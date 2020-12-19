Журналистка Цензор.НЕТ Бурлакова просит украинцев помочь больному "киборгу" Игорю Гофману
У "киборга" из 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игоря Гофмана с позывным Упырь диагностировали рак горла.
Об этом пишет в Facebook журналистка Цензор.НЕТ Валерия Бурлакова.
"У кого есть неудержимое желание поздравить меня с днем рождения - давайте сделаем это с пользой и поможем "киборгу" из 93-й ОМБр "Холодный Яр" Игорю Гофману (позывной Упырь) собрать деньги на лечение. У него рак горла. На следующей неделе будет материал об этом, рассказы собратьев о нем, описание ситуации. Но давайте уже начнем", - призвала журналистка.
Она отметила, что Гофман временно вернулся домой, "потому что не вытягивал уже финансово пребывания в клинике".
Чтобы продолжить лечение - он продает свой дом под Днепром. За подробностями Бурлакова попросила обратиться на страницу "киборга", а также оставила номер карты "ПриватБанка": 5168742714617473.
Пожалуйста, подождите...
в кожного зеленого бездаря по 5-8 помічників з зарплатнею мінімум 20 тисяч.
чому ветерани мусять просити ...це взагалі.
Вони йшли воювати за країну, а тепер мусять просити.
Приниження якесь.
Раніше вже давали рахунок для підтримки.
Але лікування довге.
Якби ж так і було.
а быдло планирует канаря или чо там у них на повестке дня?
+
Если есть желающие заказать сувениры - велкам
маленькая мастерская ручной работы
ветераны войны с кацапией
очень доброжелательные, внимательные, быстрые на ответ в месенджере.
https://www.facebook.com/rthlua/
Бажаю одужання людині яка так багато зробила для всіх нас.
приєднуйтесь.