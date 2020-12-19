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Террористы стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вблизи Шумов и Авдеевки, беспилотник врага пересек линию разграничения, - штаб ООС

Террористы стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вблизи Шумов и Авдеевки, беспилотник врага пересек линию разграничения, - штаб ООС

С начала текущих суток, 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Так, утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Южного враг открывал огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, здесь же несколько выстрелов оккупанты совершили и из стрелкового оружия. В это же время противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет вблизи украинских позиций и в районе населенного пункта Шумы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Впоследствии, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь и у Авдеевки, которая находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", использовав для своих провокаций крупнокалиберные пулеметы. А на Приазовье, вблизи Водяного, с пересечением линии разграничения был зафиксирован пролет вражеского БПЛА, дальнейшее применение которого остановили умелые действия наших средств РЭБ", - подчеркивают в штабе.

Кроме этого отмечается, что огневые провокации оккупантов не несли угрозы для жизни наших военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 122-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС

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Топ комментарии
+11
Террористы стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вблизи Шумов и Авдеевки, беспилотник врага пересек линию разграничения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8694
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19.12.2020 18:31
+8
А наш Миколай сепарню нічим не порадував ?
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19.12.2020 18:16
+8
в нього вже рошенофобія.
цікаво, чи він забороняє своїм дітям цукерки Петрові їсти
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19.12.2020 19:05
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А наш Миколай сепарню нічим не порадував ?
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19.12.2020 18:16 Ответить
Українського Миколая Вавіком кличуть,з нього понту ,як від оселедця вуха !!))
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19.12.2020 18:29 Ответить
Террористы стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов вблизи Шумов и Авдеевки, беспилотник врага пересек линию разграничения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8694
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19.12.2020 18:31 Ответить
в нього вже рошенофобія.
цікаво, чи він забороняє своїм дітям цукерки Петрові їсти
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19.12.2020 19:05 Ответить
Він їх годує цукерками Рот Фронт і Бабаєвсььаим чоколадом.
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19.12.2020 19:10 Ответить
робить же гірше своїм дітям
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19.12.2020 19:33 Ответить
Може годує швейцарським?
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19.12.2020 19:52 Ответить
може
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19.12.2020 21:13 Ответить
Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Шумів та Авдіївки, безпілотник ворога перетнув лінію розмежування, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4989
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19.12.2020 20:00 Ответить
Різкою!!!
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19.12.2020 18:55 Ответить
Наши хоть не стреляли в ответ? Премию за импотенцию заработали?
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19.12.2020 18:17 Ответить
Ты уже 11.80 заработал, импотент ольгинский.
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19.12.2020 18:57 Ответить
Наша армия не стреляла в ответ? Потому, что вражеские обстрелы никакой угрозы жизням наших воинов не представляли?
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19.12.2020 18:22 Ответить
дык сам пуцька велел малоросам тихо сидеть.
а бубасик тот приказ малоросам озвучил - еще и баблишка обещал дать, если выполнят
(спойлер: бабла не даст, он бабла еще в жизни никому не дал)
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19.12.2020 18:26 Ответить
Ось вам і прихожани мацковского патріархата. Видно у них свої святі і свої свята.
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19.12.2020 18:29 Ответить
У них "дєд мароз" - нiякого вiдношення до Миколая, а тим бiльш - до святого, вiн не має.
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19.12.2020 18:41 Ответить
Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Шумів та Авдіївки, безпілотник ворога перетнув лінію розмежування, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2254

...
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19.12.2020 18:43 Ответить
Корона на Деде Отморозе, кстати -- Баварская! -- поддержал...*)
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19.12.2020 19:32 Ответить
«На трон сів неймовірний бовдур». Квартал-95 "чомусь" скасував прем'єру першого повнометражного мультфільма.

За словами продюсера, це пов'язано з «нестабільними умовами», - повідомляється на офіційній сторінці мультфільму в Facebook.

«Повернення Гуллівера» (Gulliver Returns) - перший повнометражний мультфільм від студії «Квартал 95». Спочатку планувалося, що стрічка вийде на екрани 24 грудня, однак недавно стало відомо, що її вихід попередньо відклали до 29 квітня 2021 року».

В анонсах «Гуллівера» раніше трохи розповідали про сюжет стрічки:

«Гуллівер отримує листа, в якому його просять про допомогу жителі Ліліпутії. Край у страшному занепаді, тому без хорошого й мудрого велетня їм не обійтися. На трон сів неймовірний бовдур, і кожен відчуває на собі важкі наслідки його дурості. Але чи буде Гуллівер самовіддано вирішувати справи своїх друзів, коли в самого не все гаразд?

За словами творчої команди, мультфільм буде цікавий як дітям завдяки запаморочливим пригодам і гумору героїв, так і батькам завдяки актуальному соціальному й навіть політичному підтексту»!!!
Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Шумів та Авдіївки, безпілотник ворога перетнув лінію розмежування, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1275
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19.12.2020 19:03 Ответить
Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Шумів та Авдіївки, безпілотник ворога перетнув лінію розмежування, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8001
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19.12.2020 19:10 Ответить
Да ладно.. Пусть в киев приходят.. Встретят тут и хлебом и солью... У нас тут весь дом готов встречаться.
Только вот логику мою понять не могут как я могу быть против русских? Раз мой отец русский?
Идиоты они.. Мой отец был умный и свалил из расейки вчкиев поступать тут и женился.. И кстати и утра некий знал лучше штрих это раз.. А два еще в далеком детстве считал украинский богаче русского, зыка.. А три.. Не любил слово умный.. А грамотный.. Сдам.. Его даже менты обходили стороной) законы знал... Ъ
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19.12.2020 19:07 Ответить
ВЫ ВСЕ ВРЕТИИИИИ! Клоун сказал что достигнуто стойкое прекращение огня...
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19.12.2020 19:22 Ответить
"..беспилотник врага пересек линию разграничения, - штаб ООС" = ми обісрались в штани, що робити ? = нас з колєгами відзвиздив малолєтка, йти на міліцію ? = в моїй хати при мені і дітях згвалтували мою жінку, що тепер маю робити ?
А повинно бути фото уламків того маскальского пепелаца та трупів операторів з обгорілими рештками станції управління.
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19.12.2020 20:09 Ответить
"...дальнейшее применение которого остановили умелые действия наших средств РЭБ",Источник: https://censor.net/ru/n3237963 Хто знає як це ? Типу наштовхнувся на невидиму стіну, потикався, сердито пожужав пропелєром і повернувся втомленим до сєпарів на підзарядку акб ?
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19.12.2020 20:14 Ответить
Терористи стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів поблизу Шумів та Авдіївки, безпілотник ворога перетнув лінію розмежування, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6321
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19.12.2020 21:13 Ответить
 
 