,що в Україні перебуваєте а не в розвинутих ЄСах, мене вчора в 3й ночі з лікарні вигнали з короновірусом і ще якусь напівживу іспанку, рентген тоже поганий- чи то початок запалення чи то бронхіт, а вони падли покапали баночку антибіотиків, виписали інгалятор і вали. А потім дивуються чого люди тут як мухи дохнуть
показать весь комментарий
19.12.2020 13:34 Ответить
https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
ВООЗ визнала, що позитивний результат плр-тесту, отриманий при великій кількості циклів ампліфікації (Ct value, фактично при 30 циклах і більше), є з великою ймовірністю ХИБНОпозитивним. Більше того цей показник в обов'язковому порядку повинний бути повідомлений кожному, хто з якихось причин тестується.
За це можна дякувати в першу чергу німецьким вченим, які випустили детальний огляд цих тестів, що офіційно були розроблені, до речі, їх же співвітчизником вірусологом Крістіаном Дростеном. Цей огляд варто переглянути абсолютно усім для розуміння того, як плр-тести на рівному місці випльовують ХИБНОпозитивні результати.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
Наприклад, якщо позитивний результат отримано на 35 циклі, ймовірність того, що людина дійсно інфікована ЛИШЕ 3%. До останнього часу ВООЗ рекомендувала робити до 50 циклів, і підсумкове значення Ct value ніколи не відображалося в результаті. Лише на початку осені в США, Іспанії та Німеччині вчені домоглися від своїх урядів, щоб ті вимагали від лабораторій публікування цього показника в кожному результаті, і щоб найбільш сумнівні результати не включалися до "офіційної статистики".
Ляшко, Степанов, агов! Бігом виконувати розпорядження ВООЗ. Зупиніть пандемію хибнопозитивних результатів сумнівних тестів, за якими ставлять тисячі фальшивих діагнозів.
показать весь комментарий
19.12.2020 14:16 Ответить
 
 