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Глава ГНС Любченко: Более 4 млн украинцев годами не платят налоги, на одного работающего – двое с ложкой

Глава ГНС Любченко: Более 4 млн украинцев годами не платят налоги, на одного работающего – двое с ложкой

В Украине более 4 млн человек систематически не платят налоги.

Об этом 18 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, у ГНС с 1998 года есть персональная база данных украинских плательщиков налогов и с 2004 года по 2014-й число рабочих мест сократилось на 5 млн.

"В прошлом году мы в базе не увидели 11,8 млн потенциально активных граждан, от которых не получили ни копейки дохода. Кроме того, 4,1 млн граждан Украины (это те, кто на подконтрольной территории) не видимы на налоговой карте Украины. Ни одного действия в плане уплаты налогов, ни одного официального действия", - сказал Любченко.

Он считает, что происходящее "четко демонстрирует, что у нас на одного работающего – двое с ложкой".

"Видим 8 млн. Я, например, не знаю, где они и что они", - отметил глава налоговой службы.

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налоговая (931) Любченко (4)


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Топ комментарии
+53
Армия чиновников и дармоедов из наблюдательных советов под прикрытием 450 главных дармоедов - вот основная проблема. В Швеции люди легко платят почти 60% налогов потому, что знают, что налоги вернутся к ним же через бесплатные больницы, аптеки и пенсии, которые в Украине получают только судьи КС. У нас все налоги воруют дармоеды и никто им платить не хочет и не будет.
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20.12.2020 10:01
+41
ндс все платят
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20.12.2020 09:58
+38
Такой взял и заплатил миллион гривен налогов за год, а тут бац такой муж бенедиктовой, просто взял и пошутил со своим увольнением и этот миллион ушел не на школы, медицину и армию, а на выплату ему пособий и надбавок. Спрашивается: накуя платить налоги в стране, где квартальные мародеры у власти?!
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20.12.2020 10:05
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А я давно говорил, что все базарные ворюги и спекулянты не плалят налоги!! Поэтому они и очень возмущаются , когда их хотят заставить платить нормальные налоги , через касссовые аппараты!! , ЭТИ торгаши Привыкли со времен Кравчука спекулировать ценами на рынках и набивать свои карманы и плакать как им хреново живется!! Барыги, блин! А теперь многие клянчат хорошую пенсию у государства !! Платите нормально все налоги и будете получать пенсию ту, на которую заработали!!
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20.12.2020 14:16 Ответить
Поймать бы тебя и *********, чучело комуняцкое!
"Торгаши" кормят себя и свои семьи, создавая вокруг себя еще несколько рабочих мест! При этом приносят ПОЛЬЗУ людям! В отличие от ******, за которых ты голосуешь на выборах, и которым теперь стало нечего украсть из бюджета
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20.12.2020 20:23 Ответить
"министр" не там ищет налоги - пусть спросит у тигипко или порошенки сколько они заплатили налогов с продажи "тас" или "ленинской кузни"?!! И ТАК ДЕЛАЕТ ВЕСЬ(!) УКРАИНСКИЙ "БИЗНЕС"!!!!!!
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20.12.2020 14:27 Ответить
Сорі*шановний*, відповідай за себе.
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20.12.2020 19:58 Ответить
я в Польше плачу 100% податков, чего и вам желаю!!!
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21.12.2020 07:56 Ответить
скоко беня скиздил из Привата, через офшор криворогого шлимазла вовочки в том числе лучше расскажи
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20.12.2020 20:25 Ответить
Основные причины недостатка налогоплательщиков:
- это безработица,
- низкооплачиваемый труд и нищета части граждан.
- недоверие правительству и судебной системе.

И как следствие этого:
- отток рабочей силы за рубеж,
- уклонение от уплаты налогов,
- уход части бизнеса в тень.

