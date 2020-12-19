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Госпогранслужба (6141) наркотики (2099) порт (722) таможня (1925)

Партия кокаина стоимостью $12 млн выявлена среди фруктов в порту "Южный", - ГПСУ. ВИДЕО

Партия кокаина стоимостью $12 млн выявлена среди фруктов в порту

В рамках программы по контролю за контейнерными перевозками сотрудники Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами выявили очередную партию кокаина. Наркотики прибыли в Украину в "Морской порт Южный" из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

"Заранее правоохранителям стало известно, что конечным пунктом доставки "элитного наркотика" должна была стать одна из стран ЕС. Пограничники провели оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабандный груз наркотиков с территории Украины в международном пункте пропуска "Староказачье". Кокаин, весом 54 кг, был расфасован в 46 брикетов и ​​спрятан в вентиляционных люках контейнера. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 12 миллионов долларов США", - подчеркивается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

"Помешать контрабандному перемещению кокаина удалось благодаря слаженным действиям сотрудников Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины и таможни, которые осуществлялись под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры и при силовой поддержке пограничного спецподразделения "ДОЗОР". Стоит отметить, что только в текущем году в морских портах Одесской области сотрудникам Госпогранслужбы удалось выявить более 500 кг кокаина", - добавили в Госпогнанслужбе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блокирован масштабный сбыт психотропов через интернет, изъяты наркотики на сумму 10 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Партия кокаина стоимостью $12 млн выявлена среди фруктов в порту Южный, - ГПСУ 01
Партия кокаина стоимостью $12 млн выявлена среди фруктов в порту Южный, - ГПСУ 02
Партия кокаина стоимостью $12 млн выявлена среди фруктов в порту Южный, - ГПСУ 03

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Топ комментарии
+15
Эй! Какой ЕС?! А видосики тошнотворные преЗеденту под стиральным порошком пилить? Всю партию конфисковать и спецкурьером на Банковую.
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19.12.2020 12:33
+13
Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту "Південний", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7429
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19.12.2020 17:13
+12
вот же зеленые - сами нюхают и хотят на шару - неее)))
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19.12.2020 12:36
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Машка помрет с горя
Облом за обломом
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19.12.2020 12:33 Ответить
І не тільки вона...
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19.12.2020 12:34 Ответить
Кива в бешенстве...
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19.12.2020 20:24 Ответить
Эй! Какой ЕС?! А видосики тошнотворные преЗеденту под стиральным порошком пилить? Всю партию конфисковать и спецкурьером на Банковую.
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19.12.2020 12:33 Ответить
вове на миколайчика .
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19.12.2020 16:12 Ответить
Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту "Південний", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7429
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19.12.2020 17:13 Ответить
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19.12.2020 17:47 Ответить
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
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19.12.2020 20:15 Ответить
А Тимоху куди? На кілок?
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19.12.2020 20:25 Ответить
,,Сулиму в дурку,, ты забыл дописать
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19.12.2020 21:09 Ответить
Тебя на бутылку! Хотя....ты и так на ней все время
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19.12.2020 22:58 Ответить
вот же зеленые - сами нюхают и хотят на шару - неее)))
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19.12.2020 12:36 Ответить
Поменял вождю табак в трубке на травку - всему стойбищу выходные....)))
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19.12.2020 12:53 Ответить
Ти знову зєбанду на відпочинок відправив?
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19.12.2020 12:56 Ответить
Тюю, Вас забув..
Можете лісом погуляти, без намордника..))
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19.12.2020 13:00 Ответить
Доляри по 13 продаєш?
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19.12.2020 13:10 Ответить
Більше десяти(!) років на цьому сайті-ніяка лядь не купує..
Ви перша- продам!!))
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19.12.2020 13:14 Ответить
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19.12.2020 13:21 Ответить
********** в печали, новый год на носу, а кокс опять конфисковали.
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19.12.2020 12:41 Ответить
Так може тому і конфіскували, що треба
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19.12.2020 12:44 Ответить
Та невже? )))
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19.12.2020 12:42 Ответить
Те, що Зеленський «гібридний капітулянт», «бікфордів шнур» чи «капсуль-детонатор» у руках кремлівського карлика, - це півбіди для українців. Вони знають, що робити з такими як він, щоб не було великої всеукраїнської біди. Приклади - Помаранчева революція і Революція гiдності.
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
Раджу Зеленському добровільно подати у відставку і не доводити український народ або окремих людей до повстання та добре вивчити зміст ст. 36 (необхідна оборона) і ст. 39 (крайня необхідність) КК України.Григорій Омельченко «Недоумок при владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки»
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19.12.2020 13:32 Ответить
уверен,что валодя вообще никаким
боком не влияет на происходящее,
вопросы должны быть вовсе не к нему..Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту "Південний", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6037
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19.12.2020 15:56 Ответить
провернувший трюк с валодиным "президентством" - Гений,и остановить его сможет лишь еще больший Гений..
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19.12.2020 15:59 Ответить
Так, таких Генієв, шо бубачку на фую покрутять, дофіга! Але ще, мабудь ,трішки не на часі. Ми ж терплячі. Отак і живемо. Від інавгурації до інавгурації. І , казалось би, прічьом тут Байден?!
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19.12.2020 16:21 Ответить
Результати виборів на пост президента України висвітили, що в країні проживає багато духовно хворих людей. Тільки громадянин з пошкодженої психікою міг віддати свій голос за інородця, кощунника і ************ і повірити блазеню, що лікарі і педагоги будуть отримуватимуть зарплату $ 4000 доларів на місяць
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19.12.2020 16:31 Ответить
Заздалегідь правоохоронцям стало відомо, що кінцевим пунктом доставки "елітного наркотику" мала стати одна з країн ЄС. Джерело: https://censor.net/ua/n3237939

