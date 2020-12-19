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Новости Коронавирус и карантин
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Премьер Израиля Нетаньяху и министр здравоохранения Эдельштейн первыми в стране вакцинировались от COVID-19

В Израиле 20 декабря начнется массовая вакцинация. На первом этапе прививки получат медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, вакцинация премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху и министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна прошла в медицинском центре госпиталя Тель ха-Шомер в городе Рамат-Ган близ Тель-Авива препаратом производства компании Pfizer и Biontech. Через 21 день они должны получить повторную дозу препарата.

"Маленький укол человеку, огромный шаг к нашему общему здоровью. Делайте прививки!", - призвали на официальной facebook-странице премьера.

Премьер Израиля Нетаньяху и министр здравоохранения Эдельштейн первыми в стране вакцинировались от COVID-19 01

Также читайте: Карантин выходного дня в Израиле снизил заболеваемость COVID-19 на 20%, - Степанов

В то же время Министерство здравоохранения Израиля объявило, что уже с 20 декабря будут считаться "красными" (то есть, опасными с эпидемиологической точки зрения) все страны мира, информирует NEWSru.co.il.

Каждый человек, прилетающий из-за границы в Израиль, будет вынужден соблюдать 14-дневный карантин (этот срок можно сократить до 10 дней, сдав тест на коронавирус сразу после приземления и спустя 9 дней - если результаты обоих тестов окажутся отрицательными, самоизоляцию можно будет прервать).

Что касается тех стран, которые до сегодняшнего дня считались "зелеными", то все, прилетевшие в Израиль до 26 декабря, будут освобождены от необходимости соблюдать двухнедельный карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские ученые помогут Израилю создать вакцину от COVID-19, - посольство

Свое возмущение решением минздрава уже выразили авиакомпании, полагающие, что из-за угрозы самоизоляции число пассажиров значительно сократится.

Автор: 

вакцина (3815) Израиль (1924) карантин (16729) Нетаньяху Биньямин (181) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
ковпачок із шприца хоч знімали? чи як завжди?
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19.12.2020 23:41
+3
Молодцы. Подают пример.
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19.12.2020 23:55
+3
Перчатки вже не потрібні? Чому Біня без маски? Що це за циркова вистава?
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20.12.2020 00:03
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Это, я так понимаю, поцыкам терять уже нечего. А нефиг было с фуйлом хороводить! Оно до добра никогда не доводит!)))
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19.12.2020 23:40 Ответить
ковпачок із шприца хоч знімали? чи як завжди?
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19.12.2020 23:41 Ответить
Пєґвиє із боґоізбґанних.
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19.12.2020 23:44 Ответить
Ойц! Я вас умоляю! Пальчевский -таки выиграл грант фсб на то, как наевролабить евреев!))) Евролаб- наше фсьо! А путен сами знаете хто!)))
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19.12.2020 23:52 Ответить
Где белый халат?
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19.12.2020 23:48 Ответить
В них тапкі бєлиє. Достатньо.
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19.12.2020 23:55 Ответить
Якщо перехворів один або два рази на обидва типи барановіруса, тоді на×√я вакцинуватися?
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19.12.2020 23:50 Ответить
Молодцы. Подают пример.
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19.12.2020 23:55 Ответить
По картинке можно подумать что у него страница на русском.
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19.12.2020 23:58 Ответить
Перчатки вже не потрібні? Чому Біня без маски? Що це за циркова вистава?
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20.12.2020 00:03 Ответить
Это точно, правила никто не отменял!

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху і міністр охорони здоров'я Едельштейн першими в країні вакцинувалися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3484
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20.12.2020 00:34 Ответить
Ух ти, Танюша про маску і перчатки згадала! А чому ж ти не згадала про них, коли наводила посилання на цей ролик
https://www.youtube.com/watch?v=UvknSk1vADs

Там на 10 секунді депутат лізе лівою долонею в кишеню, достає порожню долоню, потім на 15 секунді тією ж лівоюю долонею обмацує місце на паличці для відбору тесту. При цьому видно, що результат тесту депутат знає наперед.
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20.12.2020 00:54 Ответить
Питання в тому, чому політики не виконують свої ж розпорядження?
І чи виконання щеплення без перчаток - то є норма?
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20.12.2020 01:47 Ответить
Це тому Ви не помітили маніпуляції австрійського політика і запалали праведним гнівом, коли подібне порушення побачили у ізраїльського? От тільки авсрійський свідомо обманював, а ізраїльський політик піддав себе та лікаря дещо більшому ризику передачі чесотки та ОРВІ.
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20.12.2020 11:54 Ответить
Це тому що ти не бажаєш усвідомити, що сарс-ков-2 не ізольовано і не виділено в чистому вигляді?
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20.12.2020 15:59 Ответить
Це тому що ти не здатна усвідомити, що "невловимий Джо" є невловимим не тому, що його важко впіймати, а тому що він нахєр нікому не потрібний.
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20.12.2020 17:58 Ответить
Усі віруси можна, а цей - ні. Унікальний.
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20.12.2020 19:32 Ответить
Ні, не унікальний.
https://sciencebusiness.net/network-updates/south-africa-announces-first-laboratory-culture-sars-cov-2 South Africa announces first laboratory culture of SARS-CoV-2
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20.12.2020 22:01 Ответить
Танюша, що замовкла?
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21.12.2020 11:00 Ответить
«Дело в том, что производство вакцин основано на консервативном белке - spike-белке. Они создаются для того, чтобы препятствовать связыванию дикого вируса с чувствительными клетками. Spike-белок консервативный, поэтому вакцины показывают свою эффективность. Но как будет дальше - сказать трудно. Главное, чтобы вакцина не вызвала осложнений» . (с)

