Пинчук и Коломойский не смогут получать эксклюзивные льготы на электроэнергию с начала 2021, - Тынный
Олигархи Виктор Пинчук и Игорь Коломойский не смогли ввести в действие эксклюзивные льготы на электроэнергию для своих заводов с января 2021, но будут стараться все же реализовать эту задачу с помощью народных депутатов в течение следующего года.
Об этом в своей колонке на "Экономической правде" написал бизнесмен, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, напомнив, что льготы на ток для отдельных заводов могли предоставляться через пролоббированный в законодательстве термин "зеленая металлургия".
По его словам, этот термин был введен всего лишь для 4 украинских металлургических предприятий. Это, в частности, "Днепросталь" (или Интерпайп-Сталь, г. Днепр), "Днепроспецсталь" (г. Запорожье), "Электросталь" (г. Курахово Донецкой обл.) и "Азовэлектросталь" (г. Мариуполь). Из открытых данных в интернете можно найти, что основными владельцами этих активов являются влиятельные бизнесмены Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, а также россиянин Александр Бабаков.
"В обосновании необходимости льготных цен на электричество для этих предприятий говорилось, что именно от этих заводов якобы настолько мало выбросов, что должны быть освобождены от доплаты за развитие возобновляемой энергетики. Цинично, но просто и без прикрас", - сказал Тынный.
"Цена вопроса и для энергорынка и для металлургии не маленькая. Например, недавно регулятор НКРЭКУ, со ссылкой на этот закон, утвердил "обычный" тариф на декабрь месяц в размере 312,76 гривен за МВт-ч и отдельно втрое меньше тариф для предприятий так называемой "зеленой металлургии" на уровне 91,73 грн за МВт-ч", - добавил он.
Как подчеркнул соучредитель, заказчики такой льготы не получили скидку. Такую процедуру должно разработать Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и позже ее нужно утвердить решением Кабмина. Но против дискриминации выступили ведущие бизнес ассоциации, а также инвесторы в возобновляемую энергетику.
"К этому проекту документа очень много замечаний в различных центральных органах исполнительной власти. Специально собирался правительственный комитет, который 10 декабря вернул соответствующий проект постановления и не допустил его даже на рассмотрение членов правительства", - уточнил эксперт.
Он пояснил, что добавленное в национальное законодательство еще летом понятие "зеленая металлургия" настолько "сырое", что не гармонирует полностью с существующим национальным законодательством, регуляторными и нормативными актами.
"Пока что, 9 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг решила не повторять неудачный декабрьский эксперимент и утвердила тариф на передачу электроэнергии для ОАО "Укрэнерго" на весь 2021, совсем не выделив льготный тариф для электрометаллургов", - добавил Тынный.
По его словам, чиновники в НКРЭКУ и в Кабмине не хотят рисковать и подставляться ради, очевидно, очень рискованной льготы и контроверсийной преференции для всего-навсего 4 предприятий и аналогов которой в мире не найти.
"Очевидно, дискриминация большинства потребителей ради льготы нескольким предприятиям отрасли не имеет права на существование. Но наверное, ловкие лоббисты электрометаллургов попытаются снова протащить через парламент дополнительные правки, чтобы исправить ошибки и сделать этот странный термин "зеленая металлургия" более жизнеспособным", - резюмировал Тынный.
Как сообщалось, в закон 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №3658 о сокращении зеленых тарифов были добавлены специальные условия для предприятий "зеленой" металлургии - для них будет применяться тариф на передачу, не учитывать расходы "Укрэнерго" на выплаты по финансированию развития "зеленой" энергетики.
Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая" металлургия заложено исключительно в интересах одного предприятия - завода "Интерпайп сталь" Виктора Пинчука и позволит экономить компании Пинчука $12-15 млн ежегодно.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго", которое по итогам 9 месяцев 2020 получило 28,6 млрд грн убытка, Владимир Кудрицкий в интервью "Бизнес.Цензор" заявил, что льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатят бизнес, школы, детсады и больницы.
