Журналистка Цензор.НЕТ Бурлакова просит украинцев помочь больному "киборгу" Игорю Гофману

У "киборга" из 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игоря Гофмана с позывным Упырь диагностировали рак горла.

Об этом пишет в Facebook журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова.

"У кого есть неудержимое желание поздравить меня с днем ​​рождения - давайте сделаем это с пользой и поможем "киборгу" из 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игорю Гофману (позывной Упырь) собрать деньги на лечение. У него рак горла. На следующей неделе будет материал об этом, рассказы собратьев о нем, описание ситуации. Но давайте уже начнем", - призвала журналистка.

Она отметила, что Гофман временно вернулся домой, "потому что не вытягивал уже финансово пребывания в клинике".

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Чтобы продолжить лечение - он продает свой дом под Днепром. За подробностями Бурлакова попросила обратиться на страницу "киборга", а также оставила номер карты "ПриватБанка": 5168742714617473.







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