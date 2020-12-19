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МИД (6810) моряки (1076) Нигерия (86) пираты (439)

6 украинских моряков захвачены в плен пиратами у берегов Нигерии, - МИД

6 украинских моряков захвачены в плен пиратами у берегов Нигерии, - МИД

16 декабря шестеро украинских моряков с судна Stevia были захвачены в плен пиратами у берегов Нигерии. Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен было захвачено 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины", - сказал он.

По его словам, судовладельцем является албанская компания. Поэтому посольства Украины в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры реагирования.

Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и причастных украинских посольств, заверил представитель ведомства.

Читайте также: Среди похищенных с танкера у берегов Нигерии моряков - шестеро украинцев, - МИД (обновлено)

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Топ комментарии
+10
У украинцев есть флот, которому завидует весь мир. Правда ето пяти-семипалубные яхты Мертвечука, Коломойского, Ахметова, Косюка и еще десятка украинских олигархов. Но как говорится, маемо те що маемо.
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19.12.2020 19:06
+9
Нужна проста пойти на трехсторонние (Сомалийские пираты- Игил- Украина) переговоры в Минск под , дать пиратам что они хотят и отвести наши суда от берегов Нигерии
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19.12.2020 18:54
+8
Как вы можете так писать про бедных нигерийцев?
Их же угнетали!
У них же не было возможности для хорошего образования!
Black pirate lives matter!
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19.12.2020 19:15
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судно Stevia под флагом Cameroon. почему не информируем? мне это нравится, барыги наняли а потом, Украина ПАМАГИ!!!! сами ушлепки мазу и тяните....
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19.12.2020 18:45 Ответить
Твои умозаключения по уровню идиотизма обгоняют Шарикова со Швондером, вместе взятым. Какое отношение флаг судна имеет к гражданству моряков? Обьясню на понятном тебе языке диванного Ыксперта:твой бред - это примерно то же самое, как если бы в Киеве похитили водителя и пассажиров евробляхи на литовских номерах, а Аваков бы сказал, что пусть полиция Евросоюза этим делом занимается, раз номера машины не украинские
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19.12.2020 23:19 Ответить
Один хороший урок, отбил бы у этих "Пиратов 21 века" желание заниматься их промыслом.
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19.12.2020 18:46 Ответить
Для этого нужен Израиль.
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19.12.2020 18:51 Ответить
Для етого нужны яйца а не Израиль.
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19.12.2020 18:56 Ответить
И че же яйца помогут нанести удар по побережью Нигерии?
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19.12.2020 19:02 Ответить
ну, если зелёные и немытые...
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19.12.2020 19:52 Ответить
Когда у тебя нету яиц то тебе не поможет никакое оружие. Ну было у Украины оружие, почему тогда без единого выстрела сдали крым и дамбас каким то вооруженным бандам из РФ? Сомневаюсь что еще в какой то другой стране так легко сдали бы свою землю и дома.
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19.12.2020 20:02 Ответить
У тебя крыша едет? Пить меньше по субботам нужно, может тогда Крым с Донбассом от Нигерии отличишь, несмотря на яйца.
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19.12.2020 21:16 Ответить
Когда умру отдайте сыну мои доспехи и наган.
Ну, а ещё стальные яйца, Без ни всё это не к чему.
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19.12.2020 20:14 Ответить
Нужна проста пойти на трехсторонние (Сомалийские пираты- Игил- Украина) переговоры в Минск под , дать пиратам что они хотят и отвести наши суда от берегов Нигерии
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19.12.2020 18:54 Ответить
"подивитись піратам в очі" , є один любитель подібних збочень .
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19.12.2020 19:36 Ответить
