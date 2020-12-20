В Украине за сутки от COVID-19 умерли 116 человек, выявлены 8 325 новых случая, выздоровели - 6 626
В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 8 325 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 6 626 человек, умерли 116 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"8 325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря 2020 года. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 3 037 человек, летальных случаев – 116, выздоровели - 6 626 человек", - написал Степанов в фейсбуке в воскресенье утром.
Днем ранее, 19 декабря сообщалось об 11 742 новых случаях инфицирования, 18 декабря было зафиксировано 12 630 новых заболевших, 17 декабря в Украине было 12 047 новых случаев инфицирования, 16 декабря - 10 622 новых случая.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 964 448 человек, 16 585 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 581 162 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.
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крутит ней как президент лицом)
ничего сравнивать не будем... ибо даже в одной больнице дни бывают разные с разной сложности случаями...а уж развитую в штатах и недобитую у нас медицину сравнивать не благодарное дело, тем более в наших допотопных условиях их медики не смогли б даже понять как это работает и чем у нас спасают (нет...конечно есть Феофания...и с десяток похожих на европейские клиники...но это на статистику по тестам и их количеству не сильно повлияет)
и кстати...это не оппозиция к Вашему коменту (а скорее как дополнение)
Всего проведено 5 248 720 тестов. Данные МОЗ Украины. Обновление: 19.12.2020 08:21
Всего проведено 5 280 954 теста. Данные МОЗ Украины. Обновление: 20.12.2020 08:30
(За сутки 32 234 теста, в обычные дни в два раза больше)
Кто-то подскажет на каком телеканале его поздравление не будут транслировать ?
В якійсь області, черкаській чи чернігівській, здається 90 % позитивних тестів - а зазвичай показник тримається біля 30 %.
Тобто висновок - тестять лише з пневмоніями.
надо ещё хотя бы год для того что бы быдло начало ходить в масках!
пока у него пару родственников не сдохнет оно не прозреет для ношения масок...
- хотя всё равно будет занашивать маски до дыр .
Это, примерно, 1 человек на 350 тысяч в сутки. О2ительная пандемия.