Зеленский: На банковский сектор никто, включая Коломойского, сегодня не может влиять

На банковский сектор Украины невозможно повлиять, НБУ и монетарная политика - независимы.

Такую уверенность высказал президент Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"О банковской сфере… Мы приняли очень сложный закон о невозможности влияния извне на банковский сектор. Дался он нам очень сложно, принимали его очень долго. Здесь я хотел бы, чтобы международные партнеры проанализировали все партии, которые не голосовали за этот закон. Мне кажется, там есть ответ. Потому что иногда, декларируя свою демократическую или проевропейской позицию, некоторые так называемые проевропейские партии в стенах парламента Украины не голосовали за этот законопроект. Мне кажется, что вот это - еще один показатель не пустой риторики, не пустого политиканства, а реальных действий. Я считаю, что мы победили на этом направлении, поэтому на банковский сектор никто, включая господина Коломойского, сегодня не может влиять", - отметил Зеленский.

По его словам, Национальный банк Украины является независимым, как и монетарная политика и вообще политика НБУ.

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"У них есть полная поддержка от меня. Это касается и антикоррупционных органов. Они прекрасно понимают, что я их не "ломаю", не вмешиваюсь в их серьезные кейсы", - убеждает Зеленский.

В то же время он рассказал, что указанные структуры обращаются к нему за поддержкой, и отметил, что в очень сложных ситуациях эту поддержку получают.

"Хотя я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов, но иногда обращаюсь к ним, говорю: "Давайте ускорять процессы, потому что есть ощущение, что иногда по серьезным кейсам вы затягиваете процесс". Ведь на человека могут влиять, когда он дает эту возможность. Мне народ дал такой мандат веры и доверия, я считаю, что с этим мандатом на меня никто влиять не может и не способен", - отметил президент.

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