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Епифаний о переносе православного Рождества на 25 декабря: Вопрос времени, церковь и верующие должны "созреть"

Епифаний о переносе православного Рождества на 25 декабря: Вопрос времени, церковь и верующие должны

Глава ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что празднование Рождества Христова на 25 декабря в Украине возможно тогда, когда к такому решению "созреет" Церковь и верующие.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"В целом я не против, но я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы, как церковь - опираемся на своих верных, потому что мы только утверждаемся, как признана поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще одно раскол... мы не можем говорить о двух Рождествах. На государственном уровне некоторые могут праздновать. У нас есть римо-католики, которые празднуют 25 декабря. Никто никому не возражает. И государство установило этот день выходным днем. Но пока нет переходного периода. Когда церковь созреет, когда верующий народ к этому созреет, то, конечно, будет принято соответствующее решение", - сказал митрополит Епифаний.

По его словам, это движение должно происходить "из низов".

"Я уже неоднократно говорил, что это вопрос времени. Он состоится, но когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, потому что все это взаимосвязано между собой. Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе", - добавил он.

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Топ комментарии
+45
Я дуже поважаю цю людину, і щиро бажаю нашому митрополиту сил та наснаги.
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19.12.2020 15:59
+43
І українцям, наснаги та завзяття,в боротьбі за Україну !!!))))
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19.12.2020 16:03
+37
Розумно говорить!! Саме українці,за власною волею ,мають нищити в собі москаля,позбуватись ганебної спадщини асиміляціі українців московитами !!))
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19.12.2020 16:01
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Дайош 25 грудня !!
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19.12.2020 22:27 Ответить
Я не отношусь к верующим.Но,думаю,что этот вопрос касается не только христиан.Вопрос даты рождества нельзя рассматривать отдельно.Это многовековой набор последовательных праздничных ритуалов, каждый из которых имеет общечеловеческую,гуманитарную ценность.Начать праздники с Рождества Христова,в церкви,в кругу семьи и закончить в день,когда началась эра христианского летоисчисления, в день, когда младенец получил имя. На улице,вместе зажечь елку,духовно объединяясь.Тут вопрос не только веры,а в логичности и внутренней непротиворечивости обычая.Московские попы назло здравому смыслу терроризируют мозги,фактически отвращают людей от храма,а неверующих лишают логики и красоты в жизни,превращая новогодние праздники в банальную пьянку.
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19.12.2020 22:51 Ответить
А що фашист ) (уйло міркує з цього приводу? Що там у нього в очах написано? Нехай наш ... резидент фахівець ЗЕбіл - капітулянт дуже пильно подивиться йому в бельма бо не дай Бог лютий )(уйло шибко рассерчает та розгнівається на свого ... резидента - агента ЗЕ і буде категорично проти перенесення святкування як майже в усьому світі святкують Велике свято Різдво на 25 грудня.
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20.12.2020 08:05 Ответить
вот введут вам новый календарь, от рождества Билла Гейтса. И будете праздновать)))
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20.12.2020 12:03 Ответить
щоб не забували про нього, розмова про перенесення відбудеться в кінці 2021 року
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20.12.2020 12:55 Ответить
после катастрофического Потопа оставшееся в живых человечество вначале несколько лет привыкало к новому наклону земной оси, к новому числу суток в году и даже новой продолжительности суток
старые календари и системы исчисления времени большей частью уже были бесполезны, потому пришлось строить устройства для наблюдения за Солнцем, планетами и звёздами
по тени, отбрасываемой вертикальными камнями и колоннами, вычислили четыре основных дня в году, символизирующих солнечный цикл: 25 декабря ТЕНЬ НАЧИНАЛА УКОРАЧИВАТЬСЯ, а Солнце поднялось выше над горизонтом - это и был День рождения Солнцебога - НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО одновременно!
аналогично определили день весеннего равноденствия 20 марта, осеннего равноденствия - 22 сентября, а день летнего солнцестояния -22 июня
чтобы закрепить эти дни в сознании людей, было предписано их праздновать как Рождество, Пасху, Троицу и Праздник урожая
прошли столетия, и тупость и амбиции церковников и других попов всех конфессий смешали всё в говно
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20.12.2020 13:26 Ответить
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