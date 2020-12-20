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Байден хорошо понимает разницу между Украиной и Россией, это поможет в процессе урегулирования войны на Донбассе, - Зеленский

Байден хорошо понимает разницу между Украиной и Россией, это поможет в процессе урегулирования войны на Донбассе, - Зеленский

Украино-американские отношения могут быть усилены благодаря тому, что новоизбранный президент США Джо Байден до своего президентства имел глубокие отношения с Украиной.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Джо Байден еще до своего президентства, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев. Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации наших территорий. Мне кажется, США могут сильно добавить, очень сильно", - сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, сами жители США антиукраинскую риторику не позволят никому, кто представляет американскую власть: "Америка показывает на деле свою поддержку, мы благодарны за санкционную политику - она серьезная. И о крымских санкциях, и о "Северном потоке" - это для нас было стратегически (важно. - Ред.), и это было очень сложно".

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Зеленский отметил, что в отношении "Северного потока" США "точно сыграли главную скрипку".

"Поэтому я должен поблагодарить за это Соединенные Штаты периода Дональда Трампа и его администрации. Я благодарен за то, что мы стали партнерами НАТО с расширенными возможностями, за все санкционные действия против России, а также за обучение с НАТО. Наши отношения не прекращаются. Что касается экономики, я считаю, что этих отношений было мало", - заявил президент.

Глава украинского государства добавил, что для Украины являются важными месседжи Байдена в отношении концепта глобального стратегического видения безопасности в Европе. "Потому что если мы говорим о безопасности в Европе, то единственная война в Европе сегодня - это война на Донбассе. Это война, война именно Украины", - отметил Зеленский.

Он также заявил, что хотел бы участия США в нормандском формате.

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"Я считаю, что Соединенные Штаты Америки могут очень сильно повлиять. Я считаю, что усилить наши переговоры в нормандской формате мог бы президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России. Во-вторых, он говорил о безопасности в Европе, и, в-третьих, мы считаем, что говорить просто о финале войны уже мало", - сказал Зеленский в интервью для The New York Times.

Также Зеленский надеется на поддержку Штатов в процессе реинтеграции Донбасса.

Напомним, 7 ноября ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден сделал первое заявление.

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Тогда же новоизбранного президента США начали поздравлять лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.

15 декабря стало известно, что Байден набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США.

Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20365) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+27
Капец какой то. Где ты, а где Байден
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20.12.2020 01:09
+22
CWER,зеленая плесень уже начинает свои проблемы на чужие плечи перекладывать?
От урод
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20.12.2020 01:08
+21
Песта тебе, вофка! Тікай з села!) з прокурором стопроцентним!)
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20.12.2020 01:12
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Байден - голова! Он даже хер от пальца иногда отличает!
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20.12.2020 14:22 Ответить
Ага !! Сам ни хрена не делает Для Украины, а только надеется На США , Германию или францию!! Засучивай рукава Зеленский и приступай к работе!! Хватит косить под дурачка!!
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20.12.2020 14:29 Ответить
Он только Мендель засучивает. На большее не пригоден. Но и в этом случае Ленка ему бошку в зад засунет. Так что ни единого процесса без вреда для себя это чудо совершить не способно.
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21.12.2020 09:15 Ответить
Зеленський, як кіт, що нагадив в тапки хазяїну, треться біля чобота Байдена. Ніби Байден забув про ручного прокурора для Дональда, про злив ФСБ спільної операції, в тому числі і ЦРУ, і інші свідомі косяки оманського прихвостня кремля, я думаю Байден не переплутає Україну і цю зелену шоблу остолопів і зрадників.
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20.12.2020 16:12 Ответить
В отличии от рыжего дебила. Который дума что Таллин это пригород Петербурга.
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20.12.2020 17:21 Ответить
Бубочка, а ты понимаешь разницу между Украиной и россией? Или опять "какая разница"?!
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21.12.2020 08:54 Ответить
https://newsua.one/foto/rostov-ne-rezinovyi.html Ростов не резиновый
Фото, карикатура
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21.12.2020 09:02 Ответить
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