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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 116 человек, выявлены 8 325 новых случая, выздоровели - 6 626

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 116 человек, выявлены 8 325 новых случая, выздоровели - 6 626

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 8 325 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 6 626 человек, умерли 116 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"8 325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря 2020 года. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 3 037 человек, летальных случаев – 116, выздоровели - 6 626 человек", - написал Степанов в фейсбуке в воскресенье утром.

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Днем ранее, 19 декабря сообщалось об 11 742 новых случаях инфицирования, 18 декабря было зафиксировано 12 630 новых заболевших, 17 декабря в Украине было 12 047 новых случаев инфицирования, 16 декабря - 10 622 новых случая.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 964 448 человек, 16 585 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 581 162 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 116 человек, выявлены 8 325 новых случая, выздоровели - 6 626 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 116 человек, выявлены 8 325 новых случая, выздоровели - 6 626 02

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Народ, носите защиту от коронавируса - маски, очки, перчатки - это будет благо и для вас и для ваших близких и для Украины.
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20.12.2020 08:36
+4
Оголошення: Степанов та Зеленський перемогли коронавірус! Тому вакцину купляти не будуть бо дорого та вже непотрібно. Степанов та Зеленський чемпіони!
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20.12.2020 08:43
+4
а если прекратить тестировать, то COVID-19 будет побеждён быстрее, чем в США и Европе.
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20.12.2020 08:52
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Народ, носите защиту от коронавируса - маски, очки, перчатки - это будет благо и для вас и для ваших близких и для Украины.
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20.12.2020 08:36 Ответить
Беда в том, что народ у нас глуповат. Только 73% чего стоят. Масками больше половины пользоваться не умеют. Обезьян проще научить носить маски.
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20.12.2020 08:54 Ответить
Зато 27 процентов стоят многого. Каждый третий на улице ходит в масках - так держать. Сразу видно умных людей.
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20.12.2020 11:16 Ответить
Розумнику подивись статистику в Японії . Там 98% людей на вулиці носять маски і нічого , ж* па не отпадає, а ви зі своєю совковою ментальністю вже довили країну до межі
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20.12.2020 11:38 Ответить
Вы ,наверно, не поняли. если 73 процента глупцов, 27 процентов нормальных. И эти 27 процентов по идее ходят по улице с правильно одетыми масками. На самом деле не каждый третий, а каждый сотый в маске. То есть не 73 процента ничего не стоит , а 99 процентов ничего не стоят. К примеру вчерашний вечер на думской площади в Одессе. Елка, дед Мороз, людей с детьми не протолкнуться, тут и паровозик с двумя вагончиками, где дети впритык рядами сидят друг на друге, тут и Хари Кришна толпой поёт и танцует и зевак вокруг полно, а из динамиков на крыше думы их пытается перекричать американский джаз. В масках я с супругой и ещё двоих встретили. К Дюку уже не пошли.Там наверняка развлечение на карусели должно быть, опять же куча людей с детьми.
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20.12.2020 13:22 Ответить
В Украине носить все это - не поприколу, говорит половина населения.
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20.12.2020 09:35 Ответить
Оголошення: Степанов та Зеленський перемогли коронавірус! Тому вакцину купляти не будуть бо дорого та вже непотрібно. Степанов та Зеленський чемпіони!
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20.12.2020 08:43 Ответить
Степанову статистику уборщица пишет?
крутит ней как президент лицом)
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20.12.2020 08:44 Ответить
тем более не понятно с количеством тестов и сравнение их с количеством в другие дни...(ну чтоб понять с какого потолка данные)
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20.12.2020 08:58 Ответить
Врачи отдыхают в сб и вс.Всех умерших оформят понедельником.Пора уже допетрить.Штат Техас .население 29млн Высокоразвитый и богатейший штат США.Оплот республиканцев.Жертв Ковида -более 25 000.Украина 41млн.Нищая.Жертв- около 17 тыщ.Наши врачи не зря кушают хлеб.Большинству из них-низкий поклон!.
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20.12.2020 09:31 Ответить
врачи по-идее не отдыхают ни в субботу ни в воскресенье...ни днем ни ночью (это про нормальных дежурных врачей) а вот писари от медицины (типа администрации) те и работают с 9 до 18, с перерывом на обед. (это вроде и сарказм... но близкий к жизни)
ничего сравнивать не будем... ибо даже в одной больнице дни бывают разные с разной сложности случаями...а уж развитую в штатах и недобитую у нас медицину сравнивать не благодарное дело, тем более в наших допотопных условиях их медики не смогли б даже понять как это работает и чем у нас спасают (нет...конечно есть Феофания...и с десяток похожих на европейские клиники...но это на статистику по тестам и их количеству не сильно повлияет)
и кстати...это не оппозиция к Вашему коменту (а скорее как дополнение)
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20.12.2020 09:55 Ответить
Данные с УП:
Всего проведено 5 248 720 тестов. Данные МОЗ Украины. Обновление: 19.12.2020 08:21

