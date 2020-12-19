За неделю из 21 заседания судов по "делам Майдана" результативными были восемь, - Адвокатська дорадча група

За неделю с 7 по 11 декабря из 21 назначенных к рассмотрению заседаний по "делам Майдана" результативными были восемь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Адвокатська дорадча група".

"Причины откладывания заседаний - заявления о болезни обвиняемых и их защитников, неявка защитников. Не удалось установить видеоконференцсвязь с Ковпаковским районным судом Сум по "делу Лукаша" из-за технических проблем и с Московским судом Харькова по "делу Шаповалова" в связи с карантинными ограничениями в суде", - отмечается в сообщении.

Адвокаты сообщают, что 8 декабря прошло три результативных заседания: Шевченковский райсуд по "делу Лободы" (разгон Майдана 30 ноября 2013 года) допросил потерпевшего Сергея Мельниченко; в "деле Щеголева" (Силовой разгон в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года) Александр Жамойдо рассказал о событиях штурма Майдана во время допроса в Шевченковском суде: "вечером 18 февраля, когда Александр отошел покурить, "беркутовец" прицельно выстрелил в него из ружья "Форт 500" патроном летального действия, начиненным свинцовой картечью"; в Киевском апелляционном суде началось рассмотрение апелляции стороны потерпевших и прокуратуры на оправдательный приговор экс-"беркутовцу" Андрею Хандрыкину (пытки протестующих, стадион "Динамо").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Чорновол: ГБР завершило досудебное расследование и направило обвинительный акт в суд

9 декабря по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года суд присяжных допросил свидетеля защиты - Виталия Косенького. Во время Майдана он командовал 3 взводом 4 роты киевского полка "Беркут". Свидетель рассказал, что утром 20 февраля 2014 года, когда все силовые подразделения покидали улицу Институтскую, от клуба Кабмина спускались 15-20 человек в черной форме с желтыми повязками.

Также 9 декабря в Печерском суде началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения Виктору Януковичу (дело об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года). Заседание с перерывами продолжалось около часов и закончилось после полуночи. За это время судья Вячеслав Пидпалый рассмотрел ходатайство защиты и прокуратуры, но после очередного перерыва, предоставленного защите, адвокаты Януковича не явились.

Рассмотрение продолжилось 10 декабря с участием Владислава Шипоши - адвоката, привлеченного через центр бесплатную правовую помощь. После нескольких неудачных попыток отложить заседание, новый защитник Януковича заявил отвод судье.

Подольский районный суд 9 декабря обязал обвиняемого Виктора Шаповалова (дело о мирном шествии 18 февраля 2014 года) лично явиться в судебное заседание 21 декабря, после того, как он не вышел на связь с помощью видеоконференции из Московского районного суда Харькова.

Также читайте: Суд не вынес решения по мере пресечения Януковичу, заседание продолжится 22 декабря

"4 декабря ликвидационная комиссия Главного управления МВД Украины в Харьковской области восстановила Виктора Шаповалова в должности командира оперативной роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения. И уже 7 декабря 2020 года эта же комиссия уволила Шаповалова со службы "по сокращению штатов", - отмечается в сообщении.

10 декабря Дарницкий районный суд допросил потерпевших Ефимова и Тирановца по "делу Лукаша" (события 1 декабря 2013 года и мирное шествие 18 февраля 2014 года). Судья также удовлетворила ходатайство о проведении видеоконференции с пострадавшими из Львова.

По "делу Татауровой" (задержание случайного прохожего во время нападения на студентов института Карпенко-Карого 20 января 2014 года) прокурор подала ходатайство об изменении обвинения, в связи с отменой Конституционным судом Украины ответственности по ст. 375 УК (постановление заведомо неправосудного решения суда). Ходатайство рассмотрят 25 января 2021 года.

Читайте также: Суд разрешил провести специальное досудебное расследование по делу экс-главы МВД Захарченко, - Офис Генпрокурора