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Впервые в истории украинские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате Европы

Впервые в истории украинские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате Европы

Женская сборная Украины выиграла золотые медали чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, украинки стали победительницами континентального первенства в турецком Мерсине впервые в истории. Сборную Украины представляли: Анастасия Мотак, Ангелина Радивилова, Диана Варинская, Елизавета Губарева и Анастасия Бачинская.

Украинки набрали 154,663 балла. Серебро досталось сборной Румынии (154,496), которая уступила Украине всего 0,167 балла. Бронза у команды Венгрии (151,597).

Наши юниорки выиграли серебряные награды в командном многоборье. А в личном первенстве среди юниорок украинка Даниэла Батрона выиграла "бронзу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужская сборная Украины выиграла чемпионат Европы по спортивной гимнастике

Автор: 

Европа (1854) победа (591) Турция (3379) чемпионат (322) гимнастика (93)


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Топ комментарии
+17
Впервые в истории украинские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате Европы - Цензор.НЕТ 5524 Наші вітання !!!
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19.12.2020 20:57
+10
ВІТАЄМО !!!!
Уперше в історії українські гімнастки виграли командне багатоборство на чемпіонаті Європи - Цензор.НЕТ 2733

...
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19.12.2020 21:31
+9
Впервые в истории украинские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате Европы - Цензор.НЕТ 1658
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19.12.2020 21:04
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бондаренко расдуплилась..
какая чушь...
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19.12.2020 20:56 Ответить
Впервые в истории украинские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате Европы - Цензор.НЕТ 5524 Наші вітання !!!
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19.12.2020 20:57 Ответить
я про отдельную тему о спорте шептал бутусову ещё при кучме....
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19.12.2020 21:03 Ответить
А Дерюгина где ?
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19.12.2020 21:04 Ответить
вот нэпотрибно пысок дерюгиной равнять с пыском бондаренко...
то разные вселенные...
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19.12.2020 21:14 Ответить
Тормозок, це не та гімнастика, почитай, тай буде тобі щастя
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19.12.2020 21:16 Ответить
Впервые в истории украинские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате Европы - Цензор.НЕТ 1658
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19.12.2020 21:04 Ответить
Я даже знаю почему они выиграли, но никому не скажу.
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19.12.2020 21:09 Ответить
Где тренировались -- там и выиграли...
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19.12.2020 21:14 Ответить
на самом деле девчатам большое наше спасибо....
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19.12.2020 21:18 Ответить
ВІТАЄМО !!!!
Уперше в історії українські гімнастки виграли командне багатоборство на чемпіонаті Європи - Цензор.НЕТ 2733

...
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19.12.2020 21:31 Ответить
Молодці красуні,вітаю і дякую за Перемогу.
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19.12.2020 21:49 Ответить
В добрий час ,наші гарненькі,наснаги та завзяття !!!))
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19.12.2020 21:51 Ответить
Трудяги, молодцы! Поздравляю!
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19.12.2020 22:15 Ответить
Уперше в історії українські гімнастки виграли командне багатоборство на чемпіонаті Європи - Цензор.НЕТ 5155
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19.12.2020 22:23 Ответить
а кацапы куда подевались?
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19.12.2020 23:18 Ответить
Бояра прокисла, усі на горшках сидяьть
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20.12.2020 10:05 Ответить
МОЛОДЦІ!
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19.12.2020 23:51 Ответить
Девочки-красавицы, молодцы!
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20.12.2020 01:09 Ответить
 
 