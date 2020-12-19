15 граждан Беларуси просят Украину признать их беженцами или лицами, нуждающимися в защите, - Госмиграция

С заявлениями о признании беженцем или лицом, которое нуждается в защите, к украинской стороне обратились 15 граждан Беларуси.

Об этом заявили в Государственной миграционной службе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В территориальные органы ГМС в течение августа-ноября 2020 года с заявлением о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, обратилось 15 граждан Республики Беларусь. В отношении 10 человек территориальными органами ГМС принято решение об оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите", - подчеркивают в Государственной миграционной службе.

Согласно сообщению, за август-ноябрь текущего года решения о признании граждан Беларуси беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, и об отказе в предоставлении защиты в Украине, ГМС не принимала.

В то же время в интервью Радио Свобода посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что за все время протестов в Беларуси, которые продолжаются с августа, в посольство Украины за помощью обратились 20 человек.