Основные шаги для решения этой проблемы, (к сожалению трудно реализуемые, так как многие привыкли воровать у государства) это:
- честное и справедливое правосудие для всех граждан, от рабочего до депутата.
- привлечение иностранных инвестиций и создание новых рабочих мест.
- производство новых товаров на экспорт.
- достойные зарплаты рабочим и служащим, на уровне европейских, от 1000 долларов и выше.

Это даст возможность в достаточной мере наполнить бюджет, для успешного решения многих социальных задач.
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20.12.2020 17:54 Ответить
а нащо наповнювати бюджет? Гроші витрачаються як заманеться. ОП та МВС отримують більше, всі інші, включаючи лікарів, ЗСУ, пенсіонерів, - менше.
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20.12.2020 20:02 Ответить
Не бачив жодного лікаря жебрака. На машинах по 50 к євро, бачив безліч, а жебрака - ні.
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20.12.2020 21:02 Ответить
А я бачив санітарок станції швидкої медичної допомоги, які миють зсередини та дезінфікують автомобілі, що возять ковідних хворих і утилізують використані костюми біозахисту лікарів та фельдшерів, а отримують мінімальну зарплату, без містичних 100%-200%-300% ковідних доплат Степанова, бо безпосередньо з самими хворими не спілкуються, а тільки з фельдшерами та лікарями, що їх возять та речами, з якими хворі безпосередньо контактували і є технічними працівниками без медичної освіти - формально не медики.
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21.12.2020 02:20 Ответить
Це не правильно. В частині надбавок, а в частині, що вони не медики, ну так воно і є.
Я би платив таку надбавку усім. В решті решт навіть в поліції виплачують надбавку за виїзди на огляди місця події де можливо присутні (або були присутні померли, для прикладу) ковідні...
Але ж я писав виключно про лікарів!!
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21.12.2020 13:47 Ответить
в тому і річ, що бюджет в нас давно перестав виконувати ті функціїї які мав згідно суспільного договору і перетворився на узаконений грабунок меншістю більшості
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21.12.2020 10:35 Ответить
Тобто коли більшість свідомо до бюджету не дає, те що має (згідно суспільного договору) а потім, відповідно це і не отримує (з бюджету) то це грабунок?
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21.12.2020 13:48 Ответить
більшість саме тому і не дає, бо:
- нема можливості контролювати на що витрачаються мої податки
- нема можливості впливати на це
- бюджет розкрадається між олігархічними кланами жоден з яких не представлен українцями
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22.12.2020 10:08 Ответить
А чому ж ця більшість має совість з бюджету брати?
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22.12.2020 10:56 Ответить
не знаю про що ви кажете. З безкоштовних послуг хіба що відвідання сімейного лікаря раз у рік або двічі. Навіть сантехнік без 50 грн не лізе у підвал перекрити воду, хоча я йому за це вже сплачую у вигляді комунальних платежів.
Так що безкоштовних послуг майже нема, а побори - на кожному кроці.
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24.12.2020 01:17 Ответить
Навіть сантехнік без 50 грн не лізе у підвал перекрити воду, хоча я йому за це вже сплачую у вигляді комунальних платежів. Що і кому ви сплачуєте? У вас досі є ЖЕКи????
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24.12.2020 14:21 Ответить
ну а чому нема жодного українського олігархічного клану (і це в Україні!) - це я залишу вам для формування власних висновків
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22.12.2020 10:10 Ответить
А навіщо він нам? Я проти любих олігархічних кланів, а не проти жидівських.
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22.12.2020 10:57 Ответить
то ви одразу зі всіма будете воювати?
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24.12.2020 00:58 Ответить
Ні, але знищити їх можливо. Якщо підійти з розумом.
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24.12.2020 14:24 Ответить
До того ж мати в нашій країні бізнес більший за ларьок і при цьому не належати до жодного олігархічного клану - це приректи себе до пограбування будь-яким з кланів
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24.12.2020 01:19 Ответить
Глава ГНС Любченко: В прошлом году мы в базе не увидели 11,8 млн потенциально активных граждан, от которых не получили ни копейки дохода.