Всего проведено 5 280 954 теста. Данные МОЗ Украины. Обновление: 20.12.2020 08:30
(За сутки 32 234 теста, в обычные дни в два раза больше)
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20.12.2020 11:06 Ответить
Шото за тарифы и цены все примолкли. Наверное все денег получили и теперь это неактуально.
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20.12.2020 08:52 Ответить
а если прекратить тестировать, то COVID-19 будет побеждён быстрее, чем в США и Европе.
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20.12.2020 08:52 Ответить
Ты у шведов спроси, они как раз пошли дорогой,о которой ты говоришь.
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20.12.2020 09:37 Ответить
Врачи спокон вику лечили больных по симптоматике.Тесты брешут ,особенно ордынские.И кто лечит не по результатам тестов,которые приходят через 10 дней ,а по типичным признакам и первом недомогании добиваются выздоровления пациентов.Но главное -беречь себя ,своих и чужих стариков.
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20.12.2020 09:38 Ответить
О победе коронавируса в новогоднюю ночь нам на телеединицах торжественно пошутит президент.
Кто-то подскажет на каком телеканале его поздравление не будут транслировать ?
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20.12.2020 11:01 Ответить
Тести роблять лише важкохворим.
В якійсь області, черкаській чи чернігівській, здається 90 % позитивних тестів - а зазвичай показник тримається біля 30 %.
Тобто висновок - тестять лише з пневмоніями.
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20.12.2020 08:55 Ответить
і то... багато за свої грошики - бо так швидше прийде відповідь (2-3 дня в частной лаборатории и 3-10 дней в несчастной (государственной) но бесплатно)
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20.12.2020 09:00 Ответить
У нас семейные "тестируют" по тлф по симптомам типа "пей то и это, а станет хуже - звони!", но "официально" же нигде это не фиксируется!Болеет очень много знакомых, но по "их статистике" - 100-150 человек: кто в больничке лежит.
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20.12.2020 09:36 Ответить
В Харькове трудно записаться к участковому.По записи попадёшь только через неделю-две.В Павлограде -в тот же день принимают.Родственницу с кучей сопутствующих заболеваний ,с двусторонней пневмонией вытянули с того света.Сейчас дома на реабилитации.И участковый и в ковидной больнице врачи делали всё грамотно и своевременно.На кислороде была.Результатов теста пока нет.
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20.12.2020 09:46 Ответить
Вместо "умерли" нужно писать "оттестились".
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20.12.2020 08:58 Ответить
неееее....
надо ещё хотя бы год для того что бы быдло начало ходить в масках!
пока у него пару родственников не сдохнет оно не прозреет для ношения масок...
- хотя всё равно будет занашивать маски до дыр .
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20.12.2020 09:11 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 116 человек

Это, примерно, 1 человек на 350 тысяч в сутки. О2ительная пандемия.
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20.12.2020 09:13 Ответить
в России за 9 месяцев на 150 тысяч больше умерло. в Украине в сентябре на 5400. Самые плохие месяцы в статистике окятбрь и ноябрь. Есть и 100 процентов от 2019 года, например за месяц было 10 тысяч, стало 20 тысяч. Найдёшь статистику за октябрь и ноябрь 2020 итого сколько умерло пиши, сравним. в среднем человек на 300 в день по сравнению с 2019 получится
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20.12.2020 09:36 Ответить
Степанов, вместо "трупы" надо писать "удержанные ковидом лица".
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20.12.2020 09:15 Ответить
Интересно как Степашка будет оправдывать эпидемию опасного вируса, когда окажется, что общая смертность в этом году будет меньше, чем в прошлом.
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20.12.2020 10:19 Ответить
Почему удалили..???
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20.12.2020 11:02 Ответить
 
 