6 украинских моряков захвачены в плен пиратами у берегов Нигерии, - МИД

16 декабря шестеро украинских моряков с судна Stevia были захвачены в плен пиратами у берегов Нигерии. Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен было захвачено 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины", - сказал он.

По его словам, судовладельцем является албанская компания. Поэтому посольства Украины в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры реагирования.

Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств, заверил представитель ведомства.

Читайте также: Среди похищенных с танкера у берегов Нигерии моряков - шестеро украинцев, - МИД (обновлено)