Не понятно в чем криминал, они работают но не платят или они не могут найти работу и сидят на подаяние, или уехали на заработки? Возникает вопрос а что все потенциально активные граждане находящиеся в какой то базе должны платить налог? Ты к чему подводишь г-н Любченко что все независимо от того работают или нет должны тебе откашливать налог? Если можешь найти криминал - что кто то не платит или не доплатил так найди и предъяви претензии, а если нет так закрой свою вонючую пасть и не отсвечивай. Скоро будете платить налог подушно и пох работаете вы или нет есть доход или нет, раб должен и точка.
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20.12.2020 18:39 Ответить
В чем кримінал? В тому, що вони користуються усім "безкоштовним" школами, садочками, пенсії їх батькам держава виплачую, швидка на виклик до них їде, пожежна і т.п.
Яуби вони нічого з держави не брали, я би не вважав їх злом. Ну не платять так не платять, а коли вони беруть! І по повній, одні субсидії на газ чого варті були, то тут, вибачайте...
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20.12.2020 21:01 Ответить
В нас щось залишилося безкоштовне? Та ладно брехати. Щоб народити дитину треба не менше 30 тис гривень, дородові обстеження, та плата за роди і палату, у садок не приймуть у нас - тільки за гроші і починається кожен год ремонт, штори, грибочки, веранда, шкафчики, на лампочки на ковер на іграшки, у школі теж тільки вспівай заносити то на вікна то на штори то на ліноліум то ще за хер знає що, за виш вже і писати не буду. Не дай бог захворієш то легше померти, дід учасник війни усе за свій кошт, треба було самім з ним сидіти у лікарні і доглядати - поклали у общу палату і таки випхали через півтори неділі бо ветеран нахер нікому не потрібен там у больниці. Так шо товаришу за бесплатно ви тут нам не пиз-діть будь ласка.
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20.12.2020 21:31 Ответить
Тамбовський вовк тобі товарищ.. Нах.ра ти мені розповідаєш куди і кому ти даєш хабарі? Це злочин і ти злочинець, усе решта - демагогія. Ви самі цю систему створили. Бо ви проти страхової медицини, ви не платите податки, ви за усе халявне і т.п.
Швидка до тебе теж без предоплати не виїде? А хто усі ці тварі, що доять із тебе гроші у лікарнях, садочках, школах? Це міністри? Чи це твої брати, сестри, сусіди, кумов'я, друзі і т.п.?
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21.12.2020 13:51 Ответить
SergTranscarpathian Ти (я тебе не поважаю) демагог і брехло, ти скільки завгодно можеш сходити на гівно та звинувачувати нас (простих людей) за те що ми виживаємо у цій країні, як можемо. Ти курва прекрасно розумієш що по іншому ми нічого вдіяти не можемо - бо дітей треба годувати та вчити, як не крути, а якщо хтось захворів то не до красивих поз і позицій а людину треба рятувати і швидко, і похер як це буде зроблено. Навіть писати більше не хочу, на х це туди =>
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21.12.2020 22:25 Ответить
Ти, тупа курва, а скажи но мені - дітей мусарів, суддів і Ко, не треба годувати?
Чим ти "виживаючий" краще за дітей слідчого поліції Райвідділку, що за 10 к в місяць має працювати? Він злодій бо поц, а тобі просто тяжко?
Тупі дебіли ви, а не "прості люди".
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22.12.2020 11:00 Ответить
Іди і розкажи це олігархам та османському ішаку якого ти вибирав, суддям у яким морди скоро тріснуть от недоеданія, і поліцаям яки людей мордують та гвалтують, в общем на х це туди дебіл іди і не відволікайся =>
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22.12.2020 18:20 Ответить
А ви не замислювались ЧОМУ лікарям доводиться вимагати хабарі? Не всі там покидьки, далеко не всі. Але саме держава поставила їх у ті умови спеціально - це політика росії по відношенню до України. Ще з 2000х років тут приймались такі закони, щоб люди не могли працювати не порушуючи їх. Разом з вибірковим правосуддям це дозволяло більш-менш контролювати нашу країну.
Тому можна платити великі податки, але вони здебільшого будуть йти на утримання мєнтів, що будуть лупцювати нас кийками та витрушувати наші кишені, та на суддів з прокурорами, що займатимуться тим самим. Тобто наші ж податки будуть йти на зміцнення окупаційної влади та подальшого ж нашого пригнічення
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22.12.2020 10:20 Ответить
А ви не замислювались ЧОМУ інші це роблять? Так можно виправдати усіх, без виключення. Закони, щоби тут неможливо було жити приймались після приходу Кучми, а не із 2000-х і так, це наслідки діяльності РФ, її п'ятої колони.