И еще дать право на контроль акватории Черного моря в районе Одесса-Черноморск.
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19.12.2020 19:53 Ответить
и квоту на депутатские кресла в ВР, а так же право поступать в наши ВУЗы на бюджет по льготной программе
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19.12.2020 19:58 Ответить
да все просто сами зафрахтовали, сами застраховали, сами заказали...
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19.12.2020 18:56 Ответить
абизянам хорошо и им не накладно! (ну шо ві как дети?) азохінвей
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19.12.2020 18:58 Ответить
Раньше за пиратство на рее вздергивали.
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19.12.2020 18:59 Ответить
Ребята,вы как дети,честное слово."Крыша" бывает не только на базаре у спикулянтов.Эти пираты-уже давно являются видом бизнеса(без налогов) у сильных мира сего. Либо нищая наша страна соберет сколько скажут,либо на шесть героев в бескозырках украинского происхождения станет меньше(будут живы конечно,но безкозырки врядли оденут и папу с мамой могут живыми не застать).Рекет на высшем уровне.И по большому счету сами "жертвы" в курсе рисков,но на что только не пойдеш ради денег.😏
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19.12.2020 19:19 Ответить
Ну наша власть же знает что нужно делать? Нужно провести обмен и выпустить из наших тюрем пару десятков преступников. Правда, завтра каждый украинец во всем мире будет ходить с маячком на голове *мешок с деньгами* или *обменный фонд*. Но Украина же сама выбрала быть терпилой
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19.12.2020 18:51 Ответить
Терпила, на ольгинскую зарплату не разбогатеешь.
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19.12.2020 19:01 Ответить
відчувається досвід .
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19.12.2020 19:37 Ответить
Шо!!! И ты тоже???
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19.12.2020 19:58 Ответить
Чтоб ты жил всю жизнь на такие же деньги как я получаю в ольгино по твоим словам
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19.12.2020 20:23 Ответить
Так работай на Украину, а не кацапию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.12.2020 20:25 Ответить
А почему , пираты захватили опять украинских лохов , потому что у Украины нет флота , было бы пара эсминцев , вряд ли кто то решился бы связываться
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19.12.2020 18:54 Ответить
Не всё так просто, потому как Камерун, - не Украина...
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19.12.2020 19:00 Ответить
У украинцев есть флот, которому завидует весь мир. Правда ето пяти-семипалубные яхты Мертвечука, Коломойского, Ахметова, Косюка и еще десятка украинских олигархов. Но как говорится, маемо те що маемо.
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19.12.2020 19:06 Ответить
Яхты олигархов ходят под удобными флагами, украинский к которым не относится. И это касается олигархов всего мира. Так что Украине никто не завидует, хуторянин. Переселяйся на Барбадос или Сент-Висент и вдруг тебе повезет и начнут завидовать
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19.12.2020 21:32 Ответить
Кажется , уже был такой прецедент и Украина выплатила ( кажись 3 лимона баксов ) террористам в двухтысячных годах за своих граждан . Что , - история ничему не научила ? .
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19.12.2020 19:01 Ответить
Было было , Пинчук заплатил но не три лимона , чуть меньше а гниды которые организовывали сидели и в Украине в виде студентов
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19.12.2020 19:04 Ответить
Деньги пиратов Нигерии и Сомали работают внутри єтих стран, а деньги из Украины разрешено вывозить в США и ЕС. На экономику этих стран и работают деньги пиратов Украины.
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19.12.2020 19:05 Ответить
Какой Нигерии, северной или южной? Уточнять надо
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19.12.2020 19:06 Ответить
Нужно отправить туда наш непобедимый москитный флот.
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19.12.2020 19:13 Ответить
Имя STEVIA Флаг6 українських моряків захоплено в полон піратами біля берегів Нігерії, - МЗС - Цензор.НЕТ 8320 Cameroon
Построен1982 ( 38 лет )

