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беженцы (1607) Беларусь (7771) протест (5834) Госмиграция (289)

15 граждан Беларуси просят Украину признать их беженцами или лицами, нуждающимися в защите, - Госмиграция

15 граждан Беларуси просят Украину признать их беженцами или лицами, нуждающимися в защите, - Госмиграция

С заявлениями о признании беженцем или лицом, которое нуждается в защите, к украинской стороне обратились 15 граждан Беларуси.

Об этом заявили в Государственной миграционной службе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В территориальные органы ГМС в течение августа-ноября 2020 года с заявлением о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, обратилось 15 граждан Республики Беларусь. В отношении 10 человек территориальными органами ГМС принято решение об оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите", - подчеркивают в Государственной миграционной службе.

Согласно сообщению, за август-ноябрь текущего года решения о признании граждан Беларуси беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, и об отказе в предоставлении защиты в Украине, ГМС не принимала.

В то же время в интервью Радио Свобода посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что за все время протестов в Беларуси, которые продолжаются с августа, в посольство Украины за помощью обратились 20 человек.

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Топ комментарии
+14
на знання Білоруської для початку
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19.12.2020 17:27
+9
надо брать - однозначно
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19.12.2020 17:24
+7
Замордованные недавно в рашке граждане Чечни ничего у зели уже не просят?
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19.12.2020 17:23
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Правила форума Совет форумчан
И обменять их на Зеленского?
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19.12.2020 17:16 Ответить
протестувати на знання української мови
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19.12.2020 17:18 Ответить
на знання Білоруської для початку
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19.12.2020 17:27 Ответить
15 громадян Білорусі просять Україну визнати їх біженцями або особами, які потребують захисту, - Держміграції - Цензор.НЕТ 9671
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19.12.2020 17:32 Ответить
З якого дива? Вони не громадянства просять.
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19.12.2020 18:00 Ответить
Нахрен эти бульбаши нам врались. Еще их не хватает для полного "счастья".
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19.12.2020 21:05 Ответить
блин! а почему украинцы, в 2014-м не бежали никуда? ПОНИМАЮ!
Я ніколи і нікому не віддам рідного дому,.
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19.12.2020 18:52 Ответить
Так. Треба рятувати! Буба, ти сам так незабаром прихистку шукатимеш. Так шо думай_тє, якщо тебе, клован, взагалі хтось питатиме.
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19.12.2020 17:18 Ответить
ща пустят...
ибо наших бунтовщиков мало.
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19.12.2020 17:21 Ответить
А виїздне мито Луці заплатили?
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19.12.2020 17:21 Ответить
а чего не в роисю?
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19.12.2020 17:23 Ответить
Замордованные недавно в рашке граждане Чечни ничего у зели уже не просят?
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19.12.2020 17:23 Ответить
выдадут и белорусов по первому требованию ФСБ..
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19.12.2020 17:28 Ответить
Даже в этом не сомневаюсь...Бабченко умный -сразу уехал....
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19.12.2020 18:42 Ответить
надо брать - однозначно
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19.12.2020 17:24 Ответить
я вот с Чехии прожил ,два с хвостиком годика, после 2010
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19.12.2020 17:35 Ответить
А почему в рашку не обратились?
Или то, что "братья-россияне" могут с легким сердцем вернуть беженцев в Белорусию, сильно напрягает?
Когда похитили гражданина Украины и выдали в рашку, все было ок, а теперь беженцы!
У злодейки-судьбы таки есть чувство юмора...
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19.12.2020 17:26 Ответить
15 громадян Білорусі просять Україну визнати їх біженцями або особами, які потребують захисту, - Держміграції - Цензор.НЕТ 6602
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19.12.2020 17:34 Ответить
15 громадян Білорусі просять Україну визнати їх біженцями або особами, які потребують захисту, - Держміграції - Цензор.НЕТ 4879
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19.12.2020 18:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=x02mfcorWUc

А что, Динамо бежит? Все бегут
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19.12.2020 17:34 Ответить
12.12.2020. Экстрадированного из Украины в Россию уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева избили во время этапирования в колонию города Балашов в Саратовской области. Об этом сообщила сестра осужденного Марина Тумгоева
В сентябре 2019 года доблестная СБУ Украины экстрадировала его в Рашку, где он получил 19 лет. РФ обвинила его в войне в Сирии, сам Тимур говорит, что никогда там не был.
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19.12.2020 17:34 Ответить
І що? Для чого це нам? Інгуш нехай живе в Інгушетії. Це його проблеми. Ми прекрасно знаємо, чим займаються в Україні всілякі кавказці.
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19.12.2020 19:33 Ответить
Мы выдаем, кроме кавказских добровольцев, как Тумгоев из батальона шейха Мансура участника АТО, и вполне себе славян.