У нас не існувало (до останнього року) професій із великими зарплатами в держ.секторі. Ще рік назад судді отримували 13 тис/міс, прокурори (рядові) досі отримують 15. Митникам взагалі копійки платять. Не треба плутати міфи із реаліями. Так, у нас не бідні судді, але це не з зарплат, так само у нас не бідні лікарі, ФОПи і багато інших.
Кошти підуть на утримання ментів? Думаю, що так. А ви дійсно вважаєте, що у нас буде нормальна поліція, при зарплаті слідчого в 10к? От особисто ви, за цю зарплату, скільки разів в місяць погодитесь на цілодобове чергування у складі СОГу?
Проблема лікарів і освітян в тому, що якщо ментам ми маємо дати з бюджету, то ці могли спокійно і вже давно заробляти нормальні гроші, мати європейські зарплати, тут і вдома. Треба було тільки ввести страхову медицину і прибрати звідти державу.
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22.12.2020 10:55 Ответить
Яка різниця яка зарплата в слідчого якщо результат нулячий?
Те ж саме і в лікарів, суддів та митників. Результат роботи наших бюджетників можна побачити на графіку зростання нашого ВВП за 30 років (особливо у порівнянні з нашими сусідами).
Я б взагалі тарифну сітку бюджетників прирівняв до розміру ВВП країни. Зростає ВВП - всім зростають зарплати відповідно. Падає - так само і зарплати.
Податки треба сплачувати тоді, коли коштами буде розпоряджатись людина або група людей, якій ви довіряєте. Якщо вже вийшло так, що до влади в країні прийшло угрупування, що має на меті наше з вами пограбування - то допомагати їм сплачуючи надвисокі податки - це дурість
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24.12.2020 01:09 Ответить
Я б взагалі тарифну сітку бюджетників прирівняв до розміру ВВП країни.

А ви готові за них усіх особисто працювати? От пошлють вони вас нах.р, звільняться, ви кого з них заміните?
Як платите, такі і послуги маєте.
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24.12.2020 14:23 Ответить
З якого анабіозу тебе витягли, дитятко? Скільки тобі рочків? Що у нас залишилось безкоштовним? Назви хоч одну позицію. В нас платне абсолютно ВСЕ від пологового будинку до місця на цвинтарі. Ласкаво просимо в реальність, Нео.
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20.12.2020 23:14 Ответить
З часів Совку. Для ..., типу тебе роз'яснюю на пальцях. Усім нас.рати скільки і куди ти платиш. Це твої проблеми, можеш не давати хабарі. Коли я пишу безкоштовно, я маю на увазі мільярди гривень, що з бюджету (у т.ч. з моїх податків) щороку витрачаються на цю безкоштовність. Різницю між реальною вартістю послуг (медичних, освітніх і т.п.) ти доплачуєш напряму. Чому? Та тому, що ти мав дати цю різницю до бюджету і потім отримати (сама ця система мені категорично не до вподоби), але ж ти не дав, ти їх вкрав.
Зміст мого посту дуже простий, якщо тобі подобається красти, то кради, плати за усе сам і на пряму, але більше нічого з держави не бери.
Хоч одну позицію? виклик швидкої допомоги, пожежної і т.п. Пенсія твоїм батькам, субсидія на газ, допомога по народженню дитини, допомога багатодітним сім'ям і т.п.
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21.12.2020 13:57 Ответить
Пенсію батьки заробили собі самі,ти тут при чому?
субсидію піди оформити спробуй,а то такий чесний...мабуть один з 73х ?
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21.12.2020 21:36 Ответить
Тані, один з 24%, а от ти, походу із 73х... Ніх.ра твої батьки не заробили, від слова взагалі. І ніхто в цій країні нічого собі на пенсію не заробляє. У нас солідарна система, працюючі годують пенсіонерів, тому саме я їх годую. А ти іпа.ний москаль? Тільки в них чесний та розумний є образами.
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21.12.2020 21:41 Ответить
скоріше на одного працюючого двоє з погонами (і це не про ЗСУ)
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20.12.2020 20:00 Ответить
На святе покусився Як же "чесні українці" не ******* правду про себе...
Хоча, я думаю про двох із ложкою він збрехав, думаю що таких мінімум 5!
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20.12.2020 20:58 Ответить
Ой, вэй... Видно совсем туго с деньгами у зеленого атамана...

