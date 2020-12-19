В Елисейском дворце рассказали о состоянии болеющего коронавирусом Макрона: Симптомы не мешают выполнению функций
Состояние здоровья президента Франции Эмманюэля Макрона, который в настоящее время болеет коронавирусом, является стабильным.
У него по-прежнему наблюдается те же симптомы болезни: кашель, ломота в теле и усталость. Об этом сообщает Елисейский дворец,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Состояние здоровья президента республики по сравнению с пятницей стабильное. У него все еще наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле, которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции", - говорится в сообщении.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, президент Франции Эмманюэль Макрон заболел коронавирусом.
Топ комментарии
+2 вау
показать весь комментарий19.12.2020 15:24
+1 MyronMaG mm
показать весь комментарий19.12.2020 15:46
+1 Володимир Романчук 2cb97d75
показать весь комментарий19.12.2020 17:30
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)))
В локдаун же все закрыто и сидим дома ?
А тогда для кого это открыли ????
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Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента.
https://www.youtube.com/ Roshen Winter Village Пороха
А другим мешают... Амнекоторые и умирают... Ковид у них?
Если б они такиболели.. Уже обосрались.. И эскулапы человек 100бегали перед ними что ел что нюхал чем какал..
Цирк на дроти... Кароче чо там у них мне неинтересно.. Вот когда из этих жителей ол МПа кто то дохнет от ковид.. Я почитаю.. И возможно пособолезну... Может быть... А так... Чо там они пьют. И колется.. Явно не тем чем мы)?