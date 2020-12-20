Байден хорошо понимает разницу между Украиной и Россией, это поможет в процессе урегулирования войны на Донбассе, - Зеленский
Украино-американские отношения могут быть усилены благодаря тому, что новоизбранный президент США Джо Байден до своего президентства имел глубокие отношения с Украиной.
Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Джо Байден еще до своего президентства, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев. Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации наших территорий. Мне кажется, США могут сильно добавить, очень сильно", - сказал Зеленский.
По мнению Зеленского, сами жители США антиукраинскую риторику не позволят никому, кто представляет американскую власть: "Америка показывает на деле свою поддержку, мы благодарны за санкционную политику - она серьезная. И о крымских санкциях, и о "Северном потоке" - это для нас было стратегически (важно. - Ред.), и это было очень сложно".
Зеленский отметил, что в отношении "Северного потока" США "точно сыграли главную скрипку".
"Поэтому я должен поблагодарить за это Соединенные Штаты периода Дональда Трампа и его администрации. Я благодарен за то, что мы стали партнерами НАТО с расширенными возможностями, за все санкционные действия против России, а также за обучение с НАТО. Наши отношения не прекращаются. Что касается экономики, я считаю, что этих отношений было мало", - заявил президент.
Глава украинского государства добавил, что для Украины являются важными месседжи Байдена в отношении концепта глобального стратегического видения безопасности в Европе. "Потому что если мы говорим о безопасности в Европе, то единственная война в Европе сегодня - это война на Донбассе. Это война, война именно Украины", - отметил Зеленский.
Он также заявил, что хотел бы участия США в нормандском формате.
"Я считаю, что Соединенные Штаты Америки могут очень сильно повлиять. Я считаю, что усилить наши переговоры в нормандской формате мог бы президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России. Во-вторых, он говорил о безопасности в Европе, и, в-третьих, мы считаем, что говорить просто о финале войны уже мало", - сказал Зеленский в интервью для The New York Times.
Также Зеленский надеется на поддержку Штатов в процессе реинтеграции Донбасса.
Напомним, 7 ноября ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден сделал первое заявление.
Тогда же новоизбранного президента США начали поздравлять лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.
15 декабря стало известно, что Байден набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США.
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