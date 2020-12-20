Байден хорошо понимает разницу между Украиной и Россией, это поможет в процессе урегулирования войны на Донбассе, - Зеленский

Украино-американские отношения могут быть усилены благодаря тому, что новоизбранный президент США Джо Байден до своего президентства имел глубокие отношения с Украиной.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Джо Байден еще до своего президентства, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и, мне кажется, хорошо понимает ментальность украинцев. Это очень поможет усилить эти отношения и добавить в процессе урегулирования войны на Донбассе и деоккупации наших территорий. Мне кажется, США могут сильно добавить, очень сильно", - сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, сами жители США антиукраинскую риторику не позволят никому, кто представляет американскую власть: "Америка показывает на деле свою поддержку, мы благодарны за санкционную политику - она серьезная. И о крымских санкциях, и о "Северном потоке" - это для нас было стратегически (важно. - Ред.), и это было очень сложно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст США запросил данные о финдеятельности Хантера Байдена в Украине, - Associated Press

Зеленский отметил, что в отношении "Северного потока" США "точно сыграли главную скрипку".

"Поэтому я должен поблагодарить за это Соединенные Штаты периода Дональда Трампа и его администрации. Я благодарен за то, что мы стали партнерами НАТО с расширенными возможностями, за все санкционные действия против России, а также за обучение с НАТО. Наши отношения не прекращаются. Что касается экономики, я считаю, что этих отношений было мало", - заявил президент.

Глава украинского государства добавил, что для Украины являются важными месседжи Байдена в отношении концепта глобального стратегического видения безопасности в Европе. "Потому что если мы говорим о безопасности в Европе, то единственная война в Европе сегодня - это война на Донбассе. Это война, война именно Украины", - отметил Зеленский.

Он также заявил, что хотел бы участия США в нормандском формате.

Читайте: Трамп внезапно вспомнил и назвал "идеальным" прошлогодний скандальный разговор с Зеленским

"Я считаю, что Соединенные Штаты Америки могут очень сильно повлиять. Я считаю, что усилить наши переговоры в нормандской формате мог бы президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России. Во-вторых, он говорил о безопасности в Европе, и, в-третьих, мы считаем, что говорить просто о финале войны уже мало", - сказал Зеленский в интервью для The New York Times.

Также Зеленский надеется на поддержку Штатов в процессе реинтеграции Донбасса.

Напомним, 7 ноября ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден сделал первое заявление.

Также читайте: Байден является первым в истории президентом США, которому не нужно объяснять, что такое Украина, - Кулеба

Тогда же новоизбранного президента США начали поздравлять лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.

15 декабря стало известно, что Байден набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США.