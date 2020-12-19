6 украинских моряков захвачены в плен пиратами у берегов Нигерии, - МИД
16 декабря шестеро украинских моряков с судна Stevia были захвачены в плен пиратами у берегов Нигерии. Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Да, нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен было захвачено 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины", - сказал он.
По его словам, судовладельцем является албанская компания. Поэтому посольства Украины в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры реагирования.
Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств, заверил представитель ведомства.
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Ну, а ещё стальные яйца, Без ни всё это не к чему.
Построен1982 ( 38 лет )
Нигде не смог найти кто судовладелец, А от этого во многом зависит судьба моряков...
Флаг дерьмовый конечно..., перспективы выкупа так себе..
Их же угнетали!
У них же не было возможности для хорошего образования!
Black pirate lives matter!
Там в очі дивитись не було можливості, дикуни всі під наркотою, просто вирячені звірячі баньки.
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Блин, 1000 евро в месяц, *****.. Даже не смешно.
И несколько дней в опасном районе постоять на вахте
Судно вроде называлось Tor Futura
Ну, и само собой, стрелять по пиратам на поражение, пока не взяли на абордаж - это ж негуманно, преступление, белые пальта, трали-вали )))
Из-за того все те захваты у африканского рога и у Нигерии.
Сейчас вроде поменялось.
Да, блин, вообще не понимаю. Два бойца на корме и на носу даже без крупняка на вертлюгах.
Легкого стрелкового с головой. На коротких дистанциях даже 12-го калибра ))