"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, которая, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально - эту льготу получат предприятия из этого перечня - оплатят все другие потребители", - сказал Кудрицкий.
По мнению главы Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александра Козакевича, эксклюзивные льготы на электричество для предприятий "зеленой" металлургии, это ноу-хау Украины, которое ставит другие предприятия в дискриминационные условия работы.
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ничьегосударственное, а теперь ахметовское. остаться должен только один.
Ми ж пам'ятаємо, що Юлія Тимошенко оголосила про перехід в опозицію?
Щоправда, навіть після цього слухати її опозиційну риторику можна було тільки крізь сльози - так мило і лагідно вона "критикувала" та опонувала владі.
Але зараз коло замкнулося, і "Батьківщина" де факто закріпилася як частина правлячої верхівки і має розділяти з Зеленським усю відповідальність, навіть суто з формальної точки зору.Євген Булавка 18.12.20
Свежо питанийо- да сереться с трудом..
З повагою..
https://biz.censor.net/news/3234004/v_ukraine_samaya_vysokaya_tsena_na_elektroenergiyu_v_evrope_evrokomissiy
Держпідприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", який є єдиним в Україні виробником оксидного концентрату урану перейшло у режим "простій".
Зокрема в простій виводяться всі підрозділи ДП "СхідГЗК", крім Придніпровского хімічного заводу. Також за окремим графіком будуть працювати Смолінська та Новокостянтинівська уранові шахти.
Така ситуація склалася через систематичні затримки грошових надходжень з боку ДП "НАЕК" Енергоатом ", в результаті чого на підприємстві немає можливості забезпечити уранове виробництво основними матеріалами, хімреагентами, запчастинами та забезпечити безпечне виконання виробничих завдань в підрозділах, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно "Енергоатом" заявив, що не визнає претензії ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" з приводу невчасних розрахунків компанії за урановий концентрат, який НАЕК закуповує відповідно до довгострокового договору, укладеного у листопаді 2019 року.https://uprom.info/news/energy/********-povnistyu-zupynyla-vyrobnycztvo-vlasnogo-uranu/
Новости за один день, 18 декабря.
1. НАБУ пытается вручить подозрение заму главы Офиса президента, проводит обыск в ОП.
2. Советник главы Офиса президента по коммуникациям публикует вражескую пропагандистскую ложь, направленную как на сокрытие военных преступлений российских оккупантов, там и на дискредитацию ВСУ.
И знаете, что самое удивительное? Любое из этих событий еще 2 года назад стало бы ******** ГОДА. А если совсем честно, то ни одно из этих событий просто не было возможно, в принципе. А теперь никого не удивляют по два космических ******* в день. И правда, чего удивляться? Норма.
Згідно з Загальною декларацією прав людини, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року (Документ ООН/РЕS/217-А, яка є частиною національного законодавства України - ст. 9 Конституції), кожна Людина має право вдатися як до останнього засобу до ПОВСТАННЯ проти тиранії і гноблення.
Раджу Зеленському добровільно подати у відставку і не доводити український народ або окремих людей до повстання та добре вивчити зміст ст. 36 (необхідна оборона) і ст. 39 (крайня необхідність) КК України.Григорій Омельченко «Недоумок при владі небезпечніший, ніж агент іноземної розвідки»
кобилі легшевсе одно під ним трахнуть". Не змогли домовитись про пільги на заводи, домовляться про чергове підняття тарифів. Ну не будуть же Пінчуки та Коломойські страждати...
Или уменьшат зарплаты работникам?
На Цензорі й без твоїх нагадувань вистачає матеріалів про преференції Ахмєтовським структурам.
При этом в офиса страны цена 3,5грн. за киловатт. А для населения поднять цену еще хотят!
Ну сдирать шкуру с живых ублюдков нужно! Мрази!