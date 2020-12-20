Глава ГНС Любченко: Более 4 млн украинцев годами не платят налоги, на одного работающего – двое с ложкой
В Украине более 4 млн человек систематически не платят налоги.
Об этом 18 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, у ГНС с 1998 года есть персональная база данных украинских плательщиков налогов и с 2004 года по 2014-й число рабочих мест сократилось на 5 млн.
"В прошлом году мы в базе не увидели 11,8 млн потенциально активных граждан, от которых не получили ни копейки дохода. Кроме того, 4,1 млн граждан Украины (это те, кто на подконтрольной территории) не видимы на налоговой карте Украины. Ни одного действия в плане уплаты налогов, ни одного официального действия", - сказал Любченко.
Он считает, что происходящее "четко демонстрирует, что у нас на одного работающего – двое с ложкой".
"Видим 8 млн. Я, например, не знаю, где они и что они", - отметил глава налоговой службы.
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"Торгаши" кормят себя и свои семьи, создавая вокруг себя еще несколько рабочих мест! При этом приносят ПОЛЬЗУ людям! В отличие от ******, за которых ты голосуешь на выборах, и которым теперь стало нечего украсть из бюджета
- это безработица,
- низкооплачиваемый труд и нищета части граждан.
- недоверие правительству и судебной системе.
И как следствие этого:
- отток рабочей силы за рубеж,
- уклонение от уплаты налогов,
- уход части бизнеса в тень.
Основные шаги для решения этой проблемы, (к сожалению трудно реализуемые, так как многие привыкли воровать у государства) это:
- честное и справедливое правосудие для всех граждан, от рабочего до депутата.
- привлечение иностранных инвестиций и создание новых рабочих мест.
- производство новых товаров на экспорт.
- достойные зарплаты рабочим и служащим, на уровне европейских, от 1000 долларов и выше.
Это даст возможность в достаточной мере наполнить бюджет, для успешного решения многих социальных задач.
Я би платив таку надбавку усім. В решті решт навіть в поліції виплачують надбавку за виїзди на огляди місця події де можливо присутні (або були присутні померли, для прикладу) ковідні...
Але ж я писав виключно про лікарів!!
- нема можливості контролювати на що витрачаються мої податки
- нема можливості впливати на це
- бюджет розкрадається між олігархічними кланами жоден з яких не представлен українцями
Так що безкоштовних послуг майже нема, а побори - на кожному кроці.
Не понятно в чем криминал, они работают но не платят или они не могут найти работу и сидят на подаяние, или уехали на заработки? Возникает вопрос а что все потенциально активные граждане находящиеся в какой то базе должны платить налог? Ты к чему подводишь г-н Любченко что все независимо от того работают или нет должны тебе откашливать налог? Если можешь найти криминал - что кто то не платит или не доплатил так найди и предъяви претензии, а если нет так закрой свою вонючую пасть и не отсвечивай. Скоро будете платить налог подушно и пох работаете вы или нет есть доход или нет, раб должен и точка.
Яуби вони нічого з держави не брали, я би не вважав їх злом. Ну не платять так не платять, а коли вони беруть! І по повній, одні субсидії на газ чого варті були, то тут, вибачайте...
Швидка до тебе теж без предоплати не виїде? А хто усі ці тварі, що доять із тебе гроші у лікарнях, садочках, школах? Це міністри? Чи це твої брати, сестри, сусіди, кумов'я, друзі і т.п.?
Чим ти "виживаючий" краще за дітей слідчого поліції Райвідділку, що за 10 к в місяць має працювати? Він злодій бо поц, а тобі просто тяжко?
Тупі дебіли ви, а не "прості люди".
Тому можна платити великі податки, але вони здебільшого будуть йти на утримання мєнтів, що будуть лупцювати нас кийками та витрушувати наші кишені, та на суддів з прокурорами, що займатимуться тим самим. Тобто наші ж податки будуть йти на зміцнення окупаційної влади та подальшого ж нашого пригнічення
У нас не існувало (до останнього року) професій із великими зарплатами в держ.секторі. Ще рік назад судді отримували 13 тис/міс, прокурори (рядові) досі отримують 15. Митникам взагалі копійки платять. Не треба плутати міфи із реаліями. Так, у нас не бідні судді, але це не з зарплат, так само у нас не бідні лікарі, ФОПи і багато інших.
