Премьер Израиля Нетаньяху и министр здравоохранения Эдельштейн первыми в стране вакцинировались от COVID-19
В Израиле 20 декабря начнется массовая вакцинация. На первом этапе прививки получат медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров.
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, вакцинация премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху и министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна прошла в медицинском центре госпиталя Тель ха-Шомер в городе Рамат-Ган близ Тель-Авива препаратом производства компании Pfizer и Biontech. Через 21 день они должны получить повторную дозу препарата.
"Маленький укол человеку, огромный шаг к нашему общему здоровью. Делайте прививки!", - призвали на официальной facebook-странице премьера.
В то же время Министерство здравоохранения Израиля объявило, что уже с 20 декабря будут считаться "красными" (то есть, опасными с эпидемиологической точки зрения) все страны мира, информирует NEWSru.co.il.
Каждый человек, прилетающий из-за границы в Израиль, будет вынужден соблюдать 14-дневный карантин (этот срок можно сократить до 10 дней, сдав тест на коронавирус сразу после приземления и спустя 9 дней - если результаты обоих тестов окажутся отрицательными, самоизоляцию можно будет прервать).
Что касается тех стран, которые до сегодняшнего дня считались "зелеными", то все, прилетевшие в Израиль до 26 декабря, будут освобождены от необходимости соблюдать двухнедельный карантин.
Свое возмущение решением минздрава уже выразили авиакомпании, полагающие, что из-за угрозы самоизоляции число пассажиров значительно сократится.
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Там на 10 секунді депутат лізе лівою долонею в кишеню, достає порожню долоню, потім на 15 секунді тією ж лівоюю долонею обмацує місце на паличці для відбору тесту. При цьому видно, що результат тесту депутат знає наперед.
І чи виконання щеплення без перчаток - то є норма?
https://sciencebusiness.net/network-updates/south-africa-announces-first-laboratory-culture-sars-cov-2 South Africa announces first laboratory culture of SARS-CoV-2
Вместе с тем об эффективности вакцины пока нет 100% уверенности !!! Однако существует процент !?!, что она даст некоторую защиту.
Можно дальше не читать.