15 граждан Беларуси просят Украину признать их беженцами или лицами, нуждающимися в защите, - Госмиграция
С заявлениями о признании беженцем или лицом, которое нуждается в защите, к украинской стороне обратились 15 граждан Беларуси.
Об этом заявили в Государственной миграционной службе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"В территориальные органы ГМС в течение августа-ноября 2020 года с заявлением о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, обратилось 15 граждан Республики Беларусь. В отношении 10 человек территориальными органами ГМС принято решение об оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите", - подчеркивают в Государственной миграционной службе.
Согласно сообщению, за август-ноябрь текущего года решения о признании граждан Беларуси беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, и об отказе в предоставлении защиты в Украине, ГМС не принимала.
В то же время в интервью Радио Свобода посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что за все время протестов в Беларуси, которые продолжаются с августа, в посольство Украины за помощью обратились 20 человек.
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Блогер, это как-то забавно звучит. Давайте всё же расшифруем, кто же в данном конкретном случае скрывается за этим ... м-ммм... званием... титулом.... хобби... ))))
Андрей Олегович Санников - бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси. Дипломат. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В своё время возглавлял беларускую делегацию на переговорах по обычному и ядерному разоружению с правом подписи от имени страны. В 2010-ом году кандидат в президенты Беларуси и, естественно, сразу же после этого политзаключённый, так как в 2010-ом Лукашенко проиграл на выборах Санникову, так же, как в этом году проиграл Тихановской.
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