Ці рядки, треба трактувати, ми зірвали операцію наших колег з Європи, бо: -ОП не хотів так довго чекати? - Ще ніколи та ніхто в Україні не гарантував, що саме ці 12млн. знищать?
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19.12.2020 14:07 Ответить
А ще, видається, що кількох пачок таки бракує, бо що то за арифметика 46 брикетів на 54 кг. Може в Еквадорі така система рахунків чи ваги. А взагалі, коли серйозно, то ця стаття настільки дурня, що свідчить про повну деградацію спецслужб. Цей товар повинен був пройти через трафік, а всі причетні мали б сидіти уже в каталажці, а стаття могла і почекати, коли партію би брали хоча б на виході в ту ж європейську країну, якщо немає розуму та налагодженої співпраці зі спецслужбами інших країн.
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19.12.2020 19:25 Ответить
Там в іншому прикол.
Прикордонники (МВС) :"Кокаїн, вагою 54 кг, був розфасований у 46 брикетах "https://mvs.gov.ua/ua/news/37346_Na_Odeshchini_prikordonniki_vikrili_mizhnarodniy_kanal_kontrabandi_kokainu_do_S.htm
СБУ : "СБУ попередила контрабанду до Євросоюзу понад 45 кілограмів кокаїну з Південної Америки" https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-poperedyla-kontrabandu-do-yevrosoiuzu-ponad-45-kilohramiv-kokainu-z-pivdennoi-ameryky
54-45=9 кг чистої еквадорської муки.
(Загальновідомо,що постачальником Бубочки від початку царювання є Баканов...)
Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту "Південний", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8468
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20.12.2020 00:10 Ответить
Хорошо быть презом. Таможня кокаин на шару доставит когда надо. Понюхал и сразу не лох
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19.12.2020 15:40 Ответить
типо я не лох, лохи кокс не нюхают
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19.12.2020 19:07 Ответить
Как то часто и много стали кокаина вести после вести с тех пор как нелох стал президентом
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19.12.2020 15:43 Ответить
Ужас!!! Кто будет управлять страной? Ломка - это не шутки.
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19.12.2020 15:49 Ответить
А другой коробке с душком кала Лавров , не пролезло....
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19.12.2020 16:03 Ответить
*****, вот так взяли и похерили Новый Год в ОПе...
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19.12.2020 16:03 Ответить
.....12 дали для отвода. а 200 прошло в другом месте.
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19.12.2020 16:04 Ответить
А я то думаю, що це трапилося що порохоботи криком кричать.
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19.12.2020 16:10 Ответить
То може ви, зелєботи, волаєте?! Бо ми, Порохоботи , тікі тихенько з вас ржом!
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19.12.2020 16:34 Ответить
так воно ж і зрозуміло що ржете. Курнули та ржете.
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19.12.2020 17:08 Ответить
Нє, ми нєкурящі!
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19.12.2020 17:14 Ответить
Кацапи щоб непитущі були, то нонсес. А всі питущі з чарочкою ********* посмоктати попіроску. Так що кацап, не бреши.
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19.12.2020 17:24 Ответить
Ну, тобі, кацапе, більш відомо , хто там і шо у вас, в урюпєнськє, посмоктати ********
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19.12.2020 18:10 Ответить
Ну так це ти кацапе з невідомо звідки. Де я, по прапору видно.
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19.12.2020 18:42 Ответить
ви, плануєте dos(у) виправити біос?
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19.12.2020 18:10 Ответить
Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 12 миллионов долларов США", - Источник: https://censor.net/ru/n3237939