Печаль, когда человек не в теме подменяет суть вопроса.
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19.12.2020 19:44 Ответить
О, попЭрло к нам из всех щелей. 15 громадян Білорусі просять Україну визнати їх біженцями або особами, які потребують захисту, - Держміграції - Цензор.НЕТ 3738 Ещё беларуской ваты нам тут только не хватало. Своей и без них хоть отбавляй! Кто бы наших "приютил" на века?
А вообще- рулите не рАСЕЮ. Там вас ждёт "одиннарот".
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19.12.2020 17:35 Ответить
Мы осторожней с одиннарод...куйло не про беларусов говорил.... и 73% не в Беларуси голосовало как куйло просил....мы с братьями поляками и литовцами веками с ними воевали....изучай историю..
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19.12.2020 18:24 Ответить
У тебя измененное сознание. Куйло просил голосовать за Пецу, ибо для него он- "наиболее прогнозируемый президент Украины". Так шо не свисти. А "73%" потому Пецу и не захотели. И да. Про "адиннарот" с рашистским стадом говорите именно вы, бульбарусы. Когда у нас отнимали Крым и начиналась война, вы радостно улюлюкали про "апалчецуев" и поддерживали пыню. Достаточно посмотреть ваши паблики тех лет. Не менее 70% вас писало именно об этом! Да и потом, вы- "союзное государство" нашего врага. И дело даже НЕ в Луке. ВЫ послушно это схавали и не протестовали от слова "вообще". Вас это вполне устроило. Так и тулите на рАСЕЮ- пусть там вам "братский нарот" и помогает! Чего же вы пхнёте от его дубинок в Украину?
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19.12.2020 19:05 Ответить
https://ria.ru/20201219/mks-1590056981.html

Причиной трещины на МКС мог стать робот Федор, заявил эксперт
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19.12.2020 17:37 Ответить
kak chto tak srazu vsio na fedju, po mergalaam poluchisj.
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19.12.2020 17:41 Ответить
https://ria.ru/20201219/peterburg-1590054446.html

