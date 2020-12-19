РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9208 посетителей онлайн
Новости
12 260 13
Кабмин (13507) медицина (2472) Степанов Максим (2062)

Финансирование по программе медицинских гарантий не будет остановлено с 1 января, - Степанов

Финансирование по программе медицинских гарантий не будет остановлено с 1 января, - Степанов

Финансирование медицинской системы не собираются останавливать с 1 января 2021 года.

 Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал сегодня во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Как вы знаете, все наши больницы, в своем большинстве, финансируются по программе медицинских гарантий, через Национальную службу здоровья Украины. Новая программа медицинской гарантии стартует с 1 апреля. Понятно, что у нас еще есть 3 месяца, каким образом они будут финансироваться", - заявил Степанов.

Он добавил, что сегодня только нужно продлить договора между врачами и НСЗУ, которые они подписывали для получения финансирования, чтобы эти договора действовали в течение следующего квартала.

"В то же время, НСЗУ разработало странный проект постановления, который, например, предусматривал отмену "ковидного" пакета для работников экстренной медицинской помощи. Считают, что они много сейчас получают, и надо было отменить, начиная с 1 января, этот "ковидный" пакет для работников "скорой". Или, например, доплаты, которые были введены 1 сентября этого года - те доплаты, которые были сделаны президентом Украины, и правительством, по нашему представлению... по повышению заработной платы нашим медработникам", - отметил министр.

Степанов пояснил, что речь идет о 3,5 тыс. грн для 2,5 тыс. медицинских сестер и о 1,250 тыс. грн для младшего медперсонала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расходы на медицину в 2021 году будут рекордными, - Шмыгаль

"В том проекте постановления, который подали нам, эти доплаты тоже не предусматривались. Я, как министр здравоохранения - категорически не могу это поддержать и внести как член украинского правительства такое постановление на рассмотрение правительства. Именно поэтому я заставил все это переделывать, в том числе в Минздрав, потому что НСЗУ не слишком хотелось все это переделывать именно таким образом. Сейчас соответствующий проект постановления разработан, направлен на согласование в министерство... Уверен, что коллегами будет поддержан именно такой вариант. Нужно продолжить все договоры с больницами до 31 марта следующего года с оставлением всех пакетов, которые у нас существуют", - добавил он.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+1
Любий Святий Миколай !
Вирішила попросити у тебе подарунок на свято.
Я була дуже чемною, доброю, слухняною дівчинкою цілий рік. Поверни, будь ласочка, Гетьмана на місце і забери цю ЗЕлену плісняву разом з червоною ЖОПою з моєї країни ! Сподіваюсь, що ти мене почуєш.
Дякую !
показать весь комментарий
19.12.2020 15:29
+1
Утримання піонера Вови - 3,5 млн. на день.

Финансирование по программе медицинских гарантий не будет остановлено с 1 января, - Степанов - Цензор.НЕТ 1007
показать весь комментарий
19.12.2020 15:33
+1
Моя жена , инвалид детства на третьей группе . в этом году получила рецептов только на четыре месяца . И то , из них на месяц , - после официального обращения на сайт МОЗ . ( По закону , всеми лекарствами её должно обеспечивать государство ) . При власти бандюковича - януковича и то , обеспечивали примерно на две-трети , при порошенко , наполовину ... .
показать весь комментарий
19.12.2020 17:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Любий Святий Миколай !
Вирішила попросити у тебе подарунок на свято.
Я була дуже чемною, доброю, слухняною дівчинкою цілий рік. Поверни, будь ласочка, Гетьмана на місце і забери цю ЗЕлену плісняву разом з червоною ЖОПою з моєї країни ! Сподіваюсь, що ти мене почуєш.
Дякую !
показать весь комментарий
19.12.2020 15:29 Ответить
Украине не нужны олигархи и олигархат. Менять шило на мыло и тасовать олигархов -это дурное дело, это уничтожение Украины.
показать весь комментарий
19.12.2020 19:30 Ответить
Финансирование по программе медицинских гарантий не будет остановлено с 1 января, - Степанов - Цензор.НЕТ 6373
показать весь комментарий
19.12.2020 15:30 Ответить
Утримання піонера Вови - 3,5 млн. на день.

Финансирование по программе медицинских гарантий не будет остановлено с 1 января, - Степанов - Цензор.НЕТ 1007
показать весь комментарий
19.12.2020 15:33 Ответить
Лучше бы он шел работать и бороться с пандемией а не трындеть с утра до вечера по всем телеканалам.
показать весь комментарий
19.12.2020 15:43 Ответить
Зеленский и свита уничтожают и сорачивают все, что было создано за 6 лет
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-17/ukraine-s-leader-is-being-broken-by-the-system-he-vowed-to-crush
показать весь комментарий
19.12.2020 15:47 Ответить
Моя жена , инвалид детства на третьей группе . в этом году получила рецептов только на четыре месяца . И то , из них на месяц , - после официального обращения на сайт МОЗ . ( По закону , всеми лекарствами её должно обеспечивать государство ) . При власти бандюковича - януковича и то , обеспечивали примерно на две-трети , при порошенко , наполовину ... .
показать весь комментарий
19.12.2020 17:21 Ответить
сочувствую,но - хуже не будет ,да ? виии за кого голосовали? вспоминайте
показать весь комментарий
19.12.2020 17:30 Ответить
В 2004 за Ющенка . В 2009 за Тимошенко . В 2014 за Порошенко . В 2019 за Зеленского .
показать весь комментарий
19.12.2020 18:08 Ответить
 
 