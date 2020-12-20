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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский о возможности покупки российской вакцины от COVID-19: Не могу взять ответственность - препарат не прошел все испытания

Зеленский о возможности покупки российской вакцины от COVID-19: Не могу взять ответственность - препарат не прошел все испытания

Украина будет бороться за то, чтобы партнеры предоставили вакцину от COVID-19, которая прошла все испытания: Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Он заявил, что Россия использует телеканалы, в том числе украинские, которые "являются союзниками политики РФ", чтобы продвигать Sputnik V.

"Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее в России, - любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина брала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем", - считает Зеленский.

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На вопрос журналиста о том, готов ли он взять Sputnik V, если тот окажется безопасным, Зеленский ответил, что Украина будет бороться за то, чтобы партнеры дали нам вакцину, которая подтверждена: Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

"Мы понимаем, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе и даже в Российской Федерации, насколько мне известно, поэтому здесь вопрос прежде всего в качестве вакцины", - отметил президент.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 декабря зафиксировано 11 742 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 13 314 человек, умерли 213 пациентов.

Также читайте: Украинскую COVID-вакцину готовят к клиническим испытаниям, - Степанов

Автор: 

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Топ комментарии
+57
Идиот, человеку, который умирает, вакцина никак не поможет. Вакцина - не лекарство! Впрочем, откуда об этом знать шмаркле-недоучке...
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20.12.2020 02:17
+42
Америка сказала что даже животньім не даст расеяскую вакцину, и исследовать дерьмо под видом вакциньі не будет вообще никак. Так что сами там колитесь "Новичком-5", и помни,перед прививкой 90 дней нельзя пить бояру, а то титрьі антител не вьірастают
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20.12.2020 03:03
+32
А пачиму в Польше президент умный человек и патриот своей страны, в Украине клоун, а на расии *****?
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20.12.2020 02:39
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Тобто, якби кацапська настоянка на корі дуба (я не можу назвати це вакциною) типу пройшла б всі тести, то воно її закупило? Кінчене створіння...
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20.12.2020 21:00 Ответить
Якщо людина каже, що любить Росію, отже, бери валізу і їдь в Росію.
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20.12.2020 23:19 Ответить
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