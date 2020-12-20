В Украине за сутки от COVID-19 умерли 116 человек, выявлены 8 325 новых случая, выздоровели - 6 626

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 8 325 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 6 626 человек, умерли 116 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"8 325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря 2020 года. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 3 037 человек, летальных случаев – 116, выздоровели - 6 626 человек", - написал Степанов в фейсбуке в воскресенье утром.

Читайте также: Зеленский о возможности покупки российской вакцины от COVID-19: Не могу взять ответственность - препарат не прошел все испытания

Днем ранее, 19 декабря сообщалось об 11 742 новых случаях инфицирования, 18 декабря было зафиксировано 12 630 новых заболевших, 17 декабря в Украине было 12 047 новых случаев инфицирования, 16 декабря - 10 622 новых случая.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 964 448 человек, 16 585 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 581 162 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.



