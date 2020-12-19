Прокуратура Германии допросила Навального в качестве потерпевшего свидетеля по делу об его отравлении

Сам Навальный настоял на том, чтобы на допрос не допустили представителей следственных органов РФ.

Российского оппозиционера Алексея Навального в Германии прокуратура допросила в качестве потерпевшего свидетеля по делу об его отравлении. Об этом сообщает издание DW, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Допрос состоялся на фоне получения запроса от России об оказании правовой помощи. Сам Навальный настоял на том, чтобы на допрос не допустили представителей следственных органов РФ.

"Господин Навальный был отравлен в России, и он высказался против присутствия российских следователей на его допросе", - пояснил представитель Министерства юстиции, добавив, что такая практика соответствует европейскому соглашению о предоставлении правовой помощи.

Он добавил, что это не означает, что проведение допроса следует расценивать как одобрение запросов России.

"Это преступление должно быть расследовано в России. Для этого необходимы следственные действия, соответствующие тяжести данного преступления. Вся необходимая для этого информация, включая пробы крови и ткани, и куски одежды, находятся в распоряжении России", - отметил представитель министерства.

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального.

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