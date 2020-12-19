Террористы стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вблизи Шумов и Авдеевки, беспилотник врага пересек линию разграничения, - штаб ООС

С начала текущих суток, 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Так, утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Южного враг открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, здесь же несколько выстрелов оккупанты совершили и из стрелкового оружия. В это же время противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет вблизи украинских позиций и в районе населенного пункта Шумы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Впоследствии, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь и у Авдеевки, которая находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", использовав для своих провокаций крупнокалиберные пулеметы. А на Приазовье, вблизи Водяного, с пересечением линии разграничения был зафиксирован пролет вражеского БПЛА, дальнейшее применение которого остановили умелые действия наших средств РЭБ", - подчеркивают в штабе.

Кроме этого отмечается, что огневые провокации оккупантов не несли угрозы для жизни наших военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.

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