Кошти підуть на утримання ментів? Думаю, що так. А ви дійсно вважаєте, що у нас буде нормальна поліція, при зарплаті слідчого в 10к? От особисто ви, за цю зарплату, скільки разів в місяць погодитесь на цілодобове чергування у складі СОГу?
Проблема лікарів і освітян в тому, що якщо ментам ми маємо дати з бюджету, то ці могли спокійно і вже давно заробляти нормальні гроші, мати європейські зарплати, тут і вдома. Треба було тільки ввести страхову медицину і прибрати звідти державу.
Те ж саме і в лікарів, суддів та митників. Результат роботи наших бюджетників можна побачити на графіку зростання нашого ВВП за 30 років (особливо у порівнянні з нашими сусідами).
Я б взагалі тарифну сітку бюджетників прирівняв до розміру ВВП країни. Зростає ВВП - всім зростають зарплати відповідно. Падає - так само і зарплати.
Податки треба сплачувати тоді, коли коштами буде розпоряджатись людина або група людей, якій ви довіряєте. Якщо вже вийшло так, що до влади в країні прийшло угрупування, що має на меті наше з вами пограбування - то допомагати їм сплачуючи надвисокі податки - це дурість
А ви готові за них усіх особисто працювати? От пошлють вони вас нах.р, звільняться, ви кого з них заміните?
Як платите, такі і послуги маєте.
Зміст мого посту дуже простий, якщо тобі подобається красти, то кради, плати за усе сам і на пряму, але більше нічого з держави не бери.
Хоч одну позицію? виклик швидкої допомоги, пожежної і т.п. Пенсія твоїм батькам, субсидія на газ, допомога по народженню дитини, допомога багатодітним сім'ям і т.п.
субсидію піди оформити спробуй,а то такий чесний...мабуть один з 73х ?
Хоча, я думаю про двох із ложкою він збрехав, думаю що таких мінімум 5!
Ну что товаГищи, затянем потуже пояса?
Как известно владельцами некоторых предприятий ТЭК являются украинские олигархи Ахметов, Коломойский и Фирташ.
Источник: https://censor.net/ru/n170639
А это всё налоги.
На 95% бюджет формируется поступлениями госмонополий и предприятий олигархов!
Т.е. ФОП-ов по уму было бы вообще отпустить гулять! Дать им 5-10 лет, чтобы они заработали денег, обустроили свои предприятия, купили жилье!
Кроме прочего - именно мелкий бизнес и делает красоту, которая преображает лица городов и населенных пунктов! Потому что им нужно привлечь клиента красивым видом своего магазина, салона, гостиницы, СТО.
Но ХРЕН ТАМ! Надо всех разорить и загнать в рабство по кремлевскому сценарию!
"Главный" налог Украины - НДС, в прошлом году он http://old.cost.ua/budget/revenue/#1 обеспечил 38% доходов сводного бюджета (объединяет государственный и все местные бюджеты), акцизы принесли 12%, налог на доходы физлиц - 11% и налог на прибыль предприятий - 10%. https://project.liga.net/projects/taxes_or_life/
А если учесть, что олигархам ещё и списывают десятки миллиардов гривен долгов перед государственным бюджетом, которые они в состоянии оплатить, то вся антинародная сущность украинской власти становится очень понятной.
Я остался без денег и без квартиры. Полиция прокуратупа чиновники, ПРЕЗИДЕНТ к которому аж четыре раза обращались напрямую, - никто нихрена ничо не делает, хотя вся эта свора жрёт с моих налогов!
Вапрос: какова хрена я их должен кормить ежли они нихрена ничо не делают?
Та идите вы все в жору! Хрен вы шо получите, скоты!
Мораль: Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
Взагалі склалася революційна ситуація: 80%-90% фінансування з бюджету надходить до 3% корумпованих виродків, а наповнювати бюджет повинні ті, кого до корита не пускають.
Платите от 700 долларов и будут вам налоги. А нет - тогда сосите