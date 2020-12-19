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Макрон (1173) коронавирус (17040)

В Елисейском дворце рассказали о состоянии болеющего коронавирусом Макрона: Симптомы не мешают выполнению функций

В Елисейском дворце рассказали о состоянии болеющего коронавирусом Макрона: Симптомы не мешают выполнению функций

Состояние здоровья президента Франции Эмманюэля Макрона, который в настоящее время болеет коронавирусом, является стабильным.

 У него по-прежнему наблюдается те же симптомы болезни: кашель, ломота в теле и усталость. Об этом сообщает Елисейский дворец,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Состояние здоровья президента республики по сравнению с пятницей стабильное. У него все еще наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле, которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции", - говорится в сообщении.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, президент Франции Эмманюэль Макрон заболел коронавирусом.

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Топ комментарии
+2
Напомните мне а у нас локдаун с 8 и по 24 (25 день рождения ЗЕ) ???
В локдаун же все закрыто и сидим дома ?
А тогда для кого это открыли ????
***
Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента.

В Елисейском дворце рассказали о состоянии болеющего коронавирусом Макрона: Симптомы не мешают выполнению функций - Цензор.НЕТ 3928
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19.12.2020 15:24
+1
Надіюсь, що в ці функції не входить попісяти і покакати!!!
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19.12.2020 15:46
+1
Якщо кашель,ломота в тілі і втома не заваджають "виконанню функцій" то залишається тільки здогадуватись,якими ті "функціі" були...
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19.12.2020 17:30
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Снести дворец нафик...
)))
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19.12.2020 15:01 Ответить
Пофиг на подкуйловника. От слова "вообще". Хай пуйловскую "вакцину" себе вколет.
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19.12.2020 15:09 Ответить
ЗЕля ему Дерьмака со-болезновать послал на коечке рядом
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19.12.2020 15:16 Ответить
подигрывает руцкому сцарю, ну не с больным общаться солнцеликому
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19.12.2020 15:17 Ответить
Напомните мне а у нас локдаун с 8 и по 24 (25 день рождения ЗЕ) ???
В локдаун же все закрыто и сидим дома ?
А тогда для кого это открыли ????
***
Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента.

В Елисейском дворце рассказали о состоянии болеющего коронавирусом Макрона: Симптомы не мешают выполнению функций - Цензор.НЕТ 3928
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19.12.2020 15:24 Ответить
Вова, это же сплошное твое пи-пи... по сравнению с

https://www.youtube.com/ Roshen Winter Village Пороха
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19.12.2020 20:05 Ответить
Фуфловирус
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19.12.2020 15:44 Ответить
Ты про что, болезный ? Голова не бо-бо?
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19.12.2020 17:52 Ответить
Надіюсь, що в ці функції не входить попісяти і покакати!!!
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19.12.2020 15:46 Ответить
Якщо кашель,ломота в тілі і втома не заваджають "виконанню функцій" то залишається тільки здогадуватись,якими ті "функціі" були...
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19.12.2020 17:30 Ответить
Каких функций? Разрушать Францию окончательно не мешает? Что делает Макрон?
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19.12.2020 18:11 Ответить
Нюх,нюх на чеснок- пропал или нет- по этому отличие.....
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19.12.2020 19:02 Ответить
Идиоты им не мешают симптомы..
А другим мешают... Амнекоторые и умирают... Ковид у них?
Если б они такиболели.. Уже обосрались.. И эскулапы человек 100бегали перед ними что ел что нюхал чем какал..
Цирк на дроти... Кароче чо там у них мне неинтересно.. Вот когда из этих жителей ол МПа кто то дохнет от ковид.. Я почитаю.. И возможно пособолезну... Может быть... А так... Чо там они пьют. И колется.. Явно не тем чем мы)?
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19.12.2020 19:18 Ответить
 
 