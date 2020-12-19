Витренко намерен повторно бороться за место в Кабмине: Серьезных аргументов против моего назначения не услышал. Не нужно сдаваться
Экс-исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, голосование за назначение которого первым вице-премьером - министром энергетики Украины ВР провалила на текущей неделе, намерен повторно побороться за кресло в Кабмине.
Об этом он сообщил в интервью на youtube-канале Сергея Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Я очень спокойно это воспринял (голосование за назначение Витренко. - Ред.). Первой эмоцией было облегчение, но потом я понял, что это, скорее всего, так легко не закончится... Имеется ввиду, что и президент настроен стратегически и по-бойцовски, и даже потом уже и я начал думать, что не нужно сдаваться, особенно учитывая, что каких-то аргументов серьезных, почему действительно я являюсь неподходящей кандидатурой, я не услышал в зале от депутатов", - заявил Витренко.
По словам Витренко, те аргументы, которые звучали не в пользу его назначения, являются "несерьезными" и могут свидетельствовать об определенной заангажированности депутатов.
Также он отметил, что президент Владимир Зеленский и фракция партии "Слуга народа" говорят, что будут предлагать его кандидатуру в Верховной Раде повторно.
Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко по решению суда получил из бюджета госкомпании 170 млн грн бонуса и на 4 года передал их в госбюджет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что Верховная Рада не смогла назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики.
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Реально умный человек, но блин - если процент ему выплаты зажали из того шо он отсудил..... хм.... такое население я видел вот там от чего пугаются - большинство то.
К чуваку не подкатывали из газпрома с жирными "пропозициями"? Ну да., не, не подкатывали.
Юрь Юрьевич - скажите - скока вам предлагали, чтобы .... извините, население "жаба не давила".
Идут лесом "хейтеры" - человек сделал то шо и надо, будучи современным, как называют - Менеджером то.
Молодчага!
І як бачимо, вони не відмовились.
вот как Гройсмэн - он был за По что ли?
нет, просто потом мона сказать шо - был на посаде во благо, а потом - там уж по ситуации
Якщо українцям плювати на свою владу, або вибирати її «папріколу», то знову, як і 400 років будуть стояти раком під кацапською владою.
З 1991 року, після розлучення батьків, Юрій залишився жити з батькомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
З 5 років навчався в україномовній школі № 172, а також почав активно займатися у футбольній школі «Динамо». ... Під час навчання у Ліцеї брав активну участь у різноманітних наукових заходах, олімпіадах, був президентом класу, переможець всеукраїнського конкурсу «Менеджер-відбір».
Тому зє влада не проти.
Є шанс і собі щось відщипнути.
«Юрій Юрійович Вітренко народився 17 вересня 1976 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 українському місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ .....
З 1991 року, після розлучення батьків, Юрій залишився жити з батькомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
З 5 років навчався в україномовній школі № 172, а також почав активно займатися у футбольній школі «Динамо». ... Під час навчання у Ліцеї брав активну участь у різноманітних наукових заходах, олімпіадах, був президентом класу, переможець всеукраїнського конкурсу «Менеджер-відбір».
Ремикс "Виторое поколение".
По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
Иди в бизнес, паскуда, если ты такой талантливый, что тебе на чиновничьих должностях мёдом намазано?
Герой!
Сделал заявление про бонус, про Чорновол, про амнистию...
Теперь прокатит.
Или снова прокатят.
(РЕКОМЕНДУЮ!!!)
Компетентность, порядочность, жаль что "за бортом". Похоже сейчас такие качества не в почёте.
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