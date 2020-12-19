Террористы стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вблизи Шумов и Авдеевки, беспилотник врага пересек линию разграничения, - штаб ООС
С начала текущих суток, 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Так, утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Южного враг открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, здесь же несколько выстрелов оккупанты совершили и из стрелкового оружия. В это же время противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет вблизи украинских позиций и в районе населенного пункта Шумы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Впоследствии, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь и у Авдеевки, которая находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", использовав для своих провокаций крупнокалиберные пулеметы. А на Приазовье, вблизи Водяного, с пересечением линии разграничения был зафиксирован пролет вражеского БПЛА, дальнейшее применение которого остановили умелые действия наших средств РЭБ", - подчеркивают в штабе.
Кроме этого отмечается, что огневые провокации оккупантов не несли угрозы для жизни наших военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.
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цікаво, чи він забороняє своїм дітям цукерки Петрові їсти
а бубасик тот приказ малоросам озвучил - еще и баблишка обещал дать, если выполнят
(спойлер: бабла не даст, он бабла еще в жизни никому не дал)
...
За словами продюсера, це пов'язано з «нестабільними умовами», - повідомляється на офіційній сторінці мультфільму в Facebook.
«Повернення Гуллівера» (Gulliver Returns) - перший повнометражний мультфільм від студії «Квартал 95». Спочатку планувалося, що стрічка вийде на екрани 24 грудня, однак недавно стало відомо, що її вихід попередньо відклали до 29 квітня 2021 року».
В анонсах «Гуллівера» раніше трохи розповідали про сюжет стрічки:
«Гуллівер отримує листа, в якому його просять про допомогу жителі Ліліпутії. Край у страшному занепаді, тому без хорошого й мудрого велетня їм не обійтися. На трон сів неймовірний бовдур, і кожен відчуває на собі важкі наслідки його дурості. Але чи буде Гуллівер самовіддано вирішувати справи своїх друзів, коли в самого не все гаразд?
За словами творчої команди, мультфільм буде цікавий як дітям завдяки запаморочливим пригодам і гумору героїв, так і батькам завдяки актуальному соціальному й навіть політичному підтексту»!!!
Только вот логику мою понять не могут как я могу быть против русских? Раз мой отец русский?
Идиоты они.. Мой отец был умный и свалил из расейки вчкиев поступать тут и женился.. И кстати и утра некий знал лучше штрих это раз.. А два еще в далеком детстве считал украинский богаче русского, зыка.. А три.. Не любил слово умный.. А грамотный.. Сдам.. Его даже менты обходили стороной) законы знал... Ъ
А повинно бути фото уламків того маскальского пепелаца та трупів операторів з обгорілими рештками станції управління.