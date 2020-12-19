РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9100 посетителей онлайн
Новости
2 230 41
Госпогранслужба (6141) граница (5146) наркотики (2099) Харьковщина (5576)

Гражданин Украины пытался перевезти в РФ 6 пакетов с наркотическим веществом, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Гражданин Украины пытался перевезти в РФ 6 пакетов с наркотическим веществом, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Вчера пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества.

Так, в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл гражданин Украины, 1978 года рождения. Он направлялся в Россию на автомобиле "Рено" в качестве пассажира. При осмотре транспортного средства сработала служебная собака пограничников, натренированная на поиск наркотических веществ. "Четвероногий пограничник" указал на чемодан нашего соотечественника. Осмотрев его содержимое, правоохранители обнаружили шесть брикетов с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, внешне похожим на наркотическое, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу. 

Кроме этого, "четвероногий помощник" пограничников среагировал и на карман мужчины, оказалось, что в нем также находился пакет. Однако он оказался пустым. Возможно, украинец ранее в свертке также хранил запрещенное вещество.

Сейчас выявленную"травку", общий вес которой составил почти 400 граммов, передали для экспертизы. Также в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 305 УК Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров".

Гражданин Украины пытался перевезти в РФ 6 пакетов с наркотическим веществом, - Госпогранслужба 01
Гражданин Украины пытался перевезти в РФ 6 пакетов с наркотическим веществом, - Госпогранслужба 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Партия кокаина стоимостью $12 млн выявлена среди фруктов в порту "Южный", - ГПСУ. ВИДЕО

