Епифаний о переносе православного Рождества на 25 декабря: Вопрос времени, церковь и верующие должны "созреть"

Глава ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что празднование Рождества Христова на 25 декабря в Украине возможно тогда, когда к такому решению "созреет" Церковь и верующие.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"В целом я не против, но я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы, как церковь - опираемся на своих верных, потому что мы только утверждаемся, как признана поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще одно раскол... мы не можем говорить о двух Рождествах. На государственном уровне некоторые могут праздновать. У нас есть римо-католики, которые празднуют 25 декабря. Никто никому не возражает. И государство установило этот день выходным днем. Но пока нет переходного периода. Когда церковь созреет, когда верующий народ к этому созреет, то, конечно, будет принято соответствующее решение", - сказал митрополит Епифаний.

По его словам, это движение должно происходить "из низов".

"Я уже неоднократно говорил, что это вопрос времени. Он состоится, но когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, потому что все это взаимосвязано между собой. Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе", - добавил он.

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