А СКІЛЬКИ ТАКИХ ПАРТІЙ ЗАХОДИТЬ В УКРАЇНУ НЕПОМІЧЕНО
МАБУТЬ У 9 ВИПАДКАХ З 10.
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19.12.2020 16:22 Ответить
Схоже, не туди чи не тому не повели. За логікою, а також КК і КПК, могли затримувати машину (контейнер) в порту чи при виїзді з порту, так простіше. Але чомусь дали доїхати до кордону з Молдовою. Це якби отримувач був в Україні, то можна було б і його накрити. Як варіант, по дорозі могли час вантажу "зкинути", тому слідкували і супроводжували.
Коли зарання знали, що товар їде в ЄС, то чого морочитись з супроводом від Южного до Староказачого? А якщо машина їхала через Паланку, то прямо там могла оформлятись в Молдову і як тоді її затримувати на території РМ? Словом, є питання. Може, ми чогось не знаємо, а хтось вже добре-добре знає.
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19.12.2020 16:54 Ответить
Банановая мафия?
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19.12.2020 17:02 Ответить
Мафія циркова криворіжська.
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19.12.2020 18:15 Ответить
Не розумію , для чого потерпіллєру і його пацанам стільки коксу 🤣?
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19.12.2020 17:20 Ответить
Ви нє нюхали. Вам нє понять. Підпис -Зеля.
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19.12.2020 18:13 Ответить
Партия кокаина
Партію кокаїну вартістю $12 млн виявили серед фруктів у порту "Південний", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 3564
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19.12.2020 17:26 Ответить
Фрукти Лєні , кокс вові
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19.12.2020 17:30 Ответить
Партія «Слуга народа» створила коаліцію з партією кокаїну
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19.12.2020 17:36 Ответить
На Банкововой запасы кончились
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19.12.2020 18:29 Ответить
Какие красивые зелёные упаковки ....аж глаз радуется
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19.12.2020 19:07 Ответить
Плять!!!!!!!!!!!!!! 100500-й раз!!!!! Не в порту Южный-не позорьте порт и город!!!! Эти все партии идут через частный порт ТИС. Вот так и пишите!
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19.12.2020 19:43 Ответить
Прочитавши початок заголовку вирішив, що товар повернули власнику за рішенням суду.
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19.12.2020 20:17 Ответить
Не доїхала заначка до нєлоха... Як же він тепер відосики пиляти буде?
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19.12.2020 20:25 Ответить
Доїхала.https://twitter.com/dneprlena/status/1340415272222601216
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20.12.2020 00:12 Ответить
Бедные Зеленский, Дубинский и остальные наркоманы из Слуги Народа
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19.12.2020 20:40 Ответить
гепа-кернес умер, не проплатил очередной транш, и кокаин сразу "нашли"...схема требует перезаключения и оплаты))
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19.12.2020 21:28 Ответить
І шо фрукти у буквальному сенсі в оп у.
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19.12.2020 22:09 Ответить
плохо организованная преступность.
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19.12.2020 23:40 Ответить
і як тепер відосики записувати?? де братись натхненню? може хай до СУРКова подзвонить, попросить поділитись...
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19.12.2020 23:48 Ответить
або й до самого коня-лаврова, там же ж МЗС завідує кокаїновими експортно-імпортними операціями.
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19.12.2020 23:49 Ответить
Не поделились? А сколько таких грузов тихо, без лишней суеты проследовало к месту назначения?
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20.12.2020 00:29 Ответить
НУ ФСЕ ЗЕЛЕ КОБЗДА )))
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20.12.2020 02:39 Ответить
эй,
а где еще четыре пакетика какаину?
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20.12.2020 06:53 Ответить
А я то думаю: что это Зё нервничает на последнем видосике?.
Нервничал
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20.12.2020 12:41 Ответить
 
 