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
А за что задержали человека? Человек благое дело делал! Чем больше в Лаптестане торчков тем для Украины лучше!
показать весь комментарий
19.12.2020 16:36
+12
Такое нужно поощерять всячески.
показать весь комментарий
19.12.2020 16:37
+8
премировать, выдать дипломатический паспорт, такие кадры нам нужны.
показать весь комментарий
19.12.2020 16:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А за что задержали человека? Человек благое дело делал! Чем больше в Лаптестане торчков тем для Украины лучше!
показать весь комментарий
19.12.2020 16:36 Ответить
За то, что с недогрузом шел!
показать весь комментарий
19.12.2020 16:45 Ответить
Это тем, что плиты на могилы таким как ты ставят.
показать весь комментарий
19.12.2020 17:08 Ответить
Тот,кто тебя обссыкает. Есть такое племя.
показать весь комментарий
19.12.2020 19:39 Ответить
Лапоть-просто иди нах. Твой "юморок" удручает.
показать весь комментарий
19.12.2020 20:33 Ответить
Ещё одна полоумная кацапская обоссаная мразь. Тебе денег мало,что ты здесь побираешься?
показать весь комментарий
19.12.2020 21:08 Ответить
Уже восьмой год у вас-кацапомразей все хуже и хуже в Украине живётся. Забавные вы зверьки.))
показать весь комментарий
20.12.2020 10:18 Ответить
Свинорус-ты прилезло на украинский сайт и воняешь вторые сутки. Это не положительные эмоции,свинорус-это твой горящий пердак. Свинорус-ты жалок,как и вы все.)
показать весь комментарий
20.12.2020 11:30 Ответить
Это потому что ты👉🐓💨💥
😵😵😵Фууууу....
показать весь комментарий
20.12.2020 11:45 Ответить
Такое нужно поощерять всячески.
показать весь комментарий
19.12.2020 16:37 Ответить
премировать, выдать дипломатический паспорт, такие кадры нам нужны.
показать весь комментарий
19.12.2020 16:41 Ответить
конябац ?
показать весь комментарий
19.12.2020 16:42 Ответить
А бубачке хоч марафєту вистачить ?! Бо хто ж нам відосіків нахрипає?
показать весь комментарий
19.12.2020 16:43 Ответить
бобик на кумаре, хоть поделитесь, изверги)
показать весь комментарий
19.12.2020 16:49 Ответить
маемо трошки тiльки для себе
показать весь комментарий
19.12.2020 16:54 Ответить
Неужто в рашке аргентинский кокс закончился?
показать весь комментарий
19.12.2020 16:53 Ответить
та на всех коксу не хватит, Машка с лошадкой в две ноздри дують, быстро заканчивается.
показать весь комментарий
19.12.2020 16:57 Ответить
коксу хватает-денег не хватаем, а трава дешевле
показать весь комментарий
19.12.2020 17:50 Ответить
Я бы ему еще и премию дал и орден Героя Украины и пропустил. Етот человек больше для Украины в войне с РФ делает чем большинство наших чиновников и военных. Хоят я уже неоднократно убедился что власть Украины воюет против украинцев а не против росийских окупантов
показать весь комментарий
19.12.2020 16:57 Ответить
Не, на Героя надо в лаптестан кил 100 герыча закинуть, а тут пока на Ярослава Мудрого 2-й степени даже не тянет... да еще и попался...
показать весь комментарий
19.12.2020 20:52 Ответить
Слишком буквально понял словосочетание " хочешь спрятать, поклади на видное место"
показать весь комментарий
19.12.2020 17:06 Ответить
да не ,то просто слишком уж похоже на постановочное видео, вероято так и есть
показать весь комментарий
19.12.2020 17:51 Ответить
з'ясовують чому пакет був порожній, є підозра що частину залишив в Україні, а це неприпустимо ...)
показать весь комментарий
19.12.2020 17:17 Ответить
Славянин...
показать весь комментарий
19.12.2020 17:38 Ответить
Дебилы! Таким экспортерам в РФ нужно помогать и давать государственные награды!
показать весь комментарий
19.12.2020 17:39 Ответить
борцунам за порошенко против коломойского, за соросятское внешнее управления против национального государства, за дерибан против реформ, за худой мир против справедливой войны, за Минск против Гааги, за крики о "проваленной спецоперации" против реальных спецопераций ..., этого не понять.
показать весь комментарий
20.12.2020 04:42 Ответить
Люди дурні, не розуміють що треба вести в герметичній упаковці, подвійній, тара повинна помита кислотами, лугами, окислювачами, наприклад перекисом водню, вистоєна на відкритому повітрі,потім побризкана ароматичними вуглеводами, парфумами, органічними розчинниками, ще й кусен сала прикопченого покласти поряд, кур'єр повинен 3-4 рази проїхати туди-сюди пустим, щоб примелькатися, взнати як працює процедура, познайомитися з собакеном, і навчитися контролювати свої емоції
показать весь комментарий
19.12.2020 18:05 Ответить
Стільки тренувань і порожніх рейсів, скільки Ви пропонуєте, зведуть до нуля весь економічний ефект ("навар").
Можливо, треба не возити оту траву кудись до когось, а вживати її самому.
І пригощати друзів. Спочатку.
Потім купуватимуть. І проситимуть різдвяних знижок.
Нащо ото тинялися?
показать весь комментарий
19.12.2020 19:14 Ответить
"6 брикетов с веществом серо-зеленого цвета" - это слуги народа в измельченном виде эмигрируют в мордор.
показать весь комментарий
19.12.2020 18:31 Ответить
Надо было еще и добавить пару кило таблеток. Для макшанских абизян. Пусть травятся. И премию выписать по возвращению бойца в Украину
показать весь комментарий
19.12.2020 19:27 Ответить
Врєдітєлі... Чим більше кацапів здохне тим чистіше буде планета
показать весь комментарий
19.12.2020 19:38 Ответить
Чому песика не проінструктували, що на Московію можна везти цю гидоту?
показать весь комментарий
19.12.2020 20:59 Ответить
Когда читаешь такие новости, которые повторяются с заметной регулярностью, создается впечатление, что украинские пограничники и таможенники защищают не украинскую границу от российских преступных элементов, а российскую от украинцев.
показать весь комментарий
20.12.2020 04:37 Ответить
 
 