Ну что товаГищи, затянем потуже пояса?
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20.12.2020 21:17 Ответить
когда с леньгами трудно у зеленого атама начинаеться песня путин нападет
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20.12.2020 23:06 Ответить
Етого черта поставили олигархи, чтоби не платить налоги, а доить население.
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20.12.2020 21:36 Ответить
Напомним, 12 мая Верховная Рада списала долги предприятий топливно-энергетического комплекса на сумму более 24 млрд гривен перед государственным бюджетом, а также соответствующие взаимные долги предприятий ТЭК, которые образовались в период с 1997 года по 2010 год, включая пени и штрафы.

Как известно владельцами некоторых предприятий ТЭК являются украинские олигархи Ахметов, Коломойский и Фирташ.
Источник: https://censor.net/ru/n170639

А это всё налоги.
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20.12.2020 22:00 Ответить
Самое главное о чем умалчивает налоговик! Что ФОП-ы в самом лучшем случае смогут обеспечить только 5% - прописью: ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ необходимых поступлений в бюджет!
На 95% бюджет формируется поступлениями госмонополий и предприятий олигархов!
Т.е. ФОП-ов по уму было бы вообще отпустить гулять! Дать им 5-10 лет, чтобы они заработали денег, обустроили свои предприятия, купили жилье!
Кроме прочего - именно мелкий бизнес и делает красоту, которая преображает лица городов и населенных пунктов! Потому что им нужно привлечь клиента красивым видом своего магазина, салона, гостиницы, СТО.
Но ХРЕН ТАМ! Надо всех разорить и загнать в рабство по кремлевскому сценарию!
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20.12.2020 22:02 Ответить
Абсолютно точно, только ещё можно добавить, что госмонополии и предприятия олигархов с лихвой покрывают налоговые расходы за счёт неадекватно завышенных монопольных цен для населения, всё ПДВ ложится на плечи населения, а возмещение ПДВ экспортёрам на госбюджет, т.е. тоже за счёт населения.
"Главный" налог Украины - НДС, в прошлом году он http://old.cost.ua/budget/revenue/#1 обеспечил 38% доходов сводного бюджета (объединяет государственный и все местные бюджеты), акцизы принесли 12%, налог на доходы физлиц - 11% и налог на прибыль предприятий - 10%. https://project.liga.net/projects/taxes_or_life/
А если учесть, что олигархам ещё и списывают десятки миллиардов гривен долгов перед государственным бюджетом, которые они в состоянии оплатить, то вся антинародная сущность украинской власти становится очень понятной.
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21.12.2020 01:34 Ответить
это не правда каждый кто чтото покупает в магазине платит ндс как минимум потому что он включен в цену товара
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20.12.2020 23:04 Ответить
я наверное нахер закрою фоп и даже есв платить не буду, один хер работы и прибыли никакой нет щас, а до пенсии не доживу согласно статистике
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21.12.2020 02:30 Ответить
Я работал как ФОП, переводил тексты, полученные из Польши. Получал по два банковских перевода в месяц от разных фирм. Услуги банковских переводов по СВИФТ (по факту - мне) обходились в 60 долларов месяц. Плюс я платил все налоги и сборы. В итоге, обнаружив в кармане гулькин уд, я свинтил в Польшу и неплохо себя чухаю. Проблема дорогих банковских переводов из ЕС решаема. Но её не решают. Работа же на украинские бюро переводов несовместима с жизнью. В общем, привет собирателям налогов. Спросите их с Ахметова, Порошенко и Коломойского. Ведь государство функционирует исключительно в интересах этого и подобного жулья
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21.12.2020 02:39 Ответить
Похоже, что у самых обжорливых самые большие ложки, но они - с дырочками. Такие себе дуршлаги. Слово, кстати интересное. У них - дуршлаги, а дураки - остальные.
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21.12.2020 07:30 Ответить
Я купил квартиру в новостройке. Кличко стройку остановил.
Я остался без денег и без квартиры. Полиция прокуратупа чиновники, ПРЕЗИДЕНТ к которому аж четыре раза обращались напрямую, - никто нихрена ничо не делает, хотя вся эта свора жрёт с моих налогов!
Вапрос: какова хрена я их должен кормить ежли они нихрена ничо не делают?
Та идите вы все в жору! Хрен вы шо получите, скоты!
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21.12.2020 09:05 Ответить
Я хотел купить квартиру в новострое (в Днепре). Потратил 30 мин времени в гугле и составил список документов, необходимых для ЗАКОННОГО строительства и ввода дома в эксплуатацию. Пришел в отдел продаж и попросил девочку-менеджера предоставить мне эти документы. У девочки коматоз. Паника. Пол-часа кому-то звонила, консультировалась. Ответ: мы вам продавать ничего не будем. История повторилась на 2-х других "новостроях". Результат: купил квартиру на вторичке.

