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допрос (1369) отравление (1446) Навальный (855)

Прокуратура Германии допросила Навального в качестве потерпевшего свидетеля по делу об его отравлении

Прокуратура Германии допросила Навального в качестве потерпевшего свидетеля по делу об его отравлении

Сам Навальный настоял на том, чтобы на допрос не допустили представителей следственных органов РФ.

Российского оппозиционера Алексея Навального в Германии прокуратура допросила в качестве потерпевшего свидетеля по делу об его отравлении. Об этом сообщает издание DW, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Допрос состоялся на фоне получения запроса от России об оказании правовой помощи. Сам Навальный настоял на том, чтобы на допрос не допустили представителей следственных органов РФ.

"Господин Навальный был отравлен в России, и он высказался против присутствия российских следователей на его допросе", - пояснил представитель Министерства юстиции, добавив, что такая практика соответствует европейскому соглашению о предоставлении правовой помощи.

Он добавил, что это не означает, что проведение допроса следует расценивать как одобрение запросов России.

"Это преступление должно быть расследовано в России. Для этого необходимы следственные действия, соответствующие тяжести данного преступления. Вся необходимая для этого информация, включая пробы крови и ткани, и куски одежды, находятся в распоряжении России", - отметил представитель министерства.

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального.

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Топ комментарии
+2
***** на своей пресс-конференции ни разу не назвал Навального по фамилии или имени. Только "пациентом" или "берлинским пациентом". Боится, тварь.
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19.12.2020 15:54
+1
Газ перекройте, бо скоро вас самих потравят!
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19.12.2020 15:57
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леха анально наковальный бутерброд сам и есть агент мордовско удмуртского нквд.
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19.12.2020 15:46 Ответить
пшол отседова. пригожинец.
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20.12.2020 19:48 Ответить
Допрос с престрастием ему организуйте,как вы умеете, чтоб всё рассказал.
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19.12.2020 15:48 Ответить
Пади, пусть и тебя траванут.
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19.12.2020 15:50 Ответить
***** на своей пресс-конференции ни разу не назвал Навального по фамилии или имени. Только "пациентом" или "берлинским пациентом". Боится, тварь.
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19.12.2020 15:54 Ответить
Боїться, або вважає його біоматеріалом. В Меркель скоро закінчаться санітайзери для підмивання "обосраной жопи Міра - рабсєї"
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19.12.2020 16:19 Ответить
Газ перекройте, бо скоро вас самих потравят!
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19.12.2020 15:57 Ответить
шо не сделает капиталист - шоб получить - прибыль......))
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19.12.2020 17:27 Ответить
Потерпевший свидетель.
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19.12.2020 16:58 Ответить
Нам все підкинуть якусь фігню: або навального, або чухановськи тільки б відволікти від реальних українських проблем.
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19.12.2020 17:10 Ответить
Нам все підкинуть якусь фігню: або навального, або чухановськи тільки б відволікти від реальних українських проблем.
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19.12.2020 17:11 Ответить
Основная масса идет от Ивана Грозного ( татарин и шапка Мономаха - татарский убор ) - дальше больше, и так из века в век - традиция у них такая.
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19.12.2020 17:54 Ответить
То вже не той Навальний.
Справжній помер у лікарні на РФії, передали актора котрий буде тепер грати роль Новального, типа є опозиція на РФії.
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19.12.2020 17:59 Ответить
Та шо там Навальный. В Днепре, банда сотрудников МВД Украины, по команде пахана Авакова, напала и избила депутатов Днепропетровского обл. совета. Вечером, возле дома!!! Спасибо избирателям украины, за *********** ********!!!
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19.12.2020 21:22 Ответить
 
 