Впервые в истории украинские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате Европы
Женская сборная Украины выиграла золотые медали чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, украинки стали победительницами континентального первенства в турецком Мерсине впервые в истории. Сборную Украины представляли: Анастасия Мотак, Ангелина Радивилова, Диана Варинская, Елизавета Губарева и Анастасия Бачинская.
Украинки набрали 154,663 балла. Серебро досталось сборной Румынии (154,496), которая уступила Украине всего 0,167 балла. Бронза у команды Венгрии (151,597).
Наши юниорки выиграли серебряные награды в командном многоборье. А в личном первенстве среди юниорок украинка Даниэла Батрона выиграла "бронзу".
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какая чушь...
то разные вселенные...
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