Мораль: Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
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21.12.2020 10:56 Ответить
А я и не пеняю на зеркало. Дело не в этом, см. выше!
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21.12.2020 13:18 Ответить
"Дело не в этом"? Тебя не поймешь. Ты про квартиры и я про квартиры. При чем тут выше?
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21.12.2020 14:25 Ответить
Я про налоги ващета, см. выше!
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21.12.2020 16:43 Ответить
"Добра держава" простила Коломойському декілька мільярдів податків. Також подбала про Ахметова і решту пінчуків-богоюбових-новінських-медведчуків. То вже хай і нам простить бо все що "заникали" і все що "державні мужі" схематозно крадуть з бюджету в десятки разів перевищує те що не доплатили "ухилянці". І як би вони не ухилялись все одно 20% платять всі без винятку, а бомжі навіть двічі - коли здають вторсировину і коли потім купують булочку... Висновок: ідіть на *** корумповані ворюги... Я 28 років платив податки, зокрема на медицину, і жодного дня не був на лікарняному а тепер маю купувати вакцину за свої бо корумпованим тварюкам хочется здерти з українців 70 мільярдів...
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21.12.2020 10:07 Ответить
Аби припинити усі спекуляції на тему "страхових стажів", "просто стажів" - потрібно прийняти закон, згідно якого людина має право відмовитися від пенсії, але їй бюджет повинен компенсувати усі внески за увесь стаж роботи. По перше, це буде справедливо щодо тих, хто втратив здоров'я до настання пенсійного віку, та довге житті на пенсії йому не світить.

Взагалі склалася революційна ситуація: 80%-90% фінансування з бюджету надходить до 3% корумпованих виродків, а наповнювати бюджет повинні ті, кого до корита не пускають.
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21.12.2020 10:29 Ответить
А вы зарплатами заинтересовывайте те 11 млн - они вам за копейки официально работать не будут
Платите от 700 долларов и будут вам налоги. А нет - тогда сосите
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23.12.2020 22:12 Ответить
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