Вместе с тем об эффективности вакцины пока нет 100% уверенности !!! Однако существует процент !?!, что она даст некоторую защиту.
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20.12.2020 00:17 Ответить
Наконец-то Вы разобрались. Да, дела обстоят именно так. Пока что Вам гарантируют наличие антител как минимум 4 месяца, что защитит Вас в случае, если способ "стыковки" вируса с человеческой клеткой не поменяется. Это должно сработать, но никто никаких гарантий само собой не даст. Главное, что не будет побочек, если не считать аллергических реакций, которые действительно могут возникать. Ну а в целом это многообещающая технология.
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20.12.2020 00:47 Ответить
Спасибо .. я спешить с вакцинацией пока не буду - я переболел в легкой форме.. подожду..
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20.12.2020 00:54 Ответить
Логично. К тому же существует огромный риск того, что в нашу страну завезут какое-то редкое фуфло вместо вакцины.
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20.12.2020 01:18 Ответить
Вот и увидеди все и вакцину и ее применение.Что же ты тварь такая,Медведчук и члены его банды,имея половину СМИ Украины,не показали в этих же СМИ,как вас вакцинируют кацапским говном?Особенно Рабиновича...
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20.12.2020 07:44 Ответить
Вы точно мне написать хотели? Кацапский Спутник пусть медведчуковцам и колют. Даже если они это покажут по телевизору. Я не против. Больше дебилов сдохнет - легче стране. Проблема в том, что пока что про поставки Файзера и Модерны в Украину даже речь не идет.
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20.12.2020 13:25 Ответить
А Сару свою он привил? Бо мы тут в Украине очень за нее волнуемся!
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20.12.2020 00:24 Ответить
Правительство Израиля объявило все страны мира «красной» зоной. По приезду из них нужно пройти двухнедельную самоизоляцию или сдать два отрицательных теста на коронавирус. С 20 декабря все страны мира будут считаться опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса.
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20.12.2020 00:32 Ответить
Слышал, что Япония действует подобным образом с самого начала пандемии.
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20.12.2020 00:49 Ответить
да.. и Сингапур тоже...
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20.12.2020 00:52 Ответить
Ойц, я вас умоляю! Не вірю я в ці їхні єврейські манси.
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20.12.2020 00:37 Ответить
12 нобелевских лауреатов-из Израиля- за 80 лет. Сколько из Украины? За 8О лет Израиль ,постоянно воюя в окружении 150 млн арабов,построил на песках процветающее государство с передовой медициной,которая на равных с США ,Германией-в Израиль ездят из других стран лечиться. Кто едет в Украину? В Израиле ВВП на душу населения -$42 823 (2019),в Украине-6233 долларов (~в 7 раз!). Израиль (с населением 3 млн в 1970 и 9 млн в 2019 ) создал мощную армию и оборонку, разбил арабов в 5 крупных войнах. А шо там с Крымом и Донбассом ,как котируется украинская армия в мире? Повесь все это на стенку , поплачь и молча иди работать, чтоб хоть праправнуки твои жили по человечески...
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20.12.2020 04:24 Ответить
Йди вбийся ап стєну, бажано кремлівську.
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20.12.2020 12:57 Ответить
Забугорные флажки убеждают украинцев в своей любви и преданности Израилю.Но сами туда не торопятся. Израиль занимает первое место по бедности населения среди 34 стран членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Коррупция власти в стране как одна из главных причин бедности населения По Всемирному Индексу коррумпированности стран менее коррумпированы, чем Израиль, всего 38 ./ Но это украинцев не касается. Касается украинцев то, что Нетаньяха-путинская проститутка по вызову.
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20.12.2020 13:17 Ответить
среди 34 стран членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Можно дальше не читать.
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20.12.2020 13:27 Ответить
Израиль занимает первое место по бедности населения среди 34 стран членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Коррупция власти в стране как одна из главных причин бедности населения По Всемирному Индексу коррумпированности стран менее коррумпированы, чем Израиль, всего 38 / это цитата из коммента мигранта -но честного-под израильским флажком.
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20.12.2020 13:50 Ответить
Не забывайте, что Украина будет праздновать только 30 годовщину. Да и вообще ценность Независимости, и личную ответственность за страну люди стали ощущать только в 2014, и то не все.
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20.12.2020 13:38 Ответить
ШО ОПЯТЬ ОНИ НАФИГАЧИЛИ !?)
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20.12.2020 02:43 Ответить
 
 