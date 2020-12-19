Впервые в истории украинские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате Европы

Женская сборная Украины выиграла золотые медали чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, украинки стали победительницами континентального первенства в турецком Мерсине впервые в истории. Сборную Украины представляли: Анастасия Мотак, Ангелина Радивилова, Диана Варинская, Елизавета Губарева и Анастасия Бачинская.

Украинки набрали 154,663 балла. Серебро досталось сборной Румынии (154,496), которая уступила Украине всего 0,167 балла. Бронза у команды Венгрии (151,597).

Наши юниорки выиграли серебряные награды в командном многоборье. А в личном первенстве среди юниорок украинка Даниэла Батрона выиграла "бронзу".

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