В Петербурге две школьницы потушили снегом Вечный огонь

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19.12.2020 17:38 Ответить
Jedjte v latviju, vam dajot ubezhische potom razrishenije na postojannone zhiteljstvo, konechno proverjajet, jesli prestupnik to pesta ala
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19.12.2020 17:40 Ответить
купи себе Букварь лапоть
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19.12.2020 17:42 Ответить
podgorelo ruckomu, eto horosho
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19.12.2020 18:46 Ответить
Я не рускій, але констатую - ти дебіл, навчись перемикати розкладку в компі.
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19.12.2020 19:36 Ответить
svoim detjam ukazivai a ne svobodnomu cheloveku, tak sjto idi prjamo i do konca
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19.12.2020 20:58 Ответить
Надо признать и принять.
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19.12.2020 17:41 Ответить
Malo k vam prijexalo.V Litve takix 800 uze i kazdoj nedeli vsio bolse prosit kak pravilo po gumanitarnim pricinam,ubezyce ono nedajiot pravo rabotat,a vot po gumunitarnim mogut rabotat okolo 1000 evro oni polucajet tut
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19.12.2020 17:42 Ответить
.Da dumaju sto gorazdo bolse k vam prijexalo ix.V Litve ix mnogo 800 eto oficialno prosit ili polucili uze, ecio 15000 oficialno rabotajut tut,a ix semji dobavit ecio nado.Ecio te sto imejet sengen vizy toze 3 mesiaca budet zdat i nicego neprosit,a potom mozet i paprosit.Vezde ix mnogo poliaki dali danyje sto pocti 200000 peresikli ix granicu belorusov,tut konecno mozet i vernulis etix danix poliaki nedali.
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19.12.2020 18:06 Ответить
Tut ecio bolse ix bylo,no nado ucest sto u nas gosudartsveni jazyk tak litovski ,molodyje liudi ruskogo jazyka kak takogo neznajet.Teper tut molodyje liudi znajet ruski kak i anglicani ruski ne bolse Tut tebia neprimet na rabotu paprosto izza etogo dopsutim magazinax ili vsex gosudartsvenix predprijatyji ucerizdeniji bez litovskogo nekak
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19.12.2020 18:21 Ответить
Курсы литовского есть....пусть учат,если хотят остаться и работать.Это справедливо и возмущаться глупо.
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19.12.2020 18:41 Ответить
Da jest kursi.Tut na skolko znaju dosputim universitet vasix pronimajet,tex sto umejet angliski,po ruski neucit.Po angliski jesli neznajet xoroso ix ucit dopolnitelno.Xotiabi angliski oni dolzni znat
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19.12.2020 18:46 Ответить
У меня другое мнение...сначала язык страны пребывания(пусть даже на бытовом уровне)...потом английский.Иначе будет как у нас с мовой.Приехал в гости,приняли накормили,напоили.....уважай доброту,цени,вливайся в общий дом Литувы,Польши,Украины.... и приноси пользу своей малой Родине.Банально,но справедливо.
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19.12.2020 19:01 Ответить
bil tut slucaj v poliklinike kogda vrac govorila po ruski s pacientom,tak pacient podal v sud.Vot direktora polikliniki uvolili kak i vracia,a pacientu zaplatyli kompensaciju za moralni ucerb.Vsio eto po zakonu.Nado tolko podat zajavlenije v takom sluce.Tak sto jesli tut direktor bolnici polucajet 6000 evro,on dumaju bereziot svojim mestom
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19.12.2020 18:42 Ответить
Ja na evropejskom pisu paskolku ja evropejec,a ti nicebrod ruski
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19.12.2020 19:37 Ответить
Ти пишеш по рускі латинськими буквами, тобто ти хрєн знає хто, але явно не європеєць.
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20.12.2020 18:36 Ответить
біда в тому Харкер, що чого бракує тобі- не продають.
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19.12.2020 19:39 Ответить
Йолоп не знає, що можна ввімкнути віртуальну. А ще Європа, ***.
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19.12.2020 19:39 Ответить
В Сургуте готовится к вынужденной посадке самолет, летевший в Уфу
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19.12.2020 17:43 Ответить
куда ?
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19.12.2020 17:48 Ответить
в ростов
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19.12.2020 18:18 Ответить
Подальше отсюда Или вы убеждены что 73-х процентные поумнеют и победят коррупцию?
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19.12.2020 18:45 Ответить
Адзин бацька, адзин народ. Сидите дома, некуй шастать.
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19.12.2020 17:53 Ответить
Добре, що подібні тобі бовдури в абсолютній меншості в Україні.
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19.12.2020 18:03 Ответить
Рыба ищет где глубже. Может родня, теща, тесть. Скоро границу закроют, надо спешить .
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19.12.2020 18:36 Ответить
Дивлюся, прижилися моя стрілочка.
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19.12.2020 18:41 Ответить
Я тут тепер не часто, більше у ФБ.
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19.12.2020 18:57 Ответить
Чего вы так обиделись. Помните, как мы вместе боролись за возвращение дизайна сайта. Разам пераможам.
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19.12.2020 18:43 Ответить
Сайт переможете?
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19.12.2020 18:46 Ответить
Да была тут реформа. Но народ востал.
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19.12.2020 19:07 Ответить
Та йдеш ти нах, кгбіст білорускій. Лише сморід від тебе.
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19.12.2020 19:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/239211 - ти и тут гнида уже обосралась ?
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19.12.2020 21:11 Ответить
Скоріше за все він тут на роботі.
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19.12.2020 18:44 Ответить
Це є кому вирішувати в робочому порядку. Особисто я прихистив би білорусів в Україні.
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19.12.2020 18:02 Ответить
не розумію,чому зразу бєженєц давати і платити з бюджету,а чому не просто право на проживання,бюджет не напрягає
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19.12.2020 18:21 Ответить
А я против. Принципиально. Вот что пишет белорусский оппозиционный блогер Санников А. - "Беларусь без Лукашенко ждут и в Европе, и в Росси". Куча восхищенных комментариев . Это же надо быть настолько ватными, чтобы не понимать, что без Кремля от Лукашенко остались бы только воспоминания. Да и опыт Украины их ничему не учит. Тоже хотели одной задницей на лвух табуретках усидеть
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19.12.2020 18:26 Ответить
... блогер Санников А...
----------------------
Блогер, это как-то забавно звучит. Давайте всё же расшифруем, кто же в данном конкретном случае скрывается за этим ... м-ммм... званием... титулом.... хобби... ))))

Андрей Олегович Санников - бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси. Дипломат. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В своё время возглавлял беларускую делегацию на переговорах по обычному и ядерному разоружению с правом подписи от имени страны. В 2010-ом году кандидат в президенты Беларуси и, естественно, сразу же после этого политзаключённый, так как в 2010-ом Лукашенко проиграл на выборах Санникову, так же, как в этом году проиграл Тихановской.
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19.12.2020 22:23 Ответить
Дивно,чому до нас,а не,скажімо,до Польщі...Адже біженець в Україні і біженець в Польщі - це два зовсім різних біженця...Перший постійно хоче знову десь бігти,а другий вже заспокоєний...
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19.12.2020 19:02 Ответить
На самом деле абсолютно нелогичный ход. Тем более, что и Литва и Польша заявили (и не только заявили, но и реально делами подтверждают свои слова практикой) что будут принимать беженцев из РБ. Тем более, если смотреть статистику по получению статуса беженца, то Украина тут будет в лидерах...с конца.
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19.12.2020 20:31 Ответить
это не явление, а так, девиация
нашли что обсуждать
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19.12.2020 23:26 Ответить
"Я вышел из того же дерьма , которое видел на прошлой неделе"

Прямая цитата вурдалака - Картофельного Фюрера !
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20.12.2020 10:19 Ответить
 
 