Партия кокаина стоимостью $12 млн выявлена среди фруктов в порту "Южный", - ГПСУ. ВИДЕО
В рамках программы по контролю за контейнерными перевозками сотрудники Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами выявили очередную партию кокаина. Наркотики прибыли в Украину в "Морской порт Южный" из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.
"Заранее правоохранителям стало известно, что конечным пунктом доставки "элитного наркотика" должна была стать одна из стран ЕС. Пограничники провели оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабандный груз наркотиков с территории Украины в международном пункте пропуска "Староказачье". Кокаин, весом 54 кг, был расфасован в 46 брикетов и спрятан в вентиляционных люках контейнера. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 12 миллионов долларов США", - подчеркивается в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".
"Помешать контрабандному перемещению кокаина удалось благодаря слаженным действиям сотрудников Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины и таможни, которые осуществлялись под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры и при силовой поддержке пограничного спецподразделения "ДОЗОР". Стоит отметить, что только в текущем году в морских портах Одесской области сотрудникам Госпогранслужбы удалось выявить более 500 кг кокаина", - добавили в Госпогнанслужбе.
Пожалуйста, подождите...
Облом за обломом
Можете лісом погуляти, без намордника..))
Ви перша- продам!!))
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
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боком не влияет на происходящее,
вопросы должны быть вовсе не к нему..
Ці рядки, треба трактувати, ми зірвали операцію наших колег з Європи, бо: -ОП не хотів так довго чекати? - Ще ніколи та ніхто в Україні не гарантував, що саме ці 12млн. знищать?
Прикордонники (МВС) :"Кокаїн, вагою 54 кг, був розфасований у 46 брикетах "https://mvs.gov.ua/ua/news/37346_Na_Odeshchini_prikordonniki_vikrili_mizhnarodniy_kanal_kontrabandi_kokainu_do_S.htm
СБУ : "СБУ попередила контрабанду до Євросоюзу понад 45 кілограмів кокаїну з Південної Америки" https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-poperedyla-kontrabandu-do-yevrosoiuzu-ponad-45-kilohramiv-kokainu-z-pivdennoi-ameryky
54-45=9 кг чистої еквадорської муки.
(Загальновідомо,що постачальником Бубочки від початку царювання є Баканов...)
А СКІЛЬКИ ТАКИХ ПАРТІЙ ЗАХОДИТЬ В УКРАЇНУ НЕПОМІЧЕНО
МАБУТЬ У 9 ВИПАДКАХ З 10.
Коли зарання знали, що товар їде в ЄС, то чого морочитись з супроводом від Южного до Староказачого? А якщо машина їхала через Паланку, то прямо там могла оформлятись в Молдову і як тоді її затримувати на території РМ? Словом, є питання. Може, ми чогось не знаємо, а хтось вже добре-добре знає.
а где еще четыре пакетика какаину?
Нервничал