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За неделю из 21 заседания судов по "делам Майдана" результативными были восемь, - Адвокатська дорадча група

За неделю из 21 заседания судов по

За неделю с 7 по 11 декабря из 21 назначенных к рассмотрению заседаний по "делам Майдана" результативными были восемь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Адвокатська дорадча група".

"Причины откладывания заседаний - заявления о болезни обвиняемых и их защитников, неявка защитников. Не удалось установить видеоконференцсвязь с Ковпаковским районным судом Сум по "делу Лукаша" из-за технических проблем и с Московским судом Харькова по "делу Шаповалова" в связи с карантинными ограничениями в суде", - отмечается в сообщении.

Адвокаты сообщают, что 8 декабря прошло три результативных заседания: Шевченковский райсуд по "делу Лободы" (разгон Майдана 30 ноября 2013 года) допросил потерпевшего Сергея Мельниченко; в "деле Щеголева" (Силовой разгон в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года) Александр Жамойдо рассказал о событиях штурма Майдана во время допроса в Шевченковском суде: "вечером 18 февраля, когда Александр отошел покурить, "беркутовец" прицельно выстрелил в него из ружья "Форт 500" патроном летального действия, начиненным свинцовой картечью"; в Киевском апелляционном суде началось рассмотрение апелляции стороны потерпевших и прокуратуры на оправдательный приговор экс-"беркутовцу" Андрею Хандрыкину (пытки протестующих, стадион "Динамо").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Чорновол: ГБР завершило досудебное расследование и направило обвинительный акт в суд

9 декабря по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года суд присяжных допросил свидетеля защиты - Виталия Косенького. Во время Майдана он командовал 3 взводом 4 роты киевского полка "Беркут". Свидетель рассказал, что утром 20 февраля 2014 года, когда все силовые подразделения покидали улицу Институтскую, от клуба Кабмина спускались 15-20 человек в черной форме с желтыми повязками.

Также 9 декабря в Печерском суде началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения Виктору Януковичу (дело об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года). Заседание с перерывами продолжалось около часов и закончилось после полуночи. За это время судья Вячеслав Пидпалый рассмотрел ходатайство защиты и прокуратуры, но после очередного перерыва, предоставленного защите, адвокаты Януковича не явились.

Рассмотрение продолжилось 10 декабря с участием Владислава Шипоши - адвоката, привлеченного через центр бесплатную правовую помощь. После нескольких неудачных попыток отложить заседание, новый защитник Януковича заявил отвод судье.

Подольский районный суд 9 декабря обязал обвиняемого Виктора Шаповалова (дело о мирном шествии 18 февраля 2014 года) лично явиться в судебное заседание 21 декабря, после того, как он не вышел на связь с помощью видеоконференции из Московского районного суда Харькова.

Также читайте: Суд не вынес решения по мере пресечения Януковичу, заседание продолжится 22 декабря

"4 декабря ликвидационная комиссия Главного управления МВД Украины в Харьковской области восстановила Виктора Шаповалова в должности командира оперативной роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения. И уже 7 декабря 2020 года эта же комиссия уволила Шаповалова со службы "по сокращению штатов", - отмечается в сообщении.

10 декабря Дарницкий районный суд допросил потерпевших Ефимова и Тирановца по "делу Лукаша" (события 1 декабря 2013 года и мирное шествие 18 февраля 2014 года). Судья также удовлетворила ходатайство о проведении видеоконференции с пострадавшими из Львова.

По "делу Татауровой" (задержание случайного прохожего во время нападения на студентов института Карпенко-Карого 20 января 2014 года) прокурор подала ходатайство об изменении обвинения, в связи с отменой Конституционным судом Украины ответственности по ст. 375 УК (постановление заведомо неправосудного решения суда). Ходатайство рассмотрят 25 января 2021 года.

За неделю из 21 заседания судов по делам Майдана результативными были восемь, - Адвокатська дорадча група 01

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Справа Татарова - також «по "делам Майдана"»???
А справа по звигуваченню Тетяни Чорновол?
А чого не згадуєте?
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19.12.2020 19:18 Ответить
Так это, они результативны. Одного отмазали, вторую почти закрыли
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19.12.2020 20:00 Ответить
Імітація правосуддя триває !! Чергова порція локшини !!!))
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19.12.2020 19:18 Ответить
Все шлангуют . И отшлангуют , покуда у судей -- неприкосновенность - каста .
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19.12.2020 20:41 Ответить
Так ,а че там по Антоненко ,Гаран тс Авакяном будут прессуху давать или уже не актуально?
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19.12.2020 19:20 Ответить
Ну і які результати від 8-мі результативних судів ???))))
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19.12.2020 19:34 Ответить
 
 