Глава ГНС Любченко: Более 4 млн украинцев годами не платят налоги, на одного работающего – двое с ложкой

В Украине более 4 млн человек систематически не платят налоги.

Об этом 18 декабря в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, информирует Цензор.НЕТ.



По его словам, у ГНС с 1998 года есть персональная база данных украинских плательщиков налогов и с 2004 года по 2014-й число рабочих мест сократилось на 5 млн.



"В прошлом году мы в базе не увидели 11,8 млн потенциально активных граждан, от которых не получили ни копейки дохода. Кроме того, 4,1 млн граждан Украины (это те, кто на подконтрольной территории) не видимы на налоговой карте Украины. Ни одного действия в плане уплаты налогов, ни одного официального действия", - сказал Любченко.



Он считает, что происходящее "четко демонстрирует, что у нас на одного работающего – двое с ложкой".



"Видим 8 млн. Я, например, не знаю, где они и что они", - отметил глава налоговой службы.

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