Нигде не смог найти кто судовладелец, А от этого во многом зависит судьба моряков...
Флаг дерьмовый конечно..., перспективы выкупа так себе..

6 українських моряків захоплено в полон піратами біля берегів Нігерії, - МЗС - Цензор.НЕТ 7295
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19.12.2020 19:14 Ответить
Registered ownerSTEVIA SHIPPING LTDCare of Naviborn Ltd , 2nd Floor, ul Tsaribrod 42, 9000 Varna, Bulgaria.
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19.12.2020 19:36 Ответить
Крутое название. Это типа судно для перевозки заменителя сахара !?
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19.12.2020 22:09 Ответить
Как вы можете так писать про бедных нигерийцев?
Их же угнетали!
У них же не было возможности для хорошего образования!
Black pirate lives matter!
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19.12.2020 19:15 Ответить
треба їм подивитись в очі і поділити заручників посередині .
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19.12.2020 19:39 Ответить
Когда - то в Гвинейском заливе такие пираты напали на наше судно. Одесский балкер.

Там в очі дивитись не було можливості, дикуни всі під наркотою, просто вирячені звірячі баньки.
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19.12.2020 22:17 Ответить
Вы, ********* уж точно никому не нужны. Кроме локальных войн и конфликтов, вы апиори ничего не способны создать. И да , только кацап будет писать уничижительные пасквили об украинцах и других нациях. Все просто- основа рашистских методичек и внешней политики- обесчеловечивание других наций и народов. Вас все ненавидя и поляки и балтийские народы и грузины и азербайджанцы. Ибо вы- биологический мусор планеты.
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19.12.2020 19:32 Ответить
Немного истории. В 2003 году россия проплатила сомалийским главарям Сомалийской Аль-Кайды (скорей всего кремль эту самую Аль-Кайду в Сомали и создал за 20 000 000 долларов, что-бы они перехватывали и гнобили все иностранные суда, которые не касались России. Российские суда с нефтью проходили возле Сомали без проблем. Не НА ОДНО РОССИЙСКОЕ СУДНО с 2003 по 2017 год возле Сомали НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО НАПАДЕНИЯ НА РОССИЙский ТАНКЕР с НЕФТЬЮ. Была одна манипуляция, после которой российских моряков самолийцы отпустили на их корабль и разрешили им отплыв по назначению с тысячами тонн нефти И смех и грех, Бла На.
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19.12.2020 19:41 Ответить
Ща из бюджета им бабла выделят и выкупят.
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19.12.2020 19:49 Ответить
Судовладелец должен выплачивать, и выкуп и возвращение домой и ещё зарплату в полном объеме. Если компания нормальная то так и будет
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19.12.2020 21:33 Ответить
рука кремля
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19.12.2020 19:54 Ответить
Хорошо, что не к россиянам. Пираты намного гуманнее, честнее и соблюдают договора, чем россияне
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19.12.2020 20:16 Ответить
Брать вооруженную охрану на борт судна при прохождении берегов Нигерии - обычное дело. Видимо бедная судовладельческая компания решила на этом сэкономить. И результат очевиден. Раньше пираты нападали на суда и захватывали их. Требуя потом у содовладельца выкуп в десятки миллионов долларов, держа в заложниках экипаж. Пререговоры и торги длились иногда месяцами. Сейчас пираты изменили тактику. Сейчас при нападении они забирают в плен несколько членов экипажа, увозят их с собой на лодках куда- нибудь в глухую деревушку в глубь джунглей.Найти их практически невозможно. И оттуда ведут те-же переговоры с судовладельцем о выкупе...... В тех местах подобные случаи - обычное дело. И пиратам абсолютно все равно под каким флагом судно или какой национальности экипаж. Если видят что могут напасть - нападают.
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19.12.2020 20:50 Ответить
Только там не совсем "пираты" работае т целая сеть, они знают заранее на каком судне нет охраны работают в основном по наводке
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19.12.2020 21:31 Ответить
Судовладельцы денег отвалят и всех отпустят, а наша шмаркля на этом прописаться сможет
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19.12.2020 21:28 Ответить
Так вроде бы уже разрешили вооружать гражданские суда?
Буквально сегодня попадалась вакансия на work.ua
****
Нашел.
***
Охранник на борт коммерческих судов
23 000 - 40 000 грн · В зависимости от должности
Обязанности:
Сопровождение судна в HRA
***
HRA - (High Risk Area).
***
Блин, 1000 евро в месяц, *****.. Даже не смешно.
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19.12.2020 22:12 Ответить
Зато целый рейс ничего не делать, только спать, есть и иногда чистить пулемет.
И несколько дней в опасном районе постоять на вахте
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19.12.2020 22:24 Ответить
Эх, чего я такие объявления не видел в 90-х? Сколько всего потеряно.. ))))
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19.12.2020 22:26 Ответить
У нас когда-то на борту присутствовали такие охранники. Так вот они были из Бельгии.
Судно вроде называлось Tor Futura
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20.12.2020 12:46 Ответить
Ни разу не специалист по морскому праву, но краем уха слышал, что до недавних пор вооруженная охрана на борту коммерческих суден не допускалась.
Ну, и само собой, стрелять по пиратам на поражение, пока не взяли на абордаж - это ж негуманно, преступление, белые пальта, трали-вали )))
Из-за того все те захваты у африканского рога и у Нигерии.
Сейчас вроде поменялось.
Да, блин, вообще не понимаю. Два бойца на корме и на носу даже без крупняка на вертлюгах.
Легкого стрелкового с головой. На коротких дистанциях даже 12-го калибра ))
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20.12.2020 13:05 Ответить
6 українських моряків захоплені в полон піратами біля берегів Нігерії, - МЗС - Цензор.НЕТ 6193
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20.12.2020 13:07 Ответить
Да, это он. У нас тогда весь экипаж перефотографировался с оружием этих сопровождающих.
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03.01.2021 12:16 Ответить
Расклад простой...на посудину наняли экипаж (разношерстный)....отвезти посудину из точки А в точку В....по пути пираты захватили посудину.... новости: "у берегов нигерии....бла..бла...бла...и в числе этих нанятых на посудину моряков оказались ...-о украинцев...
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19.12.2020 22:31 Ответить
 
 