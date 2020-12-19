Епифаний о легализации медицинского каннабиса: Я говорил с Зеленским и Шмыгалем, чтобы это не привело к пагубным последствиям
Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что легализация марихуаны в стране возможна только в случае употребления в медицинских целях, в пользу здоровью человека.
Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях, и не будет злоупотребления как наркотика. Потому, встречаясь даже с премьер-министром, и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", - сказал Епифаний.
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Так взяли в долю или нет?
А короткостволы и проституцию точно нужно разрешать- тут другое.
Писец.
(Збиткуюсь з малороса , що спілкується такою махровою "азіровкою" , аж очі ріже .)
Пишіть краще рідною мовою , не ганьбіться .
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она давно уже процветает с конца 80-х. разуй глаза.
Но это никого не волнует.