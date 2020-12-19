РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9319 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
990 8
карантин (16728) МИД (6810) помощь (7441) гуманитарная помощь (1242) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

США - крупнейший донор Украины по объемам финпомощи для борьбы с коронавирусом, - МИД

США - крупнейший донор Украины по объемам финпомощи для борьбы с коронавирусом, - МИД

В течение текущего года 28 государств, а также государства-анклавы Ватикан и Суверенный Мальтийский Орден в той или иной форме оказывали Украине помощь в противодействии распространению коронавирусной болезни

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"МИД с привлечением иностранных дипломатических учреждений Украины ведет поиск иностранных партнеров для получения гуманитарной и консультативной помощи, а также организации закупок средств первичной защиты, медицинского оборудования и медикаментов", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, крупнейшим донором Украины по объемам денежной помощи являются Соединенные Штаты - сначала они выделили 17,3 миллиона долларов экстренной медицинской помощи Украине. В октябре эту сумму увеличили до 19 млн.

13,8 млн из этой суммы по программе "Международная экстренная помощь" Агентства по международному развитию USAID предназначены для улучшения возможностей местных медицинских учреждений. Еще 5,2 млн - это гуманитарная помощь Государственного департамента "для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии".

Некоторые проекты по оказанию помощи до сих пор в процессе разработки, отметили в МИД. Например, эстонский концерн BLRT Grоup присоединился к созданию Центра медицинской помощи в Днепре и закупкам аппаратов искусственной вентиляции легких для него.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всемирный Банк одобрил выделение 300 млн долларов кредита Украине на соцподдержку населения

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США - крупнейший донор Украины по объемам финпомощи для борьбы с коронавирусом, - МИД - Цензор.НЕТ 4351
показать весь комментарий
19.12.2020 13:07 Ответить
Большой и толстий !!)))
показать весь комментарий
19.12.2020 13:49 Ответить
дед Кравчук еще не сжох от стыда, ведь обещал шо будем жить как французы.... хотя, в одном он прав - лягушек и жаб мона хоть щас пойти наловить и немедленно зохавать с маянизиком )
показать весь комментарий
19.12.2020 13:08 Ответить
Це Кравчук винний, що ви не живете як французи!? Дивна логіка.
показать весь комментарий
19.12.2020 13:53 Ответить
ну а шо? я вже розкрив рило шоб бабло давали, а потім освоїв "кравчучку"
(стока заводов порезалі, європєйци нє могли жить бєз наших танков с пушкамі, і вот опять....(вони живуть, а стадо - в совку, стилізованому під типу капіталізм ))
показать весь комментарий
19.12.2020 14:00 Ответить
США найбільший донор і друг України за весь час нашого існування, а нас малороси заставляють любити найбільших ворогів за весь час нашого існування - московію.
показать весь комментарий
19.12.2020 15:10 Ответить
дякуемо США!
thanks USA!
показать весь комментарий
19.12.2020 17:42 Ответить
 
 