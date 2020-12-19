За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 20 человек, выявлено 1364 новых случая, среди заболевших 52 медика, - Кличко
За минувшие сутки, 18 декабря, COVID-19 выявлен у 1364 жителей Киева, 20 человек умерли.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Кличко, среди заболевших 726 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 538 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 42 девочки от 1 до 17 лет и 58 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет. Заболели 52 медика. В медучреждения госпитализировано 82 пациента, остальные - на самоизоляции под контролем врачей.
Всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 99 694.
"Выздоровели за сутки 734 человека. Всего коронавирус преодолели 31 949 жителей Киева", - добавил Кличко.
Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Дарницком районе – 342, в Деснянском – 266, и в Днепровском районе – 196 случаев.
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Бокс там чет печатает, а ты - нет
Сравниваем показатели.
Госкомстат показывает рост смертей в сентябре на 6458, а по данным Минздрава от коронавируса умерло лишь 1588 человек. Разница - в 4,1 раза.
В октябре Госкомстат дает рост умерших на 8802, а у Минздрав - всего 3113 летальных случаев. Разница - в 2,8 раза.
Как видим, смертность по данным Госкомстата в 3-4 раза выше, чем по данным Минздрава.(с)
ВООЗ визнала, що позитивний результат плр-тесту, отриманий при великій кількості циклів ампліфікації (Ct value, фактично при 30 циклах і більше), є з великою ймовірністю ХИБНОпозитивним. Більше того цей показник в обов'язковому порядку повинний бути повідомлений кожному, хто з якихось причин тестується.
За це можна дякувати в першу чергу німецьким вченим, які випустили детальний огляд цих тестів, що офіційно були розроблені, до речі, їх же співвітчизником вірусологом Крістіаном Дростеном. Цей огляд варто переглянути абсолютно усім для розуміння того, як плр-тести на рівному місці випльовують ХИБНОпозитивні результати.
https://cormandrostenreview.com/report/
https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
Наприклад, якщо позитивний результат отримано на 35 циклі, ймовірність того, що людина дійсно інфікована ЛИШЕ 3%. До останнього часу ВООЗ рекомендувала робити до 50 циклів, і підсумкове значення Ct value ніколи не відображалося в результаті. Лише на початку осені в США, Іспанії та Німеччині вчені домоглися від своїх урядів, щоб ті вимагали від лабораторій публікування цього показника в кожному результаті, і щоб найбільш сумнівні результати не включалися до "офіційної статистики".
Ляшко, Степанов, агов! Бігом виконувати розпорядження ВООЗ. Зупиніть пандемію хибнопозитивних результатів сумнівних тестів, за якими ставлять тисячі фальшивих діагнозів.