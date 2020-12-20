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Зеленский: На банковский сектор никто, включая Коломойского, сегодня не может влиять

Зеленский: На банковский сектор никто, включая Коломойского, сегодня не может влиять

На банковский сектор Украины невозможно повлиять, НБУ и монетарная политика - независимы.

Такую уверенность высказал президент Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"О банковской сфере… Мы приняли очень сложный закон о невозможности влияния извне на банковский сектор. Дался он нам очень сложно, принимали его очень долго. Здесь я хотел бы, чтобы международные партнеры проанализировали все партии, которые не голосовали за этот закон. Мне кажется, там есть ответ. Потому что иногда, декларируя свою демократическую или проевропейской позицию, некоторые так называемые проевропейские партии в стенах парламента Украины не голосовали за этот законопроект. Мне кажется, что вот это - еще один показатель не пустой риторики, не пустого политиканства, а реальных действий. Я считаю, что мы победили на этом направлении, поэтому на банковский сектор никто, включая господина Коломойского, сегодня не может влиять", - отметил Зеленский.

По его словам, Национальный банк Украины является независимым, как и монетарная политика и вообще политика НБУ.

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"У них есть полная поддержка от меня. Это касается и антикоррупционных органов. Они прекрасно понимают, что я их не "ломаю", не вмешиваюсь в их серьезные кейсы", - убеждает Зеленский.

В то же время он рассказал, что указанные структуры обращаются к нему за поддержкой, и отметил, что в очень сложных ситуациях эту поддержку получают.

"Хотя я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов, но иногда обращаюсь к ним, говорю: "Давайте ускорять процессы, потому что есть ощущение, что иногда по серьезным кейсам вы затягиваете процесс". Ведь на человека могут влиять, когда он дает эту возможность. Мне народ дал такой мандат веры и доверия, я считаю, что с этим мандатом на меня никто влиять не может и не способен", - отметил президент.

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Автор: 

банки (1935) Зеленский Владимир (20365) Коломойский Игорь (1791) НБУ (4835)


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Топ комментарии
+26
Когда НБУ рулит чел, занимающийся выведением бабла из Укгазбанка, конечно никтошеньки не может на него влиять.
Особенно те, кто его туда назначил, не смотря на мошенничество в прошлом.
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20.12.2020 02:03
+21
Так нагло и вдохновенно брехать может только нанюханый лидер 95 квартала !
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20.12.2020 02:59
+19
Портников: Якщо Зеленський пробуде на посаді президента до кінця 2021-го року, його рейтинг буде дорівнювати 0% -Субботній політклуб на Еспресо
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20.12.2020 02:10
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Де Ліза? Вже і грудень закінчується, а "путч" все не йде. Вже другий рік в чеканні!
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20.12.2020 11:35 Ответить
То ось чому звільнили Смаглія, витискають Рожкову та бабло друкують по- повній?
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20.12.2020 12:24 Ответить
заберите у этого, осла(оманского), микрофон..., и запретите давать интервью. Что ни слово, то глупость.
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20.12.2020 12:26 Ответить
Курс гривны при зюзе в крутое пике ушел или дефолт обьявили ради коломойши? Ну и где зависимость НБУ? Отсутствие борьбы с коррупцией разрушает связи Украины с МВФ и приходится поднимать ставки внутреннего займа. Благо хоть какие-то деньги Мирового Банка и ЕС держат Украину на плаву.
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20.12.2020 12:30 Ответить
Да чтоб он там не говорил, никто ему уже не верит, а почему? Да потому, что он обещал перед выборами? Ну и где где же всё то обещанное? А ведь уже скоро будет два года, как "красиво" вешал лапшу на уши своим избирателям. Таких брехливых президентов ещё не видела наша страна, да и не только страна, - мир не видел!
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20.12.2020 17:11 Ответить
Сразу видно, что не лох какой-то.
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20.12.2020 18:03 Ответить
Даже так!???!!! Слова не мальчика , но мужа! Вот, что значит нелох!
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20.12.2020 21:03 Ответить
А ведь в стране, для которой Арестович эксперт, Семенченко воин, Савченко мученица, Саакашвили реформатор, Кернес хозяйственник, - выбор президентом наркоманистого клоуна был неизбежен... , к сожалению !
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20.12.2020 22:48 Ответить
дуже хочеться грошей,
хочуть провернути повторно той самий фокус з антибеніним законом..
отримати гроші від мвф під казки, як зеля ненавидить беню..

а потім беня через суд нараз-два скасує всі нікчемні закони..
мвф має видати кредит тільки в обмін на беню. а
не на пусті обіцянки
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20.12.2020 22:56 Ответить
Якщо людина каже, що любить Росію, отже, бери валізу і їдь в Росію.
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20.12.2020 23:19 Ответить
яке воно тупе це зелене
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21.12.2020 02:01 Ответить
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