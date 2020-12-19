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Журналистка Цензор.НЕТ Бурлакова просит украинцев помочь больному "киборгу" Игорю Гофману

У "киборга" из 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игоря Гофмана с позывным Упырь диагностировали рак горла.

Об этом пишет в Facebook журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова.

"У кого есть неудержимое желание поздравить меня с днем ​​рождения - давайте сделаем это с пользой и поможем "киборгу" из 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игорю Гофману (позывной Упырь) собрать деньги на лечение. У него рак горла. На следующей неделе будет материал об этом, рассказы собратьев о нем, описание ситуации. Но давайте уже начнем", - призвала журналистка.

Она отметила, что Гофман временно вернулся домой, "потому что не вытягивал уже финансово пребывания в клинике".

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Чтобы продолжить лечение - он продает свой дом под Днепром. За подробностями Бурлакова попросила обратиться на страницу "киборга", а также оставила номер карты "ПриватБанка": 5168742714617473.

Журналистка Цензор.НЕТ Бурлакова просит украинцев помочь больному киборгу Игорю Гофману 01
Журналистка Цензор.НЕТ Бурлакова просит украинцев помочь больному киборгу Игорю Гофману 02
Журналистка Цензор.НЕТ Бурлакова просит украинцев помочь больному киборгу Игорю Гофману 03

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Топ комментарии
+25
+ Одужуй, Герою. Бог у поміч.
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19.12.2020 18:32
+24
С Николаем, герой. Здоровья тебе, Анатолиевич. Кинул малехо.
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19.12.2020 18:32
+17
+++ з Миколаєм!!!!
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19.12.2020 18:36
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+ Одужуй, Герою. Бог у поміч.
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19.12.2020 18:32 Ответить
+
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19.12.2020 21:22 Ответить
На Цензорі потрібен розділ "Допомога" щоб там були зібрані актуальні компанії по збиранню грошей на різні потреби, щоб благодійники завжди знали де і на що збирають гроші.
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19.12.2020 21:24 Ответить
С Николаем, герой. Здоровья тебе, Анатолиевич. Кинул малехо.
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19.12.2020 18:32 Ответить
та й я теж...
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19.12.2020 18:44 Ответить
Государство только слугам народа помогает ?
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19.12.2020 18:34 Ответить
а кому ж іще..
в кожного зеленого бездаря по 5-8 помічників з зарплатнею мінімум 20 тисяч.
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19.12.2020 18:41 Ответить
І на ОП +40% ,а на мед- та освіту ,болт з лівою різьбою !!!)))
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19.12.2020 18:42 Ответить
чому не створили фонд, який би виділяв кошти на лікування атовців.
чому ветерани мусять просити ...це взагалі.
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19.12.2020 18:44 Ответить
Що вже в Ковід фонді гроши скінчились ,нема що під асфальт закатувати !!))
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19.12.2020 18:47 Ответить
Ці зелені потвори гроши з онкологіі під асфальт закатали !!)))
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19.12.2020 18:48 Ответить
Та да. Это ведь для страны не такие и большие деньги. За Игоря хоть попросили, а некоторые ребята стыдятся просить.
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19.12.2020 18:49 Ответить
Тому і прикро.
Вони йшли воювати за країну, а тепер мусять просити.
Приниження якесь.
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19.12.2020 19:03 Ответить
+++ з Миколаєм!!!!
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19.12.2020 18:36 Ответить
Прикро, що продає свій дім.
Раніше вже давали рахунок для підтримки.
Але лікування довге.
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19.12.2020 18:42 Ответить
Если хотя-бы человек с 200 кинут по немного, то думаю, и дом не придётся трогать.
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19.12.2020 18:53 Ответить
Та хто знає...
Якби ж так і було.
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19.12.2020 19:04 Ответить
+
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19.12.2020 18:42 Ответить
+ Одужуй!
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19.12.2020 18:45 Ответить
Ну вот защитник продает дрм

а быдло планирует канаря или чо там у них на повестке дня?
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19.12.2020 19:00 Ответить
+
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19.12.2020 19:01 Ответить
Ушло
+
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19.12.2020 19:06 Ответить
Подмена обязанностей государства сбором частных пожертвований, это значит помогать чиновника воровать деньги, которые должны быть выделены на лечение киборга.
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19.12.2020 19:12 Ответить
Только вот герою от вашей гневной тирады легче не станет. Деньги нужны еще на вчера. И пусть ему в день Святого тоже будет маленькое чудо под елочку. Это ведь совсем не тяжело.
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19.12.2020 19:15 Ответить
+
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19.12.2020 19:29 Ответить
+
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19.12.2020 19:56 Ответить
Реальность такова, что бесплатные лекарства для онко больных, закупаемые государством, в этом году закончились, и вряд ли появятся в ближайшее время. А если их покупать в аптеках, то цена космос и попробуйте еще найти
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19.12.2020 20:22 Ответить
Та да, учитывая что часть финансирования лечения онкологии ушло на дороги.

Журналістка Цензор.НЕТ Бурлакова просить українців допомогти хворому "кіборгу" Ігорю Гофману - Цензор.НЕТ 8833
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19.12.2020 20:26 Ответить
Пусть это тоже тут побудет
Если есть желающие заказать сувениры - велкам
маленькая мастерская ручной работы
ветераны войны с кацапией
очень доброжелательные, внимательные, быстрые на ответ в месенджере.
https://www.facebook.com/rthlua/
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19.12.2020 20:33 Ответить
трошки добоміг.
Бажаю одужання людині яка так багато зробила для всіх нас.
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19.12.2020 20:33 Ответить
++
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19.12.2020 20:43 Ответить
чуваки,я понимаю ваш гнев в отношении власти.вот еще бы немного денег своих вы туда подбросили..я сбросил 100 грн....пенс,1770 в месяц....выздоравливай,герой...
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19.12.2020 20:43 Ответить
Трохи привітала. Бувай здоровий, Герою!!!
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19.12.2020 21:35 Ответить
+
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19.12.2020 21:39 Ответить
С праздником, Игорь. Выздоравливай, пусть Святой Николай пошлёт тебе здоровья! Закинул немного!
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19.12.2020 22:11 Ответить
+ Выздоравливай! Ты нужен Украине!
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19.12.2020 22:12 Ответить
с позывным Упырь
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19.12.2020 22:21 Ответить
Одужуй Герою. Кинув трохи на картку. Друзі давайте допоможемо Ігорю!
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20.12.2020 08:42 Ответить
теж.
приєднуйтесь.
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20.12.2020 16:22 Ответить
 
 